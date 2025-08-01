Skip to ContentSkip to Accessibility Help
Combo Smart TV LG UHD AI 4K UA85 de 55 polegadas 2025 + Soundbar LG SQC1 160W RMS, Bluetooth, 2.1 Canais

55UA8550.SQC1
Principais recursos

  • Cores e detalhes de tirar o fôlego com o 4K HDR10 Pro
  • Qualidade de imagem 4K, visual aprimorado e áudio surround com o processador alpha 7 4K AI Gen8
  • Novo botão AI, controles de voz, funções de arrastar e soltar no AI Magic Remote
  • 160W RMS e 2.1 canais
  • Design compacto
  • Subwoofer sem fios - seu ambiente mais limpo
Produtos neste pacote: 2
Vista frontal da Smart TV LG UHD AI 4K UA85 de 55 polegadas 2025 55UA8550PSA

55UA8550PSA

Smart TV LG UHD AI 4K UA85 de 55 polegadas 2025
Front view

SQC1

SoundBar LG SQC1 – 160W RMS, Conexão Bluetooth, 2.1 Canais, Auto Sound Engine (ASE), Adaptive Sound Control (ASC), Sem fios, Conexões Múltiplas
LG UHD TV ligeiramente inclinada para a esquerda, mostrando esferas coloridas dispostas em diferentes cores, como rosa, azul e roxo. O logotipo do processador alpha 7 4K AI aparece no canto inferior direito da TV. O logotipo da LG UHD AI está no canto inferior esquerdo. O texto também é visível: com a tecnologia do processador LG alpha AI.

LG UHD TV ligeiramente inclinada para a esquerda, mostrando esferas coloridas dispostas em diferentes cores, como rosa, azul e roxo. O logotipo do processador alpha 7 4K AI aparece no canto inferior direito da TV. O logotipo da LG UHD AI está no canto inferior esquerdo. O texto também é visível: com a tecnologia do processador LG alpha AI.

Veja detalhes
com clareza

Conheça o poderoso e inteligente processador alpha 7 AI de 8ª geração

Com melhorias significativas de desempenho, o processador alpha 7 AI de 8ª geração oferece processamento mais rápido e agora entrega qualidade de imagem 4K com nitidez e profundidade muito superiores.

O processador alpha 7 AI Gen8 se ilumina de amarelo, e raios de luz coloridos saem dele.

*Comparado à Smart TV de entrada do mesmo ano com processador alpha 5 AI de 6ª geração, com base em comparação interna de especificações.

O Super Aprimoramento 4K dá vida a cada cena

O poderoso processador da LG eleva a resolução à sua qualidade original. Aproveite o Super Aprimoramento 4K com resolução, brilho e nitidez aprimorados.

Comparação antes e depois de como o LG 4K Super Upscaling melhora a qualidade da imagem. Dois painéis mostrando a mesma imagem de um pássaro colorido pousado em um galho em uma floresta; o painel da direita está desbotado.

*A qualidade da imagem do conteúdo aprimorado pode variar de acordo com a resolução da fonte.

A barra de som LG SQC1 e a TV LG estão colocadas juntas na sala de estar. A TV está ligada, exibindo uma imagem gráfica.

A barra de som LG SQC1 e a TV LG estão colocadas juntas na sala de estar. A TV está ligada, exibindo uma imagem gráfica.


Compacto e sem fios com um som limpo e impressionante

Em elegância simplista, permita que a o seu soundbar LG complemente perfeitamente o ambiente. Projetado especificamente para combinar e melhorar sua experiência de TV.

Na sala de estar, a TV LG está na parede. A LG Sound Bar SQC1 está colocada abaixo da TV. No lado direito, há um subwoofer sem fio. Abaixo do subwoofer, gráficos de som estão saindo, ilustrando que ele tem um baixo poderoso.

Na sala de estar, a TV LG está na parede. A LG Sound Bar SQC1 está colocada abaixo da TV. No lado direito, há um subwoofer sem fio. Abaixo do subwoofer, gráficos de som estão saindo, ilustrando que ele tem um baixo poderoso.

