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Televisor inteligente 4K UHD

Televisor inteligente 4K UHD

Televisor inteligente 4K UHD

55UQ801C0SB
LG Televisor inteligente 4K UHD, 55UQ801C0SB
LG Televisor inteligente 4K UHD, 55UQ801C0SB
LG Televisor inteligente 4K UHD, 55UQ801C0SB
LG Televisor inteligente 4K UHD, 55UQ801C0SB
LG Televisor inteligente 4K UHD, 55UQ801C0SB
LG Televisor inteligente 4K UHD, 55UQ801C0SB
LG Televisor inteligente 4K UHD, 55UQ801C0SB
LG Televisor inteligente 4K UHD, 55UQ801C0SB
LG Televisor inteligente 4K UHD, 55UQ801C0SB
LG Televisor inteligente 4K UHD, 55UQ801C0SB
LG Televisor inteligente 4K UHD, 55UQ801C0SB
LG Televisor inteligente 4K UHD, 55UQ801C0SB
LG Televisor inteligente 4K UHD, 55UQ801C0SB
LG Televisor inteligente 4K UHD, 55UQ801C0SB
LG Televisor inteligente 4K UHD, 55UQ801C0SB
LG Televisor inteligente 4K UHD, 55UQ801C0SB
LG Televisor inteligente 4K UHD, 55UQ801C0SB
LG Televisor inteligente 4K UHD, 55UQ801C0SB
LG Televisor inteligente 4K UHD, 55UQ801C0SB
LG Televisor inteligente 4K UHD, 55UQ801C0SB
LG Televisor inteligente 4K UHD, 55UQ801C0SB
LG Televisor inteligente 4K UHD, 55UQ801C0SB

Características principales:

  • 4K UHD
  • Inteligencia artificial ThinQ
  • Mejore su interior
  • HGiG
  • Experiencia deportiva emocionante
  • Llévate el cine a casa
Más

Todas las especificaciones

CONECTIVIDAD

  • Entrada HDMI

    3ea

  • Enlace simple (HDMI CEC)

  • Canal de retorno de Audio HDMI

    eARC (HDMI 2)

  • Entrada USB

    2ea

  • Soporte Bluetooth

    Si (V5.0)

  • Entrada Ethernet

    1ea

  • Entrada RF (antena/cable)

    2ea

  • Wi-Fi

    Si

  • SPDIF (salida óptica de audio digital)

    1ea

ENERGÍA

  • Fuente de alimentación (Voltage, Hz)

    AC 100~240V 50-60Hz

  • Consumo de energía en espera

    Under 0.5W

IMAGEN (PANTALLA)

  • Tipo de Pantalla

    4K UHD

  • Resolución de Pantalla

    4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

  • Tipo de Retroiluminación

    Directa

  • Tasa de Refresco

    60Hz

  • Retroiluminación

    300 nit

IMAGEN (PROCESAMIENTO)

  • Procesador de Imagen

    Procesador α5 AI 4K Gen5

  • Escalador AI

    Mejora 4K

  • Control de Brillo AI

  • HDR (Alto Rango Dinámico)

    HDR10 / HLG

  • FILMMAKER MODE™

  • Mapeo Dinámico de Tonos

  • Modo Imagen

    9 modes (Vivid, Standard, Eco, Cinema, Sports, Game, Filmmaker, (ISF)Expert(Bright Room), (ISF)Expert(Dark Room))

JUEGOS

  • Modo HGIG

  • ALLM (Modo Automático de Baja Latencia)

SMART TV

  • Sistema Operativo (OS)

    webOS 22

  • LG ThinQ® AI

  • Reconocimiento de Voz Inteligente

  • Control Magic Remote

    Incorporado

  • Funciona con Apple Airplay2

  • Navegador Web Completo

  • Canales LG

  • Alerta Deportes

  • Configuración Familiar

  • Cámara USB Compatible

  • Compatible con Apple Home

AUDIO

  • Salida de Audio

    20W

  • Sonido AI

    Sonido AI (Virtual 5.1 Up-mix)

  • Sistema de Altavoces

    2.0 Ch

  • Afinación acústica de IA

  • Dirección de Altavoz

    Hacia Abajo

  • LG Sonido Sync

  • Voz clara Pro

  • Modo audio Compartido

  • Salida de Audio Simultánea

  • Conexión Bluetooth Surround

    Sí (reproducción en 2 direcciones)

  • Audio Codec

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Consulte el manual)

ACCESIBILIDAD

  • Contraste Alto

DIMENSIONES Y PESOS

  • Dimensiones del televisores sin soporte (AltoxAnchoxProfundidad)

    1235 x 715 x 57.5 mm

  • Dimensiones del televisores con soporte (AltoxAnchoxPronfundida)

    1235 x 776 x 231 mm

  • Dimensiones de la caja (AltoxAnchoxProfundidad)

    1360 x 810 x 162 mm

  • Base del TV (AnchoxProfundidad)

    991 x 231 mm

  • Peso del televisor sin soporte

    14 kg

  • Peso del televisor con soporte

    14.2 kg

  • Montaje VESA (AnchoxProfundidad)

    300 x 300 mm

ACCESORIOS INCLUIDOS

  • Remoto

    Magic Remote

  • Montaje en pared

    Sí (Detachable)

  • Baterías de control remoto

    Sí (AA x 2EA)