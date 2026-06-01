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Smart TV LG Mini RGB evo AI 4K MRGB85 75 polegadas

Smart TV LG Mini RGB evo AI 4K MRGB85 75 polegadas

75MRGB85BSC
Vista frontal de Smart TV LG Mini RGB evo AI 4K MRGB85 75 polegadas 75MRGB85BSC
A vista frontal da LG Mini RGB evo AI MRGB85, lançada em 2026, apresenta uma moldura preta fina, com uma imagem vívida e escultural de formas multicoloridas e ricamente sobrepostas que preenchem a tela.
A LG Mini RGB evo AI MRGB85, mostrada nas vistas frontal e lateral, destaca-se por sua tela de 75 polegadas com 1677 mm de largura, 966 mm de altura (com o suporte), 1032 mm de altura, 51,6 mm de profundidade e uma base com dimensões de 1499 por 359 mm.
A LG Mini RGB evo AI MRGB85, com Cores Primárias RGB Pro, oferece 100% de cobertura de cores de DCI-P3 e Adobe RGB, com certificação da Intertek.
A tecnologia Cores Primárias RGB Pro, utilizada na LG Mini RGB evo AI MRGB85, apresenta uma imagem dividida que compara a cor LED convencional à esquerda com edifícios mais brilhantes e saturados à direita, destacando a cobertura de 100% do espaço de cores DCI-P3 e 100% do Adobe RGB.
LG Mini RGB evo AI MRGB85’s alpha 8 AI Processor 4K Gen3 glows in blue light on a circuit board, highlighting AI processing performance with NPU up to x5.0 faster, GPU 10% faster processing, and 20% larger memory capacity.
A LG Mini RGB evo AI MRGB85 destaca o Precision Dimming por meio de uma imagem dividida que compara o LED convencional à esquerda com pretos mais profundos e definição de contraste aprimorada à direita, com tecnologia do Processador AI Aplha 8.
O selo de premiação CES Innovation Awards 2026 na categoria Inteligência Artificial reconhece a busca Multi-AI com Google Gemini e Microsoft Copilot.
O LG Shield, aplicado à LG Mini RGB evo AI MRGB85, é mostrado com um logotipo LG Shield no centro, ícones de segurança abaixo e um selo de premiação CES Innovation Awards 2026 acima, representando a proteção de dados e do sistema.
A LG Mini RGB evo AI MRGB85 destaca a qualidade visual sem perdas, exibindo uma paisagem vibrante com profundidade nítida contra uma área escura ao redor, refletindo o desempenho visual como uma conexão de TV com fio.
A LG Mini RGB evo AI MRGB85 com Ultimate Gameplay exibe uma cena de corrida vibrante e em alta velocidade com uma imagem de comparação desfocada destacando o Motion Booster 288, além de suportar 144Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG e GeForce NOW.
A LG Mini RGB evo AI MRGB85 está instalada na parede de uma sala de estar ampla e contemporânea, exibindo uma obra de arte abstrata vibrante com elementos multicoloridos em espiral.
Vista frontal de Smart TV LG Mini RGB evo AI 4K MRGB85 75 polegadas 75MRGB85BSC
A vista frontal da LG Mini RGB evo AI MRGB85, lançada em 2026, apresenta uma moldura preta fina, com uma imagem vívida e escultural de formas multicoloridas e ricamente sobrepostas que preenchem a tela.
A LG Mini RGB evo AI MRGB85, mostrada nas vistas frontal e lateral, destaca-se por sua tela de 75 polegadas com 1677 mm de largura, 966 mm de altura (com o suporte), 1032 mm de altura, 51,6 mm de profundidade e uma base com dimensões de 1499 por 359 mm.
A LG Mini RGB evo AI MRGB85, com Cores Primárias RGB Pro, oferece 100% de cobertura de cores de DCI-P3 e Adobe RGB, com certificação da Intertek.
A tecnologia Cores Primárias RGB Pro, utilizada na LG Mini RGB evo AI MRGB85, apresenta uma imagem dividida que compara a cor LED convencional à esquerda com edifícios mais brilhantes e saturados à direita, destacando a cobertura de 100% do espaço de cores DCI-P3 e 100% do Adobe RGB.
LG Mini RGB evo AI MRGB85’s alpha 8 AI Processor 4K Gen3 glows in blue light on a circuit board, highlighting AI processing performance with NPU up to x5.0 faster, GPU 10% faster processing, and 20% larger memory capacity.
A LG Mini RGB evo AI MRGB85 destaca o Precision Dimming por meio de uma imagem dividida que compara o LED convencional à esquerda com pretos mais profundos e definição de contraste aprimorada à direita, com tecnologia do Processador AI Aplha 8.
O selo de premiação CES Innovation Awards 2026 na categoria Inteligência Artificial reconhece a busca Multi-AI com Google Gemini e Microsoft Copilot.
O LG Shield, aplicado à LG Mini RGB evo AI MRGB85, é mostrado com um logotipo LG Shield no centro, ícones de segurança abaixo e um selo de premiação CES Innovation Awards 2026 acima, representando a proteção de dados e do sistema.
A LG Mini RGB evo AI MRGB85 destaca a qualidade visual sem perdas, exibindo uma paisagem vibrante com profundidade nítida contra uma área escura ao redor, refletindo o desempenho visual como uma conexão de TV com fio.
A LG Mini RGB evo AI MRGB85 com Ultimate Gameplay exibe uma cena de corrida vibrante e em alta velocidade com uma imagem de comparação desfocada destacando o Motion Booster 288, além de suportar 144Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG e GeForce NOW.
A LG Mini RGB evo AI MRGB85 está instalada na parede de uma sala de estar ampla e contemporânea, exibindo uma obra de arte abstrata vibrante com elementos multicoloridos em espiral.

