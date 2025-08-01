Skip to Content Skip to Accessibility Help
Combo Smart TV LG OLED evo AI G5 55" + Soundbar LG S90TY 5.1.3 Canais, 570W RMS, Dolby Atmos

Combo Smart TV LG OLED evo AI G5 55" + Soundbar LG S90TY 5.1.3 Canais, 570W RMS, Dolby Atmos

OLED55G5.S90TY
Principais recursos

  • Qualidade de imagem 4K aprimorada por IA e áudio surround do Processador Alpha 11 AI Gen2.
  • Níveis de preto puro em cada pixel para contraste, profundidade e detalhes impressionantes.
  • 100% de fidelidade de cores para cores realistas e precisas, e 100% de volume de cores para tons mais ricos.
  • Som surround de 5.1.3 canais que preenche a sala
  • 570W RMS de potência sonora sem perder a qualidade
  • Dolby Atmos - Som verdadeiramente envolvente
Produtos neste pacote: 2
Vista frontal da Smart TV LG OLED evo AI G5 4K de 55 polegadas 2025 OLED55G5PSA

OLED55G5PSA

Smart TV LG OLED evo AI G5 4K de 55 polegadas 2025
Vista angular de la LG Soundbar S90TY, un subwoofer

S90TY

Soundbar LG S90TY – 570W RMS, Dolby Atmos, 5.1.3 Canais, DTS:X, AI Room Calibration Pro, AI Sound Pro, Sem fios, WOW Orchestra, Conexões Múltiplas
Selo CES Innovation Awards de 2025 com citação Best of Innovation.

CES Innovation Awards - Best of Innovation (OLED G5, 83")

Displays de vídeo
Tom's Guide 2025 - Distintivo do prêmio CES. Melhor TV, LG OLED G5.

CES 2025 Awards - Best TV pelo Tom's Guide

“A G5 parece ser ainda mais brilhante e colorida.” (01/2025)
Logo TechRadar Editor's choice.

TechRadar - Escolha do editor

“A nova OLED de alto brilho a ser batida” (04/2024)
Logo What Hi-Fi?.

What Hi-Fi? (OLED G5, 65”)

“uma televisão impressionante e um salto surpreendente para a tecnologia OLED TV.” (05/2025)
Logo Platinum Award para a T3.

T3 - Platinum Award

“Não importa se você está assistindo TV, filmes ou jogando, a OLED G5 é absoluta, sem concessões.” (03/2025)
Logo AVForums Highly Recommended Award para a LG OLED65G5.

AVForums - Altamente recomendada

...a LG G5 apresenta o que há de melhor em precisão de imagem...

Logo HDTVTest Highly Recommended.

HDTVTest - Altamente recomendada

...precisão de cores excepcional, excelente processamento de vídeo, especificações impressionantes para jogo...
Selo CES Innovation Awards com citação 2025 Honoree.

CES Innovation Awards - Honoree (OLED G5, 83")

Imagem
Selo CES Innovation Awards com citação 2025 Honoree.

CES Innovation Awards - 2025 Honoree (webOS Re:New Program)

Segurança cibernética
Logo AVForums Editor's Choice para o LG webOS 24 como Best Smart TV System 2024/2025.

Escolha do editor da AVForums - Melhor Sistema de Smart TV 2024/25

“O webOS 24 continua a oferecer uma experiência inteligente elegante, rápida e fácil de usar, que também é moderna e organizada.”

*Os Premios de Inovação CES são baseados nos materias submetidos aos juízes. CTA não verificou a acuracidade de nenhuma submissão ou afirmação feita e não testou os itens que receberam premiações. 

Na tela de uma LG OLED evo AI TV, há uma imagem abstrata com detalhes, cores e contraste impressionantes. Uma versão ampliada do processador alpha 11 AI Gen2 está atrás da TV. Ele brilha com uma luz que ilumina os circuitos do microchip ao seu redor. O título diz LG OLED evo AI. O texto também é visível, com a tecnologia do processador LG alpha 11 AI Gen2. No canto, um logotipo dourado com estrelas diz: a OLED TV número um do mundo, há 12 anos.

Veja os detalhes de
cada luz e sombra

*Omdia. 12 anos como número 1 em unidades mais vendidas de 2013 a 2024. Este resultado não constitui um endosso à LGE ou aos seus produtos. Visite https://www.omdia.com/ para mais detalhes.

Nosso processador mais brilhante, Alpha 11 AI Processor Gen2, para a melhor experiência de visualização

O Alpha 11 AI Processor Gen2 aprimora os visuais para qualidade 4K, com cores deslumbrantes e brilho impressionante. Motores de AI percebem objetos com precisão em nível de pixel para otimizar a qualidade da imagem, proporcionando a melhor experiência de visualização possível.

