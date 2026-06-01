Smart TV LG LB650 AI Full HD 43 polegadas 2026

1)*HDR10 Pro não é um formato, mas sim o Mapeamento Dinâmico de Tons da LG, aplicado quadro a quadro para conteúdo HDR10.

2)*O som pode variar dependendo do ambiente de audição.

3)*ค่าขอบเขตสี (CGV) ของจอแสดงผลเทียบเท่าหรือสูงกว่าค่าขอบเขตสี (CGV) ของระบบสี DCI-P3 ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยอิสระจาก Intertek แล้ว

4)*Alguns desses recursos podem não ser compatíveis com determinadas regiões ou modelos.

*Os menus exibidos podem ser diferentes no lançamento. *As recomendações de palavras-chave variam de acordo com o aplicativo e a hora do dia.

*O cartão "Nesta Cena" está disponível em países que oferecem suporte a EPG (Guia Eletrônico de Programação).

*O cartão "Em Exibição" não está disponível na Netflix e em outros aplicativos de provedores de conteúdo, portanto, não será exibido.

*O cartão "IA Generativa" está disponível em determinadas regiões ou modelos.

5)*O conteúdo exibido pode ser reduzido ou limitado, dependendo da região e da conectividade da rede.

*O suporte ao Voice ID pode variar de acordo com a região e o país e está disponível em TVs OLED, QNED e NANO 4K UHD lançadas a partir de 2024, bem como em TVs MRGB e FHD lançadas a partir de 2026.

*Funciona apenas com aplicativos que suportam a conta Voice ID.

*O bloqueio pode ser desbloqueado por alguém com uma voz semelhante e, se a voz mudar devido a problemas de saúde ou outros fatores, o reconhecimento pode não funcionar corretamente.

*Os widgets fornecidos podem variar de acordo com o país e estão sujeitos a alterações ou descontinuação sem aviso prévio.

*My Page se aplica a TVs OLED, MRGB, QNED e NANO 4K UHD de 2026.

6)*É necessária conexão com a internet. *É possível vincular o Ai Chatbot ao atendimento ao cliente.

*Em países onde o PNL não é compatível, o acesso e o uso do aplicativo por voz podem não estar disponíveis.

7)*O webOS Re:New é um programa de atualização de software disponível apenas em modelos selecionados. O número de atualizações e a duração do suporte do Re:New podem variar de acordo com o produto, modelo ou região.

*O cronograma de atualizações, bem como os recursos, aplicativos e serviços, podem variar de acordo com o modelo e a região.

*Os recursos, conteúdos e serviços disponíveis estão sujeitos a alterações sem aviso prévio e podem variar de acordo com o produto, modelo ou região.

8)*Oferece acesso rápido aos recursos de IA da TV, mas não possui processamento de IA integrado.

*O design, a disponibilidade e as funções do controle remoto Ai Magic podem variar de acordo com a região e o idioma compatível, mesmo para o mesmo modelo.

*Alguns recursos podem exigir conexão com a internet.

*O AI Voice Recognition está disponível apenas em países que oferecem suporte a PNL (Processamento de Linguagem Natural) em seu idioma nativo.

9)*O suporte para determinados canais LG varia conforme a região.

10)*A LG é compatível com dispositivos Wi-Fi 'Matter'. Os serviços e recursos compatíveis com 'Matter' podem variar dependendo dos dispositivos conectados. A conexão inicial para ThinQ e Matter deve ser feita pelo aplicativo ThinQ para dispositivos móveis.

11)*O cartão ‘In This Scene’ está disponível em países que oferecem suporte a EPG.

*O escopo do suporte pode variar de acordo com o país.

*As informações fornecidas pelo AI Concierge são apenas para fins informativos gerais e podem não ser precisas. A LG não assume qualquer responsabilidade por ações ou decisões tomadas com base nessas informações.