Por que o Cassete 1-Via LG virou escolha dos projetos arquitetônicos
O ar-condicionado Cassete 1-Via LG se consolidou como uma das soluções mais especificadas em projetos arquitetônicos. Presente em residências de alto padrão, lojas sofisticadas e escritórios modernos, o modelo se destaca por oferecer climatização eficiente com integração quase invisível ao ambiente.
Mais do que refrigerar, o Cassete 1-Via LG contribui para a estética do espaço. Sua proposta é entregar conforto térmico sem interferir no conceito visual do projeto.
Altura reduzida: o diferencial decisivo para teto de gesso
Entre os principais motivos que levam arquitetos a escolher o Cassete 1-Via LG para teto de gesso, está a sua altura extremamente compacta. A unidade interna possui aproximadamente 13,2 cm de altura, característica que permite instalação em forros rebaixados com mínimo impacto estrutural.
Essa dimensão reduzida é estratégica em projetos onde cada centímetro influencia no pé-direito e na sensação de amplitude.
Em ambientes residenciais, isso significa salas com visual mais limpo e elegante. Em projetos comerciais, representa eficiência na obra e acabamento mais sofisticado.
Design minimalista que valoriza a arquitetura
O Cassete 1-Via LG é um ar-condicionado embutido no teto que mantém apenas um painel linear visível. O resultado é um acabamento discreto, alinhado às tendências de arquitetura que priorizam superfícies contínuas e ausência de interferências visuais.
Essa integração torna o equipamento ideal para:
- Ambientes integrados com estética clean
- Espaços corporativos modernos
- Áreas gourmet e salas de estar sofisticadas
Ao eliminar unidades aparentes nas paredes, o sistema contribui para um projeto mais harmônico e valorizado.
Tecnologia Inverter e eficiência energética
Além do apelo estético, o ar-condicionado entrega desempenho técnico avançado. A tecnologia Inverter ajusta automaticamente o funcionamento do compressor conforme a necessidade do ambiente, reduzindo picos de energia e mantendo a temperatura estável.
Na prática, isso proporciona menor consumo de energia, funcionamento mais silencioso e maior durabilidade do sistema.
Conectividade e integração com ambientes inteligentes
O modelo acompanha a evolução das casas conectadas. Versões com conectividade Wi-Fi permitem controle remoto por smartphone, através do app LG ThinQ, e integração com assistentes virtuais, agregando praticidade ao dia a dia.
Essa funcionalidade amplia o valor percebido do imóvel e atende a um consumidor cada vez mais orientado por tecnologia, automação e eficiência.
Por que arquitetos especificam o Cassete 1-Via LG
A escolha pelo ar-condicionado Cassete 1-Via LG vai além da climatização. Ela envolve critérios técnicos e estéticos que impactam diretamente o resultado do projeto:
Altura mínima ideal para teto de gesso, instalação discreta, eficiência energética com tecnologia Inverter e acabamento alinhado à arquitetura contemporânea.
Essa combinação posiciona o equipamento como uma solução estratégica para quem deseja unir conforto, sofisticação e desempenho em um único sistema. Mais do que um ar-condicionado, o Cassete 1-Via LG é parte da arquitetura.
