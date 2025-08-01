We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Combo Smart TV LG OLED evo AI G5 4K de 65 polegadas 2025 + Soundbar LG S90TY 5.1.3 Canais, 570W RMS, Dolby Atmos
OLED65G5.S90T
()
Principais recursos
- Qualidade de imagem 4K aprimorada por IA e áudio surround do Processador Alpha 11 AI Gen2.
- Níveis de preto puro em cada pixel para contraste, profundidade e detalhes impressionantes.
- 100% de fidelidade de cores para cores realistas e precisas, e 100% de volume de cores para tons mais ricos.
- Som surround de 5.1.3 canais que preenche a sala
- 570W RMS de potência sonora sem perder a qualidade
- Dolby Atmos - Som verdadeiramente envolvente
*Omdia. 12 anos como número 1 em unidades mais vendidas de 2013 a 2024. Este resultado não constitui um endosso à LGE ou aos seus produtos. Visite https://www.omdia.com/ para mais detalhes.
Nosso processador mais brilhante, Alpha 11 AI Processor Gen2, para a melhor experiência de visualização
O Alpha 11 AI Processor Gen2 aprimora os visuais para qualidade 4K, com cores deslumbrantes e brilho impressionante. Motores de AI percebem objetos com precisão em nível de pixel para otimizar a qualidade da imagem, proporcionando a melhor experiência de visualização possível.
*Comparado à Smart TV de entrada do mesmo ano com Alpha 7 AI Processor Gen8, com base em comparação interna de especificações.
Imagens 3x mais brilhantes com o Intensificador de brilho Máximo
A nova estrutura de emissão de luz e a arquitetura de controle de iluminação do processador Alpha 11 AI Gen2 proporcionam imagens até 1,5 vezes mais brilhantes.
*A luminosidade pode variar de acordo com o modelo, tamanho da tela e região de mercado.
*O brilho de pico é 3x mais alto do que o da LG OLED B5 em janela de 10%, segundo medições internas.
*O brilho de pico é 3x maior do que em modelos que não são OLED evo, exceto o de 97”.
As imagens usadas na visão geral do produto abaixo são para fins representativos. Por favor, veja a galeria de imagens no topo da página para uma representação exata.
*Imagens de tela simuladas.
Som deslumbrante que te envolve
*Imagens de tela simuladas.
**Produto compatível com as caixas traseiras modelo SPT8-S. As caixas traseiras não vêm inclusas com o produto.
Sinta o realismo de um panorama de áudio
Canal de Disparo Central
Som envolvente que coloca você no epicentro
O Canal up-firing central cria um áudio mais realista, tornando as vozes mais claras e a ação na tela perfeitamente sincronizada com o áudio, sem atrasos ou interrupções.
*O exposto acima é confirmado através de uma investigação de seus próprios padrões.
**Imagens de tela simuladas.
- Smart TV LG OLED evo AI G5 4K de 65 polegadas 2025
- Soundbar LG S90TY – 570W RMS, Dolby Atmos, 5.1.3 Canais, DTS:X, AI Room Calibration Pro, AI Sound Pro, Sem fios, WOW Orchestra, Conexões Múltiplas
Especificação chave
Compatível com FreeSync (AMD)
Sim
Compatível com G-Sync (Nvidia)
Sim
Tipo de Painel
4K OLED
Frequência Nativa
120Hz Nativo (VRR 165Hz)
HDR (High Dynamic Range)
Dolby Vision / HDR10 / HLG
Processador
α11 AI Processor 4K Gen2
Dolby Atmos
Sim
Sistema de Som
4.2 Canais
Saída de Áudio
60W
Ampla Gama de Cores
OLED Cores
Dimensões sem base (LxAxP)
1441 x 826 x 24,3
Peso sem base
22
Todas as especificações
IMAGEM (DISPLAY)
Tipo de Painel
4K OLED
Resolução
4K Ultra HD (3.840 x 2.160)
Frequência Nativa
120Hz Nativo (VRR 165Hz)
Ampla Gama de Cores
OLED Cores
IMAGEM (PROCESSAMENTO)
Processador
α11 AI Processor 4K Gen2
Upscaler AI
α11 AI Super Upscaling 4K
Dynamic Tone Mapping
Sim (OLED Dynamic Tone Mapping Pro)
Seleção de Gênero AI
Sim (SDR/HDR)
AI Brightness Control
Sim
HDR (High Dynamic Range)
Dolby Vision / HDR10 / HLG
FILMMAKER MODE™
Sim
Dimming Technology
Pixel Dimming
Motion
OLED Motion
Modo de Imagem
10 modos
HFR (High Frame Rate)
4K 120 fps (HDMI, USB)
AI Picture Pro
Sim