Principais recursos

  • 100% de cobertura de cores de DCI-P3 e Adobe RGB
  • Desempenho NPU 5 vezes mais rápido pelo Processador AI Alpha 8 Ger3
  • Contraste mais profundo com Precision Dimming, com tecnologia do Processador AI Alpha 8
  • O premiado webOS oferece experiências avançadas de IA — com tecnologia Google Gemini e Microsoft Copilot.
  • O botão AI desbloqueia o AI Hub para uma experiência inteligente e personalizada, protegida pelo LG Shield.
Mais
O LG Shield recebeu o selo de premiado no CES Innovation Awards 2026 na categoria de Cibersegurança.

CES Innovation Awards - Premiada (LG Shield)

Cibersegurança

O Multi-AI recebeu o selo de premiado no CES Innovation Awards 2026 na categoria Inteligência Artificial

CES Innovation Awards - Premiada (Multi AI)

Inteligência Artificial

AVForums Editor’s Choice - 8 anos como a melhor platafforma de Smart TVs, incluindo 2025/2026

AVForums Editor's Choice - Melhor plataforma de Smart TV 2025/26

A melhor plataforma de Smart TVs por 8 anos

*O prêmio CES Innovation Awards é baseado em materiais descritivos enviados aos jurados. A CTA não verificou a precisão de nenhuma das informações enviadas ou das alegações feitas, nem testou o produto premiado.

Por que escolher a LG Mini RGB evo?

A LG Mini RGB evo AI MRGB85, com 100% de cobertura de cores duplamente certificada, preenche a tela com gradientes de cores ricos e fluidos, oferecendo 100% de cobertura dos espaços de cores DCI-P3 e Adobe RGB.

100% de cobertura de cores certificada

A LG Mini RGB evo AI MRGB85 destaca o Precision Dimming para um contraste aprimorado, através de uma imagem dividida que compara o LED convencional à esquerda com pretos mais profundos e definição de contraste aprimorada à direita.

Precision Dimming para maior contraste

A LG Mini RGB evo AI MRGB85 com o premiado sistema operacional Multi AI webOS é apresentada em um fundo escuro com os logotipos do Microsoft Copilot e do Google Gemini, indicando suporte a serviços relacionados à inteligência artificial acessíveis pela interface da TV.

webOS premiado com Multi-AI

A LG Mini RGB evo AI MRGB85 apresenta o AI Hub para personalização, com um ícone de IA acima do controle remoto, cercado por rótulos para Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID com My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard e AI Sound Wizard.

AI Hub para personalização

O logotipo do LG Shield é exibido em um fundo escuro com ícones de segurança, destacando a proteção do webOS para privacidade, segurança de dados e integridade do sistema.

Protegida por LG Shield

O que é a Mini RGB evo MRGB85?

