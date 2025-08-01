We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Combo Smart TV LG UHD AI 4K UA85 de 55 polegadas 2025 + Soundbar LG SQC1 160W RMS, Bluetooth, 2.1 Canais
Combo Smart TV LG UHD AI 4K UA85 de 55 polegadas 2025 + Soundbar LG SQC1 160W RMS, Bluetooth, 2.1 Canais
Combo Smart TV LG UHD AI 4K UA85 de 55 polegadas 2025 + Soundbar LG SQC1 160W RMS, Bluetooth, 2.1 Canais
55UA8550.SQC1
()
Principais recursos
- Cores e detalhes de tirar o fôlego com o 4K HDR10 Pro
- Qualidade de imagem 4K, visual aprimorado e áudio surround com o processador alpha 7 4K AI Gen8
- Novo botão AI, controles de voz, funções de arrastar e soltar no AI Magic Remote
- 160W RMS e 2.1 canais
- Design compacto
- Subwoofer sem fios - seu ambiente mais limpo
Conheça o poderoso e inteligente processador alpha 7 AI de 8ª geração
Com melhorias significativas de desempenho, o processador alpha 7 AI de 8ª geração oferece processamento mais rápido e agora entrega qualidade de imagem 4K com nitidez e profundidade muito superiores.
*Comparado à Smart TV de entrada do mesmo ano com processador alpha 5 AI de 6ª geração, com base em comparação interna de especificações.
O Super Aprimoramento 4K dá vida a cada cena
O poderoso processador da LG eleva a resolução à sua qualidade original. Aproveite o Super Aprimoramento 4K com resolução, brilho e nitidez aprimorados.
*A qualidade da imagem do conteúdo aprimorado pode variar de acordo com a resolução da fonte.
Key Feature
- Cores e detalhes de tirar o fôlego com o 4K HDR10 Pro
- Qualidade de imagem 4K, visual aprimorado e áudio surround com o processador alpha 7 4K AI Gen8
- Novo botão AI, controles de voz, funções de arrastar e soltar no AI Magic Remote
- 160W RMS e 2.1 canais
- Design compacto
- Subwoofer sem fios - seu ambiente mais limpo
- Smart TV LG UHD AI 4K UA85 de 55 polegadas 2025
- SoundBar LG SQC1 – 160W RMS, Conexão Bluetooth, 2.1 Canais, Auto Sound Engine (ASE), Adaptive Sound Control (ASC), Sem fios, Conexões Múltiplas
Especificação chave
Tipo de Painel
4K UHD
Frequência Nativa
60Hz Nativo
Processador
α7 AI Processor 4K Gen8
HDR (High Dynamic Range)
HDR10 / HLG
Saída de Áudio
20W
Sistema de Som
2.0 Canais
Dimensões sem base (LxAxP)
1236 x 718 x 67,9
Peso sem base
11,5
Todas as especificações
DIMENSÕES E PESOS
Dimensões sem base (LxAxP)
1236 x 718 x 67,9
Dimensões com base (LxAxP)
1236 x 780 x 230
Dimensões da embalagem (LxAxP)
1360 x 845 x 142
Base da TV (LxAxP)
1086 x 230
Peso sem base
11,5
Peso com base
11,6
Peso da embalagem
15,8
Suporte Vesa (LxA)
300 x 200
CÓDIGO DE BARRAS
Código de Barras
7893299000188
IMAGEM (DISPLAY)
Tipo de Painel
4K UHD
Resolução
4K Ultra HD (3.840 x 2.160)
Iluminação do painel
Direto
Frequência Nativa
60Hz Nativo
IMAGEM (PROCESSAMENTO)
Processador
α7 AI Processor 4K Gen8
Upscaler AI
4K Super Upscaling
HDR (High Dynamic Range)
HDR10 / HLG
FILMMAKER MODE™
Sim
Dynamic Tone Mapping
Sim
Modo de Imagem
10 modos
Auto Calibração
Sim
JOGOS
HGIG Mode
Sim
Otimizador de Jogos
Sim (Painel de Jogos)
ALLM (Modo de Baixa Latência Automático)
Sim
VRR (Taxa de Atualização Variável)
Sim (até 60 Hz)
SMART TV
Sistema Operacional
webOS 25
Reconhecimento Inteligente de Voz
Sim
Controle Smart Magic
Built-In (Integrado)
App de Controle pelo Smartphone
Sim (LG ThinQ)
Web Browser Completo
Sim
LG Channels
Sim
Compatível com Câmera USB
Sim
Compatível com Apple Home
Sim
Home Hub
Sim
AI Chatbot
Sim
Reconhecimento de Voz
Sim
Google Home / Hub
Sim
Google Cast
Sim
Compatível com Apple Airplay
Sim
ÁUDIO
Saída de Áudio
20W
Sistema de Som
2.0 Canais
Direção do Som
Inferior
AI Sound
α7 AI Sound Pro (Upmixagem Virtual 9.1.2)
Clear Voice Pro
Sim (Nivelamento automático de volume)
AI Acoustic Tuning
Sim
LG Sound Sync
Sim
Modo audio Compartido
Sim
Saída de Áudio Simultâneo
Sim
Bluetooth Surround Ready
Sim (2 Way Playback)