Auto Calibração
Sim
JOGOS
Compatível com G-Sync (Nvidia)
Sim
Compatível com FreeSync (AMD)
Sim
HGIG Mode
Sim
Otimizador de Jogos
Sim (Painel de Jogos)
ALLM (Modo de Baixa Latência Automático)
Sim
VRR (Taxa de Atualização Variável)
Sim (Até 165Hz)
Dolby Vision para Gaming (4K 120Hz)
Sim
Tempo de resposta
Menos de 0.1ms
ACESSIBILIDADE
Alto Contraste
Sim
Escada de Cinza
Sim
Cores Invertidas
Sim
DIMENSÕES E PESOS
Dimensões sem base (LxAxP)
1441 x 826 x 24,3
Dimensões com base (LxAxP)
1441 x 865/910 x 263
Dimensões da embalagem (LxAxP)
1600 x 970 x 172
Base da TV (LxAxP)
485 x 263
Peso sem base
22
Peso com base
26,6
Peso da embalagem
34,1
Suporte Vesa (LxA)
300 x 300
ÁUDIO
Dolby Atmos
Sim
AI Sound
α11 AI Sound Pro (Som virtual 11.1.2)
Clear Voice Pro
Sim (Remasterização de Objeto por IA)
WiSA Ready
Sim (Até 2.1 Canais)
LG Sound Sync
Sim
Modo audio Compartido
Sim
Saída de Áudio Simultâneo
Sim
Bluetooth Surround Ready
Sim (2 Way Playback)
Saída de Áudio
60W
AI Acoustic Tuning
Sim
Audio Codec
AC4, AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (vide manual)
Direção do Som
Inferior
Sistema de Som
4.2 Canais
WOW Orchestra
Sim
CONECTIVIDADE
Retorno de Canal de Áudio
eARC (HDMI 2)
Bluetooth Support
Sim (v 5.3)
Ethernet
1ea
Simplink (HDMI CEC)
Sim
SPDIF (Saída de Áudio Digital Óptica)
1ea
Entrada HDMI
4ea (suporte 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS, QFT (4 portas))
Entrada de RF (Antena/Cabo)
1ea
USB
3ea (v 2.0)
Wi-Fi
Sim (Wi-Fi 6)
SMART TV
Sistema Operacional
webOS 25
Compatível com Câmera USB
Sim
Always Ready
Sim
Web Browser Completo
Sim
Controle de Voz Hands Free
Sim
Reconhecimento Inteligente de Voz
Sim
LG Channels
Sim
Controle Smart Magic
Built-In (Integrado)
Multi View
Sim
App de Controle pelo Smartphone
Sim (LG ThinQ)
Compatível com Apple Home
Sim
ALIMENTAÇÃO
Voltagem
AC 100~240V 50-60Hz
Consumo de energia em stand by
Abaixo de 0,5W
ACESSÓRIOS INCLUÍDOS
Controle Remoto
Controle Smart Magic MR25
Cabo de Força
Sim (Anexo)
TRANSMISSÃO
Receptor analógico de sinal
NTSC/PAL-M/PAL-N
Receptor digital de sinal
ATSC1.0 (terrestre), DVB-T2/T (terrestre),ISDB-T (terrestre)
Especificação chave
Número de canais
5.1.3
Potência de saída
570 W
Dolby Atmos
Sim
DTS:X
Sim
WOW Orquestra
Sim
Principal
1250 x 63 x 135 mm
Subwoofer
201,7 x 407,0 x 403,0 mm
Todas as especificações
CÓDIGO DE BARRAS
Código de barras
7893299946417
EFEITO SONORO
AI Sound Pro
Sim
Padrão
Sim
Música
Sim
Cinema
Sim
Som nítido
Sim
Esportes
Sim
Jogo
Sim
Grave de som / Grave de som +
Sim
ÁUDIO DE ALTA RESOLUÇÃO
Amostragem
24bit/96kHz
Upbit / Upsampling
24bit/96kHz
CONECTIVIDADE
Entrada HDMI
1
Saída HDMI
1
Versão Bluetooth
5.1
Bluetooth Codec - SBC/AAC
Sim
Wi-Fi
Sim
Sinal traseiro sem fio
Sim
Compatívl com Alexa
Sim
Conexão com Spotify
Sim
Conexão Tidal
Sim
AirPlay 2
Sim
Chromecast
Sim
Compatível com Google Home
Sim
óptico
1
COMPATÍVEL COM HDMI
Passagem
Sim
Passagem (4K)
Sim
taxa de atualização variável / modo de baixa latência
Sim
120Hz
Sim
HDR10
Sim
Dolby Vision
Sim
Canal de retorno de áudio (ARC)
Sim
Canal de retorno de áudio (e-ARC)
Sim
CEC (Simplink)
Sim
EM GERAL
Número de canais
5.1.3
Números de alto-falantes
11 EA
Potência de saída
570 W
FORMATO DE ÁUDIO
Dolby Atmos
Sim
Dolby Digital
Sim
DTS Digital Surround
Sim
DTS:X
Sim
AAC
Sim
AAC+
Sim
CONFORTO
Aplicativo remoto - sistema operacional iOS/Android
Sim
AI Room Calibration Pro (App)
Sim
Controle do modo de Soundbar
Sim
Compartilhamento do modo de som da TV
Sim
WOW Orquestra
Sim
WOW Interface
Sim
DIMENSÃO (LXAXD)
Principal
1250 x 63 x 135 mm
Subwoofer
201,7 x 407,0 x 403,0 mm
PESO
Principal
5,65 kg
Subwoofer
10,0 kg
Peso bruto
22,2 kg
ACESSÓRIO
Cartão de garantia
Sim
Cabo HDMI
Sim
Suporte para montagem na parede
Sim
Controle remoto
Sim
POTÊNCIA
Consumo de energia desligada (principal)
0.5 W ↓
Consumo de energia (Principal)
65 W
Consumo de Energia Desligado (Subwoofer)
0.5 W ↓
Consumo de energia (subwoofer)
40 W
Produto Recomendado