A Mini RGB evo MRGB85 oferece precisão aprimorada graças à tecnologia de cores avançada da LG, proporcionando reprodução de cores precisa e vibrante. Isso é possível graças à tecnologia proprietária Tandem LED da LG, que empilha múltiplas camadas de cores RGB mesmo sem LEDs com chip R e LEDs com acionamento independente. Equipado com o processador de IA alpha 8, mergulhe em uma rica experiência visual com cobertura de cores dupla de 100%, que agradará a todos, desde cinéfilos a entusiastas da fotografia.

*Ao contrário das TVs RGB "Micro", as TVs RGB "Mini" não incluem LEDs com chip R, nem seus chips funcionam de forma independente.

Cores Primárias RGB Pro

Cobertura Dupla de 100% de Cor certificada para uma experiência verdadeiramente rica e viva

A reprodução de cores excepcional da Mini RGB evo MRGB85 é certificada para cobertura de 100% das cores em dois padrões — DCI-P3 e Adobe RGB — garantindo uma experiência de cores vibrantes que todos, desde cinéfilos a entusiastas da fotografia, irão adorar.1)

A tecnologia Cores Primárias RGB Pro, utilizada na LG Mini RGB evo AI MRGB85, apresenta uma imagem dividida que compara a cor LED convencional à esquerda com edifícios mais brilhantes e saturados à direita, destacando a cobertura de 100% do espaço de cores DCI-P3 e 100% do Adobe RGB.

A tecnologia Cores Primárias RGB Pro, utilizada na LG Mini RGB evo AI MRGB85, apresenta uma imagem dividida que compara a cor LED convencional à esquerda com edifícios mais brilhantes e saturados à direita, destacando a cobertura de 100% do espaço de cores DCI-P3 e 100% do Adobe RGB.

A LG Mini RGB evo AI MRGB85, com Cores Primárias RGB Pro, oferece 100% de cobertura de cores de DCI-P3 e Adobe RGB, com certificação da Intertek.

A LG Mini RGB evo AI MRGB85, com Cores Primárias RGB Pro, oferece 100% de cobertura de cores de DCI-P3 e Adobe RGB, com certificação da Intertek.

Precision Dimming

Contraste intenso proporcionado pelo Processador AI Alpha 8

O Processador AI Alpha 8 controla a luz com precisão inteligente, gerenciando blocos de escurecimento avançados para criar um contraste mais profundo, aprimorando os detalhes e a nitidez de cada imagem.2)

A LG Mini RGB evo AI MRGB85 destaca o Precision Dimming através de uma imagem dividida que compara o LED convencional à esquerda com pretos mais profundos e definição de contraste aprimorada à direita, tudo isso graças ao Processador AI Alpha 8.

A LG Mini RGB evo AI MRGB85 destaca o Precision Dimming através de uma imagem dividida que compara o LED convencional à esquerda com pretos mais profundos e definição de contraste aprimorada à direita, tudo isso graças ao Processador AI Alpha 8.

Processador AI Alpha 8 Ger 3

IA avançada com desempenho NPU 5.0X mais rápido

Nosso processador de última geração aprimora os recursos da sua TV, permitindo que a IA proporcione uma experiência de visualização personalizada de acordo com suas preferências, com detalhes 4K mais nítidos, som mais rico e cores vibrantes. 3)

O Processador AI Alpha 8 Ger3 da LG Mini RGB evo AI MRGB85 brilha em azul na placa de circuito, destacando o desempenho do processamento de IA com NPU até 5 vezes mais rápido, GPU com processamento 10% mais rápido e capacidade de memória 20% maior.

O Processador AI Alpha 8 Ger3 da LG Mini RGB evo AI MRGB85 brilha em azul na placa de circuito, destacando o desempenho do processamento de IA com NPU até 5 vezes mais rápido, GPU com processamento 10% mais rápido e capacidade de memória 20% maior.

A LG Mini RGB evo AI MRGB85 possui a certificação Eyesafe RPF 35, verificada pela UL, indicando desempenho comprovado na redução da emissão de luz azul.

A LG Mini RGB evo AI MRGB85 possui a certificação Eyesafe RPF 35, verificada pela UL, indicando desempenho comprovado na redução da emissão de luz azul.

Com certificação UL para baixa emissão de luz azul — cores amplas e brilhantes, porém confortáveis ​​para os seus olhos.4

Por que escolher a LG AI TV?

