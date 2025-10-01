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Promotion de lancement des NPI LG 2026

« Présentation du LG OLED evo 2026 »




POLED C6 : Obtenez 3 années de garantie supplémentaires (prolongation de la garantie du fabricant d'un an : total de 4 ans) à l'achat d'un téléviseur de la série LG OLED C6 2026.
OLED W6 : Recevez une carte-cadeau de 1 000 $ à l'achat anticipé d'un téléviseur de la série LG OLED W6 2026.

Période d'achat admissible : Du 1er juin 2026 au 30 juin 2026
Date limite de réclamation : À soumettre avant le 31 août 2026 (23 h 59 EST)

Modèles admissibles :

• Téléviseurs LG OLED C6 (Garantie prolongée) : OLED83C6HUP.ACC, OLED77C6HUP.ACC, OLED65C6PUA.ACC, OLED55C6PUA.ACC, OLED48C6PUA.ACC, OLED42C6PUA.ACC
• Téléviseurs LG OLED W6 (Carte-cadeau) : OLED83W6PUA.ACC, OLED77W6PUA.ACC

Exigences relatives à la soumission des réclamations :
Les réclamations doivent être soumises en ligne au plus tard le 31 août 2026 (23 h 59 EST), accompagnées d'une preuve d'achat et du numéro de série. Pour obtenir le numéro de série, le produit doit avoir été livré préalablement.

Exigences relatives à la preuve d'achat :
Soumettez une image claire de votre reçu ou de votre facture indiquant :
1. Le numéro de modèle du produit LG
2. Les coordonnées du détaillant
3. La date d'achat

Numéro de série :
Le numéro de série se trouve sur l'étiquette apposée sur le produit livré.
Le fait de fournir le numéro de série avec l'image permettra d'accélérer le processus de validation.

Veuillez vous référer aux Modalités et Conditions pour obtenir la liste des téléviseurs admissibles et des détaillants participants.

*Les clients seront contactés par courriel si leur documentation est incomplète ; veuillez également vérifier votre dossier de courriers indésirables ou de spams si vous ne voyez pas le message dans votre boîte de réception.

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