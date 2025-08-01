Skip to ContentSkip to Accessibility Help
Combo Smart TV LG OLED AI B5 4K de 55 polegadas 2025 + Soundbar LG SQC1 160W RMS, Bluetooth, 2.1 Canais

OLED55B5.SQC1
Front view tv
Front view soundbar
Front view tv
Front view soundbar

Principais recursos

  • Qualidade de imagem 4K aprimorada e som surround do Processador com IA Alpha 8 Gen2.
  • Níveis de preto puro em cada pixel para contraste, profundidade e detalhes impressionantes.
  • 100% de fidelidade de cores para cores realistas e precisas, e 100% de volume de cor para tons mais ricos.
  • 160W RMS e 2.1 canais
  • Design compacto
  • Subwoofer sem fios - seu ambiente mais limpo
Mais
Produtos neste pacote: 2
Vista frontal da Smart TV LG OLED AI B5 4K de 55 polegadas 2025 OLED55B5PSA

OLED55B5PSA

Smart TV LG OLED AI B5 4K de 55 polegadas 2025
Front view

SQC1

SoundBar LG SQC1 – 160W RMS, Conexão Bluetooth, 2.1 Canais, Auto Sound Engine (ASE), Adaptive Sound Control (ASC), Sem fios, Conexões Múltiplas
Na tela de uma LG OLED AI TV, há uma imagem abstrata com detalhes, cores e contraste impressionantes. Uma versão ampliada do processador alpha 8 AI Gen2 está atrás da TV. Ele brilha com uma luz que ilumina os circuitos do microchip ao seu redor. O título diz LG OLED AI. O texto também é visível, com a tecnologia do processador LG alpha 8 AI Gen2. No canto, um logotipo dourado com estrelas diz: a OLED TV número um do mundo, há 12 anos.

Veja os detalhes de
cada luz e sombra

*Omdia. 12 anos como número 1 em unidades mais vendidas de 2013 a 2024. Este resultado não é um endosse da LGE ou de seus produtos. Visite https://www.omdia.com/ para mais detalhes.

O novo processador alpha 8 AI, mais inteligente e rápido, resultado de uma década de inovação

O motor AI de nosso processador é capaz de reconhecer um conteúdo pelo gênero. Com base nessa informação, ele fornece uma qualidade de imagem otimizada que traz mais profundidade e detalhe.

O processador alpha 8 AI Gen2 se ilumina de laranja e rosa, e raios de luz coloridos saem dele. O título fala sobre como o processador oferece qualidade 4K, cores e brilho impressionantes. O texto da imagem diz que o processamento neural de IA da NPU é aproximadamente 1,7 vez maior e que a operação da CPU é 1,4 vez mais rápida.

*Em comparação com a TV Smart de entrada do mesmo ano, com o processador alpha 7 AI Gen8, com base na comparação de especificações internas.

O título diz: Experimente o Preto perfeito OLED, somente na LG OLED.

O Preto Perfeito é verificado pela UL e oferece níveis de preto verdadeiros para aprimorar o brilho e o contraste percebidos, seja em ambientes claros ou escuros ao seu redor.

Sala de estar com uma LG OLED TV montada na parede. A TV exibe uma cadeia de montanhas contra um céu escuro e estrelado. Esta cena está dividida ao meio. Um lado mostra uma versão mais opaca e acinzentada da paisagem, denominada Tela desbotada. Do outro lado, há uma imagem mais agradável, com uma faixa dinâmica maior de pretos e brancos. Esta é a tela denominada Preto perfeito. O logotipo de certificação também é visível: a tecnologia Preto perfeito oferece níveis de preto menores ou iguais a 0,24 nit até 500 lux. Há um balão de texto ao seu lado que diz: verifique a marca de certificação Preto perfeito.

*A Tela OLED da LG é verificada pela UL para Preto Perfeito, medida segundo o padrão de Reflexão Ring-light IDMS 11.5, com base em um ambiente de iluminação interna típico (200 lux a 500 lux).

*A performance pode variar dependendo da iluminação e visibilidade do ambiente.

A barra de som LG SQC1 e a TV LG estão colocadas juntas na sala de estar. A TV está ligada, exibindo uma imagem gráfica.

Compacto e sem fios com um som limpo e impressionante

Em elegância simplista, permita que a o seu soundbar LG complemente perfeitamente o ambiente. Projetado especificamente para combinar e melhorar sua experiência de TV.