A LG AI TV otimiza a imagem e o som, tornando o seu dia a dia mais inteligente com o Hub de IA personalizado

AI HDR Remastering

Aprimore cada quadro para a qualidade HDR

A IA otimiza automaticamente a cor, o brilho e o contraste, elevando a qualidade da imagem SDR para níveis HDR, proporcionando visuais mais ricos e realistas.

Descubra 3 benefícios excepcionais do AI Hub

Google Gemini & Microsoft Copilot

Basta dizer o que você está procurando e selecionar o modelo de IA mais adequado. O sistema se conecta a vários modelos de IA para fornecer resultados mais abrangentes e relevantes.8)

Conteúdo personalizado recomendado para você

O AI Concierge sugere conteúdo e atualizações personalizados de acordo com seus interesses. O recurso "Nesta Cena" fornece recomendações e informações relevantes com base no que você está assistindo, enquanto a IA Generativa permite pesquisar e criar imagens.9)

My Page desbloqueada por reconhecimento de voz com IA

Ao acessar My Page, você pode ver tudo rapidamente, desde a previsão do tempo, calendário e widgets até os resultados dos seus esportes favoritos.10)

O selo de premiado do CES Innovation Awards 2026 é exibido em um fundo escuro. A Arquitetura Multi-AI foi reconhecida na categoria Inteligência Artificial.

O selo de premiado do CES Innovation Awards 2026 é exibido em um fundo escuro. A Arquitetura Multi-AI foi reconhecida na categoria Inteligência Artificial.

webOS premiado com Multi-AI

O premiado webOS agora protegido pelo LG Shield

Prêmio de melhor sistema de Smart TVs por 8 anos consecutivos, incluindo 2025/26, pelo AV Forums Editor’s Choice

Prêmio de melhor sistema de Smart TVs por 8 anos consecutivos, incluindo 2025/26, pelo AV Forums Editor’s Choice

A melhor plataforma de Smart TV por 8 anos

O emblema do LG Shield é exibido em um fundo escuro com ícones de segurança, destacando a proteção do webOS para privacidade, segurança de dados e integridade do sistema. Um selo de premiação do CES Innovation Awards 2026 também é mostrado.

O emblema do LG Shield é exibido em um fundo escuro com ícones de segurança, destacando a proteção do webOS para privacidade, segurança de dados e integridade do sistema. Um selo de premiação do CES Innovation Awards 2026 também é mostrado.

LG Shield

Segurança que você pode confiar

As 7 tecnologias principais do LG Shield garantem a segurança dos seus dados com armazenamento e gerenciamento de dados seguros, algoritmos criptográficos seguros, integridade de software garantida, autenticação de usuário e controle de acesso, transmissão de dados segura, detecção e resposta a eventos de segurança e gerenciamento seguro de atualizações.

Segurança que você pode confiar Descubra mais sobre o LG Shield

webOS Re:New Program

Atualizações gratuitas por até 5 anos12)

A proteção LG Quad é representada por quatro ícones de proteção sobre um fundo amarelo. Cada ícone indica proteção contra raios, proteção contra umidade, proteção contra surtos e proteção do webOS com LG Shield.

A proteção LG Quad é representada por quatro ícones de proteção sobre um fundo amarelo. Cada ícone indica proteção contra raios, proteção contra umidade, proteção contra surtos e proteção do webOS com LG Shield.

Proteção LG Quad

Sua TV LG foi projetada para durar com a
LG Quad

Do hardware ao software, sua TV LG está protegida. Capacitores integrados protegem contra altas voltagens, incluindo descargas atmosféricas, enquanto os semicondutores são projetados com proteção contra surtos. Gel de silicone e revestimentos protetores protegem os chipsets da umidade e até mesmo seus dados permanecem seguros e protegidos com o LG Shield.

Controle AI Magic

Navegue e aponte facilmente como um mouse para aproveitar o AI Hub

Controle sua TV facilmente com o controle AI Magic. Com um sensor de movimento e uma roda de rolagem, clique, arraste e solte para usá-lo como um mouse ou simplesmente fale para usar comandos de voz.13)

A LG Mini RGB evo AI MRGB85 apresenta o AI Hub para personalização, com um ícone de IA acima do controle remoto, cercado por rótulos para Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID com My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard e AI Sound Wizard.

