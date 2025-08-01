We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Combo Smart TV LG OLED AI B5 4K de 55 polegadas 2025 + Soundbar LG SQC1 160W RMS, Bluetooth, 2.1 Canais
Principais recursos
- Qualidade de imagem 4K aprimorada e som surround do Processador com IA Alpha 8 Gen2.
- Níveis de preto puro em cada pixel para contraste, profundidade e detalhes impressionantes.
- 100% de fidelidade de cores para cores realistas e precisas, e 100% de volume de cor para tons mais ricos.
- 160W RMS e 2.1 canais
- Design compacto
- Subwoofer sem fios - seu ambiente mais limpo
*Omdia. 12 anos como número 1 em unidades mais vendidas de 2013 a 2024. Este resultado não é um endosse da LGE ou de seus produtos. Visite https://www.omdia.com/ para mais detalhes.
O novo processador alpha 8 AI, mais inteligente e rápido, resultado de uma década de inovação
O motor AI de nosso processador é capaz de reconhecer um conteúdo pelo gênero. Com base nessa informação, ele fornece uma qualidade de imagem otimizada que traz mais profundidade e detalhe.
*Em comparação com a TV Smart de entrada do mesmo ano, com o processador alpha 7 AI Gen8, com base na comparação de especificações internas.
O Preto Perfeito é verificado pela UL e oferece níveis de preto verdadeiros para aprimorar o brilho e o contraste percebidos, seja em ambientes claros ou escuros ao seu redor.
*A Tela OLED da LG é verificada pela UL para Preto Perfeito, medida segundo o padrão de Reflexão Ring-light IDMS 11.5, com base em um ambiente de iluminação interna típico (200 lux a 500 lux).
*A performance pode variar dependendo da iluminação e visibilidade do ambiente.
- Smart TV LG OLED AI B5 4K de 55 polegadas 2025
- SoundBar LG SQC1 – 160W RMS, Conexão Bluetooth, 2.1 Canais, Auto Sound Engine (ASE), Adaptive Sound Control (ASC), Sem fios, Conexões Múltiplas
Especificação chave
Tipo de Painel
4K OLED
Frequência Nativa
120Hz Nativo
Ampla Gama de Cores
OLED Cores
Processador
α8 AI Processor 4K Gen2
HDR (High Dynamic Range)
Dolby Vision / HDR10 / HLG
Compatível com G-Sync (Nvidia)
Sim
Compatível com FreeSync (AMD)
Sim
Saída de Áudio
20W
Sistema de Som
2.0 Canais
Dolby Atmos
Sim
Dimensões sem base (LxAxP)
1228 x 708 x 45,9
Peso sem base
14,3
Todas as especificações
DIMENSÕES E PESOS
Dimensões sem base (LxAxP)
1228 x 708 x 45,9
Dimensões com base (LxAxP)
1228 x 772 x 235
Dimensões da embalagem (LxAxP)
1360 x 810 x 172
Base da TV (LxAxP)
1057 x 235
Peso sem base
14,3
Peso com base
14,5
Peso da embalagem
19,5
Suporte Vesa (LxA)
300 x 200
CÓDIGO DE BARRAS
Código de Barras
7893299959752
IMAGEM (DISPLAY)
Tipo de Painel
4K OLED
Resolução
4K Ultra HD (3.840 x 2.160)
Frequência Nativa
120Hz Nativo
Ampla Gama de Cores
OLED Cores
IMAGEM (PROCESSAMENTO)
Processador
α8 AI Processor 4K Gen2
Upscaler AI
α8 AI Super Upscaling 4K
Seleção de Gênero AI
Sim (SDR/HDR)
AI Brightness Control
Sim
HDR (High Dynamic Range)
Dolby Vision / HDR10 / HLG
FILMMAKER MODE™
Sim
HFR (High Frame Rate)
4K 120 fps (HDMI)
Dynamic Tone Mapping
Sim (Dynamic Tone Mapping Pro)
Dimming Technology
Pixel Dimming
Motion
OLED Motion
Modo de Imagem
10 modos
Auto Calibração
Sim
AI Picture Pro
Sim
QMS (Quick Media Switching)
Sim
JOGOS
Compatível com G-Sync (Nvidia)
Sim
Compatível com FreeSync (AMD)
Sim
HGIG Mode
Sim
Otimizador de Jogos
Sim (Painel de Jogos)
ALLM (Modo de Baixa Latência Automático)
Sim
VRR (Taxa de Atualização Variável)
Sim (Até 120Hz)
Tempo de resposta
Menos de 0.1ms
Dolby Vision para Gaming (4K 120Hz)
Sim
SMART TV
Sistema Operacional
webOS 25
Reconhecimento Inteligente de Voz
