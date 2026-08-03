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Serie Ultra HD Antirrefljo UH7J-H

Serie Ultra HD Antirrefljo UH7J-H

Serie Ultra HD Antirrefljo UH7J-H

55UH7J-H
LG Serie Ultra HD Antirrefljo UH7J-H, 55UH7J-H
LG Serie Ultra HD Antirrefljo UH7J-H, 55UH7J-H
LG Serie Ultra HD Antirrefljo UH7J-H, 55UH7J-H
LG Serie Ultra HD Antirrefljo UH7J-H, 55UH7J-H
LG Serie Ultra HD Antirrefljo UH7J-H, 55UH7J-H
LG Serie Ultra HD Antirrefljo UH7J-H, 55UH7J-H
LG Serie Ultra HD Antirrefljo UH7J-H, 55UH7J-H
LG Serie Ultra HD Antirrefljo UH7J-H, 55UH7J-H
LG Serie Ultra HD Antirrefljo UH7J-H, 55UH7J-H
LG Serie Ultra HD Antirrefljo UH7J-H, 55UH7J-H
LG Serie Ultra HD Antirrefljo UH7J-H, 55UH7J-H
LG Serie Ultra HD Antirrefljo UH7J-H, 55UH7J-H
LG Serie Ultra HD Antirrefljo UH7J-H, 55UH7J-H
LG Serie Ultra HD Antirrefljo UH7J-H, 55UH7J-H
LG Serie Ultra HD Antirrefljo UH7J-H, 55UH7J-H
LG Serie Ultra HD Antirrefljo UH7J-H, 55UH7J-H
LG Serie Ultra HD Antirrefljo UH7J-H, 55UH7J-H
LG Serie Ultra HD Antirrefljo UH7J-H, 55UH7J-H

Características principales:

  • Brillo (típ.): 700 cd/m²
  • Tratamiento de la superficie (Niebla): 28 %
  • Bisel: 9.9 mm (T/R/L), 14.4 mm (B)
  • Profundidad: 39.9 mm
  • Interfaz: HDMI(2)/ DP/ DVI-D/ USB2.0/ RS232C/ RJ45/ Audio/ IR
  • Parlante integrado
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Todas las especificaciones

PANEL

  • Relación de aspecto

    16:9

  • Tipo de luz de fondo

    Borde

  • Brillo

    700nit (Typ.)

  • Profundidad de color (cantidad de colores)

    1.07 mil millones de colores

  • Gama de colores

    BT709 95%

  • Relación de contraste

    1,100:1

  • Dinámica CR

    1,000,000:1

  • Vida útil

    50.000 horas (mín.)

  • Resolución nativa

    3840 x 2160 (UHD)

  • Horas de operación (Horas/Día)

    24/7

  • Tecnología de paneles

    IPS

  • Retrato/Paisaje

    Sí/Sí

  • QWP (Placa de cuarto de onda)

    N/D

  • Frecuencia de actualización

    60Hz

  • Tiempo de respuesta

    8ms (G to G)

  • Tamaño de pantalla (pulgadas)

    55

  • Tratamiento de la superficie (Niebla)

    Haze 28%

  • Transparencia

    N/D

  • Ángulo de visión (AxV)

    178º x 178º

CONECTIVIDAD

  • Entrada de audio

  • Salida de audio

  • Conexión en cadena

    Entrada: HDMI, DP / Salida: DP

  • DP In

    SÍ (HDCP 2.2/1.3)

  • Salida de DP

  • Entrada DVI-D

    SÍ (HDCP 1.4)

  • Salida de altavoz externo

    NO

  • Entrada HDMI

    SÍ (2ea)

  • Entrada HDMI (Versión HDCP)

    2.2/1.4

  • Salida de HDMI

    NO

  • Entrada de infrarrojos

  • Salida de infrarrojos

    NO

  • Entrada RGB

    NO

  • Entrada RJ45 (LAN)

    SÍ (1ea)

  • Salida RJ45 (LAN)

    NO

  • Entrada RS232C

  • Salida RS232C

  • USB táctil

    NO

  • Entrada USB

    USB2.0 tipo A (1ea), USB2.0 tipo C (1ea, modo DP ALT)

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS

  • Color del marco

    Black

  • Ancho del marco

    T/R/L: 9.9mm, B: 14.4mm

  • Dimensiones de la caja (ancho x alto x profundidad)

    1360.0 x 835.0 x 175.0mm

  • Manija

    NO

  • Dimensiones del monitor (ancho x alto x profundidad)