Mergulhe em cada partida

LG Mini RGB evo AI MRGB85 Sports Forecast by AI Concierge displays a live soccer match with an on-screen AI panel presenting predictions, game insights, and league data, suggesting how AI analyzes gameplay to forecast match outcomes.
LG Mini RGB evo AI MRGB85 with TruMotion highlights motion smoothing in a split-screen soccer scene, contrasting blurred action with TruMotion Off and sharp, clear movement with TruMotion On to emphasize clarity in fast-paced sports.
LG Mini RGB evo AI MRGB85 shows a drama scene of a person riding in a car, then a Sports Alert for a live soccer match pops up with real-time scores and, when tapped, switches straight to the live game.
LG Mini RGB evo AI MRGB85 Sports Forecast by AI Concierge displays a live soccer match with an on-screen AI panel presenting predictions, game insights, and league data, suggesting how AI analyzes gameplay to forecast match outcomes.
LG Mini RGB evo AI MRGB85 with TruMotion highlights motion smoothing in a split-screen soccer scene, contrasting blurred action with TruMotion Off and sharp, clear movement with TruMotion On to emphasize clarity in fast-paced sports.
LG Mini RGB evo AI MRGB85 shows a drama scene of a person riding in a car, then a Sports Alert for a live soccer match pops up with real-time scores and, when tapped, switches straight to the live game.
Previsão de Jogos

Receba previsões de jogos pelo AI Concierge

A IA analisa as estatísticas e o desempenho do seu time para fornecer previsões de jogos. Torça com mais intensidade e aproveite para apoiar seu time com essas informações geradas por IA.26)

TruMotion

TruMotion para movimentos suaves em todas as cenas

A Seleção de Gênero por IA identifica o gênero do conteúdo e o TruMotion ajusta os níveis de trepidação para aplicar a quantidade certa de suavização, proporcionando uma experiência de visualização natural em filmes, esportes e muito mais.

Alerta de Esportes

Mantenha-se atualizado sobre seus times favoritos com o Alerta de Esportes

Acompanhe cada momento. Configure seus alertas e receba notificações sobre a programação dos jogos, placares e muito mais do seu time.

Descubra obras-primas ilimitadas com a LG Gallery+

LG Gallery+

Decore seu espaço com uma variedade de conteúdos à sua escolha

O LG Gallery+ permite que você acesse mais de 100 obras de arte, vídeos de ambiente e outros conteúdos visuais para aprimorar seu espaço. Com atualizações regulares da biblioteca, personalize sua casa com conteúdo selecionado que reflita seu estilo.15)

O LG Gallery+ com música de fundo e Music Lounge da LG Mini RGB evo AI MRGB85 exibe a cena do lago na floresta "Noite na Floresta" na tela, com um painel de interface do Music Lounge visível para música ambiente, reprodução via Bluetooth e controles.

LG Mini RGB evo AI MRGB85’s alpha 8 AI Processor 4K Gen3 glows in blue light on a circuit board, highlighting AI processing performance with NPU up to x5.0 faster, CPU 10% faster processing, and 20% larger memory capacity.

BGM com música lounge

Crie a atmosfera ideal 

Crie a atmosfera perfeita com músicas que combinem com as imagens. Use músicas recomendadas de acordo com suas preferências ou conecte-se via Bluetooth para reproduzir suas próprias faixas.

A LG Mini RGB evo AI MRGB85 exibe uma grade do Google Fotos com fotos da família, enquanto um celular mostra uma lista de álbuns com a opção "Viagem em Família" ativada.

A LG Mini RGB evo AI MRGB85 exibe uma grade do Google Fotos com fotos da família, enquanto um celular mostra uma lista de álbuns com a opção "Viagem em Família" ativada.

Minhas Fotos

Acesse facilmente o Google Fotos e mostre suas memórias

Conecte sua conta do Google Fotos à sua TV de forma prática, usando apenas seu celular. Personalize seu espaço sem esforço, usando conteúdo da sua própria biblioteca de fotos.16)

A LG Mini RGB evo AI MRGB85 está montada na parede, em uma parede verde, acima de um console vermelho, exibindo um painel informativo com previsão do tempo, resultados esportivos, agendador de TV e central de controle.

