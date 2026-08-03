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MD05784210
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MD05784210

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MD05784210

55XF3C
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Right side vire
Front view
Left side view
Back view
Side view
Right side vire
Front view
Left side view
Back view

Características principales:

  • Brillo 3,000 Nits
  • Bisel 6,5 mm (L/R) 9mm (T/B)
  • Tiempo de uso: 50,000hrs
  • Protección contra humedad y polvo.
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Revestimiento Anticorrosivo

REVESTIMIENTO ANTICORROSIVO

El revestimiento anticorrosivo ayuda a proteger contra la humedad, polvo y partículas contaminantes que se acumulan en ambientes hostiles.
FACILMENTE ADAPTABLE A TEMPERATURA Y CLIMA1

FACILMENTE ADAPTABLE A TEMPERATURA Y CLIMA

XF3C soporta desde 0° C - 50°C (33F-122F) lo cual lo hace un equipo adaptable a casi cualquier clima y temperatura.
PROFUNDIDAD MAS DELGADA1

PROFUNDIDAD MAS DELGADA

Gracias a su delgada profundidad XF3C es especial para el ahorro de espacio al momento de su instalación y hace que su diseño de carcasa se mas delgado y fácil de ubicar.
CONTROL DE BRILLO INTELIGENTE1

CONTROL DE BRILLO INTELIGENTE

Esta característica permite que durante el día el monitor sea mas brillante y en la noche ilumine lo suficiente ahorrando energía

Todas las especificaciones

PANEL

  • Tamaño de la pantalla

    49" (123 cm) en diagonal

  • Tecnología del panel

    M+ (WRGB)

  • Brillo

    3,000 CD/M²

  • Resolución

    1920x1080 (FHD)

  • Relación de contraste

    1000:1

  • Relación de aspecto

    16:9

  • Tiempo de vida

    50,000 horas

  • Ubicación

    Vertical y Horizontal

CONECTIVIDAD

  • Entradas

    HDMI (2), DP, DVI-Audio, USB, Receptor IR, Pixel Sensor

  • Salidas

    DP, Salida de altavoz externa (L/R)

  • Control externo

    RS232C ( entrada/ salida), RJ45

ESPECIFICACIONES FÍSICAS

  • Tamaño de bisel

    6,5 mm (L/R) 9 mm (T/B)

  • Dimensiones

    1092,7mmx626,4mmx105mm

  • Peso

    22.0kg

  • VESA™ Standard

    600 x 400

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

  • Sensor de auto brillo

    SI

  • Sensor de temperatura

    SI

  • Cooling FAN (ventilador)

    SI

  • Smart Energy Saving (ahorro anergia)

    SI

  • Fail Over

    SI

  • Memoria interna

    SI

CONDICIONES AMBIENTALES

  • Rango de temperatura

    0°C - 50°C

  • Rango de Humedad

    10% - 80%

CONSUMO DE ENERGÍA

  • Fuente de alimentación

    100 - 240V, 50/60Hz

  • Tipo de energía

    Incorporada

ENERGÍA

  • Consumo de energía inteligente

    85W

  • Consumo de energía Typ./Max

    190W / 250W

COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE

  • Supersign

    SuperSign-w lite / Super Sign-c