LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA (En adelante "LG") realiza una Actividad denominada “LG Reto Expectativa vs realidad” por medio de* TikTok* (En adelante la “Red Social”), entre las 12:01 am horas de la República de Colombia (UTC) del día 17 de Octubre de 2024 y hasta las 11:59 PM del día 24 de Octubre de 2024 (En adelante el “Periodo de la Actividad”), permitiendo que el participante que por decisión del jurado designado por LG ocupe del primer puesto obtendrá al 30 puesto tendra como incentivo una (1) Figura Set Playmobil X LG] Nora con LG InstaView (En adelante “Los incentivos”)

LG Electronics Colombia («LGECB») organiza evento para redes sociales del 17 de octubre al 24 de octubre de 2024, permitiendo a los ganadores del evento ganar los premios de la siguiente lista.

1° Reto Expectativa vs realidad.

Ganador El premio Tipo Capacidad Cantidad Precio

(COP) 1 al 30 [Playmobil X LG] Nora con LG InstaView Set de Figura. Figura 30 -

Los participantes interesados podrán participar para ganar a través de la página de TikTok de LG Colombia de acuerdo con el siguiente cronograma:

LG Reto Expectativa vs realidad comienza el 17 de octubre de 2024 a las 12:01 AM y termina el 24 de octubre de 2024 a las 11:59 PM hora de Colombia.

Cómo participar en el concurso LG Reto Expectativa vs realidad

En TikTok

a. Los participantes interesados deberán subir un vídeo para los retos en su propia cuenta de TikTok con configuración pública con los siguientes requisitos:

Utilizar los hashtags:

1. (LG Reto Expectativa vs realidad.)

#LGRealityCuisineChallenge(mandatorio)

#LGCocinaConOndaReto

#LG_Colombia

#LGNeochef

#Lifegood

Etiquetando a @lifesgood_kitchen & @lgcolombia en el video. (mandatorio)

Seguir cuentas de @lifeisgood_kitchen & @lgcolombia

b. Los participantes interesados podrán participar tantas veces como quieran con su propio post en TikTok.



c. Los ganadores serán notificados a través de comentarios en el contenido principal de TikTok en el plazo de un mes a partir de la fecha de cierre.

d. El premio se entregará al ganador en el plazo de un mes a partir de la fecha de obtención del mismo.

1. Período de promoción: Sólo se aceptarán participaciones durante los periodos indicados anteriormente. Las participaciones realizadas fuera de este periodo no podrán participar en la promoción.

Promotor: LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA Carrera 11 No. 94 A - 34 de la ciudad de Bogotá D.C.

a. Administrador: Postcommunications Inc., 5F Seoul Square 416, Hangang-daero, Jung-gu, Seúl, Corea.

Patrocinador: LG Electronics Inc, Twin Tower, 128 Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seúl, Corea.

b. Criterios de elección para los dos concursos :

CRITERIO PORCENTAJE Creatividad publicación Video 50% Hashtags (obligatorio) 25% Mayor número de amigos etiquetados 15% Acción social Nota: Acción Social corresponderá al número total de me gusta (likes), publicaciones (Shares) y comentarios en las Redes Sociales. 15%

2. No es necesario realizar ninguna compra: El actividad es gratuito para todos los residentes en Colombia que cumplan con los criterios de elegibilidad establecidos en estos términos y condiciones.

Requisitos

1. La actividad está abierto únicamente a participantes residentes en Colombia y mayores de 18 años. Los empleados de las empresas LG global, el Administrador, sus familias y agentes, y cualquier otra empresa o persona involucrada en la creación o administración de la actividad no están autorizados a participar. Se requiere acceso a Internet y tener cuentas en redes sociales.



2. Al seguir las instrucciones proporcionadas en la actividad, usted acepta estos términos y condiciones. 3. Todas las decisiones relativas a los ganadores y los premios son inapelables. Ni LG ni el Administrador mantendrán correspondencia alguna.



3. No se aceptarán participaciones fuera de plazo, ilegibles, incompletas, desfiguradas o corruptas, ni participaciones enviadas a través de agencias y terceros o por medios distintos de TikTok. No se aceptará ninguna responsabilidad por participaciones perdidas. Si LG o el Administrador consideran que se ha producido un incumplimiento de estos términos y condiciones, LG o el Administrador, a su entera discreción, tendrán derecho a retener el premio y sortear otro ganador de acuerdo con estos términos y condiciones.