    1234.4 x 720.9 x 39.9mm (with LG Logo)

  • Dimensión del monitor con soporte (ancho x alto x profundidad)

    1234.4 x 770.7 x 290.0mm

  • Peso empaquetado

    24.2Kg

  • Interfaz de montaje estándar VESA

    300 x 300 mm

  • Peso (Cabezal)

    19.0Kg

  • Peso (Cabezal + Soporte)

    19.6Kg

CARACTERÍSTICA - HARDWARE

  • Sensor de aceleración (giroscopio)

  • Sensor de brillo automático

  • Sensor BLU

    NO

  • Sensor de corriente

    NO

  • VENTILADOR (Incorporado)

    NO

  • Sensor de humedad

    NO

  • Memoria interna (eMMC)

    16 GB

  • Llave local de operación

  • Sensor de píxeles

    NO

  • Indicador de encendido

    NO

  • Sensor de proximidad

    NO

  • Sensor de temperatura

  • Wi-Fi/BT (incorporado)

CARACTERÍSTICA - SOFTWARE

  • ID de configuración automática

  • Sincronización de retroiluminación

    NO

  • Faro

  • Imagen del logotipo de arranque

  • Compensación de brillo

    NO

  • Certificación Cisco

  • Administrador de control

  • Crestron Connected

  • Rotación de entrada externa

  • Conmutador

  • Reproducción sin obstáculos

  • Administrador de grupo

  • HDMI-CEC

  • Método ISM

  • Programación de contenidos locales

  • Sincronización de red local

  • Network Ready

  • Imagen sin señal

  • Versión del sistema operativo (webOS)

    webOS 6.0

  • PBP

    SI (4PBP)

  • PIP

  • Reproducir vía URL

  • modo PM

  • Pro:Idiom

  • Sincronización RS232C

  • Inversión de escaneo

    NO

  • Rotación de pantalla

  • Compartir pantalla

  • Configuración de clonación de datos

  • Configuración del servidor de SI

  • Ahorro de energía inteligente

  • SNMP

  • Estado del envío

  • Configuración del modo mosaico

  • USB Plug & Play

  • Etiqueta de video

    SÍ (4 etiquetas de video)

  • Despertador en LAN

  • webRTC

  • Ajuste de blanco y negro por escala de grises

    NO

CONDICIONES AMBIENTALES

  • Humedad de funcionamiento

    10 % to 80 %

  • Temperatura de funcionamiento

    0 °C to 40 °C

ENERGÍA

  • Fuente de alimentación

    AC 100-240V~, 50/60Hz

  • Tipo de alimentación

    Energía integrada

CONSUMO DE ENERGÍA

  • BTU (Unidad Térmica Británica)

    376 BTU/Hr(Typ.), 512 BTU/Hr(Max.)

  • DPM

    0.5W

  • Máx.

    150W

  • Apagado

    0.5W

  • Ahorro de energía inteligente (70%)

    77W

  • Típ.

    110W

SONIDO

  • Altavoz (incorporado)

    SÍ (10W x 2)

CERTIFICACIÓN

  • EMC

    FCC Class "A" / CE / KC

  • ePEAT (solo en los Estados Unidos)

    NO

  • ErP/Energy Star

    YES(NewErP) / YES

  • Seguridad

    CB / NRTL

COMPATIBILIDAD DE OPERACIONES

  • Potencia OPS integrada

    NO

  • Compatible con tipo OPS

    Sí (Acceso a red inalámbrica)

COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE

  • Connected Care

  • CMS móvil

  • Promota

    Sí (No disponible para UE/CIS)

  • Nube SuperSign

  • SuperSign CMS

  • SuperSign Control+

  • SuperSign WB

IDIOMA

  • OSD

    English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Türkçe, Arabic

ACCESORIO

  • Básico

    Remote Controller(include battery 2ea), Power Cord, QSG, Regulation Book, Phone to RS232C Gender, USB-C Cable

  • Opcional

    Stand(ST-653T), Wall bracket(LSW350B), OPS Kit(KT-OPSF)

CARACTERÍSTICA ESPECIAL

  • Recubrimiento conformado (tablero de potencia)

  • Luz solar directa

    N/D

  • Calificación IP

    IP5X

  • Compatibilidad de superposición táctil

    N/D

  • Protección de energía

    N/D

  • Calibración inteligente

    N/D

  • Inclinación (boca abajo)

    Max. 30 degree

  • Inclinación (boca arriba)

    N/D