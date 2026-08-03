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Televisor inteligente 4K UHD
Todas las especificaciones
CONECTIVIDAD
Entrada HDMI
3ea
Enlace simple (HDMI CEC)
Sí
Canal de retorno de Audio HDMI
eARC (HDMI 2)
Entrada USB
2ea
Soporte Bluetooth
Si (V5.0)
Entrada Ethernet
1ea
Entrada RF (antena/cable)
2ea
Wi-Fi
Si
SPDIF (salida óptica de audio digital)
1ea
ENERGÍA
Fuente de alimentación (Voltage, Hz)
AC 100~240V 50-60Hz
Consumo de energía en espera
Under 0.5W
IMAGEN (PANTALLA)
Tipo de Pantalla
4K UHD
Resolución de Pantalla
4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
Tipo de Retroiluminación
Directa
Tasa de Refresco
60Hz
Retroiluminación
300 nit
IMAGEN (PROCESAMIENTO)
Procesador de Imagen
Procesador α5 AI 4K Gen5
Escalador AI
Mejora 4K
Control de Brillo AI
Sí
HDR (Alto Rango Dinámico)
HDR10 / HLG
FILMMAKER MODE™
Sí
Mapeo Dinámico de Tonos
Sí
Modo Imagen
9 modes (Vivid, Standard, Eco, Cinema, Sports, Game, Filmmaker, (ISF)Expert(Bright Room), (ISF)Expert(Dark Room))
JUEGOS
Modo HGIG
Sí
ALLM (Modo Automático de Baja Latencia)
Sí
SMART TV
Sistema Operativo (OS)
webOS 22
LG ThinQ® AI
Sí
Reconocimiento de Voz Inteligente
Sí
Control Magic Remote
Incorporado
Funciona con Apple Airplay2
Sí
Navegador Web Completo
Sí
Canales LG
Sí
Alerta Deportes
Sí
Configuración Familiar
Sí
Cámara USB Compatible
Sí
Compatible con Apple Home
Sí
AUDIO
Salida de Audio
20W
Sonido AI
Sonido AI (Virtual 5.1 Up-mix)
Sistema de Altavoces
2.0 Ch
Afinación acústica de IA
Sí
Dirección de Altavoz
Hacia Abajo
LG Sonido Sync
Sí
Voz clara Pro
Sí
Modo audio Compartido
Sí
Salida de Audio Simultánea
Sí
Conexión Bluetooth Surround
Sí (reproducción en 2 direcciones)
Audio Codec
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Consulte el manual)
ACCESIBILIDAD
Contraste Alto
Sí
DIMENSIONES Y PESOS
Dimensiones del televisores sin soporte (AltoxAnchoxProfundidad)
1454 x 838 x 57.7 mm
Dimensiones del televisores con soporte (AltoxAnchoxPronfundida)
1454 x 906 x 269 mm
Dimensiones de la caja (AltoxAnchoxProfundidad)
1600 x 970 x 172 mm
Base del TV (AnchoxProfundidad)
1201 x 269 mm
Peso del televisor sin soporte
21.5 kg
Peso del televisor con soporte
21.8 kg
Montaje VESA (AnchoxProfundidad)
300 x 300 mm
ACCESORIOS INCLUIDOS
Remoto
Magic Remote
Montaje en pared
Sí (Detachable)
Baterías de control remoto
Sí (AA x 2EA)