Processador alpha 11 AI Gen2 contra um fundo escuro. Ele brilha com luz roxa e azul de dentro para fora, iluminando os circuitos do microchip ao seu redor. Estatísticas de desempenho são visíveis. Processamento neural de IA 6,7 vezes maior da NPU. Operação 2,2 vezes mais rápida da CPU. GPU com gráficos 3,6 vezes mais aprimorados.

*Comparado à Smart TV de entrada do mesmo ano com Alpha 7 AI Processor Gen8, com base em comparação interna de especificações.

As imagens usadas na visão geral do produto abaixo são para fins representativos. Por favor, veja a galeria de imagens no topo da página para uma representação exata.

O soundbar top de linha digno de acompanhar a melhor TV LG OLED da categoria.

Complete a experiência da sua TV LG com o soundbar que complementa perfeitamente o seu ambiente e sua experiência sonora.

*Imagens de tela simuladas.

Som deslumbrante que te envolve

LG Soundbar y LG TV en una habitación negra interpretando una actuación musical. Gotas blancas que representan ondas sonoras se disparan hacia arriba y hacia adelante desde la barra de sonido, mientras el subwoofer crea un efecto de sonido desde abajo. LG Soundbar y LG TV en una sala de estar tocando una actuación de orquesta. Ondas blancas de gotas que representan ondas sonoras se disparan hacia arriba y hacia adelante desde la barra de sonido y se proyectan desde el televisor, mientras el subwoofer crea un efecto de sonido desde abajo. La barra de sonido LG, el televisor LG, los parlantes traseros y un subwoofer se encuentran en una sala de estar. Aparece una cuadrícula superpuesta sobre la habitación, como un escaneo del espacio. Ondas sonoras blancas formadas por gotas salen desde la perspectiva frontal de los altavoces traseros.

*Imagens de tela simuladas.

**Produto compatível com as caixas traseiras modelo SPT8-S. As caixas traseiras não vêm inclusas com o produto.

Sinta o realismo de um panorama de áudio

Canal de Disparo Central

Som envolvente que coloca você no epicentro

O Canal up-firing central cria um áudio mais realista, tornando as vozes mais claras e a ação na tela perfeitamente sincronizada com o áudio, sem atrasos ou interrupções.

LG Soundbar y LG TV en una habitación negra interpretando una actuación musical. Gotas blancas que representan ondas sonoras se disparan hacia arriba y hacia adelante desde la barra de sonido. Un subwoofer crea un efecto de sonido desde abajo.

*O exposto acima é confirmado através de uma investigação de seus próprios padrões.

**Imagens de tela simuladas.

Especificação chave

Compatível com FreeSync (AMD)

Sim

Compatível com G-Sync (Nvidia)

Sim

Tipo de Painel

4K OLED

Frequência Nativa

120Hz Nativo (VRR 165Hz)

HDR (High Dynamic Range)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

Processador

α11 AI Processor 4K Gen2

Dolby Atmos

Sim

Sistema de Som

4.2 Canais

Saída de Áudio

60W

Ampla Gama de Cores

OLED Cores

Dimensões sem base (LxAxP)

1222 x 703 x 27,2

Peso sem base

16,8

IMAGEM (DISPLAY)

Tipo de Painel

4K OLED

Resolução

4K Ultra HD (3.840 x 2.160)

Frequência Nativa

120Hz Nativo (VRR 165Hz)

Ampla Gama de Cores

OLED Cores

IMAGEM (PROCESSAMENTO)

Processador

α11 AI Processor 4K Gen2

Upscaler AI

α11 AI Super Upscaling 4K

Dynamic Tone Mapping

Sim (OLED Dynamic Tone Mapping Pro)

Seleção de Gênero AI

Sim (SDR/HDR)

AI Brightness Control

Sim

HDR (High Dynamic Range)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

FILMMAKER MODE™

Sim

Dimming Technology

Pixel Dimming

Motion

OLED Motion

Modo de Imagem

10 modos

HFR (High Frame Rate)

4K 120 fps (HDMI, USB)

AI Picture Pro

Sim

Auto Calibração

Sim

JOGOS

Compatível com G-Sync (Nvidia)

Sim

Compatível com FreeSync (AMD)

Sim

HGIG Mode

Sim

Otimizador de Jogos

Sim (Painel de Jogos)

ALLM (Modo de Baixa Latência Automático)

Sim

VRR (Taxa de Atualização Variável)

Sim (Até 165Hz)

Dolby Vision para Gaming (4K 120Hz)

Sim

Tempo de resposta

Menos de 0.1ms

ACESSIBILIDADE

Alto Contraste

Sim

Escada de Cinza

Sim

Cores Invertidas

Sim

DIMENSÕES E PESOS

Dimensões sem base (LxAxP)

1222 x 703 x 27,2

Dimensões com base (LxAxP)

1222 x 742/787 x 263

Dimensões da embalagem (LxAxP)

1360 x 810 x 172

Base da TV (LxAxP)

485 x 263

Peso sem base

16,8

Peso com base

22,1

Peso da embalagem

27,1

Suporte Vesa (LxA)

