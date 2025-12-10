O que pode e o que não pode colocar na porta da geladeira?

A porta da geladeira é o ponto mais acessível — e também o mais tentador — para guardar de tudo um pouco. Manteiga, leite, condimentos e até ovos costumam ganhar espaço ali. Mas será que é o lugar certo?

Em geladeiras convencionais, a porta costuma ser a área que mais sofre com variações de temperatura. Toda vez que ela é aberta, o ar quente entra com mais intensidade ali, tornando esse espaço menos adequado para alimentos que exigem refrigeração constante.

Mas esse cenário muda quando estamos falando de geladeiras LG com tecnologias avançadas de resfriamento, como DoorCooling+™, LinearCooling™ e Multi Air Flow — todas projetadas para manter a temperatura uniforme e estável em todo o interior do refrigerador, inclusive na porta.

O que pode ficar na porta das geladeiras convencionais?

Nem tudo é vilão. Há produtos que suportam bem pequenas variações de temperatura. Veja alguns exemplos do que pode ser armazenado na porta:

· Molhos e condimentos industrializados: como ketchup, mostarda, molhos prontos e picles, com tampas bem vedadas.

· Bebidas prontas para consumo: sucos, refrigerantes e águas com gás podem ficar na porta, pois não exigem refrigeração constante.

· Manteiga e margarina: versões com mais gordura e menos água são mais estáveis e podem ser mantidas ali, especialmente se forem consumidas rapidamente.

O que não pode ser guardado na porta da geladeira comum?

Agora vem a parte mais importante: o que não pode ficar na porta da geladeira comum, mesmo que pareça prático.

1. Leite e derivados: a variação térmica acelera o processo de fermentação e pode estragar o produto antes da validade.

2. Ovos: apesar de muitos refrigeradores terem compartimento próprio para eles na porta, o ideal é guardá-los dentro da geladeira, na prateleira intermediária, com temperatura mais estável.

3. Carnes, frios e laticínios: são extremamente sensíveis e precisam do ponto mais frio, geralmente as prateleiras superiores ou a gaveta de carnes.

4. Comidas prontas: nunca na porta! Elas devem ser armazenadas em potes bem vedados, preferencialmente no meio da geladeira.

5. Remédios: só devem ir à geladeira se o fabricante indicar, e nunca na porta. A variação térmica pode comprometer a eficácia.

E o que muda em uma geladeira LG com DoorCooling+™?

Aqui está a maior diferença e o grande valor da tecnologia LG. O DoorCooling+™ libera jatos de ar frio direcionados exatamente para a porta, reduzindo drasticamente as variações térmicas que acontecem em geladeiras convencionais. Com isso, a porta deixa de ser a área “menos fria” e passa a ter desempenho muito mais estável.

Isso significa que, em geladeiras LG com DoorCooling+™:

✔ É possível armazenar com mais segurança:

· Leite e laticínios

· Iogurtes

· Ovos

· Bebidas que exigem resfriamento constante

Principalmente se a família abre e fecha a geladeira com frequência, o DoorCooling+™ garante um retorno mais rápido à temperatura ideal.

Tecnologias LG que mantêm a temperatura estável e os alimentos frescos por mais tempo

DoorCooling+™: oferece resfriamento rápido e uniforme , liberando o ar frio em direção à porta — mantendo bebidas e alimentos sempre frescos.

oferece , liberando o ar frio em direção à porta — mantendo bebidas e alimentos sempre frescos. LinearCooling™: reduz as flutuações de temperatura, mantendo os alimentos frescos por muito mais tempo.

reduz as flutuações de temperatura, mantendo os alimentos frescos por muito mais tempo. Multi Air Flow: distribui o ar frio de forma homogênea por todo o interior da geladeira, preservando o sabor e a textura.

distribui o ar frio de forma homogênea por todo o interior da geladeira, preservando o sabor e a textura. InstaView™ : permite visualizar o interior da geladeira com dois toques no vidro espelhado, sem abrir a porta — o que evita a perda de ar frio e mantém a temperatura estável.

permite visualizar o interior da geladeira com dois toques no vidro espelhado, sem abrir a porta — o que evita a perda de ar frio e mantém a temperatura estável.

Conserve mais, desperdice menos

Da próxima vez que abrir a porta da sua geladeira, lembre-se: organizar é conservar, e conservar é economizar. Pequenas mudanças de hábito podem prolongar a vida útil dos alimentos e tornar sua rotina muito mais eficiente.

