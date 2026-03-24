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Como o LG Pro:Centric Cloud ajuda hotéis a oferecerem uma experiência mais personalizada aos hóspedes?
O LG Pro:Centric Cloud é a solução de hotelaria baseada em nuvem da LG que personaliza a experiência do hóspede, integra serviços via API, oferece Web App por QR Code, streaming OTT e monitoramento remoto.
A hotelaria evoluiu. Hoje, oferecer apenas um bom quarto já não é suficiente. O hóspede espera conveniência, experiências relevantes e tecnologia integrada à sua rotina digital. É nesse cenário que o LG Pro:Centric Cloud se destaca como uma plataforma de hospitalidade digital baseada em nuvem, capaz de transformar a TV do quarto em um canal estratégico de comunicação, personalização e serviços.
Mais do que um sistema de TV interativa, a solução integra conteúdo, gestão remota, dados operacionais e conexão com sistemas do hotel em um único ecossistema, permitindo modernizar a operação enquanto aprimora a experiência do hóspede.
A estadia perfeita é aquela em que o hóspede não precisa pedir. Ele apenas encontra.
Em uma frase
O LG Pro:Centric Cloud é uma plataforma de hospitalidade digital em nuvem que funciona como software de TV interativa para hotel, permitindo personalização da experiência, integração com PMS via API e gestão remota centralizada.
Resumo rápido em 3 benefícios
1. Personalização da experiência do hóspede, com comunicação segmentada por perfil, idioma e categoria de quarto.
2. Eficiência operacional, com monitoramento remoto, controle centralizado e atualização em tempo real.
3. Escalabilidade e inteligência de dados, com API aberta, integração com PMS e análise de uso.
O que é o LG Pro:Centric Cloud?
O LG Pro:Centric Cloud é uma solução de gerenciamento de TVs e serviços digitais para hotel baseada em nuvem. Desenvolvida pela LG, referência global em displays profissionais, a plataforma permite controlar conteúdos, integrar sistemas e monitorar dispositivos de forma centralizada.
Ao operar em ambiente cloud, o hotel elimina a dependência de servidores locais dedicados e ganha flexibilidade para escalar a solução entre múltiplas unidades.
Observação: disponível por assinatura paga e requer registro separado.
O que o hotel consegue fazer na prática (exemplos reais de uso)
Na rotina, o LG Pro:Centric Cloud permite que o hotel:
- Exiba mensagens de boas-vindas personalizadas com nome, idioma e identidade visual da marca.
- Ofereça informações úteis do hotel (Wi-Fi, horários, serviços, room service, spa) diretamente na TV.
- Promova upgrades e ofertas internas com segmentação (por exemplo: apenas hóspedes de categoria premium).
- Permita acesso a um Web App por QR Code, reduzindo chamadas na recepção e aumentando autonomia.
- Disponibilize streaming OTT com login seguro, com logout automático no check-out.
- Atualize campanhas e informações para todos os quartos em minutos, sem equipe presencial.
- Monitore conectividade, status e licenças das TVs remotamente, reduzindo falhas operacionais.
Especificações e requisitos técnicos
Para implementação do LG Pro:Centric Cloud, é necessário:
- TVs LG compatíveis com a plataforma
- Conexão estável à internet
- Integração com PMS (via API aberta, quando aplicável)
- Licenciamento ativo da solução
O desempenho pode variar de acordo com infraestrutura de rede e compatibilidade dos dispositivos instalados.
O que diferencia o LG Pro:Centric Cloud de outras soluções de TV para hotel?
Diferentemente de sistemas locais (on-premise) ou plataformas isoladas de TV interativa, o LG Pro:Centric Cloud combina:
- Infraestrutura em nuvem
- Integração nativa com hardware LG
- API aberta para conexão com PMS e sistemas terceiros
- Monitoramento remoto centralizado
- Ferramentas de personalização segmentada
Essa integração entre hardware, software e gestão reduz complexidade técnica e facilita padronização em redes hoteleiras.
Como o LG Pro:Centric Cloud transforma a experiência do hóspede
A TV passa a atuar como um hub digital dentro do quarto.
1) Boas-vindas personalizadas
Mensagens customizadas, informações relevantes e identidade visual alinhada à marca reforçam a percepção de cuidado desde o primeiro contato.
2) Conteúdo segmentado por perfil
A plataforma permite organizar grupos de hóspedes e adaptar conteúdos por idioma, categoria de quarto ou motivo da viagem, tornando a comunicação mais contextual e eficiente.
3) Web App via QR Code
O hóspede pode acessar serviços pelo celular por meio de QR Code, reduzindo fricções e ampliando autonomia.
4) Streaming OTT com login seguro
Compatível com serviços como Netflix e YouTube (conforme modelo e região), com desconexão automática no check-out para garantir privacidade.
5) Integração com serviços externos
Possibilidade de integração com plataformas de turismo, clima e informações de voo, ampliando a conveniência da estadia.
Segurança e privacidade do hóspede
Em soluções de streaming e login em aplicativos, a privacidade é um fator decisivo para a experiência do hóspede e para a reputação do hotel. O LG Pro:Centric Cloud pode operar com recursos voltados à proteção de dados e ao uso seguro das plataformas OTT, permitindo sessões individuais por usuário e logout automático no momento do check-out. Isso reduz o risco de contas pessoais permanecerem conectadas na TV do quarto após a saída do hóspede.