300 x 200

ÁUDIO

Dolby Atmos

Sim

AI Sound

α11 AI Sound Pro (Som virtual 11.1.2)

Clear Voice Pro

Sim (Remasterização de Objeto por IA)

WiSA Ready

Sim (Até 2.1 Canais)

LG Sound Sync

Sim

Modo audio Compartido

Sim

Saída de Áudio Simultâneo

Sim

Bluetooth Surround Ready

Sim (2 Way Playback)

Saída de Áudio

60W

AI Acoustic Tuning

Sim

Audio Codec

AC4, AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (vide manual)

Direção do Som

Inferior

Sistema de Som

4.2 Canais

WOW Orchestra

Sim

CONECTIVIDADE

Retorno de Canal de Áudio

eARC (HDMI 2)

Bluetooth Support

Sim (v 5.3)

Ethernet

1ea

Simplink (HDMI CEC)

Sim

SPDIF (Saída de Áudio Digital Óptica)

1ea

Entrada HDMI

4ea (suporte 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS, QFT (4 portas))

Entrada de RF (Antena/Cabo)

1ea

USB

3ea (v 2.0)

Wi-Fi

Sim (Wi-Fi 6)

SMART TV

Sistema Operacional

webOS 25

Compatível com Câmera USB

Sim

Always Ready

Sim

Web Browser Completo

Sim

Controle de Voz Hands Free

Sim

Reconhecimento Inteligente de Voz

Sim

LG Channels

Sim

Controle Smart Magic

Built-In (Integrado)

Multi View

Sim

App de Controle pelo Smartphone

Sim (LG ThinQ)

Compatível com Apple Home

Sim

ALIMENTAÇÃO

Voltagem

AC 100~240V 50-60Hz

Consumo de energia em stand by

Abaixo de 0,5W

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

Controle Remoto

Controle Smart Magic MR25

Cabo de Força

Sim (Anexo)

TRANSMISSÃO

Receptor analógico de sinal

NTSC/PAL-M/PAL-N

Receptor digital de sinal

ATSC1.0 (terrestre), DVB-T2/T (terrestre),ISDB-T (terrestre)

Especificação chave

Número de canais

5.1.3

Potência de saída

570 W

Dolby Atmos

Sim

DTS:X

Sim

WOW Orquestra

Sim

Principal

1250 x 63 x 135 mm

Subwoofer

201,7 x 407,0 x 403,0 mm

CÓDIGO DE BARRAS

Código de barras

7893299946417

EFEITO SONORO

AI Sound Pro

Sim

Padrão

Sim

Música

Sim

Cinema

Sim

Som nítido

Sim

Esportes

Sim

Jogo

Sim

Grave de som / Grave de som +

Sim

ÁUDIO DE ALTA RESOLUÇÃO

Amostragem

24bit/96kHz

Upbit / Upsampling

24bit/96kHz

CONECTIVIDADE

Entrada HDMI

1

Saída HDMI

1

Versão Bluetooth

5.1

Bluetooth Codec - SBC/AAC

Sim

Wi-Fi

Sim

Sinal traseiro sem fio

Sim

Compatívl com Alexa

Sim

Conexão com Spotify

Sim

Conexão Tidal

Sim

AirPlay 2

Sim

Chromecast

Sim

Compatível com Google Home

Sim

óptico

1

COMPATÍVEL COM HDMI

Passagem

Sim

Passagem (4K)

Sim

taxa de atualização variável / modo de baixa latência

Sim

120Hz

Sim

HDR10

Sim

Dolby Vision

Sim

Canal de retorno de áudio (ARC)

Sim

Canal de retorno de áudio (e-ARC)

Sim

CEC (Simplink)

Sim

EM GERAL

Número de canais

5.1.3

Números de alto-falantes

11 EA

Potência de saída

570 W

FORMATO DE ÁUDIO

Dolby Atmos

Sim

Dolby Digital

Sim

DTS Digital Surround

Sim

DTS:X

Sim

AAC

Sim

AAC+

Sim

CONFORTO

Aplicativo remoto - sistema operacional iOS/Android

Sim

AI Room Calibration Pro (App)

Sim

Controle do modo de Soundbar

Sim

Compartilhamento do modo de som da TV

Sim

WOW Orquestra

Sim

WOW Interface

Sim

DIMENSÃO (LXAXD)

Principal

1250 x 63 x 135 mm

Subwoofer

201,7 x 407,0 x 403,0 mm

PESO

Principal

5,65 kg

Subwoofer

10,0 kg

Peso bruto

22,2 kg

ACESSÓRIO

Cartão de garantia

Sim

Cabo HDMI

Sim

Suporte para montagem na parede

Sim

Controle remoto

Sim

POTÊNCIA

Consumo de energia desligada (principal)

0.5 W ↓

Consumo de energia (Principal)

65 W

Consumo de Energia Desligado (Subwoofer)

0.5 W ↓

Consumo de energia (subwoofer)

40 W

