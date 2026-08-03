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P1.5 1,000 nits LG LED Curve Series for Indoor
Todas las especificaciones
PARÁMETROS FÍSICOS
Pitch Name
P1.5
Configuración de píxeles
3 en 1 SMD
Tono de pixel (mm)
1.5
Resolución de módulo (Ancho x Altura)
160x120
Dimensiones de módulo (Ancho xAltura, mm)
240x180
Peso por módulo (kg)
0.36
Cantidad de módulos por caja de unidad (Ancho x Altura)
2x3
Resolución de la carcasa de unidad (Ancho x Altura)
320x360
Dimensiones de la carcasa de unidad (Ancho x Altura x Profundidad, mm)
480x540x40
Área de la superficie de la carcasa de la unidad (㎡)
0.26
Peso por carcasa de unidad (Kg/unidad)
5
Peso por metro cuadrado (kg/㎡)
19.8
Densidad física de píxeles (píxeles/m²)
444444
Horizontalidad de la carcasa de la unidad (mm)
±0.2
Material de la carcasa de la unidad
Fundición de aluminio
Acceso de servicio
Frontal o trasero
ÓPTICO ESPECIFICACIONES
Mínimas Brillo (Luego de la calibración)
300 ~ 1,000
Temperatura del color
3,200 ~ 9,300
Ángulo de visualización (Horizontal)
160
Ángulo de visualización (Vertical)
140
Uniformidad del brillo
≥97%
Uniformidad del color
±0.015Cx,Cy
Relación de contraste
6000
Profundidad de procesamiento (bit)
16
ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS
Consumo de energía (promedio c/Unidad)
170
Consumo de energía (máximo c/Unidad)
330
Consumo de energía (máximo/㎡)
1270(@1,000nit)
Suministro de energía (V)
100 a 240
Frecuencia de cuadro (Hz)
50 / 60
Ritmo de actualización (Hz)
3840
OPERACIÓN ESPECIFICACIONES
Vida útil (Brillo medio)* * La vida útil específica (Brillo medio) está sujeta a las especificaciones del paquete de LED.
100000
Temperatura de funcionamiento(℃)
0∘ a +40∘
Humedad de funcionamiento
10-80%RH(TBD)
Escala IP frontal
-
Escala IP trasera
-
CONTROLADOR
Controlador
LCLG003