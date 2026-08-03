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Serie US660H

Serie US660H

Serie US660H

65US660H0SD
LG Serie US660H, 65US660H0SD
LG Serie US660H, 65US660H0SD
LG Serie US660H, 65US660H0SD
LG Serie US660H, 65US660H0SD
LG Serie US660H, 65US660H0SD
LG Serie US660H, 65US660H0SD
LG Serie US660H, 65US660H0SD
LG Serie US660H, 65US660H0SD
LG Serie US660H, 65US660H0SD
LG Serie US660H, 65US660H0SD
LG Serie US660H, 65US660H0SD
LG Serie US660H, 65US660H0SD
LG Serie US660H, 65US660H0SD
LG Serie US660H, 65US660H0SD
LG Serie US660H, 65US660H0SD
LG Serie US660H, 65US660H0SD
LG Serie US660H, 65US660H0SD
LG Serie US660H, 65US660H0SD
LG Serie US660H, 65US660H0SD
LG Serie US660H, 65US660H0SD
LG Serie US660H, 65US660H0SD
LG Serie US660H, 65US660H0SD

Características principales:

  • Solución de gestión hotelera Pro:Centric
  • Reconocimiento de voz
  • Menú rápido

Todas las especificaciones

INFORMACIÓN

  • Categoría

    Pro: céntrico inteligente

AUDIO (SONIDO)

  • Altavoz (salida de audio)

    20W

  • AI Acoustic Tuning

    SÍ (Listo, MMR requerido)

  • AI Sound

  • LG Sound Sync

FUNCIÓN INTELIGENTE

  • versión webOS

    webOS 5.0

  • Bluetooth

  • Bluetooth Audio Playback

  • MARCAR

  • Gallery Mode

  • internet de las cosas

  • Compatibilidad remota mágica

    Si (listo)

  • Mood Display

  • Screen Share

  • Soft AP

  • Reconocimiento de voz (independiente/solución)

  • Navegador web

  • Wifi

SISTEMA DE TRANSMISIÓN

  • Analógico (NTSC/SECAM/PAL)

    NTSC

  • Digital

    DVB-T2

  • Teletexto (teletexto automático)

ESTÁNDAR

  • EMC

    CE

  • Seguridad

    CB

FUNCIÓN VERTICAL (HOSPITALIDAD)

  • Modo de auriculares para atención médica

VIDEO

  • HDR_HDR 10 Pro

  • HDR_HLG (Hybrid Log Gamma)

MECÁNICO

  • Cerradura Kensington

  • Compatible con VESA

    300 x 300 mm

ACCESORIOS

  • Cable de energía

    SÍ (1.8M / Tipo de ángulo)

  • Tipo remoto

    S-Con / MMR (Option)

ESPECIFICACIONES DE POTENCIA

  • Consumo de energía (máx.)

    191W

  • Consumo de energía (típico)

    165W

  • Fuente de alimentación (voltaje, Hz)

    AC 100-240V 50/60 Hz

  • Consumo de energía en espera

    Inferior a 0.5W

PANTALLA

  • Brillo (típ.)

    400 nit

  • Resolución

    Ultra HD 4K (3,840 x 2,160)

  • Tamaño (pulgadas)

    65

DIMENSIONES/PESO

  • Ancho del bisel (L/R/U/B, sin bisel)

    15.5/15.5/15.5/22.3 mm

  • Ancho del bisel (L/R/U/B, en el bisel)

    17.0/17.0/17.0/23.8 mm

  • Dimensión en envío (ancho x alto x profundidad)

    1600 x 970 x 190 mm

  • Dimensión sin soporte (An.xAlt.xProf.)

    1463 x 850 x 87.8 mm

  • Dimensión con soporte (An.xAlt.xProf.)

    1463 x 914 x 269 mm

  • Peso en envío

    28.4 kg

  • Peso sin soporte

    21.3 kg

  • Peso con soporte

    21.6 kg

FUNCIÓN DE HOSPITALIDAD

  • Diagnóstico

    YES (IP Remote)

  • Modo de ahorro de energía

  • Salida de alimentación externa

  • Salida de altavoz externo / Salida de línea

    Sí (Salida de altavoz externo)

  • EzManager

  • Modo Hotel/PDM/Menú Instalador

  • HTNG-CEC (Versión)

    SÍ (1.4)

  • Insertar imagen

  • Instant ON

  • Salida de infrarrojos

    Sí (RS-232C, HDMI)

  • Lock mode

    Sí (limitado)

  • Código IR múltiple

  • Mapa de un canal

  • Port Block

  • Compatibilidad con RJP (Remote Jack Pack)

  • Enlace simple (HDMI-CEC) (Versión)

    SÍ (1.4)

  • SNMP

  • USB Cloning

  • V-Lan Tag

  • Despertar en RF

  • Pantalla de bienvenida (imagen de bienvenida)

  • Vídeo de bienvenida

  • WOL

SOLUCIÓN PARA HOTELERÍA

  • Quick Menu (Customizable Portal)

  • Pro:Centric Direct

  • Pro:Centric Server

  • Pro:Centric Smart

  • Pro:Centric V

  • Pro:Idiom (DRM)

  • Pro:Idiom Media (DRM)

  • webRTC (Comunicación en tiempo real)

DISEÑO

  • Color del frente

    Ceramic Black

  • Tipo de soporte

    2 polos

  • Nombre de la herramienta

    UM73

CONECTIVIDADES

  • Salida de audio digital (óptica)

  • Salida de altavoz externo (conector telefónico de 3,5 mm)

  • HDMI In

    SÍ (3ea)

  • Salida de auriculares

  • Solo LG SVC (tipo de toma de teléfono)

  • RF In

    SÍ (1ea)

  • RJ45 (Propósito de uso)

    2 (Ethernet, Aux)

  • RS-232C (D-Sub de 9 pines/conector telefónico)

    SÍ (conector telefónico)

  • USB (versión)

    SÍ (2ea / 2.0)

FUNCIÓN VERTICAL (CORPORATIVO/MINORISTA)

  • BEACON

  • Temporizador de sincronización NTP

  • RTC (reloj en tiempo real)

  • Video Tag

    SÍ (2 Video)