Subwoofer wireless, graves poderosos sem fios

Posicione o seu subwoofer onde desejar. Ambiente limpo e som poderoso sem precisar de preocupar com fios bagunçados. 

A TV LG está na parede, na tela mostra 2 casais deitados na grama. Na frente deles, há uma luminária. A barra de som LG está abaixo da TV LG. O gráfico de som está saindo da frente da barra de som. O logotipo do Bluetooth é mostrado no canto inferior esquerdo da imagem.

A TV LG está na parede, na tela mostra 2 casais deitados na grama. Na frente deles, há uma luminária. A barra de som LG está abaixo da TV LG. O gráfico de som está saindo da frente da barra de som. O logotipo do Bluetooth é mostrado no canto inferior esquerdo da imagem.

Bluetooth: transmita qualquer coisa

Transmita músicas sem fios diretamente do seu smartphone ou outro dispositivo compatível para uma experiência de audição perfeita.

Para acessar mais documentação técnica e downloads, visite o Portal do parceiro B2B da LG.

Especificação chave

Tipo de Painel

4K UHD

Frequência Nativa

60Hz Nativo

Processador

α7 AI Processor 4K Gen8

HDR (High Dynamic Range)

HDR10 / HLG

Saída de Áudio

20W

Sistema de Som

2.0 Canais

Dimensões sem base (LxAxP)

1236 x 718 x 67,9

Peso sem base

11,5

Todas as especificações

DIMENSÕES E PESOS

Dimensões sem base (LxAxP)

1236 x 718 x 67,9

Dimensões com base (LxAxP)

1236 x 780 x 230

Dimensões da embalagem (LxAxP)

1360 x 845 x 142

Base da TV (LxAxP)

1086 x 230

Peso sem base

11,5

Peso com base

11,6

Peso da embalagem

15,8

Suporte Vesa (LxA)

300 x 200

CÓDIGO DE BARRAS

Código de Barras

7893299000188

IMAGEM (DISPLAY)

Tipo de Painel

4K UHD

Resolução

4K Ultra HD (3.840 x 2.160)

Iluminação do painel

Direto

Frequência Nativa

60Hz Nativo

IMAGEM (PROCESSAMENTO)

Processador

α7 AI Processor 4K Gen8

Upscaler AI

4K Super Upscaling

HDR (High Dynamic Range)

HDR10 / HLG

FILMMAKER MODE™

Sim

Dynamic Tone Mapping

Sim

Modo de Imagem

10 modos

Auto Calibração

Sim

JOGOS

HGIG Mode

Sim

Otimizador de Jogos

Sim (Painel de Jogos)

ALLM (Modo de Baixa Latência Automático)

Sim

VRR (Taxa de Atualização Variável)

Sim (até 60 Hz)

SMART TV

Sistema Operacional

webOS 25

Reconhecimento Inteligente de Voz

Sim

Controle Smart Magic

Built-In (Integrado)

App de Controle pelo Smartphone

Sim (LG ThinQ)

Web Browser Completo

Sim

LG Channels

Sim

Compatível com Câmera USB

Sim

Compatível com Apple Home

Sim

Home Hub

Sim

AI Chatbot

Sim

Reconhecimento de Voz

Sim

Google Home / Hub

Sim

Google Cast

Sim

Compatível com Apple Airplay

Sim

ÁUDIO

Saída de Áudio

20W

Sistema de Som

2.0 Canais

Direção do Som

Inferior

AI Sound

α7 AI Sound Pro (Upmixagem Virtual 9.1.2)

Clear Voice Pro

Sim (Nivelamento automático de volume)

AI Acoustic Tuning

Sim

LG Sound Sync

Sim

Modo audio Compartido

Sim

Saída de Áudio Simultâneo

Sim

Bluetooth Surround Ready

Sim (2 Way Playback)

Audio Codec

AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Refer to manual)

WOW Orchestra

Sim

TRANSMISSÃO

Receptor digital de sinal

ATSC1.0 (terrestre), DVB-T2/T (terrestre),ISDB-T (terrestre)

