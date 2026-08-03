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P1.5 1,000 nits LG LED Curve Series for Indoor

P1.5 1,000 nits LG LED Curve Series for Indoor

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LAP015BL2
LG P1.5 1,000 nits LG LED Curve Series for Indoor, LAP015BL2
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LG P1.5 1,000 nits LG LED Curve Series for Indoor, LAP015BL2
LG P1.5 1,000 nits LG LED Curve Series for Indoor, LAP015BL2
LG P1.5 1,000 nits LG LED Curve Series for Indoor, LAP015BL2

Características principales:

  • Tono de píxel: 1.5mm
  • Brillo: 1,000 cd/m²
  • Diseño modular
  • Curvatura (Cóncavo/convexo): Hasta 1,000R
  • High performance system controller
  • Front and rear serviceability
Más

Todas las especificaciones

PARÁMETROS FÍSICOS

  • Pitch Name

    P1.5

  • Configuración de píxeles

    3 en 1 SMD

  • Tono de pixel (mm)

    1.5

  • Resolución de módulo (Ancho x Altura)

    160x120

  • Dimensiones de módulo (Ancho xAltura, mm)

    240x180

  • Peso por módulo (kg)

    0.36

  • Cantidad de módulos por caja de unidad (Ancho x Altura)

    2x3

  • Resolución de la carcasa de unidad (Ancho x Altura)

    320x360

  • Dimensiones de la carcasa de unidad (Ancho x Altura x Profundidad, mm)

    480x540x40

  • Área de la superficie de la carcasa de la unidad (㎡)

    0.26

  • Peso por carcasa de unidad (Kg/unidad)

    5

  • Peso por metro cuadrado (kg/㎡)

    19.8

  • Densidad física de píxeles (píxeles/m²)

    444444

  • Horizontalidad de la carcasa de la unidad (mm)

    ±0.2

  • Material de la carcasa de la unidad

    Fundición de aluminio

  • Acceso de servicio

    Frontal o trasero

ÓPTICO ESPECIFICACIONES

  • Mínimas Brillo (Luego de la calibración)

    300 ~ 1,000

  • Temperatura del color

    3,200 ~ 9,300

  • Ángulo de visualización (Horizontal)

    160

  • Ángulo de visualización (Vertical)

    140

  • Uniformidad del brillo

    ≥97%

  • Uniformidad del color

    ±0.015Cx,Cy

  • Relación de contraste

    6000

  • Profundidad de procesamiento (bit)

    16

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

  • Consumo de energía (promedio c/Unidad)

    170

  • Consumo de energía (máximo c/Unidad)

    330

  • Consumo de energía (máximo/㎡)

    1270(@1,000nit)

  • Suministro de energía (V)

    100 a 240

  • Frecuencia de cuadro (Hz)

    50 / 60

  • Ritmo de actualización (Hz)

    3840

OPERACIÓN ESPECIFICACIONES

  • Vida útil (Brillo medio)* * La vida útil específica (Brillo medio) está sujeta a las especificaciones del paquete de LED.

    100000

  • Temperatura de funcionamiento(℃)

    0∘ a +40∘

  • Humedad de funcionamiento

    10-80%RH(TBD)

  • Escala IP frontal

    -

  • Escala IP trasera

    -

CONTROLADOR

  • Controlador

    LCLG003