Sim
Controle Smart Magic
Built-In (Integrado)
App de Controle pelo Smartphone
Sim (LG ThinQ)
Web Browser Completo
Sim
LG Channels
Sim
Multi View
Sim
Always Ready
Sim
Compatível com Câmera USB
Sim
Compatível com Apple Home
Sim
Home Hub
Sim
AI Chatbot
Sim
Reconhecimento de Voz
Sim
Google Home / Hub
Sim
Compatível com Apple Airplay
Sim
Google Cast
Sim
ÁUDIO
Saída de Áudio
20W
Sistema de Som
2.0 Canais
Direção do Som
Inferior
Dolby Atmos
Sim
AI Sound
α8 AI Sound Pro (Som virtual 9.1.2)
Clear Voice Pro
Sim (Nivelamento automático de volume)
AI Acoustic Tuning
Sim
WiSA Ready
Sim (Até 2.1 Canais)
LG Sound Sync
Sim
Modo audio Compartido
Sim
Saída de Áudio Simultâneo
Sim
Bluetooth Surround Ready
Sim (2 Way Playback)
Audio Codec
AC4, AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (vide manual)
WOW Orchestra
Sim
TRANSMISSÃO
Receptor digital de sinal
ATSC1.0 (terrestre), DVB-T2/T (terrestre),ISDB-T (terrestre)
Receptor analógico de sinal
NTSC/PAL-M/PAL-N
CONECTIVIDADE
Entrada HDMI
4 (suporta 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM e Quick Media Switch)
Simplink (HDMI CEC)
Sim
Retorno de Canal de Áudio
eARC (HDMI 3)
USB
2ea (v 2.0)
Wi-Fi
Sim (Wi-Fi 6)
Bluetooth Support
Sim (v 5.3)
Ethernet
1ea
Entrada de RF (Antena/Cabo)
1ea
SPDIF (Saída de Áudio Digital Óptica)
1ea
ACESSIBILIDADE
Alto Contraste
Sim
Escada de Cinza
Sim
Cores Invertidas
Sim
ALIMENTAÇÃO
Voltagem
AC 100~240V 50-60Hz
Consumo de energia em stand by
Abaixo de 0,5W
ACESSÓRIOS INCLUÍDOS
Controle Remoto
Controle Smart Magic MR25
Cabo de Força
Sim (Anexo)
Especificação chave
Número de canais
2.1
Potência de saída
160W
Dolby Atmos
Não
DTS:X
Não
IMAX aprimorado
Não
WOW Orquestra
Não
Principal
660 x 56 x 99
Alto-falante traseiro
N/A
Subwoofer
171.8 x 301 x 204
Todas as especificações
EFEITO SONORO
AI Sound Pro
Não
Padrão
Sim
Música
Não
Cinema
Não
Som nítido
Não
Esportes
Não
Jogo
Não
ÁUDIO DE ALTA RESOLUÇÃO
Amostragem
Não
Upbit / Upsampling
Não
FORMATO DE ÁUDIO
Dolby Atmos
Não
Dolby Digital
Sim
DTS Digital Surround
Não
DTS:X
Não
IMAX aprimorado
Não
AAC
Não
AAC+
Não
MQA
Não
CONECTIVIDADE
Entrada HDMI
Não
Saída HDMI
Não
Versão Bluetooth
4.0
Bluetooth Codec - SBC/AAC
Não
Wi-Fi
Não
Sinal traseiro sem fio
Não
USB
Sim (Playback)
Compatívl com Alexa
Não
Conexão com Spotify
Não
Conexão Tidal
Não
AirPlay 2
Não
Funciona com Google Assistente
Não
Chromecast
Não
Compatível com Google Home
Não
óptico
Sim
COMPATÍVEL COM HDMI
Passagem
Não
Passagem (4K)
Não
taxa de atualização variável / modo de baixa latência
Não
120Hz
Não
HDR10
Não
Dolby Vision
Não
Canal de retorno de áudio (ARC)
Não
Canal de retorno de áudio (e-ARC)
Não
CEC (Simplink)
Não
DIMENSÃO (LXAXD)
Principal
660 x 56 x 99
Alto-falante traseiro
N/A
Subwoofer
171.8 x 301 x 204
PESO
Principal
1,31 Kg
Alto-falante traseiro (2EA)
N/A
Subwoofer
2,98 Kg
Peso bruto
6,04 Kg
POTÊNCIA
Consumo de energia desligada (principal)
Menos que 0,5W
Consumo de energia (Principal)
18W
Consumo de energia desligada (alto-falante traseiro)
N/A
Consumo de energia (alto-falante traseiro)
N/A
Consumo de Energia Desligado (Subwoofer)
Menos que 0,5W
Consumo de energia (subwoofer)
24W
ACESSÓRIO
Cartão de garantia
Sim
Cabo HDMI
Não
Suporte para montagem na parede
Não
Suporte de sinergia de TV
Não
Controle remoto
Sim (HA2)
Cabo óptico
Sim
CÓDIGO DE BARRAS
Código de barras
789329994796-4
CONFORTO
Aplicativo remoto - sistema operacional iOS/Android
Sim
AI Room Calibration Pro (App)
Não
Controle do modo de Soundbar
Sim
Compartilhamento do modo de som da TV
Sim
WOW Orquestra
Não
WOW Interface
Não
EM GERAL
Número de canais
2.1
Números de alto-falantes
3
Potência de saída
160W