Na sala de estar, a TV LG está na parede. A LG Sound Bar SQC1 está colocada abaixo da TV. No lado direito, há um subwoofer sem fio. Abaixo do subwoofer, gráficos de som estão saindo, ilustrando que ele tem um baixo poderoso.

Subwoofer wireless, graves poderosos sem fios

Posicione o seu subwoofer onde desejar. Ambiente limpo e som poderoso sem precisar de preocupar com fios bagunçados. 

A TV LG está na parede, na tela mostra 2 casais deitados na grama. Na frente deles, há uma luminária. A barra de som LG está abaixo da TV LG. O gráfico de som está saindo da frente da barra de som. O logotipo do Bluetooth é mostrado no canto inferior esquerdo da imagem.

Bluetooth: transmita qualquer coisa

Transmita músicas sem fios diretamente do seu smartphone ou outro dispositivo compatível para uma experiência de audição perfeita.

Especificação chave

Tipo de Painel

4K OLED

Frequência Nativa

120Hz Nativo

Ampla Gama de Cores

OLED Cores

Processador

α8 AI Processor 4K Gen2

HDR (High Dynamic Range)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

Compatível com G-Sync (Nvidia)

Sim

Compatível com FreeSync (AMD)

Sim

Saída de Áudio

20W

Sistema de Som

2.0 Canais

Dolby Atmos

Sim

Dimensões sem base (LxAxP)

1228 x 708 x 45,9

Peso sem base

14,3

Todas as especificações

DIMENSÕES E PESOS

Dimensões sem base (LxAxP)

1228 x 708 x 45,9

Dimensões com base (LxAxP)

1228 x 772 x 235

Dimensões da embalagem (LxAxP)

1360 x 810 x 172

Base da TV (LxAxP)

1057 x 235

Peso sem base

14,3

Peso com base

14,5

Peso da embalagem

19,5

Suporte Vesa (LxA)

300 x 200

CÓDIGO DE BARRAS

Código de Barras

7893299959752

IMAGEM (DISPLAY)

Tipo de Painel

4K OLED

Resolução

4K Ultra HD (3.840 x 2.160)

Frequência Nativa

120Hz Nativo

Ampla Gama de Cores

OLED Cores

IMAGEM (PROCESSAMENTO)

Processador

α8 AI Processor 4K Gen2

Upscaler AI

α8 AI Super Upscaling 4K

Seleção de Gênero AI

Sim (SDR/HDR)

AI Brightness Control

Sim

HDR (High Dynamic Range)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

FILMMAKER MODE™

Sim

HFR (High Frame Rate)

4K 120 fps (HDMI)

Dynamic Tone Mapping

Sim (Dynamic Tone Mapping Pro)

Dimming Technology

Pixel Dimming

Motion

OLED Motion

Modo de Imagem

10 modos

Auto Calibração

Sim

AI Picture Pro

Sim

QMS (Quick Media Switching)

Sim

JOGOS

Compatível com G-Sync (Nvidia)

Sim

Compatível com FreeSync (AMD)

Sim

HGIG Mode

Sim

Otimizador de Jogos

Sim (Painel de Jogos)

ALLM (Modo de Baixa Latência Automático)

Sim

VRR (Taxa de Atualização Variável)

Sim (Até 120Hz)

Tempo de resposta

Menos de 0.1ms

Dolby Vision para Gaming (4K 120Hz)

Sim

SMART TV

Sistema Operacional

webOS 25

Reconhecimento Inteligente de Voz

Sim

Controle Smart Magic

Built-In (Integrado)

App de Controle pelo Smartphone

Sim (LG ThinQ)

Web Browser Completo

Sim

LG Channels

Sim

Multi View

Sim

Always Ready

Sim

Compatível com Câmera USB

Sim

Compatível com Apple Home

Sim

Home Hub

Sim

AI Chatbot

Sim

Reconhecimento de Voz

Sim

Google Home / Hub

Sim

Compatível com Apple Airplay

Sim

Google Cast

Sim

ÁUDIO

Saída de Áudio

20W

Sistema de Som

2.0 Canais

Direção do Som

Inferior

Dolby Atmos

Sim

AI Sound

α8 AI Sound Pro (Som virtual 9.1.2)

Clear Voice Pro

Sim (Nivelamento automático de volume)

AI Acoustic Tuning

Sim

WiSA Ready

Sim (Até 2.1 Canais)

