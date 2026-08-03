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Serie Ultra HD Antirrefljo UH7J-H
Todas las especificaciones
PANEL
Relación de aspecto
16:9
Tipo de luz de fondo
Borde
Brillo
700nit (Typ.)
Profundidad de color (cantidad de colores)
1.07 mil millones de colores
Gama de colores
BT709 95%
Relación de contraste
1,100:1
Dinámica CR
1,000,000:1
Vida útil
50.000 horas (mín.)
Resolución nativa
3840 x 2160 (UHD)
Horas de operación (Horas/Día)
24/7
Tecnología de paneles
IPS
Retrato/Paisaje
Sí/Sí
QWP (Placa de cuarto de onda)
N/D
Frecuencia de actualización
60Hz
Tiempo de respuesta
8ms (G to G)
Tamaño de pantalla (pulgadas)
55
Tratamiento de la superficie (Niebla)
Haze 28%
Transparencia
N/D
Ángulo de visión (AxV)
178º x 178º
CONECTIVIDAD
Entrada de audio
SÍ
Salida de audio
SÍ
Conexión en cadena
Entrada: HDMI, DP / Salida: DP
DP In
SÍ (HDCP 2.2/1.3)
Salida de DP
SÍ
Entrada DVI-D
SÍ (HDCP 1.4)
Salida de altavoz externo
NO
Entrada HDMI
SÍ (2ea)
Entrada HDMI (Versión HDCP)
2.2/1.4
Salida de HDMI
NO
Entrada de infrarrojos
SÍ
Salida de infrarrojos
NO
Entrada RGB
NO
Entrada RJ45 (LAN)
SÍ (1ea)
Salida RJ45 (LAN)
NO
Entrada RS232C
SÍ
Salida RS232C
SÍ
USB táctil
NO
Entrada USB
USB2.0 tipo A (1ea), USB2.0 tipo C (1ea, modo DP ALT)
ESPECIFICACIONES MECÁNICAS
Color del marco
Black
Ancho del marco
T/R/L: 9.9mm, B: 14.4mm
Dimensiones de la caja (ancho x alto x profundidad)
1360.0 x 835.0 x 175.0mm
Manija
NO
Dimensiones del monitor (ancho x alto x profundidad)
1234.4 x 720.9 x 39.9mm (with LG Logo)
Dimensión del monitor con soporte (ancho x alto x profundidad)
1234.4 x 770.7 x 290.0mm
Peso empaquetado
24.2Kg
Interfaz de montaje estándar VESA
300 x 300 mm
Peso (Cabezal)
19.0Kg
Peso (Cabezal + Soporte)
19.6Kg
CARACTERÍSTICA - HARDWARE
Sensor de aceleración (giroscopio)
SÍ
Sensor de brillo automático
SÍ
Sensor BLU
NO
Sensor de corriente
NO
VENTILADOR (Incorporado)
NO
Sensor de humedad
NO
Memoria interna (eMMC)
16 GB
Llave local de operación
SÍ
Sensor de píxeles
NO
Indicador de encendido
NO
Sensor de proximidad
NO
Sensor de temperatura
SÍ
Wi-Fi/BT (incorporado)
SÍ
CARACTERÍSTICA - SOFTWARE
ID de configuración automática
SÍ
Sincronización de retroiluminación
NO
Faro
SÍ
Imagen del logotipo de arranque
SÍ
Compensación de brillo
NO
Certificación Cisco
SÍ
Administrador de control
SÍ
Crestron Connected
SÍ
Rotación de entrada externa
SÍ
Conmutador
SÍ
Reproducción sin obstáculos
SÍ
Administrador de grupo
SÍ
HDMI-CEC
SÍ
Método ISM
SÍ
Programación de contenidos locales
SÍ
Sincronización de red local
SÍ
Network Ready
SÍ
Imagen sin señal
SÍ
Versión del sistema operativo (webOS)
webOS 6.0
PBP
SI (4PBP)
PIP
SÍ
Reproducir vía URL
SÍ
modo PM
SÍ
Pro:Idiom
SÍ
Sincronización RS232C
SÍ
Inversión de escaneo
NO
Rotación de pantalla
SÍ
Compartir pantalla
SÍ
Configuración de clonación de datos
SÍ
Configuración del servidor de SI
SÍ
Ahorro de energía inteligente
SÍ
SNMP
SÍ
Estado del envío
SÍ
Configuración del modo mosaico
SÍ
USB Plug & Play
SÍ
Etiqueta de video
SÍ (4 etiquetas de video)
Despertador en LAN
SÍ
webRTC
SÍ
Ajuste de blanco y negro por escala de grises
NO
CONDICIONES AMBIENTALES
Humedad de funcionamiento
10 % to 80 %
Temperatura de funcionamiento
0 °C to 40 °C
ENERGÍA
Fuente de alimentación
AC 100-240V~, 50/60Hz
Tipo de alimentación
Energía integrada
CONSUMO DE ENERGÍA
BTU (Unidad Térmica Británica)
376 BTU/Hr(Typ.), 512 BTU/Hr(Max.)
DPM
0.5W
Máx.
150W
Apagado
0.5W
Ahorro de energía inteligente (70%)
77W
Típ.
110W
SONIDO
Altavoz (incorporado)
SÍ (10W x 2)
CERTIFICACIÓN
EMC
FCC Class "A" / CE / KC
ePEAT (solo en los Estados Unidos)
NO
ErP/Energy Star
YES(NewErP) / YES
Seguridad
CB / NRTL
COMPATIBILIDAD DE OPERACIONES
Potencia OPS integrada
NO
Compatible con tipo OPS
Sí (Acceso a red inalámbrica)
COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE
Connected Care
SÍ
CMS móvil
SÍ
Promota
Sí (No disponible para UE/CIS)
Nube SuperSign
SÍ
SuperSign CMS
SÍ
SuperSign Control+
SÍ
SuperSign WB
SÍ
IDIOMA
OSD
English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Türkçe, Arabic
ACCESORIO
Básico
Remote Controller(include battery 2ea), Power Cord, QSG, Regulation Book, Phone to RS232C Gender, USB-C Cable
Opcional
Stand(ST-653T), Wall bracket(LSW350B), OPS Kit(KT-OPSF)
CARACTERÍSTICA ESPECIAL
Recubrimiento conformado (tablero de potencia)
SÍ
Luz solar directa
N/D
Calificación IP
IP5X
Compatibilidad de superposición táctil
N/D
Protección de energía
N/D
Calibración inteligente
N/D
Inclinación (boca abajo)
Max. 30 degree
Inclinación (boca arriba)
N/D