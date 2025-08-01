We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Combo Smart TV LG OLED evo AI G5 55" + Soundbar LG S90TY 5.1.3 Canais, 570W RMS, Dolby Atmos
Principais recursos
- Qualidade de imagem 4K aprimorada por IA e áudio surround do Processador Alpha 11 AI Gen2.
- Níveis de preto puro em cada pixel para contraste, profundidade e detalhes impressionantes.
- 100% de fidelidade de cores para cores realistas e precisas, e 100% de volume de cores para tons mais ricos.
- Som surround de 5.1.3 canais que preenche a sala
- 570W RMS de potência sonora sem perder a qualidade
- Dolby Atmos - Som verdadeiramente envolvente
CES 2025 Awards - Best TV pelo Tom's Guide
“A G5 parece ser ainda mais brilhante e colorida.” (01/2025)
What Hi-Fi? (OLED G5, 65”)
“uma televisão impressionante e um salto surpreendente para a tecnologia OLED TV.” (05/2025)
T3 - Platinum Award
“Não importa se você está assistindo TV, filmes ou jogando, a OLED G5 é absoluta, sem concessões.” (03/2025)
AVForums - Altamente recomendada
...a LG G5 apresenta o que há de melhor em precisão de imagem...
HDTVTest - Altamente recomendada
...precisão de cores excepcional, excelente processamento de vídeo, especificações impressionantes para jogo...
*Os Premios de Inovação CES são baseados nos materias submetidos aos juízes. CTA não verificou a acuracidade de nenhuma submissão ou afirmação feita e não testou os itens que receberam premiações.
*Omdia. 12 anos como número 1 em unidades mais vendidas de 2013 a 2024. Este resultado não constitui um endosso à LGE ou aos seus produtos. Visite https://www.omdia.com/ para mais detalhes.
Nosso processador mais brilhante, Alpha 11 AI Processor Gen2, para a melhor experiência de visualização
O Alpha 11 AI Processor Gen2 aprimora os visuais para qualidade 4K, com cores deslumbrantes e brilho impressionante. Motores de AI percebem objetos com precisão em nível de pixel para otimizar a qualidade da imagem, proporcionando a melhor experiência de visualização possível.
*Comparado à Smart TV de entrada do mesmo ano com Alpha 7 AI Processor Gen8, com base em comparação interna de especificações.
As imagens usadas na visão geral do produto abaixo são para fins representativos. Por favor, veja a galeria de imagens no topo da página para uma representação exata.
*Imagens de tela simuladas.
Som deslumbrante que te envolve
*Imagens de tela simuladas.
**Produto compatível com as caixas traseiras modelo SPT8-S. As caixas traseiras não vêm inclusas com o produto.
Sinta o realismo de um panorama de áudio
Som envolvente que coloca você no epicentro
O Canal up-firing central cria um áudio mais realista, tornando as vozes mais claras e a ação na tela perfeitamente sincronizada com o áudio, sem atrasos ou interrupções.
*O exposto acima é confirmado através de uma investigação de seus próprios padrões.
