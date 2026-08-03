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Serie UR640S - TV comercial UHD Signage de 86''
Características principales:
- Resolución: ULTRA HD (3,840 x 2,160)
- Diseño mejorado con profundidad delgada
- Compatibilidad certificada Crestron con sistema de control AV
- Alto rendimiento con webOS 6.0
- Gestión sencilla de contenido/sistema de gestión de grupo
- SuperSign Control/compatibilidad CMS.
- Brillo: 330Nits
Todas las especificaciones
INFORMACIÓN
Categoría
Smart TV Signage
DISEÑO
Nombre de la herramienta
UP8000
Tipo de soporte
2 polos
PANTALLA
Tamaño (pulgadas)
86
Resolución
Ultra HD 4K (3,840 x 2,160)
Brillo (típ.)
330 nit
VIDEO
HDR_HLG (Hybrid Log Gamma)
SÍ
AUDIO (SONIDO)
Altavoz (salida de audio)
20W
LG Sound Sync
SÍ
SISTEMA DE TRANSMISIÓN
Digital
DVB-T2
Analógico (NTSC/SECAM/PAL)
NTSC
ESTÁNDAR
Seguridad
CB, CU TR
EMC
CE
FUNCIÓN INTELIGENTE
versión webOS
webOS 6.0
Navegador web
SÍ
Mood Display
SÍ
Wifi
SÍ
Bluetooth
SÍ
Soft AP
SÍ
Screen Share
SÍ
MARCAR
SÍ
Bluetooth Audio Playback
SÍ
HDMI-ARC
SÍ (HDMI2)
FUNCIÓN DE HOSPITALIDAD
USB Cloning
SÍ
WOL
SÍ
SNMP
SÍ
Diagnóstico
SÍ (Self Diagnostics(USB))
HTNG-CEC (Versión)
SÍ
Enlace simple (HDMI-CEC) (Versión)
SÍ (1.4)
Salida de infrarrojos
Sí (RS-232C, HDMI)
Código IR múltiple
SÍ
Modo Hotel/PDM/Menú Instalador
SÍ
Pantalla de bienvenida (imagen de bienvenida)
SÍ
Insertar imagen
SÍ
Salida de altavoz externo / Salida de línea
Sí (Salida de altavoz externo)
Port Block
SÍ
Lock mode
Sí (limitado)
Compatibilidad con RJP (Remote Jack Pack)
SÍ
Modo de ahorro de energía
SÍ
FUNCIÓN VERTICAL (CORPORATIVO/MINORISTA)
Configuración vertical
SÍ
Conmutación por error
SÍ
Reproducir a través de URL
SÍ
Configuración del servidor NTP
SÍ
Certificación CISCO. Compatibilidad
SÍ
Certificado por Crestron Compatibilidad
SÍ
DPM (gestión de energía digital)
SÍ
programador de tiempo
SÍ
RTC (reloj en tiempo real)
SÍ
Temporizador de sincronización NTP
SÍ
BEACON
SÍ
Embedded CM (Contents Manager)
SÍ
Embedded GM (Group Manager)
SÍ
Promota / Mobile CMS
SÍ
COMPATIBILIDAD CON SOFTWARE SUPERSIGN
Control/Control Plus
SÍ
CMS (Premium)
SÍ
Simple Editor
SÍ
LG Connected Care
SÍ
CONECTIVIDADES
HDMI In
SÍ (3ea)
USB (versión)
SÍ (1ea / 2.0)
RF In
SÍ (1ea)
Salida de audio digital (óptica)
SÍ
Salida de altavoz externo (conector telefónico de 3,5 mm)
SÍ
Salida de auriculares
SÍ
RJ45 (Propósito de uso)
Sí (LAN)
RS-232C (D-Sub de 9 pines/conector telefónico)
SÍ (conector telefónico)
Solo LG SVC (tipo de toma de teléfono)
SÍ
MECÁNICO
Compatible con VESA
600 x 400 mm
Cerradura Kensington
SÍ
DIMENSIONES/PESO
Dimensión con soporte (An.xAlt.xProf.)
1927 x 1167 x 362 mm
Dimensión sin soporte (An.xAlt.xProf.)
1927 x 1104 x 59.9 mm
Dimensión en envío (ancho x alto x profundidad)
2115 x 1215 x 228 mm
Ancho del bisel (L/R/U/B, en el bisel)
15.9/15.9/15.9/19.9 mm
Ancho del bisel (L/R/U/B, sin bisel)
6.9/6.9/6.9/18.4 mm
Peso con soporte
45.9 kg
Peso sin soporte
45.2 kg
Peso en envío
58.4 kg
ESPECIFICACIONES DE POTENCIA
Fuente de alimentación (voltaje, Hz)
AC 100~240V 50/60Hz
Consumo de energía (máx.)
339W
Consumo de energía (típico)
313W
Consumo de energía en espera
Under 0.5W
ACCESORIOS
Tipo remoto
S-Con
Cable de energía
N/A (Attached)