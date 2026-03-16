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O que é AI DD nas lava e secas LG e como essa tecnologia ajuda a preservar os tecidos?
Descubra o que é a tecnologia AI DD nas lava e seca LG e como a inteligência artificial identifica os tecidos e ajusta a lavagem para preservar suas roupas por mais tempo.
O que é AI DD nas máquinas lava e seca LG
A tecnologia AI DD das lava e seca LG identifica o tipo de carga e ajusta a lavagem para ajudar a preservar os tecidos.
AI DD significa Artificial Intelligence Direct Drive, uma tecnologia da LG que combina inteligência artificial com o motor Direct Drive para adaptar a lavagem.
Na prática, isso permite que a máquina vá além de simplesmente lavar com base em um programa pré-definido.
Ela é capaz de detectar fatores como o peso e a textura das roupas e, a partir dessas informações, ajustar automaticamente os movimentos do tambor para oferecer uma lavagem mais adequada e cuidadosa.
Como a tecnologia AI DD ajuda a preservar os tecidos
O funcionamento do AI DD começa com sensores que monitoram o que está dentro do cesto. Com base nesses dados, o sistema utiliza inteligência artificial para reconhecer padrões e determinar qual é a melhor combinação de movimentos para aquela carga específica.
Esse ajuste automático é importante porque diferentes tecidos exigem cuidados diferentes. Tecidos mais delicados, por exemplo, podem sofrer desgaste quando expostos a movimentos muito intensos, enquanto peças mais resistentes podem precisar de ações mais firmes para uma limpeza eficiente.
Outro ponto importante é que o motor Direct Drive permite um controle mais preciso dos movimentos do tambor. Isso possibilita variar não apenas a intensidade, mas também o tipo de movimento, criando combinações que limpam de forma eficiente sem submeter os tecidos a esforço desnecessário.
Como resultado, as roupas são lavadas com o nível de cuidado adequado, o que contribui para reduzir o desgaste ao longo do tempo e ajuda a manter suas características originais por mais tempo.
Por que escolher uma lava e seca LG com AI DD
- Lavagem personalizada para cada tipo de tecido
A tecnologia AI DD identifica as características das roupas e ajusta automaticamente os movimentos do tambor, oferecendo um cuidado mais adequado para cada carga. Isso significa que peças delicadas e roupas do dia a dia recebem o tratamento mais apropriado sem necessidade de configurações manuais complexas.
- Maior preservação das roupas ao longo do tempo
Ao evitar movimentos excessivamente agressivos, o sistema contribui para reduzir o desgaste das fibras. Isso ajuda a preservar aspectos como textura, formato e aparência das peças, mantendo as roupas em melhores condições mesmo após várias lavagens.
- Motor Direct Drive com controle preciso
O motor conectado diretamente ao tambor permite respostas mais rápidas e precisas aos ajustes definidos pela inteligência artificial. Isso melhora o controle da lavagem e contribui para um funcionamento mais estável e eficiente.
- Mais praticidade no uso diário
Como a própria máquina é capaz de fazer ajustes automaticamente, o usuário não precisa se preocupar em selecionar manualmente cada detalhe da lavagem. Isso facilita a rotina e reduz as chances de escolher um ciclo inadequado para determinado tipo de roupa
- Tecnologia desenvolvida para eficiência e cuidado
A integração entre inteligência artificial e engenharia mecânica reflete a proposta da LG de aplicar inovação para melhorar a experiência de uso, oferecendo soluções que unem eficiência de limpeza e cuidado com os tecidos.
A tecnologia AI DD transforma a experiência de lavar roupas ao combinar inteligência artificial, precisão mecânica e cuidado com os tecidos. Ao reconhecer automaticamente o tipo de carga e adaptar os movimentos do tambor, as lava e seca LG entregam uma lavagem mais eficiente, personalizada e suave, ajudando a manter as roupas conservadas por muito mais tempo.
Para quem busca praticidade no dia a dia, economia de tempo e um cuidado real com cada peça, escolher uma lava e seca LG com AI DD é investir em tecnologia que trabalha a favor do usuário. Se você quer entender qual modelo oferece o melhor desempenho para sua rotina, explore a linha de lava e seca LG com AI DD e descubra a solução ideal para elevar o cuidado com as suas roupas.
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