**Imagens de tela simuladas.
-
Smart TV LG OLED evo AI G5 4K de 55 polegadas 2025
-
Soundbar LG S90TY – 570W RMS, Dolby Atmos, 5.1.3 Canais, DTS:X, AI Room Calibration Pro, AI Sound Pro, Sem fios, WOW Orchestra, Conexões Múltiplas
Especificação chave
-
Compatível com FreeSync (AMD)
-
Sim
-
Compatível com G-Sync (Nvidia)
-
Sim
-
Tipo de Painel
-
4K OLED
-
Frequência Nativa
-
120Hz Nativo (VRR 165Hz)
-
HDR (High Dynamic Range)
-
Dolby Vision / HDR10 / HLG
-
Processador
-
α11 AI Processor 4K Gen2
-
Dolby Atmos
-
Sim
-
Sistema de Som
-
4.2 Canais
-
Saída de Áudio
-
60W
-
Ampla Gama de Cores
-
OLED Cores
-
Dimensões sem base (LxAxP)
-
1222 x 703 x 27,2
-
Peso sem base
-
16,8
Todas as especificações
IMAGEM (DISPLAY)
-
Tipo de Painel
-
4K OLED
-
Resolução
-
4K Ultra HD (3.840 x 2.160)
-
Frequência Nativa
-
120Hz Nativo (VRR 165Hz)
-
Ampla Gama de Cores
-
OLED Cores
IMAGEM (PROCESSAMENTO)
-
Processador
-
α11 AI Processor 4K Gen2
-
Upscaler AI
-
α11 AI Super Upscaling 4K
-
Dynamic Tone Mapping
-
Sim (OLED Dynamic Tone Mapping Pro)
-
Seleção de Gênero AI
-
Sim (SDR/HDR)
-
AI Brightness Control
-
Sim
-
HDR (High Dynamic Range)
-
Dolby Vision / HDR10 / HLG
-
FILMMAKER MODE™
-
Sim
-
Dimming Technology
-
Pixel Dimming
-
Motion
-
OLED Motion
-
Modo de Imagem
-
10 modos
-
HFR (High Frame Rate)
-
4K 120 fps (HDMI, USB)
-
AI Picture Pro
-
Sim
-
Auto Calibração
-
Sim
JOGOS
-
Compatível com G-Sync (Nvidia)
-
Sim
-
Compatível com FreeSync (AMD)
-
Sim
-
HGIG Mode
-
Sim
-
Otimizador de Jogos
-
Sim (Painel de Jogos)
-
ALLM (Modo de Baixa Latência Automático)
-
Sim
-
VRR (Taxa de Atualização Variável)
-
Sim (Até 165Hz)
-
Dolby Vision para Gaming (4K 120Hz)
-
Sim
-
Tempo de resposta
-
Menos de 0.1ms
ACESSIBILIDADE
-
Alto Contraste
-
Sim
-
Escada de Cinza
-
Sim
-
Cores Invertidas
-
Sim
DIMENSÕES E PESOS
-
Dimensões sem base (LxAxP)
-
1222 x 703 x 27,2
-
Dimensões com base (LxAxP)
-
1222 x 742/787 x 263
-
Dimensões da embalagem (LxAxP)
-
1360 x 810 x 172
-
Base da TV (LxAxP)
-
485 x 263
-
Peso sem base
-
16,8
-
Peso com base
-
22,1
-
Peso da embalagem
-
27,1
-
Suporte Vesa (LxA)
-
300 x 200
ÁUDIO
-
Dolby Atmos
-
Sim
-
AI Sound
-
α11 AI Sound Pro (Som virtual 11.1.2)
-
Clear Voice Pro
-
Sim (Remasterização de Objeto por IA)
-
WiSA Ready
-
Sim (Até 2.1 Canais)
-
LG Sound Sync
-
Sim
-
Modo audio Compartido
-
Sim
-
Saída de Áudio Simultâneo
-
Sim
-
Bluetooth Surround Ready
-
Sim (2 Way Playback)
-
Saída de Áudio
-
60W
-
AI Acoustic Tuning
-
Sim
-
Audio Codec
-
AC4, AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (vide manual)
-
Direção do Som
-
Inferior
-
Sistema de Som
-
4.2 Canais
-
WOW Orchestra
-
Sim
CONECTIVIDADE
-
Retorno de Canal de Áudio
-
eARC (HDMI 2)
-
Bluetooth Support
-
Sim (v 5.3)
-
Ethernet
-
1ea
-
Simplink (HDMI CEC)
-
Sim
-
SPDIF (Saída de Áudio Digital Óptica)
-
1ea
-
Entrada HDMI
-
4ea (suporte 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS, QFT (4 portas))
