O que significam os números 2.1, 3.1 e 5.1.2 ns soundbars?

Um soundbar é um equipamento fundamental para quem gosta de ter a melhor qualidade de som ao assistir filmes,séries e jogar numa TV.

E se você está pensando em comprar um soundbar, é bem provável que já tenha se deparado com alguns números nas configurações do soundbar, como 2.1, 3.1 ou 5.1.2, e tenha ficado uma dúvida: O que esses números significam?

Entender esses números é essencial para escolher o modelo que melhor se adapta ao seu ambiente. E eles revelam de forma simples como o som é distribuído entre os alto-falantes e o subwoofer do seu soundbar.

Vamos lá?

Primeiro número: canais principais

O primeiro número, que fica antes do ponto, se refere aos canais horizontais que a soundbar possui.

Eles reproduzem o áudio direcional, ou seja, na esquerda, direita e centro, criando a base da paisagem sonora. Esses números geralmente vão de 2 a 5.

· 2: Som estéreo padrão, de dois canais, esquerda e direita.

· 3: Três canais direcionais (esquerda, direita e central), uma configuração ideal para diálogos mais nítidos.

· 5: Cinco canais (esquerda, direita, central e dois surround), formando uma configuração que simula o som de cinema. Esses canais podem estar localizados tanto na própria barra quanto em caixas externas.

Segundo número: o subwoofer

O segundo número desse quebra-cabeça vai mostrar se existe um subwoofer, que é um equipamento extra, voltado para reproduzir os sons graves, que vão marcar bastante nas músicas ou explosões, que passam a sensação de um som vibrante.

Aqui é mais simples, o número vai mostrar se existe ou não um subwoofer, então:

· .0: Sem subwoofer.

· .1: Com subwoofer, que vai entregar graves mais potentes.

Até aqui, para ficar mais claro, vamos focar no seguinte exemplo. Um soundbar 2.1 significa dois canais principais e um subwoofer, ideal para filmes e músicas com impacto.

Terceiro número: canais verticais, os diferenciais (Dolby Atmos e DTS:X)

Os modelos mais modernos apresentam ainda um terceiro número, como em 5.1.2.

Ele representa os canais verticais, voltados para cima, que refletem o som no teto.

Essa tecnologia é usada em formatos como Dolby Atmos e DTS:X, que criam uma experiência de som tridimensional, como se o som viesse de cima, te cercando completamente no ambiente.

Agora que você entendeu como funcionam os três canais, vamos para os exemplos de configurações na prática?

· 2.0: Dois alto-falantes simples (som estéreo básico).

· 2.1: Dois alto-falantes e um subwoofer, ou seja, graves reforçados

· 3.1: três canais frontais mais subwoofer, que proporciona mais nitidez na fala e som envolvente

· 5.1 → Som surround completo, típico de cinema.

· 5.1.2 → Experiência de som mais imersiva com Dolby Atmos e canais verticais.

Como escolher a soundbar correta para o seu ambiente?

Para escolher o soundbar mais adequada para o seu ambiente, você precisa levar em consideração dois fatores, o tipo de uso e o tipo de ambiente que você vai instalar o equipamento.

Em ambientes pequenos, modelos 2.1 ou 3.1 já oferecem um ótimo resultado.

Para salas médias ou grandes, vale apostar em soundbars 5.1 ou superiores para ter imersão completa de áudio.

Se você quer uma experiência de cinema em casa, priorize soundbars compatíveis com Dolby Atmos.

Para fechar, os números nos canais de um soundbar mostram como o som é distribuído e a intensidade da imersão que ela vai oferecer.

Entender esses números ajuda a escolher o soundbar ideal para o seu estilo de uso, seja para ouvir música, assistir a filmes ou transformar sua sala em um verdadeiro home theater.

Gostou deste conteúdo? Agora ficou mais fácil escolher o soundbar ideal para o seu ambiente.