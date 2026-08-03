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Serie UH5F-B
Todas las especificaciones
PANEL
Tamaño de pantalla
49"
Tecnología del panel
IPS
Relación de aspecto
16 : 9
Resolución natural
3,840 x 2,160 (UHD, RGB)
Brillo (Típico, cd/m²)
500
Relación de contraste
1,100:1
Ángulo de visión (A x V)
178 x 178
Tiempo de respuesta
8 ms (gris a gris)
Tratamiento de la superficie (Niebla)
Niebla 3%
Vida útil (Típ.)
50,000 horas
Horas de funcionamiento
24 horas
Orientación
Vertical y horizontal
CONECTIVIDAD
Entrada
HDMI (3), DP, DVI-D, Audio, USB 2.0
Salida
DP, Audio (Apagado/Fijo/Variable)
Control externo
RS232C Entrada/salida, RJ45 (LAN) Entrada/salida, Entada IR
ESPECIFICACIÓN MECÁNICA
Color del biselado
Negro
Ancho del marco
9.9mm (Sup./D/I), 14.4mm (Inf.)
Dimensiones del monitor (A x A x P)
1.098,6mm x 644,5mm x 39,9mm
Peso (Cabezal)
15.4kg
Tamaño de la caja (A × A × P)
1,197mm x 775mm x 162mm
Peso empacado
18.8kg
Manija
No
Interfaz de montaje estándar VESA™
300 x 300
CARACTERÍSTICA ESPECIAL
Inclinación (hacia abajo)
Máx. 30° *En condiciones de temperaturas de 30 °C, 50% de humedad
Calificación IP
IP5x
CONDICIONES DEL ENTORNO
Temperatura de funcionamiento
0 °C a 40 °C
Humedad de funcionamiento
10 % a 80 %
CONSUMO DE ENERGÍA
Fuente de alimentación
100-240 V~, 50/60 Hz
Tipo de potencia
Energía incorporada
Tip. / Máx.
95W /130W
Ahorro de energía inteligente
66.5W
CERTIFICACIÓN
Seguridad
CB / NRTL
EMC
FCC Clase “A”/CE/KC
ErP/Energy Star
Sí (Solo EU) / Sí (Energy Star 8.0)
COMPATIBILIDAD CON REPRODUCTOR MULTIMEDIA
Compatible con tipo OPS
Sí
COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE
Software de gestión de contenido
SuperSign CMS
Software de control y monitoreo
SuperSign Control/Control+
Signage365Care
Sí
ACCESORIO
Básico
Control remoto, Cable de alimentación, QSG, Cable HDMI, Libro de normas, Teléfono para género RS232C
Opcional
Soporte (ST-653T), Reproductor multimedia, Soporte de pared (LSW350B), Adaptador VESA (AM-B330S), Kit OPS (KT-OPSF)