LG Sound Sync

Sim

Modo audio Compartido

Sim

Saída de Áudio Simultâneo

Sim

Bluetooth Surround Ready

Sim (2 Way Playback)

Audio Codec

AC4, AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (vide manual)

WOW Orchestra

Sim

TRANSMISSÃO

Receptor digital de sinal

ATSC1.0 (terrestre), DVB-T2/T (terrestre),ISDB-T (terrestre)

Receptor analógico de sinal

NTSC/PAL-M/PAL-N

CONECTIVIDADE

Entrada HDMI

4 (suporta 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM e Quick Media Switch)

Simplink (HDMI CEC)

Sim

Retorno de Canal de Áudio

eARC (HDMI 3)

USB

2ea (v 2.0)

Wi-Fi

Sim (Wi-Fi 6)

Bluetooth Support

Sim (v 5.3)

Ethernet

1ea

Entrada de RF (Antena/Cabo)

1ea

SPDIF (Saída de Áudio Digital Óptica)

1ea

ACESSIBILIDADE

Alto Contraste

Sim

Escada de Cinza

Sim

Cores Invertidas

Sim

ALIMENTAÇÃO

Voltagem

AC 100~240V 50-60Hz

Consumo de energia em stand by

Abaixo de 0,5W

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

Controle Remoto

Controle Smart Magic MR25

Cabo de Força

Sim (Anexo)

Especificação chave

Número de canais

2.1

Potência de saída

160W

Dolby Atmos

Não

DTS:X

Não

IMAX aprimorado

Não

WOW Orquestra

Não

Principal

660 x 56 x 99

Alto-falante traseiro

N/A

Subwoofer

171.8 x 301 x 204

Todas as especificações

EFEITO SONORO

AI Sound Pro

Não

Padrão

Sim

Música

Não

Cinema

Não

Som nítido

Não

Esportes

Não

Jogo

Não

ÁUDIO DE ALTA RESOLUÇÃO

Amostragem

Não

Upbit / Upsampling

Não

FORMATO DE ÁUDIO

Dolby Atmos

Não

Dolby Digital

Sim

DTS Digital Surround

Não

DTS:X

Não

IMAX aprimorado

Não

AAC

Não

AAC+

Não

MQA

Não

CONECTIVIDADE

Entrada HDMI

Não

Saída HDMI

Não

Versão Bluetooth

4.0

Bluetooth Codec - SBC/AAC

Não

Wi-Fi

Não

Sinal traseiro sem fio

Não

USB

Sim (Playback)

Compatívl com Alexa

Não

Conexão com Spotify

Não

Conexão Tidal

Não

AirPlay 2

Não

Funciona com Google Assistente

Não

Chromecast

Não

Compatível com Google Home

Não

óptico

Sim

COMPATÍVEL COM HDMI

Passagem

Não

Passagem (4K)

Não

taxa de atualização variável / modo de baixa latência

Não

120Hz

Não

HDR10

Não

Dolby Vision

Não

Canal de retorno de áudio (ARC)

Não

Canal de retorno de áudio (e-ARC)

Não

CEC (Simplink)

Não

DIMENSÃO (LXAXD)

Principal

660 x 56 x 99

Alto-falante traseiro

N/A

Subwoofer

171.8 x 301 x 204

PESO

Principal

1,31 Kg

Alto-falante traseiro (2EA)

N/A

Subwoofer

2,98 Kg

Peso bruto

6,04 Kg

POTÊNCIA

Consumo de energia desligada (principal)

Menos que 0,5W

Consumo de energia (Principal)

18W

Consumo de energia desligada (alto-falante traseiro)

N/A

Consumo de energia (alto-falante traseiro)

N/A

Consumo de Energia Desligado (Subwoofer)

Menos que 0,5W

Consumo de energia (subwoofer)

24W

ACESSÓRIO

Cartão de garantia

Sim

Cabo HDMI

Não

Suporte para montagem na parede

Não

Suporte de sinergia de TV

Não

Controle remoto

Sim (HA2)

Cabo óptico

Sim

CÓDIGO DE BARRAS

Código de barras

789329994796-4

CONFORTO

Aplicativo remoto - sistema operacional iOS/Android

Sim

AI Room Calibration Pro (App)

Não

Controle do modo de Soundbar

Sim

Compartilhamento do modo de som da TV

Sim

WOW Orquestra

Não

WOW Interface

Não

EM GERAL

Número de canais

2.1

Números de alto-falantes

3

Potência de saída

160W