-
Entrada de RF (Antena/Cabo)
-
1ea
-
USB
-
3ea (v 2.0)
-
Wi-Fi
-
Sim (Wi-Fi 6)
SMART TV
-
Sistema Operacional
-
webOS 25
-
Compatível com Câmera USB
-
Sim
-
Always Ready
-
Sim
-
Web Browser Completo
-
Sim
-
Controle de Voz Hands Free
-
Sim
-
Reconhecimento Inteligente de Voz
-
Sim
-
LG Channels
-
Sim
-
Controle Smart Magic
-
Built-In (Integrado)
-
Multi View
-
Sim
-
App de Controle pelo Smartphone
-
Sim (LG ThinQ)
-
Compatível com Apple Home
-
Sim
ALIMENTAÇÃO
-
Voltagem
-
AC 100~240V 50-60Hz
-
Consumo de energia em stand by
-
Abaixo de 0,5W
ACESSÓRIOS INCLUÍDOS
-
Controle Remoto
-
Controle Smart Magic MR25
-
Cabo de Força
-
Sim (Anexo)
TRANSMISSÃO
-
Receptor analógico de sinal
-
NTSC/PAL-M/PAL-N
-
Receptor digital de sinal
-
ATSC1.0 (terrestre), DVB-T2/T (terrestre),ISDB-T (terrestre)
Especificação chave
-
Número de canais
-
5.1.3
-
Potência de saída
-
570 W
-
Dolby Atmos
-
Sim
-
DTS:X
-
Sim
-
WOW Orquestra
-
Sim
-
Principal
-
1250 x 63 x 135 mm
-
Subwoofer
-
201,7 x 407,0 x 403,0 mm
Todas as especificações
CÓDIGO DE BARRAS
-
Código de barras
-
7893299946417
EFEITO SONORO
-
AI Sound Pro
-
Sim
-
Padrão
-
Sim
-
Música
-
Sim
-
Cinema
-
Sim
-
Som nítido
-
Sim
-
Esportes
-
Sim
-
Jogo
-
Sim
-
Grave de som / Grave de som +
-
Sim
ÁUDIO DE ALTA RESOLUÇÃO
-
Amostragem
-
24bit/96kHz
-
Upbit / Upsampling
-
24bit/96kHz
CONECTIVIDADE
-
Entrada HDMI
-
1
-
Saída HDMI
-
1
-
Versão Bluetooth
-
5.1
-
Bluetooth Codec - SBC/AAC
-
Sim
-
Wi-Fi
-
Sim
-
Sinal traseiro sem fio
-
Sim
-
Compatívl com Alexa
-
Sim
-
Conexão com Spotify
-
Sim
-
Conexão Tidal
-
Sim
-
AirPlay 2
-
Sim
-
Chromecast
-
Sim
-
Compatível com Google Home
-
Sim
-
óptico
-
1
COMPATÍVEL COM HDMI
-
Passagem
-
Sim
-
Passagem (4K)
-
Sim
-
taxa de atualização variável / modo de baixa latência
-
Sim
-
120Hz
-
Sim
-
HDR10
-
Sim
-
Dolby Vision
-
Sim
-
Canal de retorno de áudio (ARC)
-
Sim
-
Canal de retorno de áudio (e-ARC)
-
Sim
-
CEC (Simplink)
-
Sim
EM GERAL
-
Número de canais
-
5.1.3
-
Números de alto-falantes
-
11 EA
-
Potência de saída
-
570 W
FORMATO DE ÁUDIO
-
Dolby Atmos
-
Sim
-
Dolby Digital
-
Sim
-
DTS Digital Surround
-
Sim
-
DTS:X
-
Sim
-
AAC
-
Sim
-
AAC+
-
Sim
CONFORTO
-
Aplicativo remoto - sistema operacional iOS/Android
-
Sim
-
AI Room Calibration Pro (App)
-
Sim
-
Controle do modo de Soundbar
-
Sim
-
Compartilhamento do modo de som da TV
-
Sim
-
WOW Orquestra
-
Sim
-
WOW Interface
-
Sim
DIMENSÃO (LXAXD)
-
Principal
-
1250 x 63 x 135 mm
-
Subwoofer
-
201,7 x 407,0 x 403,0 mm
PESO
-
Principal
-
5,65 kg
-
Subwoofer
-
10,0 kg
-
Peso bruto
-
22,2 kg
ACESSÓRIO
-
Cartão de garantia
-
Sim
-
Cabo HDMI
-
Sim
-
Suporte para montagem na parede
-
Sim
-
Controle remoto
-
Sim
POTÊNCIA
-
Consumo de energia desligada (principal)
-
0.5 W ↓
-
Consumo de energia (Principal)
-
65 W
-
Consumo de Energia Desligado (Subwoofer)
-
0.5 W ↓
-
Consumo de energia (subwoofer)
-
40 W
O que as pessoas estão dizendo
