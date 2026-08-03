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LG UHD AI ThinQ 65" UP75 4K Smart TV, α5 AI Processor

LG UHD AI ThinQ 65" UP75 4K Smart TV, α5 AI Processor

LG UHD AI ThinQ 65" UP75 4K Smart TV, α5 AI Processor

65UP751C0SF
LG LG UHD AI ThinQ 65" UP75 4K Smart TV, α5 AI Processor, 65UP751C0SF
LG LG UHD AI ThinQ 65" UP75 4K Smart TV, α5 AI Processor, 65UP751C0SF
LG LG UHD AI ThinQ 65" UP75 4K Smart TV, α5 AI Processor, 65UP751C0SF
LG LG UHD AI ThinQ 65" UP75 4K Smart TV, α5 AI Processor, 65UP751C0SF
LG LG UHD AI ThinQ 65" UP75 4K Smart TV, α5 AI Processor, 65UP751C0SF
LG LG UHD AI ThinQ 65" UP75 4K Smart TV, α5 AI Processor, 65UP751C0SF
LG LG UHD AI ThinQ 65" UP75 4K Smart TV, α5 AI Processor, 65UP751C0SF
LG LG UHD AI ThinQ 65" UP75 4K Smart TV, α5 AI Processor, 65UP751C0SF
LG LG UHD AI ThinQ 65" UP75 4K Smart TV, α5 AI Processor, 65UP751C0SF
LG LG UHD AI ThinQ 65" UP75 4K Smart TV, α5 AI Processor, 65UP751C0SF
LG LG UHD AI ThinQ 65" UP75 4K Smart TV, α5 AI Processor, 65UP751C0SF
LG LG UHD AI ThinQ 65" UP75 4K Smart TV, α5 AI Processor, 65UP751C0SF
LG LG UHD AI ThinQ 65" UP75 4K Smart TV, α5 AI Processor, 65UP751C0SF
LG LG UHD AI ThinQ 65" UP75 4K Smart TV, α5 AI Processor, 65UP751C0SF
LG LG UHD AI ThinQ 65" UP75 4K Smart TV, α5 AI Processor, 65UP751C0SF
LG LG UHD AI ThinQ 65" UP75 4K Smart TV, α5 AI Processor, 65UP751C0SF

Características principales:

  • UHD 4K Real
  • Cine
  • Juegos
  • Deportes
  • Procesador α5
  • ThinQ AI
Más

Todas las especificaciones

PANTALLA

  • Tipo

    4K UHD

  • Tamaño de pantalla

    65"

  • Resolución

    UHD (3840 x 2160)

  • Movimiento / Frecuencia de actualización

    Frecuencia de actualización 60Hz

PLATAFORMA

  • Tipo BLUE

    Direct

  • Procesador principal (SoC)

    Procesador de cuatro núcleos 4K(LM21A)

  • Sistema operativo (SO)

    webOS Smart TV

  • Número de CPU

    Cuádruple

CALIDAD DE IMAGEN Y VIDEO

  • Aumento de escala AI

    Aumento de escala de 4K

  • Mejora de imagen

    Mejora de imagen

  • Control de brillo AI

  • HDR10 Pro - RF / HDMI / CP / USB

    No/Sí/Sí/Sí (4K/2K)

  • HLG - RF / HDMI / CP / USB

    No/Sí/Sí/Sí (4K/2K)

  • FILMMAKER MODE ™

  • Dynamic Tone Mapping / Pro (+ AI HDR Tone Mapping)

    Mapeo dinámico de tonos HDR

  • Algoritmo de atenuación

    Contraste local de LG

  • Conversor

    Escalador 4K

  • HEVC

    4K en 60p, 10bit

  • VP9 (Decodificador de video)

    4K en 60p, 10bit

  • AV1 (Decodificador de video)

    4K en 60p, 10bit

  • Modo HGiG

  • Modo imagen

    Sí 9 modos(Vívido, Estándar, Eco, Cine, Deportes, Juegos, Filmmaker, (ISF) Experto (cuarto luminoso), (ISF) Experto (cuarto oscuro))

CALIDAD DE AUDIO Y SONIDO

  • Altavoz(Salida de sonido)

    20 W(10 W por canal)

  • Canal

    2.0 ch

  • Dirección

    Proyección inferior

  • Salida de audio simultánea

  • AI Sound / Pro

    Sonido AI

  • Afinación acústica por AI

  • Voz clara

    Voz clara

  • Bluetooth Surround Ready

    Sí(Necesita Bluetooth)

  • Sincronización de sonido LG

    Sí(Necesita Bluetooth)

  • Compartir sonido

  • Audio Codec

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HENoAAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, aptNoX(Consulte el manual)

  • Sincronización del modo de sonido

  • Sonido vivo

FUNCIÓN INTELIGENTE AI

  • ThinQ

  • Reconocimiento de voz inteligente

  • Voz a texto

  • Búsqueda por voz de LG

  • AI UX

  • AI Home

  • Recomendación AI

  • Edición inteligente

  • Panel de inicio

  • Apple Homekit

  • Compatible con altavoces inteligentes

  • Conexión a Google Home

  • Conexión a Amazon Echo

  • Conexión móvil

  • Compartir pantalla

  • Aplicación LG ThinQ

  • Airplay2

  • Próximas selecciones

  • Magic Explorer

  • Control Remoto Mágico

    Preparado para UP7550 BuiltNoin / UP7500

  • Acceso rápido

  • Control universal

  • 360° VR Play

  • Búsqueda de contenido relacionado

  • Guía de audio (Texto a voz)

  • Apps(LG Store)

  • Navegador Web

  • DIAL

  • Music Player No>Media Player

  • Canales LG

  • Televisión encendida con el teléfono móvil

  • WiNoFi TV On

  • Bluetooth de baja energía activado

    Sí(Necesita Bluetooth)

  • Navegador de archivos de red

  • Acceso bloqueado a sitios dañinos

  • Live Plus(ACRNobased Bilateral Service)

    NoEstados Unidos / Canadá Australia (Asia) / Japón (Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, España, Países Bajos) (Europa)

  • Modo hotel

  • ¿Quién, dónde, qué?

  • Alerta de deportes

  • Descubrimiento de música

  • Time Machine (DVR)

  • Grabado digital

  • DVR análogo

  • Cambio temporal

TRANSMISIÓN

  • Recepción de TV digital (terrestre, cable, satélite)

  • Transmisión de datos (espec. del país)

  • [ATSC] Subtítulos

  • AD (Descripción del audio)

  • EPG (8días)

CONECTIVIDAD

  • HDMI

    1 (parte trasera) / 2 (lateral)

  • Versión

    HDMI 2.0

  • Simplink (HDMI CEC)

  • eARC / ARC (Canal de retorno de audio)

    eARC (HDMI 2)

  • USB

    1 (Posterior)/1 (Lateral)

  • LAN

    Sí (Posterior)

  • Entrada RF

    1

  • SPDIF (Salida de audio digital óptica)

    Sí (Posterior)

  • Wifi

    Sí (802.11ac)

  • Bluetooth

    Sí (V5.0)

POTENCIA Y ECOLOGÍA

  • Fuente de alimentación

    AC 100~240V 50No60Hz

  • Consumo de energía de emergencia

    Inferior a 0,5 W

  • Modo ahorro de energía

  • Sensor iluminado verde

  • Estándar energético

ACCESORIO

  • Control remoto

    MR21 o LNocon

  • Baterías

  • Compatible con soporte delgado

  • Año de creación

    2021