Receptor analógico de sinal

NTSC/PAL-M/PAL-N

CONECTIVIDADE

Entrada HDMI

3 (suporta eARC, ALLM)

Simplink (HDMI CEC)

Sim

Retorno de Canal de Áudio

eARC (HDMI 2)

USB

1ea (v 2.0)

Wi-Fi

Sim (Wi-Fi 5)

Bluetooth Support

Sim (V5.0)

Ethernet

1ea

Entrada de RF (Antena/Cabo)

1ea

SPDIF (Saída de Áudio Digital Óptica)

1ea

ACESSIBILIDADE

Alto Contraste

Sim

Escada de Cinza

Sim

Cores Invertidas

Sim

ALIMENTAÇÃO

Voltagem

AC 100~240V 50-60Hz

Consumo de energia em stand by

Abaixo de 0,5W

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

Controle Remoto

Controle Smart Magic MR25

Cabo de Força

Sim (Destacável)

Especificação chave

Número de canais

2.1

Potência de saída

160W

Dolby Atmos

Não

DTS:X

Não

IMAX aprimorado

Não

WOW Orquestra

Não

Principal

660 x 56 x 99

Alto-falante traseiro

N/A

Subwoofer

171.8 x 301 x 204

Todas as especificações

EFEITO SONORO

AI Sound Pro

Não

Padrão

Sim

Música

Não

Cinema

Não

Som nítido

Não

Esportes

Não

Jogo

Não

ÁUDIO DE ALTA RESOLUÇÃO

Amostragem

Não

Upbit / Upsampling

Não

FORMATO DE ÁUDIO

Dolby Atmos

Não

Dolby Digital

Sim

DTS Digital Surround

Não

DTS:X

Não

IMAX aprimorado

Não

AAC

Não

AAC+

Não

MQA

Não

CONECTIVIDADE

Entrada HDMI

Não

Saída HDMI

Não

Versão Bluetooth

4.0

Bluetooth Codec - SBC/AAC

Não

Wi-Fi

Não

Sinal traseiro sem fio

Não

USB

Sim (Playback)

Compatívl com Alexa

Não

Conexão com Spotify

Não

Conexão Tidal

Não

AirPlay 2

Não

Funciona com Google Assistente

Não

Chromecast

Não

Compatível com Google Home

Não

óptico

Sim

COMPATÍVEL COM HDMI

Passagem

Não

Passagem (4K)

Não

taxa de atualização variável / modo de baixa latência

Não

120Hz

Não

HDR10

Não

Dolby Vision

Não

Canal de retorno de áudio (ARC)

Não

Canal de retorno de áudio (e-ARC)

Não

CEC (Simplink)

Não

DIMENSÃO (LXAXD)

Principal

660 x 56 x 99

Alto-falante traseiro

N/A

Subwoofer

171.8 x 301 x 204

PESO

Principal

1,31 Kg

Alto-falante traseiro (2EA)

N/A

Subwoofer

2,98 Kg

Peso bruto

6,04 Kg

POTÊNCIA

Consumo de energia desligada (principal)

Menos que 0,5W

Consumo de energia (Principal)

18W

Consumo de energia desligada (alto-falante traseiro)

N/A

Consumo de energia (alto-falante traseiro)

N/A

Consumo de Energia Desligado (Subwoofer)

Menos que 0,5W

Consumo de energia (subwoofer)

24W

ACESSÓRIO

Cartão de garantia

Sim

Cabo HDMI

Não

Suporte para montagem na parede

Não

Suporte de sinergia de TV

Não

Controle remoto

Sim (HA2)

Cabo óptico

Sim

CÓDIGO DE BARRAS

Código de barras

789329994796-4

CONFORTO

Aplicativo remoto - sistema operacional iOS/Android

Sim

AI Room Calibration Pro (App)

Não

Controle do modo de Soundbar

Sim

Compartilhamento do modo de som da TV

Sim

WOW Orquestra

Não

WOW Interface

Não

EM GERAL

Número de canais

2.1

Números de alto-falantes

3

Potência de saída

160W