LG Mini RGB evo AI MRGB85’s alpha 8 AI Processor 4K Gen3 glows in blue light on a circuit board, highlighting AI processing performance with NPU up to x5.0 faster, CPU 10% faster processing, and 20% larger memory capacity.

Painel de Informações

Mantenha-se atualizado com um painel personalizado completo

Veja informações importantes rapidamente. Receba atualizações meteorológicas, alertas esportivos, visualize seu Google Agenda e até configure notificações para o Home Hub, suas reservas de visualização e muito mais.

Modo Galeria

Alterne entre a TV e obras de arte sem interrupções

Com o Modo Galeria ativado, sua TV continua economizando energia mesmo enquanto exibe suas obras de arte selecionadas, adicionando um toque de estilo e elegância ao seu ambiente.17)

Controle automático de brilho

Brilho ideal em qualquer iluminação

O Controle de Brilho ajusta automaticamente a tela com base na iluminação ambiente, garantindo uma visualização nítida e confortável em qualquer ambiente.18)

Sensor de Movimento

Responde à sua presença

A detecção de movimento permite que sua TV responda de forma inteligente, alternando entre os modos dependendo da sua presença.19)

LG Channels

Entretenimento sem fim e grátis

O LG Channels reúne diversos conteúdos de plataformas ao vivo e sob demanda em um único lugar, tornando mais fácil do que nunca encontrar o conteúdo que você adora.20)

A LG Mini RGB evo AI MRGB85 com Conectividade Inteligente exibe a interface do Home Hub na tela, mostrando as conexões com o Google Home e o LG ThinQ, com painéis para TV, dispositivos e aplicativos em um único layout de controle.

LG Mini RGB evo AI MRGB85’s alpha 8 AI Processor 4K Gen3 glows in blue light on a circuit board, highlighting AI processing performance with NPU up to x5.0 faster, CPU 10% faster processing, and 20% larger memory capacity.

Conectividade Inteligente

Home Hub, sua plataforma completa para casa inteligente

O Home Hub reúne todos os seus dispositivos inteligentes. Conecte, controle e interaja perfeitamente com seus dispositivos IoT domésticos, incluindo o Google Home e muito mais.21)

O verdadeiro cinema, preservado em detalhes exatos

Gameplay definitiva

Jogue para vencer com taxas de atualização aprimoradas de até 288 Hz

Experimente jogos ultrarrápidos com 144 Hz, AMD FreeSync Premium e VRR. Com o Motion Booster aumentando as taxas de atualização para reduzir o desfoque de movimento e o primeiro controle com certificação BT ULL, desfrute de alto desempenho, ideal para jogos competitivos.21)

A LG Mini RGB evo AI MRGB85 com Ultimate Gameplay exibe uma cena de corrida vibrante e em alta velocidade com uma imagem de comparação desfocada destacando o Motion Booster 288, além de suportar 144Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG e GeForce NOW.

A LG Mini RGB evo AI MRGB85 com NVIDIA GeForce NOW exibe Borderlands 4 na tela junto com o logotipo do GeForce NOW, apresentando o acesso a jogos na nuvem diretamente na interface da TV.

A LG Mini RGB evo AI MRGB85 com NVIDIA GeForce NOW exibe Borderlands 4 na tela junto com o logotipo do GeForce NOW, apresentando o acesso a jogos na nuvem diretamente na interface da TV.

NVIDIA GeForce NOW

A primeira no mundo com cloud gaming a 4K 120Hz HDR

Jogue jogos em 4K 120Hz HDR na sua TV mesmo sem um dispositivo extra através do NVIDIA GeForce NOW. Com a tecnologia da arquitetura NVIDIA Blackwell, desfrute de jogos na nuvem de alta qualidade com o desempenho da GeForce RTX 5080.22)

A LG Mini RGB evo AI MRGB85 com Bluetooth de latência ultrabaixa exibe um controle de jogos sem fio com a etiqueta “Razer Wolverine V3 Bluetooth” na tela, indicando suporte otimizado para controles Bluetooth, proporcionando uma jogabilidade responsiva.

A LG Mini RGB evo AI MRGB85 com Bluetooth de latência ultrabaixa exibe um controle de jogos sem fio com a etiqueta “Razer Wolverine V3 Bluetooth” na tela, indicando suporte otimizado para controles Bluetooth, proporcionando uma jogabilidade responsiva.