4. El administrador se pondrá en contacto con el ganador una vez seleccionado a través del comentario de TikTok dejado en la publicación original solicitando que se le envíen sus datos por mensaje privado. Es responsabilidad del ganador asegurarse de que los datos facilitados son correctos, y ni el Promotor ni el Administrador serán responsables de los fallos en la entrega en caso de que los participantes hayan facilitado información de entrega incorrecta o incompleta, o no firmen la entrega, según sea necesario.



5. Proceso de selección: Los ganadores de los premios se seleccionarán en función de sus méritos creativos, a discreción exclusiva de LG.



6. Se pedirá al ganador que facilite la información de contacto pertinente, incluidos, entre otros, la dirección de correo electrónico, el número de teléfono y la dirección, con el fin de enviarle los premios u organizar una recogida (esto quedará a discreción del Promotor).



7. Los premios incluyen:

(LG Reto Expectativa vs realidad)

Figura Set Playmobil X LG] Nora con LG InstaView

8. Todos los participantes reconocen que pueden regirse por los términos y condiciones de terceros en relación con cualquier elemento del premio y aceptan cumplir con dichos términos y condiciones de terceros. Es responsabilidad de cada ganador leer dichas condiciones.



9. Los participantes podrán participar en la publicidad de LG relacionada con el actividad. El nombre y la ubicación general de la participación podrán publicarse en LG.com y/o en las redes sociales de LG. Esto podría incluir cualquier imagen enviada por los participantes como parte del concurso. El contenido, incluida la fotografía, vídeo y/o grabación del mismo, podrá aparecer en los canales sociales oficiales de LG durante un periodo ilimitado y sin remuneración con el fin de promocionar esta promoción.



10. Los participantes son los únicos responsables de los contenidos y confirman que son propietarios de todos los derechos relativos a los mismos. No deben subir ningún contenido que no haya sido creado originalmente por ellos, ni ningún contenido que no les haya sido debidamente licenciado por otra persona o que contribuya a ello.



11. LG no será responsable de cumplir ninguna de sus obligaciones en virtud del concurso o en relación con el premio cuando no pueda hacerlo como resultado de circunstancias imprevistas o ajenas al control razonable de LG, y aunque LG podrá (pero no estará obligada a) tratar de proporcionar un premio alternativo de igual valor, LG no será responsable de proporcionar una compensación adicional a los ganadores en tales circunstancias.

12. En caso de que el Administrador no pueda ponerse en contacto razonablemente con el ganador, o en caso de que el ganador no responda a los intentos de ponerse en contacto con él en un plazo de dos días a partir del primer mensaje o el ganador no pueda aceptar el premio, el premio se perderá y el Administrador se reserva el derecho de otorgar el premio a un ganador alternativo de acuerdo con estos términos y condiciones.



13. No se admite cambio: El premio es intransferible y no podrá canjearse por dinero en efectivo ni por ninguna otra alternativa. El premio está sujeto a disponibilidad y LG se reserva el derecho a cambiarlo en cualquier momento.



14. LG actúa como responsable del tratamiento de datos tal y como se define en la legislación colombiana de protección de datos en Colombia. LG se compromete a cumplir con sus obligaciones en virtud de la legislación de protección de datos. Puede encontrar más información sobre la política de privacidad de LG en https://www.lg.com/co/privacy.



15. Responsabilidad: Salvo por cualquier responsabilidad que no pueda ser excluida por ley, LG no puede aceptar ninguna responsabilidad por cualquier daño, pérdida, lesión o decepción sufrida por un participante como resultado de participar en el actividad.



16. Modificación/cancelación: LG se reserva el derecho de modificar estos términos y condiciones y/o modificar, suspender, retirar o cancelar la actividad en cualquier momento y sin previo aviso.



17. Ley aplicable: El regalo se rige por las Leyes de Colombia y la ley de Colombia tendrá jurisdicción exclusiva para determinar cualquier disputa que pueda surgir de, bajo o en conexión con el mismo.



18. Consultas: Para cualquier consulta relacionada con esta Campaña, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente en (contacto@lg.com)