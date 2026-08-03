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Serie SE3KE

Serie SE3KE

Serie SE3KE

49SE3KE-B
LG Serie SE3KE, 49SE3KE-B
LG Serie SE3KE, 49SE3KE-B
LG Serie SE3KE, 49SE3KE-B
LG Serie SE3KE, 49SE3KE-B
LG Serie SE3KE, 49SE3KE-B
LG Serie SE3KE, 49SE3KE-B
LG Serie SE3KE, 49SE3KE-B
LG Serie SE3KE, 49SE3KE-B
LG Serie SE3KE, 49SE3KE-B
LG Serie SE3KE, 49SE3KE-B
LG Serie SE3KE, 49SE3KE-B
LG Serie SE3KE, 49SE3KE-B
LG Serie SE3KE, 49SE3KE-B
LG Serie SE3KE, 49SE3KE-B
LG Serie SE3KE, 49SE3KE-B
LG Serie SE3KE, 49SE3KE-B
LG Serie SE3KE, 49SE3KE-B
LG Serie SE3KE, 49SE3KE-B
LG Serie SE3KE, 49SE3KE-B
LG Serie SE3KE, 49SE3KE-B

Características principales:

  • Brillo (típico): 350 cd/m²
  • Bisel: 11,9 mm (F/D/I), 18 mm (A)
  • Profundidad: 54 mm
  • Interfaz: HDMI(2)/DVI-D/RGB/USB/RS232C/RJ45/Audio/IR
  • Altavoz integrado (10W×2)
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Todas las especificaciones

PANEL

  • Tamaño de pantalla

    49"

  • Resolución nativa

    1,920 x 1,080 (FHD)

  • Brillo (Tipo, cd/m²)

    350

CONECTIVIDAD

  • Entrada

    HDMI(2), DVI-D, RGB, Audio, USB

  • Salida

    Audio (Apagado/Fijo/Variable)

  • Control externo

    RS232C entrada/salida, entrada RJ45, entrada IR

ESPECIFICACIÓN MECÁNICA

  • Peso del bisel

    11,9mm (F/D/I), 18mm (A)

  • Dimensión del monitor (ancho × alto × profundidad)

    1102.2 x 638.5 x 54 mm

  • Peso (Cabezal)

    14,3kg

  • Dimensiones del monitor con soporte opcional (ancho x alto x profundidad)

    1102.2 x 696.8 x 219.6 mm

  • Peso (cabezal + soporte)

    17,6kg

  • Dimensiones del cartón (ancho × alto × profundidad)

    1.197 x 760 x 166 mm

  • Peso con el empaque

    17,4kg

  • Interfaz de montaje estándar VESA™

    300 x 300 mm

CONDICIONES DEL ENTORNO

  • Temperatura de funcionamiento

    0 °C a 40 °C

  • Humedad de funcionamiento

    10% a 80%

CONSUMO DE ENERGÍA

  • Suministro de energía

    100-240 V~, 50/60 Hz

  • Tipo de energía

    Energía incorporada

  • Tipo / Máx.

    60W/95W

  • Ahorro de energía inteligente

    42W

SONIDO

  • Altavoz

    20W (10W x 2)

ESTÁNDAR(CERTIFICADO)

  • Seguridad

    IEC 60950-1/EN 60950-1/UL 60950-1

  • EMC

    FCC Clase “A”/CE/KC

  • ErP / Energy Star

    Sí (N/A para la UE)/Sí (Energy Star 8.0)

COMPATIBILIDAD DEL REPRODUCTOR MULTIMEDIA

  • Tipo compatible con OPS

  • Reproductor multimedia externo extraíble

    Sí (MP500/MP700)

COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE

  • Software de gestión de contenido

    SuperSign CMS

  • Software de control y monitoreo

    SuperSign Control/Control+

ACCESORIO

  • Básico

    Control remoto, cable de alimentación, QSG, cable RGB, libro de normas, teléfono para género RS232C, receptor infrarrojo

  • Opcional

    Base (ST-492T), reproductor multimedia, soporte de pared (LSW350B), adaptador VESA (AM-B330S), WiFi Dongle (AN-WF500), superposición táctil (KT-T49E)