Bluetooth ULL

Primeira TV do mundo compatível com controles Bluetooth de latência ultrabaixa

Experimente jogos em nuvem de alta performance e latência ultrabaixa com suporte para controles Bluetooth de latência ultrabaixa, reduzindo o atraso de entrada para menos de 3,0 ms. Desfrute de um controle perfeito e responsivo que parece uma conexão com fio, mesmo jogando na nuvem.23)

A LG Mini RGB evo AI MRGB85 exibe o Portal de Games na tela do webOS, apresentando uma central de jogos com uma interface simplificada que fornece acesso a diversos aplicativos de jogos por meio de serviços de jogos em nuvem, como o NVIDIA GeForce NOW e aplicativos do webOS.

LG Mini RGB evo AI MRGB85 displays the LG Gaming Portal on the webOS screen, showing a gaming hub with a one-step interface that provides access to multiple game apps via cloud gaming services such as NVIDIA GeForce NOW and webOS apps.

Portal de Games LG

Seu centro completo para games— sem necessidade de console

Explore milhares de jogos do NVIDIA GeForce Now, aplicativos nativos do webOS e muito mais. Encontre facilmente jogos para controle remoto ou gamepad e até mesmo dispute com outros jogadores no Modo Desafio.24)

A LG Mini RGB evo AI MRGB85 com Painel de Controle e Otimizador de Jogos exibe telas de jogos lado a lado e um menu na tela para ajustar configurações de jogabilidade, como taxa de atualização, latência e modos visuais em tempo real.

A LG Mini RGB evo AI MRGB85 com Painel de Controle e Otimizador de Jogos exibe telas de jogos lado a lado e um menu na tela para ajustar configurações de jogabilidade, como taxa de atualização, latência e modos visuais em tempo real.

Painel de Controle e Otimizador de Jogos

Ajuste facilmente as configurações do jogo para se adequarem ao seu estilo

Personalize sua experiência de jogo facilmente usando o Painel de Controle de Jogos para um controle rápido e em tempo real e o Otimizador de Jogos para ajustar suas configurações preferidas. Ajuste a taxa de atualização, a latência e os modos visuais para otimizar cada sessão de jogo com facilidade.

Aviso Legal

*As imagens acima nesta página de detalhes do produto são apenas para fins ilustrativos. Consulte as imagens da galeria para uma representação mais precisa.

*As especificações e os recursos variam de acordo com a região, o modelo e o tamanho.

*A disponibilidade do serviço varia de acordo com a região e o país.

*Os serviços personalizados podem variar dependendo das políticas do aplicativo de terceiros.

*É necessário ter uma conta LG e aceitar os Termos e Condições relevantes para acessar os serviços e recursos inteligentes baseados em rede, incluindo aplicativos de streaming. Sem uma conta LG, somente conexões de dispositivos externos (por exemplo, via HDMI) e TV terrestre/aberta (somente para TVs com sintonizadores) estão disponíveis. Não há taxa para criar uma conta LG.

*O conteúdo exibido nesta página pode ser diferente do conteúdo disponível no serviço Gallery+.

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Especificação chave

  • IMAGEM (DISPLAY) - Tipo de Painel

    4K Mini RGB

  • IMAGEM (DISPLAY) - Frequência Nativa

    120Hz Nativo (VRR 144Hz)

  • IMAGEM (DISPLAY) - Ampla Gama de Cores

    RGB Primary Color Pro (Dupla certificação de 100% de cor)

  • IMAGEM (PROCESSAMENTO) - Processador

    Processador Alpha 8 com AI Gen3 4K

  • IMAGEM (PROCESSAMENTO) - HDR (High Dynamic Range)

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • JOGOS - Compatível com FreeSync (AMD)

    Sim

  • ÁUDIO - Saída de Áudio

    20W

  • ÁUDIO - Sistema de Som

    2.0 Canais

  • ÁUDIO - Dolby Atmos

    Sim

  • DIMENSÕES E PESOS - Dimensões sem base (LxAxP)

    1677 x 966 x 51,6

  • DIMENSÕES E PESOS - Peso sem base

    31,4

Todas as especificações

ACESSIBILIDADE

  • Alto Contraste

    Sim

  • Escada de Cinza

    Sim

  • Cores Invertidas

    Sim

ÁUDIO

  • Dolby Atmos

    Sim

  • AI Sound

    Alpha 8 AI Sound Pro (Up‑mix Virtual 11.1.2)

