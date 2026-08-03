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Serie UR640S - TV comercial UHD Signage de 86''

Serie UR640S - TV comercial UHD Signage de 86''

Serie UR640S - TV comercial UHD Signage de 86''

86UR640S0DD
LG Serie UR640S - TV comercial UHD Signage de 86'', 86UR640S0DD
LG Serie UR640S - TV comercial UHD Signage de 86'', 86UR640S0DD
LG Serie UR640S - TV comercial UHD Signage de 86'', 86UR640S0DD
LG Serie UR640S - TV comercial UHD Signage de 86'', 86UR640S0DD
LG Serie UR640S - TV comercial UHD Signage de 86'', 86UR640S0DD
LG Serie UR640S - TV comercial UHD Signage de 86'', 86UR640S0DD
LG Serie UR640S - TV comercial UHD Signage de 86'', 86UR640S0DD
LG Serie UR640S - TV comercial UHD Signage de 86'', 86UR640S0DD
LG Serie UR640S - TV comercial UHD Signage de 86'', 86UR640S0DD
LG Serie UR640S - TV comercial UHD Signage de 86'', 86UR640S0DD
LG Serie UR640S - TV comercial UHD Signage de 86'', 86UR640S0DD
LG Serie UR640S - TV comercial UHD Signage de 86'', 86UR640S0DD
LG Serie UR640S - TV comercial UHD Signage de 86'', 86UR640S0DD
LG Serie UR640S - TV comercial UHD Signage de 86'', 86UR640S0DD
LG Serie UR640S - TV comercial UHD Signage de 86'', 86UR640S0DD
LG Serie UR640S - TV comercial UHD Signage de 86'', 86UR640S0DD
LG Serie UR640S - TV comercial UHD Signage de 86'', 86UR640S0DD
LG Serie UR640S - TV comercial UHD Signage de 86'', 86UR640S0DD
LG Serie UR640S - TV comercial UHD Signage de 86'', 86UR640S0DD
LG Serie UR640S - TV comercial UHD Signage de 86'', 86UR640S0DD
LG Serie UR640S - TV comercial UHD Signage de 86'', 86UR640S0DD
LG Serie UR640S - TV comercial UHD Signage de 86'', 86UR640S0DD

Características principales:

  • Resolución: ULTRA HD (3,840 x 2,160)
  • Diseño mejorado con profundidad delgada
  • Compatibilidad certificada Crestron con sistema de control AV
  • Alto rendimiento con webOS 6.0
  • Gestión sencilla de contenido/sistema de gestión de grupo
  • SuperSign Control/compatibilidad CMS.
  • Brillo: 330Nits
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Todas las especificaciones

INFORMACIÓN

  • Categoría

    Smart TV Signage

DISEÑO

  • Nombre de la herramienta

    UP8000

  • Tipo de soporte

    2 polos

PANTALLA

  • Tamaño (pulgadas)

    86

  • Resolución

    Ultra HD 4K (3,840 x 2,160)

  • Brillo (típ.)

    330 nit

VIDEO

  • HDR_HLG (Hybrid Log Gamma)

AUDIO (SONIDO)

  • Altavoz (salida de audio)

    20W

  • LG Sound Sync

SISTEMA DE TRANSMISIÓN

  • Digital

    DVB-T2

  • Analógico (NTSC/SECAM/PAL)

    NTSC

ESTÁNDAR

  • Seguridad

    CB, CU TR

  • EMC

    CE

FUNCIÓN INTELIGENTE

  • versión webOS

    webOS 6.0

  • Navegador web

  • Mood Display

  • Wifi

  • Bluetooth

  • Soft AP

  • Screen Share

  • MARCAR

  • Bluetooth Audio Playback

  • HDMI-ARC

    SÍ (HDMI2)

FUNCIÓN DE HOSPITALIDAD

  • USB Cloning

  • WOL

  • SNMP

  • Diagnóstico

    SÍ (Self Diagnostics(USB))

  • HTNG-CEC (Versión)

  • Enlace simple (HDMI-CEC) (Versión)

    SÍ (1.4)

  • Salida de infrarrojos

    Sí (RS-232C, HDMI)

  • Código IR múltiple

  • Modo Hotel/PDM/Menú Instalador

  • Pantalla de bienvenida (imagen de bienvenida)

  • Insertar imagen

  • Salida de altavoz externo / Salida de línea

    Sí (Salida de altavoz externo)

  • Port Block

  • Lock mode

    Sí (limitado)

  • Compatibilidad con RJP (Remote Jack Pack)

  • Modo de ahorro de energía

FUNCIÓN VERTICAL (CORPORATIVO/MINORISTA)

  • Configuración vertical

  • Conmutación por error

  • Reproducir a través de URL

  • Configuración del servidor NTP

  • Certificación CISCO. Compatibilidad

  • Certificado por Crestron Compatibilidad

  • DPM (gestión de energía digital)

  • programador de tiempo

  • RTC (reloj en tiempo real)

  • Temporizador de sincronización NTP

  • BEACON

  • Embedded CM (Contents Manager)

  • Embedded GM (Group Manager)

  • Promota / Mobile CMS

COMPATIBILIDAD CON SOFTWARE SUPERSIGN

  • Control/Control Plus

  • CMS (Premium)

  • Simple Editor

  • LG Connected Care

CONECTIVIDADES

  • HDMI In

    SÍ (3ea)

  • USB (versión)

    SÍ (1ea / 2.0)

  • RF In

    SÍ (1ea)

  • Salida de audio digital (óptica)

  • Salida de altavoz externo (conector telefónico de 3,5 mm)

  • Salida de auriculares

  • RJ45 (Propósito de uso)

    Sí (LAN)

  • RS-232C (D-Sub de 9 pines/conector telefónico)

    SÍ (conector telefónico)

  • Solo LG SVC (tipo de toma de teléfono)

MECÁNICO

  • Compatible con VESA

    600 x 400 mm

  • Cerradura Kensington

DIMENSIONES/PESO

  • Dimensión con soporte (An.xAlt.xProf.)

    1927 x 1167 x 362 mm

  • Dimensión sin soporte (An.xAlt.xProf.)

    1927 x 1104 x 59.9 mm

  • Dimensión en envío (ancho x alto x profundidad)

    2115 x 1215 x 228 mm

  • Ancho del bisel (L/R/U/B, en el bisel)

    15.9/15.9/15.9/19.9 mm

  • Ancho del bisel (L/R/U/B, sin bisel)

    6.9/6.9/6.9/18.4 mm

  • Peso con soporte

    45.9 kg

  • Peso sin soporte

    45.2 kg

  • Peso en envío

    58.4 kg

ESPECIFICACIONES DE POTENCIA

  • Fuente de alimentación (voltaje, Hz)

    AC 100~240V 50/60Hz

  • Consumo de energía (máx.)

    339W

  • Consumo de energía (típico)

    313W

  • Consumo de energía en espera

    Under 0.5W

ACCESORIOS

  • Tipo remoto

    S-Con

  • Cable de energía

    N/A (Attached)