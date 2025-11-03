O webOS LG é o coração das Smart TVs LG, o diferencial que transforma a forma de assistir televisão. Existem momentos que merecem ser vividos na melhor tela: o gol decisivo, o episódio mais esperado da série, a risada compartilhada em uma comédia ou a emoção de um bom filme no fim do dia. É reunir a família e os amigos para torcer, vibrar e se divertir juntos.

As TVs inteligentes da LG unem qualidade de imagem, tecnologia de ponta e o poder do sistema TV inteligente webOS, que conecta pessoas e conteúdos com um simples toque no controle remoto. Cada clique é mais rápido, cada imagem mais viva e cada sessão mais personalizada, tornando a smart TV rápida da LG o verdadeiro centro de entretenimento da casa.

O que é o webOS LG e como ele funciona?

O webOS LG é um sistema operacional baseado em Linux, desenvolvido especialmente para Smart TVs LG. Ele oferece uma interface gráfica limpa, intuitiva e rápida, que permite navegar por aplicativos, ajustar configurações, acessar conteúdos online e conectar dispositivos, tudo em poucos segundos.

Compatível com Apple HomeKit, Amazon Alexa e Google Home, o webOS LG permite controlar a TV por comandos de voz, além de operar luzes, som e outros aparelhos inteligentes integrados via ThinQ AI.

O Controle Smart Magic, exclusivo das TVs LG, transforma a navegação em uma experiência mais fluida e precisa. Além disso, o sistema possui navegador próprio, acesso à nuvem LG e integração total com caixas de som e fones Bluetooth, ampliando o conceito de casa inteligente.

Conteúdo ilimitado com o sistema operacional webOS LG

Com o webOS LG, o entretenimento não tem limites. São mais de 4.000 aplicativos de streaming e 4.000 canais gratuitos via LG Channels. Plataformas como Netflix, Disney+, Prime Video, Apple TV, YouTube, Globoplay, Paramount+ e Kanto estão disponíveis com apenas um clique.

Para quem gosta de explorar novos apps, a LG Content Store oferece milhares de opções, de jogos e música a aplicativos educacionais e de bem-estar. A disponibilidade dos aplicativos pode variar conforme o país, mas a experiência é sempre otimizada e personalizada.

Interface intuitiva e inteligência artificial

A tela inicial do webOS LG foi redesenhada para oferecer uma navegação mais fluida e personalizada. Ela exibe os aplicativos mais usados, recomendações inteligentes e atalhos para dispositivos conectados.

Com inteligência artificial (IA) integrada, o sistema aprende com os hábitos do usuário e sugere novos conteúdos de forma inteligente. Seja para maratonar séries, acompanhar esportes ou jogar, o webOS LG proporciona uma experiência dinâmica e envolvente.

Um universo de entretenimento na sua sala

Ideal para quem busca diferentes tipos e tamanhos de tela, como uma televisão 65 polegadas ou mais, o webOS oferece navegação otimizada.

O FILMMAKER MODE™ é outro diferencial: ele desativa suavizações automáticas e mantém o formato original do filme, garantindo que cada cena seja exibida com a fidelidade que o diretor imaginou. Quando combinado com a tela OLED, o resultado é uma experiência cinematográfica com contraste perfeito, cores vivas e pretos absolutos.

Sports Portal e jogos integrados

Para os apaixonados por esportes, o Sports Portal leva o estádio para dentro de casa. É possível acompanhar partidas ao vivo, ver estatísticas, assistir a replays e acessar classificações, tudo em uma interface intuitiva.

Os gamers também encontram um universo de possibilidades. Com compatibilidade para GeForce NOW (GFN), Amazon Luna, Blacknut e Boosteroid, o webOS permite jogar milhares de títulos diretamente na TV, dispensando consoles. É desempenho e diversão no mesmo lugar.

Traduções em tempo real e experiências globais

O novo webOS LG, apresentado na CES 2025, a maior feira de tecnologia do mundo, introduz uma das inovações mais empolgantes do mercado: traduções em tempo real, que em breve estará disponível no mercado brasileiro. A tecnologia analisa o áudio de programas, filmes e séries e gera legendas instantâneas em até 22 idiomas, incluindo português. Assim, o público pode assistir a produções internacionais com total imersão e compreensão, sem depender de legendas pré-existentes.

Atualizações garantidas e longevidade tecnológica

A LG reforça seu compromisso com a durabilidade e sustentabilidade tecnológica ao oferecer cinco anos de atualizações para suas TVs. Isso significa que modelos lançados em 2025 continuarão recebendo as mais recentes inovações em IA, garantindo desempenho otimizado por muito mais tempo.

Por que escolher uma Smart TV LG com webOS?

O webOS LG é mais do que um sistema operacional de TV, é uma plataforma viva de entretenimento, que redefine o conceito de televisão inteligente. Seu design intuitivo, velocidade impressionante, integração com IA e compatibilidade com os principais assistentes de voz, fazem das Smart TVs LG as mais completas do mercado.

Da simplicidade do controle remoto à precisão da imagem OLED, tudo foi pensado para colocar o usuário no centro da experiência. O resultado é uma smart TV rápida, prática e poderosa, pronta para acompanhar o ritmo da vida das pessoas e proporcionar momentos inesquecíveis em família.