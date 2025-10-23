We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Inteligência artificial nas máquinas de lavar LG: praticidade no dia a dia
As máquinas de lavar LG AI DD™ usam inteligência artificial para cuidar das roupas com eficiência, economia de energia e praticidade no dia a dia.
Quem vive o dia a dia corrido conhece bem o dilema: a pilha de roupas só aumenta, o tempo é curto e é preciso encontrar soluções práticas sem abrir mão do cuidado com as peças. Pensando exatamente nessa realidade, a LG desenvolveu uma nova geração de máquinas de lavar inteligentes, equipadas com a tecnologia AI DD™, que entende as necessidades de cada tipo de tecido, quase como se tivessem um toque humano.
Com essa inovação, presente nas máquinas de lavar e lava e seca LG, a rotina de lavanderia ganha um novo significado. A inteligência artificial analisa automaticamente o peso e o tipo de tecido, ajustando o movimento do tambor para proporcionar lavagens mais eficientes, com menos desgaste e maior economia de energia. O resultado? Roupas limpas, bem cuidadas e mais tempo livre para o que realmente importa.
O que é a tecnologia AI DD™ da LG?
A tecnologia AI DD™ é um dos maiores avanços em cuidado têxtil já criados pela LG. Ela utiliza sensores inteligentes que detectam o tipo de tecido e o peso da carga, ajustando a força e o padrão de lavagem de forma automática.
Enquanto uma lavadora tradicional repete os mesmos movimentos em todas as cargas, a AI DD™ aprende e se adapta, oferecendo lavagens personalizadas que prolongam a vida útil das roupas. Isso significa mais delicadeza com tecidos sensíveis e mais potência quando necessário, proporcionando lavagens suaves e seguras para peças de seda, lã e viscose, por exemplo.
Modelos como a Lava e Seca LG Smart VC2 14kg Branca exemplificam bem essa tecnologia em ação. Com capacidade ampliada, ela permite lavar itens maiores, como edredons, e conta com o sistema Steam+™, que elimina 99,9% dos alérgenos e deixa as roupas até 30% mais fáceis de passar. Além disso, a função TurboWash™ 360°, com quatro jatos 3D, reduz o tempo dos ciclos sem comprometer o desempenho, um verdadeiro aliado da rotina moderna.
AI DD™ e Inverter Direct Drive: uma dupla imbatível
O motor Inverter Direct Drive é responsável pela durabilidade e silêncio da lavadora, enquanto a AI DD™ adiciona a inteligência artificial que analisa e ajusta o ciclo ideal. Juntos, garantem eficiência, estabilidade e cuidado superior com cada peça.
Essa combinação garante lavagens mais rápidas, algo que pode ser percebido em modelos como a Máquina de Lavar Smart LG VC4 13kg, perfeita para quem busca eficiência e economia de tempo.
Mesmo sem a função secagem, essa versão se destaca pelo ciclo Rápido 14, que lava pequenas cargas em apenas 14 minutos, e pelo uso de vapor Steam™, que elimina 99,9% das bactérias. É a solução ideal para quem quer roupas limpas e higienizadas em pouco tempo, com o mesmo padrão de qualidade da LG.
Economia de energia e de água: benefício para o bolso e para o planeta
As máquinas de lavar LG não se destacam apenas pela tecnologia, mas também pela preocupação com a sustentabilidade. Graças à inteligência artificial, cada lavagem é feita de forma mais eficiente, com uso reduzido de água e menor consumo de energia elétrica.
Estudos realizados pela LG apontam que os modelos equipados com AI DD™ podem gerar até 36% de economia de energia, sem comprometer o desempenho. Isso se traduz em menos impacto ambiental e mais economia na conta de luz.
Essa consciência ambiental é um dos pilares da marca e se reflete em seus produtos — das lava e seca inteligentes às inovações mais recentes, como a LG WashTower.
Design inteligente e novas experiências na lavanderia
O design também é parte da experiência que a LG quer proporcionar. A WashTower 14kg Black Inox, por exemplo, traz um formato inovador em torre, unindo lavadora e secadora em um único conjunto vertical com painel de controle centralizado. Compacta e sofisticada, essa solução transforma a lavanderia em um espaço funcional e elegante, sem abrir mão da performance.
A WashTower conta com as tecnologias AI DD™ e TurboWash™ 360°, além da função Refresh, que faz uma lavagem a seco com um vapor para desodorizar e higienizar roupas de forma rápida e prática. O grande destaque da WashTower está na forma como ela seca. Enquanto a maioria das secadoras pode agredir os tecidos, este modelo utiliza um sistema de secagem por bomba de calor aliado a um compressor DUAL Inverter. É o que garante uma secagem não apenas extremamente eficiente, mas também delicada com as roupas, evitando o encolhimento e preservando as peças favoritas por muito mais tempo. É o equilíbrio perfeito entre design, conectividade e cuidado inteligente.
Conectividade e praticidade com LG ThinQ®
Outro diferencial que conecta todos esses modelos é a compatibilidade com o aplicativo LG ThinQ®, que leva a experiência de uso a um novo patamar de praticidade. Por meio do app, o consumidor pode controlar a lavadora à distância, iniciar ou pausar ciclos, receber notificações em tempo real sobre o andamento da lavagem e até baixar novos programas personalizados, adequados a diferentes tipos de tecido ou rotina. É como ter uma lavanderia moderna na palma da mão!
Essa união entre tecnologia, praticidade e bem-estar reflete o novo conceito de lar conectado, um espaço que entende as necessidades das pessoas e se molda a elas. Um lar onde a rotina fica mais leve, o dia a dia mais fácil e a vida, muito mais inteligente.
Por que escolher uma máquina de lavar inteligente LG?
Escolher uma máquina de lavar inteligente LG com tecnologia AI DD™ é optar por inovação, economia e cuidado com as roupas em um só produto.
As lavadoras LG vão além da limpeza: elas pensam junto com você. Identificam o tipo de tecido, ajustam automaticamente os movimentos e oferecem o equilíbrio perfeito entre eficiência e suavidade, porque cada peça tem uma história e merece ser tratada com carinho.
Com modelos como a Lava e Seca LG Smart VC2 14kg, a lavadora LG Smart VC4 13kg e a Lavadora e Secadora Elétrica LG WashTower 14kg Black Inox, a marca oferece opções para diferentes perfis e necessidades, todas com a mesma proposta: simplificar a vida com tecnologia de ponta e resultados impecáveis.
A lavadora inteligente LG é, sem dúvida, uma aliada indispensável para quem valoriza tempo, praticidade e cuidado em cada detalhe.