Audio Codec
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Refer to manual)
WOW Orchestra
Sim
TRANSMISSÃO
Receptor digital de sinal
ATSC1.0 (terrestre), DVB-T2/T (terrestre),ISDB-T (terrestre)
Receptor analógico de sinal
NTSC/PAL-M/PAL-N
CONECTIVIDADE
Entrada HDMI
3 (suporta eARC, ALLM)
Simplink (HDMI CEC)
Sim
Retorno de Canal de Áudio
eARC (HDMI 2)
USB
1ea (v 2.0)
Wi-Fi
Sim (Wi-Fi 5)
Bluetooth Support
Sim (V5.0)
Ethernet
1ea
Entrada de RF (Antena/Cabo)
1ea
SPDIF (Saída de Áudio Digital Óptica)
1ea
ACESSIBILIDADE
Alto Contraste
Sim
Escada de Cinza
Sim
Cores Invertidas
Sim
ALIMENTAÇÃO
Voltagem
AC 100~240V 50-60Hz
Consumo de energia em stand by
Abaixo de 0,5W
ACESSÓRIOS INCLUÍDOS
Controle Remoto
Controle Smart Magic MR25
Cabo de Força
Sim (Destacável)
Especificação chave
Número de canais
2.1
Potência de saída
160W
Dolby Atmos
Não
DTS:X
Não
IMAX aprimorado
Não
WOW Orquestra
Não
Principal
660 x 56 x 99
Alto-falante traseiro
N/A
Subwoofer
171.8 x 301 x 204
Todas as especificações
EFEITO SONORO
AI Sound Pro
Não
Padrão
Sim
Música
Não
Cinema
Não
Som nítido
Não
Esportes
Não
Jogo
Não
ÁUDIO DE ALTA RESOLUÇÃO
Amostragem
Não
Upbit / Upsampling
Não
FORMATO DE ÁUDIO
Dolby Atmos
Não
Dolby Digital
Sim
DTS Digital Surround
Não
DTS:X
Não
IMAX aprimorado
Não
AAC
Não
AAC+
Não
MQA
Não
CONECTIVIDADE
Entrada HDMI
Não
Saída HDMI
Não
Versão Bluetooth
4.0
Bluetooth Codec - SBC/AAC
Não
Wi-Fi
Não
Sinal traseiro sem fio
Não
USB
Sim (Playback)
Compatívl com Alexa
Não
Conexão com Spotify
Não
Conexão Tidal
Não
AirPlay 2
Não
Funciona com Google Assistente
Não
Chromecast
Não
Compatível com Google Home
Não
óptico
Sim
COMPATÍVEL COM HDMI
Passagem
Não
Passagem (4K)
Não
taxa de atualização variável / modo de baixa latência
Não
120Hz
Não
HDR10
Não
Dolby Vision
Não
Canal de retorno de áudio (ARC)
Não
Canal de retorno de áudio (e-ARC)
Não
CEC (Simplink)
Não
DIMENSÃO (LXAXD)
Principal
660 x 56 x 99
Alto-falante traseiro
N/A
Subwoofer
171.8 x 301 x 204
PESO
Principal
1,31 Kg
Alto-falante traseiro (2EA)
N/A
Subwoofer
2,98 Kg
Peso bruto
6,04 Kg
POTÊNCIA
Consumo de energia desligada (principal)
Menos que 0,5W
Consumo de energia (Principal)
18W
Consumo de energia desligada (alto-falante traseiro)
N/A
Consumo de energia (alto-falante traseiro)
N/A
Consumo de Energia Desligado (Subwoofer)
Menos que 0,5W
Consumo de energia (subwoofer)
24W
ACESSÓRIO
Cartão de garantia
Sim
Cabo HDMI
Não
Suporte para montagem na parede
Não
Suporte de sinergia de TV
Não
Controle remoto
Sim (HA2)
Cabo óptico
Sim
CÓDIGO DE BARRAS
Código de barras
789329994796-4
CONFORTO
Aplicativo remoto - sistema operacional iOS/Android
Sim
AI Room Calibration Pro (App)
Não
Controle do modo de Soundbar
Sim
Compartilhamento do modo de som da TV
Sim
WOW Orquestra
Não
WOW Interface
Não
EM GERAL
Número de canais
2.1
Números de alto-falantes
3
Potência de saída
160W
O que as pessoas estão dizendo
Principais Ofertas
Manual e Software
Baixe os manuais dos produtos e as versões de software mais recentes.
Resolução de Problemas
Encontre informações e dicas de como resolver problemas do seu produto
Garantia
Verifique as informações de garantia do seu produto aqui.
Peças e Acessórios
Descubra acessórios para o seu produto.
Cadastro de Produtos
Cadastrar o seu produto te ajudará a ter um atendimento mais rápido.
Suporte para Produtos
Encontre o manual, solução de problemas e garantia do seu produto LG.
Suporte para Pedidos
Rastrear seu pedido e verificar as perguntas frequentes.
Solicitação de Reparo
Solicite o serviço de reparo online e ganhe mais praticidade.
Entre em Contato
Suporte Técnico
Fale com nosso Suporte Técnico via WhatsApp para sanar sua dúvida ou problema
Loja Online
Fale com nossa Loja Online para sanar suas dúvidas sobre seu pedido
Localizar Assistência Técnica
Encontre a assistência mais próxima de você
Acompanhar Reparo
Verifique o status da solicitação de reparo do seu produto
Produto Recomendado