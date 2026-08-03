We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Serie US660H
Todas las especificaciones
INFORMACIÓN
Categoría
Pro: céntrico inteligente
AUDIO (SONIDO)
Altavoz (salida de audio)
20W
AI Acoustic Tuning
SÍ (Listo, MMR requerido)
AI Sound
SÍ
LG Sound Sync
SÍ
FUNCIÓN INTELIGENTE
versión webOS
webOS 5.0
Bluetooth
SÍ
Bluetooth Audio Playback
SÍ
MARCAR
SÍ
Gallery Mode
SÍ
internet de las cosas
SÍ
Compatibilidad remota mágica
Si (listo)
Mood Display
SÍ
Screen Share
SÍ
Soft AP
SÍ
Reconocimiento de voz (independiente/solución)
SÍ
Navegador web
SÍ
Wifi
SÍ
SISTEMA DE TRANSMISIÓN
Analógico (NTSC/SECAM/PAL)
NTSC
Digital
DVB-T2
Teletexto (teletexto automático)
SÍ
ESTÁNDAR
EMC
CE
Seguridad
CB
FUNCIÓN VERTICAL (HOSPITALIDAD)
Modo de auriculares para atención médica
SÍ
VIDEO
HDR_HDR 10 Pro
SÍ
HDR_HLG (Hybrid Log Gamma)
SÍ
MECÁNICO
Cerradura Kensington
SÍ
Compatible con VESA
300 x 300 mm
ACCESORIOS
Cable de energía
SÍ (1.8M / Tipo de ángulo)
Tipo remoto
S-Con / MMR (Option)
ESPECIFICACIONES DE POTENCIA
Consumo de energía (máx.)
191W
Consumo de energía (típico)
165W
Fuente de alimentación (voltaje, Hz)
AC 100-240V 50/60 Hz
Consumo de energía en espera
Inferior a 0.5W
PANTALLA
Brillo (típ.)
400 nit
Resolución
Ultra HD 4K (3,840 x 2,160)
Tamaño (pulgadas)
65
DIMENSIONES/PESO
Ancho del bisel (L/R/U/B, sin bisel)
15.5/15.5/15.5/22.3 mm
Ancho del bisel (L/R/U/B, en el bisel)
17.0/17.0/17.0/23.8 mm
Dimensión en envío (ancho x alto x profundidad)
1600 x 970 x 190 mm
Dimensión sin soporte (An.xAlt.xProf.)
1463 x 850 x 87.8 mm
Dimensión con soporte (An.xAlt.xProf.)
1463 x 914 x 269 mm
Peso en envío
28.4 kg
Peso sin soporte
21.3 kg
Peso con soporte
21.6 kg
FUNCIÓN DE HOSPITALIDAD
Diagnóstico
YES (IP Remote)
Modo de ahorro de energía
SÍ
Salida de alimentación externa
SÍ
Salida de altavoz externo / Salida de línea
Sí (Salida de altavoz externo)
EzManager
SÍ
Modo Hotel/PDM/Menú Instalador
SÍ
HTNG-CEC (Versión)
SÍ (1.4)
Insertar imagen
SÍ
Instant ON
SÍ
Salida de infrarrojos
Sí (RS-232C, HDMI)
Lock mode
Sí (limitado)
Código IR múltiple
SÍ
Mapa de un canal
SÍ
Port Block
SÍ
Compatibilidad con RJP (Remote Jack Pack)
SÍ
Enlace simple (HDMI-CEC) (Versión)
SÍ (1.4)
SNMP
SÍ
USB Cloning
SÍ
V-Lan Tag
SÍ
Despertar en RF
SÍ
Pantalla de bienvenida (imagen de bienvenida)
SÍ
Vídeo de bienvenida
SÍ
WOL
SÍ
SOLUCIÓN PARA HOTELERÍA
Quick Menu (Customizable Portal)
SÍ
Pro:Centric Direct
SÍ
Pro:Centric Server
SÍ
Pro:Centric Smart
SÍ
Pro:Centric V
SÍ
Pro:Idiom (DRM)
SÍ
Pro:Idiom Media (DRM)
SÍ
webRTC (Comunicación en tiempo real)
SÍ
DISEÑO
Color del frente
Ceramic Black
Tipo de soporte
2 polos
Nombre de la herramienta
UM73
CONECTIVIDADES
Salida de audio digital (óptica)
SÍ
Salida de altavoz externo (conector telefónico de 3,5 mm)
SÍ
HDMI In
SÍ (3ea)
Salida de auriculares
SÍ
Solo LG SVC (tipo de toma de teléfono)
SÍ
RF In
SÍ (1ea)
RJ45 (Propósito de uso)
2 (Ethernet, Aux)
RS-232C (D-Sub de 9 pines/conector telefónico)
SÍ (conector telefónico)
USB (versión)
SÍ (2ea / 2.0)
FUNCIÓN VERTICAL (CORPORATIVO/MINORISTA)
BEACON
SÍ
Temporizador de sincronización NTP
SÍ
RTC (reloj en tiempo real)
SÍ
Video Tag
SÍ (2 Video)