Micro-ondas além do esquentar: receitas rápidas, como limpar e usar a potência certa
Do preparo à limpeza: como aproveitar o micro-ondas muito além de esquentar alimentos.
Durante muito tempo, o micro-ondas foi associado apenas à função de esquentar alimentos. No entanto, com a evolução da tecnologia, o aparelho passou a assumir um papel muito mais amplo na cozinha, ajudando a cozinhar, dourar, gratinar e simplificar a rotina.
Hoje, modelos contam com recursos como menus automáticos e ajustes de potência do micro-ondas, permitindo preparar receitas completas, economizar tempo e reduzir a bagunça. Um exemplo é o Micro-ondas LG NeoChef 30 litros Espelhado Limpa Fácil, que reúne funcionalidades pensadas para o dia a dia real: da refeição rápida à limpeza prática.
Receitas no micro-ondas: opções rápidas para o dia a dia
As receitas no micro-ondas se tornaram aliadas de quem vive uma rotina corrida. Com menus automáticos e controle preciso de tempo e potência, é possível preparar pratos salgados, sobremesas e acompanhamentos de forma simples e segura.
Bolos, arroz, sopas, legumes e doces clássicos podem ser feitos com poucos toques no painel. Entre as sobremesas mais populares, o brigadeiro no micro-ondas é um dos exemplos de praticidade.
Brigadeiro no micro-ondas
Os menus automáticos ajudam a evitar erros comuns, como queimar o fundo ou errar o ponto da receita.
Ingredientes
· 1 lata de leite condensado
· 2 colheres de sopa de chocolate em pó
· 1 colher de sobremesa de margarina
· Granulado de chocolate para finalizar
Como fazer
1. Misture todos os ingredientes (exceto o granulado) em uma tigela funda própria para micro-ondas.
2. Utilize o menu automático de cozimento conforme indicado no painel.
3. Quando o aparelho sinalizar, mexa bem e deixe esfriar.
4. Modele as bolinhas, passe no granulado e coloque em forminhas.
Dica: usar uma tigela funda evita respingos e facilita a limpeza do micro-ondas depois do preparo.
Potência do micro-ondas: como usar corretamente
Saber ajustar a potência do micro-ondas faz toda a diferença no resultado das receitas. Modelos com múltiplos níveis permitem adaptar o preparo conforme o tipo de alimento.
1) Potência baixa (níveis 1 a 3): ideal para tarefas delicadas, como derreter chocolate, manteiga, aquecer papinhas e finalizar preparos sem ferver ou talhar. Também funciona bem para amolecer ingredientes e aquecer pequenas porções com mais cuidado.
2) Potência média (níveis 4 a 6): indicada para cozimentos leves e receitas simples, como aquecer refeições prontas, preparar ovos mexidos, cozinhar legumes e finalizar molhos, com menos risco de respingos.
3) Potência alta (níveis 7 a 10): usada para aquecer ou cozinhar alimentos mais densos, como arroz, sopas, carnes em pedaços menores e bebidas em maior volume, além de agilizar o preparo quando o tempo é curto.
Esse controle evita alimentos ressecados, frios por dentro ou superaquecidos, garantindo melhor textura e sabor.
Smart Diagnosis
O Smart Diagnosis é um recurso pensado para simplificar a vida quando o micro-ondas apresenta algum comportamento fora do padrão, como dificuldade para iniciar funções, aquecimento irregular ou alertas no painel.
Em vez de tentar adivinhar o que está acontecendo, a ferramenta ajuda a diagnosticar o problema de forma orientada, permitindo que o aparelho “comunique” informações técnicas que facilitam a identificação da falha e agilizam o atendimento.
Na prática, o uso é bem simples: basta acionar o Smart Diagnosis conforme indicado no manual e seguir o passo a passo para transmitir os dados ao suporte (geralmente com auxílio do celular), recebendo orientações mais rápidas e precisas para resolver a situação.
Como limpar micro-ondas de forma fácil e rápida
A limpeza costuma ser uma das maiores dúvidas no uso diário do aparelho. Saber como limpar micro-ondas corretamente evita acúmulo de gordura e prolonga a vida útil do equipamento.
O revestimento interno Limpa Fácil ajuda a impedir que a sujeira grude nas paredes, permitindo a limpeza com um pano úmido, sem esforço e sem produtos agressivos.
Dicas importantes:
· Faça a limpeza regularmente
· Evite produtos abrasivos e palha de aço
· Não utilize químicos fortes no painel ou no interior
Utensílios adequados para usar no micro-ondas
Usar os utensílios certos garante segurança e melhores resultados no preparo.
Podem ir ao micro-ondas:
· Vidros resistentes ao calor
· Cerâmicas sem detalhes metálicos
· Plásticos próprios para micro-ondas
· Papéis sem tinta ou metal
Evitar recipientes inadequados previne acidentes, deformações e danos ao aparelho.
Muito além de esquentar alimentos
O micro-ondas deixou de ser apenas um eletrodoméstico para aquecer refeições. Com recursos como controle de potência, receitas automáticas e facilidade de limpeza, ele se tornou um verdadeiro aliado na cozinha.
Além de ajudar a cozinhar e finalizar pratos, o aparelho simplifica tarefas como limpar micro-ondas, oferecendo soluções práticas para a vida real.
Conheça a linha completa de microondas LG no site oficial da marca:
