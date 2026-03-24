Como o LG Pro:Centric Cloud ajuda hotéis a oferecerem uma experiência mais personalizada aos hóspedes?

A hotelaria evoluiu. Hoje, oferecer apenas um bom quarto já não é suficiente. O hóspede espera conveniência, experiências relevantes e tecnologia integrada à sua rotina digital. É nesse cenário que o LG Pro:Centric Cloud se destaca como uma plataforma de hospitalidade digital baseada em nuvem, capaz de transformar a TV do quarto em um canal estratégico de comunicação, personalização e serviços.

Mais do que um sistema de TV interativa, a solução integra conteúdo, gestão remota, dados operacionais e conexão com sistemas do hotel em um único ecossistema, permitindo modernizar a operação enquanto aprimora a experiência do hóspede.

A estadia perfeita é aquela em que o hóspede não precisa pedir. Ele apenas encontra.

Em uma frase

O LG Pro:Centric Cloud é uma plataforma de hospitalidade digital em nuvem que funciona como software de TV interativa para hotel, permitindo personalização da experiência, integração com PMS via API e gestão remota centralizada.

Resumo rápido em 3 benefícios

1. Personalização da experiência do hóspede, com comunicação segmentada por perfil, idioma e categoria de quarto.

2. Eficiência operacional, com monitoramento remoto, controle centralizado e atualização em tempo real.

3. Escalabilidade e inteligência de dados, com API aberta, integração com PMS e análise de uso.

O que é o LG Pro:Centric Cloud?

O LG Pro:Centric Cloud é uma solução de gerenciamento de TVs e serviços digitais para hotel baseada em nuvem. Desenvolvida pela LG, referência global em displays profissionais, a plataforma permite controlar conteúdos, integrar sistemas e monitorar dispositivos de forma centralizada.

Ao operar em ambiente cloud, o hotel elimina a dependência de servidores locais dedicados e ganha flexibilidade para escalar a solução entre múltiplas unidades.

Observação: disponível por assinatura paga e requer registro separado.

O que o hotel consegue fazer na prática (exemplos reais de uso)

Na rotina, o LG Pro:Centric Cloud permite que o hotel:

Exiba mensagens de boas-vindas personalizadas com nome, idioma e identidade visual da marca.

Ofereça informações úteis do hotel (Wi-Fi, horários, serviços, room service, spa) diretamente na TV.

Promova upgrades e ofertas internas com segmentação (por exemplo: apenas hóspedes de categoria premium).

Permita acesso a um Web App por QR Code, reduzindo chamadas na recepção e aumentando autonomia.

Disponibilize streaming OTT com login seguro, com logout automático no check-out.

Atualize campanhas e informações para todos os quartos em minutos, sem equipe presencial.

Monitore conectividade, status e licenças das TVs remotamente, reduzindo falhas operacionais.

Especificações e requisitos técnicos

Para implementação do LG Pro:Centric Cloud, é necessário:

TVs LG compatíveis com a plataforma

Conexão estável à internet

Integração com PMS (via API aberta, quando aplicável)

Licenciamento ativo da solução

O desempenho pode variar de acordo com infraestrutura de rede e compatibilidade dos dispositivos instalados.

O que diferencia o LG Pro:Centric Cloud de outras soluções de TV para hotel?

Diferentemente de sistemas locais (on-premise) ou plataformas isoladas de TV interativa, o LG Pro:Centric Cloud combina:

Infraestrutura em nuvem

Integração nativa com hardware LG

API aberta para conexão com PMS e sistemas terceiros

Monitoramento remoto centralizado

Ferramentas de personalização segmentada

Essa integração entre hardware, software e gestão reduz complexidade técnica e facilita padronização em redes hoteleiras.

Como o LG Pro:Centric Cloud transforma a experiência do hóspede

A TV passa a atuar como um hub digital dentro do quarto.

1) Boas-vindas personalizadas

Mensagens customizadas, informações relevantes e identidade visual alinhada à marca reforçam a percepção de cuidado desde o primeiro contato.

2) Conteúdo segmentado por perfil

A plataforma permite organizar grupos de hóspedes e adaptar conteúdos por idioma, categoria de quarto ou motivo da viagem, tornando a comunicação mais contextual e eficiente.

3) Web App via QR Code

O hóspede pode acessar serviços pelo celular por meio de QR Code, reduzindo fricções e ampliando autonomia.

4) Streaming OTT com login seguro

Compatível com serviços como Netflix e YouTube (conforme modelo e região), com desconexão automática no check-out para garantir privacidade.

5) Integração com serviços externos

Possibilidade de integração com plataformas de turismo, clima e informações de voo, ampliando a conveniência da estadia.

Segurança e privacidade do hóspede

Em soluções de streaming e login em aplicativos, a privacidade é um fator decisivo para a experiência do hóspede e para a reputação do hotel. O LG Pro:Centric Cloud pode operar com recursos voltados à proteção de dados e ao uso seguro das plataformas OTT, permitindo sessões individuais por usuário e logout automático no momento do check-out. Isso reduz o risco de contas pessoais permanecerem conectadas na TV do quarto após a saída do hóspede.

Além disso, a gestão centralizada da plataforma evita configurações manuais inadequadas e padroniza boas práticas de segurança entre diferentes quartos e unidades. Esse conjunto de medidas protege o hóspede, reforça a confiança na marca e minimiza riscos operacionais e reputacionais para o hotel.

Benefícios estratégicos para a operação

Gestão remota centralizada

Permite atualizar conteúdos, acompanhar o status das TVs e realizar ajustes operacionais sem depender de visitas técnicas em cada quarto ou unidade.

Escalabilidade para redes

Facilita a padronização da experiência e da comunicação entre diferentes propriedades, com mais agilidade para expansão.

Redução de investimento inicial

Ao dispensar servidores locais dedicados, a solução contribui para uma estrutura mais leve e previsível, alinhada ao modelo SaaS.

Monitoramento e inteligência operacional

O painel de controle oferece visibilidade sobre conectividade, dispositivos licenciados e indicadores operacionais. A análise de dados de uso permite decisões baseadas em evidências, não suposições.

Monetização e novas oportunidades de receita

A personalização contextual permite promover upgrades, serviços e ofertas internas com maior probabilidade de conversão, transformando a TV em um canal estratégico de receita.

Para quem é indicado?

Hotéis independentes em modernização, redes em expansão, resorts e empreendimentos que buscam padronização digital, escalabilidade operacional e inteligência de dados.

LG Pro:Centric Cloud vs TV tradicional para hotel

Aspecto LG Pro:Centric Cloud (Nuvem) TV Tradicional (On-Premise) Infraestrutura Baseada em nuvem (sem servidor local) Servidor físico no hotel Escalabilidade Expansão rápida entre unidades Limitada à estrutura instalada Atualizações Remotas e centralizadas Dependem de suporte local Integração com PMS API aberta Pode exigir integração proprietária Personalização Conteúdo dinâmico e segmentado Comunicação estática Gestão Monitoramento remoto em tempo real Controle local e manual

FAQ — Perguntas frequentes

O que é o LG Pro:Centric Cloud?

O LG Pro:Centric Cloud é uma plataforma de hospitalidade digital baseada em nuvem que permite gerenciar TVs de hotel, personalizar a experiência do hóspede, integrar sistemas como PMS via API e monitorar dispositivos remotamente a partir de um painel central.

O LG Pro:Centric Cloud substitui sistemas on-premise?

Sim. Por operar em ambiente cloud (SaaS), a solução elimina a necessidade de servidores locais dedicados no hotel, reduzindo complexidade de infraestrutura e facilitando atualizações e escalabilidade entre unidades.

Qual a diferença entre LG Pro:Centric Cloud e Pro:Centric Direct?

O Pro:Centric Cloud é uma solução baseada em nuvem, com gestão centralizada e escalabilidade para múltiplas propriedades.

Já o Pro:Centric Direct é tradicionalmente implementado com infraestrutura local (on-premise), podendo exigir servidor físico no hotel. A escolha depende do modelo operacional e da estratégia tecnológica da propriedade.

O LG Pro:Centric Cloud integra com PMS?

Sim. A plataforma oferece API aberta que permite integração com sistemas de Property Management System (PMS), possibilitando personalização automática de mensagens, idioma e perfil do hóspede.

LG Pro:Centric Cloud É indicado para hotéis pequenos?

Sim. Por adotar modelo SaaS e não exigir servidor local, pode ser implementado tanto em hotéis independentes quanto em redes maiores. A adequação depende da infraestrutura de rede e da compatibilidade das TVs instaladas.

Funciona em redes internacionais ou múltiplas unidades?

Sim. Por ser baseado em nuvem, o LG Pro:Centric Cloud permite gestão centralizada de múltiplas propriedades, facilitando padronização de conteúdo, monitoramento remoto e escalabilidade entre unidades em diferentes localidades.

O sistema exige equipe técnica interna?

Não necessariamente. A gestão é feita por meio de painel centralizado acessível via internet. No entanto, a implementação inicial pode exigir suporte técnico para configuração de rede, integração com PMS e ativação de licenças.

O LG Pro:Centric Cloud oferece streaming OTT?

Sim, conforme compatibilidade do modelo de TV e disponibilidade regional. A solução pode permitir login individual em plataformas como Netflix e YouTube, com logout automático no check-out para garantir privacidade.

Como o LG Pro:Centric Cloud protege os dados do hóspede?

A plataforma pode operar com sessões individuais de usuário e logout automático no momento do check-out. A gestão centralizada também reduz riscos de configurações manuais inadequadas e ajuda a padronizar práticas de segurança.

É possível gerar receita com a plataforma?

Sim. A personalização contextual permite promover upgrades, serviços internos e ofertas segmentadas diretamente na TV do quarto, transformando o canal em ponto estratégico de comunicação e monetização.

Conclusão

O LG Pro:Centric Cloud consolida a transformação digital na hotelaria ao integrar personalização, tecnologia em nuvem, dados e gestão operacional em uma única plataforma. Ao reduzir complexidade técnica e ampliar possibilidades de experiência, a solução posiciona o hotel para oferecer hospitalidade mais conectada, eficiente e centrada no hóspede.