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Compact Series

Compact Series

Compact Series

LSBC039-GD
LG Compact Series, LSBC039-GD
LG Compact Series, LSBC039-GD
LG Compact Series, LSBC039-GD
LG Compact Series, LSBC039-GD
LG Compact Series, LSBC039-GD
LG Compact Series, LSBC039-GD
LG Compact Series, LSBC039-GD
LG Compact Series, LSBC039-GD
LG Compact Series, LSBC039-GD
LG Compact Series, LSBC039-GD
LG Compact Series, LSBC039-GD
LG Compact Series, LSBC039-GD
LG Compact Series, LSBC039-GD
LG Compact Series, LSBC039-GD
LG Compact Series, LSBC039-GD
LG Compact Series, LSBC039-GD
LG Compact Series, LSBC039-GD
LG Compact Series, LSBC039-GD
LG Compact Series, LSBC039-GD
LG Compact Series, LSBC039-GD
LG Compact Series, LSBC039-GD
LG Compact Series, LSBC039-GD
LG Compact Series, LSBC039-GD
LG Compact Series, LSBC039-GD
LG Compact Series, LSBC039-GD
LG Compact Series, LSBC039-GD

Características principales:

  • Pixel Pitch: 3.91 mm
  • Brightness: 1,000 nit
  • Vivid Color Expression Powered by HDR
  • 90° Corner Installation Design Available
  • Front or Rear Serviceability
  • Compatibility with LG Software Solutions
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Todas las especificaciones

INFORMACIÓN

  • Nombre del modelo

    LSBC039-GD

PARÁMETROS FÍSICOS

  • Configuración de píxeles

    Single SMD

  • Distancia entre píxeles

    3.91

  • Resolución del módulo (An. x Al.)

    64x64

  • Medidas del módulo (An. x Al., mm)

    250x250

  • Peso por módulo (kg)

    0.7

  • N.º de módulos por bastidor (An. x Al.)

    2x4

  • Resolución del bastidor (An. x Al.)

    128x256

  • Medidas del bastidor (An. x Al. x Pr.) (mm)

    500x1,000x69

  • Superficie del bastidor (m2)

    0.5

  • Peso por bastidor (kg/unidad)

    12.8

  • Peso por metro cuadrado (kg/m2)

    26

  • Densidad física de píxeles (píxeles/㎡)

    65,536

  • Planitud del bastidor (mm)

    ±0.5

  • Material del bastidor

    Die-casting Aluminum

  • Acceso al servicio

    Front or Rear (select one only)

ESPECIFICACIONES ÓPTICAS

  • Brillo máx. (después de la calibración, nits)

    1,000

  • Temperatura del color (K)

    3,200~9,300

  • Ángulo de visión (horizontal)

    160

  • Ángulo de visión (vertical)

    140

  • Uniformidad del brillo

    0.97

  • Uniformidad del color

    ±0.003Cx,Cy

  • Relación de contraste

    5,000:1

  • Profundidad de procesamiento (bit)

    16 (HDR10, HDR10 Pro)

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

  • Consumo energético (W/Bastidor, máx.)

    300

  • Consumo energético (W/Bastidor, medio)

    100

  • Consumo energético (W/m2, máx.)

    600

  • Disipación del calor (BTU/h/Bastidor, Máx.)

    1,194

  • Disipación del calor (BTU/h/Bastidor, medio)

    396

  • Disipación del calor (BTU/h/m2, Máx.)

    2,388

  • Alimentación (V)

    100 to 240

  • Frecuencia de fotogramas (Hz)

    50 / 60

  • Tasa de actualización (Hz)

    3,840

ESPECIFICACIONES OPERATIVAS

  • Temperatura de funcionamiento (℃)

    -20℃ to +40℃

  • Humedad de funcionamiento

    10~80%RH

  • Índice IP Frontal

    IP50

  • Índice IP Trasero

    IP50

  • Vida útil del LED (brillo medio)

    100,000

ESTÁNDAR

  • Certificación

    CE, FCC, cTUVus, CB

ENTORNO

  • Entorno

    RoHS, REACH

CONTROLADOR

  • Controlador

    CVBA

CORTE DE ESQUINA A 90 GRADOS

  • Corte de esquina a 90 grados

    O