  • Clear Voice Pro

    Sim

  • LG Sound Sync

    Sim

  • Modo audio Compartido

    Sim

  • Saída de Áudio Simultâneo

    Sim

  • Saída de Áudio

    20W

  • WOW Orchestra

    Sim

  • Sistema de Som

    2.0 Canais

  • Direção do Som

    Inferior

  • Audio Codec

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Refer to manual)

DIMENSÕES E PESOS

  • Dimensões sem base (LxAxP)

    1677 x 966 x 51,6

  • Dimensões com base (LxAxP)

    1677 x 1057/1021 x 370

  • Dimensões da embalagem (LxAxP)

    1820 x 1115 x 187

  • Base da TV (LxAxP)

    1509 x 370

  • Peso sem base

    31,4

  • Peso com base

    33,4

  • Peso da embalagem

    40,7

  • Suporte Vesa (LxA)

    300 x 200

IMAGEM (DISPLAY)

  • Tipo de Painel

    4K Mini RGB

  • Resolução

    4K Ultra HD (3.840 x 2.160)

  • Iluminação do painel

    Mini RGB

  • Frequência Nativa

    120Hz Nativo (VRR 144Hz)

  • Ampla Gama de Cores

    RGB Primary Color Pro (Dupla certificação de 100% de cor)

IMAGEM (PROCESSAMENTO)

  • Processador

    Processador Alpha 8 com AI Gen3 4K

  • Upscaler AI

    Alpha 8 AI Super Upscaling 4K

  • Dynamic Tone Mapping

    Sim (Dynamic Tone Mapping Pro)

  • Seleção de Gênero AI

    Sim (SDR/HDR)

  • HDR (High Dynamic Range)

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • FILMMAKER MODE™

    Sim

  • Dimming Technology

    Precision Dimming

  • Motion

    Motion Pro

  • Modo de Imagem

    9 modos

  • HFR (High Frame Rate)

    4K 120 fps (HDMI)

  • QMS (Quick Media Switching)

    Sim

  • AI Picture Pro

    Sim

  • QFT (Transporte Rápido de Quadros)

    Sim

  • Auto Calibração

    Sim

CONECTIVIDADE

  • Retorno de Canal de Áudio

    eARC (HDMI 2)

  • Bluetooth Support

    Sim (v 5.3)

  • Ethernet

    1ea

  • Simplink (HDMI CEC)

    Sim

  • SPDIF (Saída de Áudio Digital Óptica)

    1ea

  • Entrada HDMI

    3 entradas (Suporta 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS, QFT)

  • Entrada de RF (Antena/Cabo)

    1ea

  • USB

    1ea (v 2.0)

  • Wi-Fi

    Sim (Wi-Fi 5)

JOGOS

  • Compatível com FreeSync (AMD)

    Sim

  • HGIG Mode

    Sim

  • Otimizador de Jogos

    Sim (Painel de Jogos)

  • ALLM (Modo de Baixa Latência Automático)

    Sim

  • VRR (Taxa de Atualização Variável)

    Sim (até 144 Hz)

  • Dolby Vision para Gaming (4K 120Hz)

    Sim

SMART TV

  • Sistema Operacional

    webOS 26

  • Compatível com Câmera USB

    Sim

  • App de Controle pelo Smartphone

    Sim (LG ThinQ)

  • Compatível com Apple Airplay

    Sim

  • Multi View

    Sim

  • LG Channels

    Sim

  • Reconhecimento Inteligente de Voz

    Sim

  • Home Hub

    Sim (Google Home, LG ThinQ)

  • Google Cast

    Sim

  • Web Browser Completo

    Sim

  • Always Ready

    Sim

  • AI Chatbot

    Sim

  • Compatível com Apple Home

    Sim

ALIMENTAÇÃO

  • Voltagem

    AC 100~240V 50-60Hz

  • Consumo de energia em stand by

    Abaixo de 0,5W

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

  • Controle Remoto

    Controlador Magic Remote AI MR26

  • Cabo de Força

    Sim (Destacável)

TRANSMISSÃO

  • Receptor analógico de sinal

    NTSC/PAL-M/PAL-N

  • Receptor digital de sinal

    ATSC1.0 (terrestre), DVB-T2/T (terrestre),ISDB-T (terrestre)

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