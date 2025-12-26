Micro-ondas além do esquentar: receitas rápidas, como limpar e usar a potência certa

Durante muito tempo, o micro-ondas foi associado apenas à função de esquentar alimentos. No entanto, com a evolução da tecnologia, o aparelho passou a assumir um papel muito mais amplo na cozinha, ajudando a cozinhar, dourar, gratinar e simplificar a rotina.

Hoje, modelos contam com recursos como menus automáticos e ajustes de potência do micro-ondas, permitindo preparar receitas completas, economizar tempo e reduzir a bagunça. Um exemplo é o Micro-ondas LG NeoChef 30 litros Espelhado Limpa Fácil, que reúne funcionalidades pensadas para o dia a dia real: da refeição rápida à limpeza prática.

Receitas no micro-ondas: opções rápidas para o dia a dia

As receitas no micro-ondas se tornaram aliadas de quem vive uma rotina corrida. Com menus automáticos e controle preciso de tempo e potência, é possível preparar pratos salgados, sobremesas e acompanhamentos de forma simples e segura.

Bolos, arroz, sopas, legumes e doces clássicos podem ser feitos com poucos toques no painel. Entre as sobremesas mais populares, o brigadeiro no micro-ondas é um dos exemplos de praticidade.

Brigadeiro no micro-ondas

Os menus automáticos ajudam a evitar erros comuns, como queimar o fundo ou errar o ponto da receita.

Ingredientes

· 1 lata de leite condensado

· 2 colheres de sopa de chocolate em pó

· 1 colher de sobremesa de margarina

· Granulado de chocolate para finalizar

Como fazer

1. Misture todos os ingredientes (exceto o granulado) em uma tigela funda própria para micro-ondas.

2. Utilize o menu automático de cozimento conforme indicado no painel.

3. Quando o aparelho sinalizar, mexa bem e deixe esfriar.

4. Modele as bolinhas, passe no granulado e coloque em forminhas.

Dica: usar uma tigela funda evita respingos e facilita a limpeza do micro-ondas depois do preparo.

Potência do micro-ondas: como usar corretamente

Saber ajustar a potência do micro-ondas faz toda a diferença no resultado das receitas. Modelos com múltiplos níveis permitem adaptar o preparo conforme o tipo de alimento.

1) Potência baixa (níveis 1 a 3): ideal para tarefas delicadas, como derreter chocolate, manteiga, aquecer papinhas e finalizar preparos sem ferver ou talhar. Também funciona bem para amolecer ingredientes e aquecer pequenas porções com mais cuidado.

2) Potência média (níveis 4 a 6): indicada para cozimentos leves e receitas simples, como aquecer refeições prontas, preparar ovos mexidos, cozinhar legumes e finalizar molhos, com menos risco de respingos.

3) Potência alta (níveis 7 a 10): usada para aquecer ou cozinhar alimentos mais densos, como arroz, sopas, carnes em pedaços menores e bebidas em maior volume, além de agilizar o preparo quando o tempo é curto.

Esse controle evita alimentos ressecados, frios por dentro ou superaquecidos, garantindo melhor textura e sabor.

Smart Diagnosis

O Smart Diagnosis é um recurso pensado para simplificar a vida quando o micro-ondas apresenta algum comportamento fora do padrão, como dificuldade para iniciar funções, aquecimento irregular ou alertas no painel.

Em vez de tentar adivinhar o que está acontecendo, a ferramenta ajuda a diagnosticar o problema de forma orientada, permitindo que o aparelho “comunique” informações técnicas que facilitam a identificação da falha e agilizam o atendimento.

Na prática, o uso é bem simples: basta acionar o Smart Diagnosis conforme indicado no manual e seguir o passo a passo para transmitir os dados ao suporte (geralmente com auxílio do celular), recebendo orientações mais rápidas e precisas para resolver a situação.

Como limpar micro-ondas de forma fácil e rápida

A limpeza costuma ser uma das maiores dúvidas no uso diário do aparelho. Saber como limpar micro-ondas corretamente evita acúmulo de gordura e prolonga a vida útil do equipamento.

O revestimento interno Limpa Fácil ajuda a impedir que a sujeira grude nas paredes, permitindo a limpeza com um pano úmido, sem esforço e sem produtos agressivos.

Dicas importantes:

· Faça a limpeza regularmente

· Evite produtos abrasivos e palha de aço

· Não utilize químicos fortes no painel ou no interior

Utensílios adequados para usar no micro-ondas

Usar os utensílios certos garante segurança e melhores resultados no preparo.

Podem ir ao micro-ondas:

· Vidros resistentes ao calor

· Cerâmicas sem detalhes metálicos

· Plásticos próprios para micro-ondas

· Papéis sem tinta ou metal

Evitar recipientes inadequados previne acidentes, deformações e danos ao aparelho.

Muito além de esquentar alimentos

O micro-ondas deixou de ser apenas um eletrodoméstico para aquecer refeições. Com recursos como controle de potência, receitas automáticas e facilidade de limpeza, ele se tornou um verdadeiro aliado na cozinha.

Além de ajudar a cozinhar e finalizar pratos, o aparelho simplifica tarefas como limpar micro-ondas, oferecendo soluções práticas para a vida real.

Conheça a linha completa de microondas LG no site oficial da marca:



https://www.lg.com/br/