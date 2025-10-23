Quem vive o dia a dia corrido conhece bem o dilema: a pilha de roupas só aumenta, o tempo é curto e é preciso encontrar soluções práticas sem abrir mão do cuidado com as peças. Pensando exatamente nessa realidade, a LG desenvolveu uma nova geração de máquinas de lavar inteligentes, equipadas com a tecnologia AI DD™, que entende as necessidades de cada tipo de tecido, quase como se tivessem um toque humano.

Com essa inovação, presente nas máquinas de lavar e lava e seca LG, a rotina de lavanderia ganha um novo significado. A inteligência artificial analisa automaticamente o peso e o tipo de tecido, ajustando o movimento do tambor para proporcionar lavagens mais eficientes, com menos desgaste e maior economia de energia. O resultado? Roupas limpas, bem cuidadas e mais tempo livre para o que realmente importa.

O que é a tecnologia AI DD™ da LG?

A tecnologia AI DD™ é um dos maiores avanços em cuidado têxtil já criados pela LG. Ela utiliza sensores inteligentes que detectam o tipo de tecido e o peso da carga, ajustando a força e o padrão de lavagem de forma automática.

Enquanto uma lavadora tradicional repete os mesmos movimentos em todas as cargas, a AI DD™ aprende e se adapta, oferecendo lavagens personalizadas que prolongam a vida útil das roupas. Isso significa mais delicadeza com tecidos sensíveis e mais potência quando necessário, proporcionando lavagens suaves e seguras para peças de seda, lã e viscose, por exemplo.

Modelos como a Lava e Seca LG Smart VC2 14kg Branca exemplificam bem essa tecnologia em ação. Com capacidade ampliada, ela permite lavar itens maiores, como edredons, e conta com o sistema Steam+™, que elimina 99,9% dos alérgenos e deixa as roupas até 30% mais fáceis de passar. Além disso, a função TurboWash™ 360°, com quatro jatos 3D, reduz o tempo dos ciclos sem comprometer o desempenho, um verdadeiro aliado da rotina moderna.

AI DD™ e Inverter Direct Drive: uma dupla imbatível

O motor Inverter Direct Drive é responsável pela durabilidade e silêncio da lavadora, enquanto a AI DD™ adiciona a inteligência artificial que analisa e ajusta o ciclo ideal. Juntos, garantem eficiência, estabilidade e cuidado superior com cada peça.

Essa combinação garante lavagens mais rápidas, algo que pode ser percebido em modelos como a Máquina de Lavar Smart LG VC4 13kg, perfeita para quem busca eficiência e economia de tempo.

Mesmo sem a função secagem, essa versão se destaca pelo ciclo Rápido 14, que lava pequenas cargas em apenas 14 minutos, e pelo uso de vapor Steam™, que elimina 99,9% das bactérias. É a solução ideal para quem quer roupas limpas e higienizadas em pouco tempo, com o mesmo padrão de qualidade da LG.

Economia de energia e de água: benefício para o bolso e para o planeta

As máquinas de lavar LG não se destacam apenas pela tecnologia, mas também pela preocupação com a sustentabilidade. Graças à inteligência artificial, cada lavagem é feita de forma mais eficiente, com uso reduzido de água e menor consumo de energia elétrica.

Estudos realizados pela LG apontam que os modelos equipados com AI DD™ podem gerar até 36% de economia de energia, sem comprometer o desempenho. Isso se traduz em menos impacto ambiental e mais economia na conta de luz.

Essa consciência ambiental é um dos pilares da marca e se reflete em seus produtos — das lava e seca inteligentes às inovações mais recentes, como a LG WashTower.

Design inteligente e novas experiências na lavanderia

O design também é parte da experiência que a LG quer proporcionar. A WashTower 14kg Black Inox, por exemplo, traz um formato inovador em torre, unindo lavadora e secadora em um único conjunto vertical com painel de controle centralizado. Compacta e sofisticada, essa solução transforma a lavanderia em um espaço funcional e elegante, sem abrir mão da performance.

A WashTower conta com as tecnologias AI DD™ e TurboWash™ 360°, além da função Refresh, que faz uma lavagem a seco com um vapor para desodorizar e higienizar roupas de forma rápida e prática. O grande destaque da WashTower está na forma como ela seca. Enquanto a maioria das secadoras pode agredir os tecidos, este modelo utiliza um sistema de secagem por bomba de calor aliado a um compressor DUAL Inverter. É o que garante uma secagem não apenas extremamente eficiente, mas também delicada com as roupas, evitando o encolhimento e preservando as peças favoritas por muito mais tempo. É o equilíbrio perfeito entre design, conectividade e cuidado inteligente.

Conectividade e praticidade com LG ThinQ®

Outro diferencial que conecta todos esses modelos é a compatibilidade com o aplicativo LG ThinQ®, que leva a experiência de uso a um novo patamar de praticidade. Por meio do app, o consumidor pode controlar a lavadora à distância, iniciar ou pausar ciclos, receber notificações em tempo real sobre o andamento da lavagem e até baixar novos programas personalizados, adequados a diferentes tipos de tecido ou rotina. É como ter uma lavanderia moderna na palma da mão!

Essa união entre tecnologia, praticidade e bem-estar reflete o novo conceito de lar conectado, um espaço que entende as necessidades das pessoas e se molda a elas. Um lar onde a rotina fica mais leve, o dia a dia mais fácil e a vida, muito mais inteligente.

Por que escolher uma máquina de lavar inteligente LG?

Escolher uma máquina de lavar inteligente LG com tecnologia AI DD™ é optar por inovação, economia e cuidado com as roupas em um só produto.

As lavadoras LG vão além da limpeza: elas pensam junto com você. Identificam o tipo de tecido, ajustam automaticamente os movimentos e oferecem o equilíbrio perfeito entre eficiência e suavidade, porque cada peça tem uma história e merece ser tratada com carinho.

Com modelos como a Lava e Seca LG Smart VC2 14kg, a lavadora LG Smart VC4 13kg e a Lavadora e Secadora Elétrica LG WashTower 14kg Black Inox, a marca oferece opções para diferentes perfis e necessidades, todas com a mesma proposta: simplificar a vida com tecnologia de ponta e resultados impecáveis.

A lavadora inteligente LG é, sem dúvida, uma aliada indispensável para quem valoriza tempo, praticidade e cuidado em cada detalhe.