Além disso, a gestão centralizada da plataforma evita configurações manuais inadequadas e padroniza boas práticas de segurança entre diferentes quartos e unidades. Esse conjunto de medidas protege o hóspede, reforça a confiança na marca e minimiza riscos operacionais e reputacionais para o hotel.
Benefícios estratégicos para a operação
Gestão remota centralizada
Permite atualizar conteúdos, acompanhar o status das TVs e realizar ajustes operacionais sem depender de visitas técnicas em cada quarto ou unidade.
Escalabilidade para redes
Facilita a padronização da experiência e da comunicação entre diferentes propriedades, com mais agilidade para expansão.
Redução de investimento inicial
Ao dispensar servidores locais dedicados, a solução contribui para uma estrutura mais leve e previsível, alinhada ao modelo SaaS.
Monitoramento e inteligência operacional
O painel de controle oferece visibilidade sobre conectividade, dispositivos licenciados e indicadores operacionais. A análise de dados de uso permite decisões baseadas em evidências, não suposições.
Monetização e novas oportunidades de receita
A personalização contextual permite promover upgrades, serviços e ofertas internas com maior probabilidade de conversão, transformando a TV em um canal estratégico de receita.
Para quem é indicado?
Hotéis independentes em modernização, redes em expansão, resorts e empreendimentos que buscam padronização digital, escalabilidade operacional e inteligência de dados.
LG Pro:Centric Cloud vs TV tradicional para hotel
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Aspecto
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LG Pro:Centric Cloud (Nuvem)
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TV Tradicional (On-Premise)
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Infraestrutura
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Baseada em nuvem (sem servidor local)
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Servidor físico no hotel
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Escalabilidade
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Expansão rápida entre unidades
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Limitada à estrutura instalada
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Atualizações
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Remotas e centralizadas
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Dependem de suporte local
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Integração com PMS
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API aberta
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Pode exigir integração proprietária
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Personalização
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Conteúdo dinâmico e segmentado
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Comunicação estática
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Gestão
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Monitoramento remoto em tempo real
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Controle local e manual
FAQ — Perguntas frequentes
O que é o LG Pro:Centric Cloud?
O LG Pro:Centric Cloud é uma plataforma de hospitalidade digital baseada em nuvem que permite gerenciar TVs de hotel, personalizar a experiência do hóspede, integrar sistemas como PMS via API e monitorar dispositivos remotamente a partir de um painel central.
O LG Pro:Centric Cloud substitui sistemas on-premise?
Sim. Por operar em ambiente cloud (SaaS), a solução elimina a necessidade de servidores locais dedicados no hotel, reduzindo complexidade de infraestrutura e facilitando atualizações e escalabilidade entre unidades.
Qual a diferença entre LG Pro:Centric Cloud e Pro:Centric Direct?
O Pro:Centric Cloud é uma solução baseada em nuvem, com gestão centralizada e escalabilidade para múltiplas propriedades.
Já o Pro:Centric Direct é tradicionalmente implementado com infraestrutura local (on-premise), podendo exigir servidor físico no hotel. A escolha depende do modelo operacional e da estratégia tecnológica da propriedade.
O LG Pro:Centric Cloud integra com PMS?
Sim. A plataforma oferece API aberta que permite integração com sistemas de Property Management System (PMS), possibilitando personalização automática de mensagens, idioma e perfil do hóspede.
LG Pro:Centric Cloud É indicado para hotéis pequenos?
Sim. Por adotar modelo SaaS e não exigir servidor local, pode ser implementado tanto em hotéis independentes quanto em redes maiores. A adequação depende da infraestrutura de rede e da compatibilidade das TVs instaladas.
Funciona em redes internacionais ou múltiplas unidades?
Sim. Por ser baseado em nuvem, o LG Pro:Centric Cloud permite gestão centralizada de múltiplas propriedades, facilitando padronização de conteúdo, monitoramento remoto e escalabilidade entre unidades em diferentes localidades.
O sistema exige equipe técnica interna?
Não necessariamente. A gestão é feita por meio de painel centralizado acessível via internet. No entanto, a implementação inicial pode exigir suporte técnico para configuração de rede, integração com PMS e ativação de licenças.
O LG Pro:Centric Cloud oferece streaming OTT?
Sim, conforme compatibilidade do modelo de TV e disponibilidade regional. A solução pode permitir login individual em plataformas como Netflix e YouTube, com logout automático no check-out para garantir privacidade.
Como o LG Pro:Centric Cloud protege os dados do hóspede?
A plataforma pode operar com sessões individuais de usuário e logout automático no momento do check-out. A gestão centralizada também reduz riscos de configurações manuais inadequadas e ajuda a padronizar práticas de segurança.
É possível gerar receita com a plataforma?
Sim. A personalização contextual permite promover upgrades, serviços internos e ofertas segmentadas diretamente na TV do quarto, transformando o canal em ponto estratégico de comunicação e monetização.
Conclusão
O LG Pro:Centric Cloud consolida a transformação digital na hotelaria ao integrar personalização, tecnologia em nuvem, dados e gestão operacional em uma única plataforma. Ao reduzir complexidade técnica e ampliar possibilidades de experiência, a solução posiciona o hotel para oferecer hospitalidade mais conectada, eficiente e centrada no hóspede.
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