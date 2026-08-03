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Serie UH7F-H
Todas las especificaciones
PANEL
Tamaño de pantalla
65"
Tecnología del panel
IPS
Resolución natural
3,840 x 2,160 (UHD, RGB)
Brillo (Tipo, cd/m²)
700
Relación de contraste
1,100:1
Ángulo de visualización (H x V)
178 x 178
Tiempo de respuesta
8 ms (gris a gris)
Tratamiento de la superficie (Niebla)
Niebla 28%
Vida útil (Típ.)
50,000 horas
Horas de funcionamiento
24 horas
Orientación
Vertical y horizontal
CONECTIVIDAD
Entrada
HDMI (3), DP, DVI-D, Audio, USB 2.0
Salida
DP, Audio (Apagado/Fijo/Variable)
Control externo
RS232C Entrada/salida, RJ45 (LAN) Entrada/salida, Entada IR
Altavozes
Sí
ESPECIFICACIONES MECÁNICAS
Color del biselado
Negro
Ancho del besel
9.9 mm (Sup./D/I), 14.4 mm (Inf.)
Dimensiones del monitor (A x A x P)
1,453.3 mm x 844 mm x 39.9 mm
Peso (cabezal)
28.2 kg
Tamaño de la caja (A × A × P)
1,600 mm x 1,095 mm x 175 mm
Peso con el empaque
35.0 kg
Mango
No
Interfaz de montaje estándar VESA™
300 x 300
CARACTERÍSTICA ESPECIAL
Inclinación (hacia abajo)
Máx. 30° *En condiciones de temperaturas de 30 °C, 50% de humedad
Calificación IP
IP5x
CONDICIONES DEL ENTORNO
Temperatura de funcionamiento
0 °C a 40 °C
Humedad de funcionamiento
10% a 80%
CONSUMO DE ENERGÍA
Suministro de energía
100-240 V~, 50/60 Hz
Tipo de energía
Energía incorporada
Típico/máx.
130 W / 180 W
Ahorro de energía inteligente
100 W
SONIDO
Altavozes
Sí
CERTIFICACIÓN
Seguridad
CB, NRTL
EMC
FCC Clase “A” / CE / KC
ErP
Sí (Solo UE)
COMPATIBILIDAD DEL REPRODUCTOR MULTIMEDIA
Tipo compatible con OPS
Sí
COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE
Software de gestión de contenido
SuperSign CMS
Software de control y monitoreo
SuperSign Control+/Control
Signage365Care
Sí
SuperSign WB
Sí
Editor de medios de SuperSign
Sí
ACCESORIO
Básico
Control remoto, Cable de alimentación, QSG, Cable HDMI, Libro de normas, Teléfono para género RS232C
Opcional
Soporte (ST-653T), Reproductor multimedia, Soporte de pared (LSW350B), Adaptador VESA (AM-B330S), Kit OPS (KT-OPSF)