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Compact Series
Todas las especificaciones
INFORMACIÓN
Nombre del modelo
LSBC039-GD
PARÁMETROS FÍSICOS
Configuración de píxeles
Single SMD
Distancia entre píxeles
3.91
Resolución del módulo (An. x Al.)
64x64
Medidas del módulo (An. x Al., mm)
250x250
Peso por módulo (kg)
0.7
N.º de módulos por bastidor (An. x Al.)
2x4
Resolución del bastidor (An. x Al.)
128x256
Medidas del bastidor (An. x Al. x Pr.) (mm)
500x1,000x69
Superficie del bastidor (m2)
0.5
Peso por bastidor (kg/unidad)
12.8
Peso por metro cuadrado (kg/m2)
26
Densidad física de píxeles (píxeles/㎡)
65,536
Planitud del bastidor (mm)
±0.5
Material del bastidor
Die-casting Aluminum
Acceso al servicio
Front or Rear (select one only)
ESPECIFICACIONES ÓPTICAS
Brillo máx. (después de la calibración, nits)
1,000
Temperatura del color (K)
3,200~9,300
Ángulo de visión (horizontal)
160
Ángulo de visión (vertical)
140
Uniformidad del brillo
0.97
Uniformidad del color
±0.003Cx,Cy
Relación de contraste
5,000:1
Profundidad de procesamiento (bit)
16 (HDR10, HDR10 Pro)
ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS
Consumo energético (W/Bastidor, máx.)
300
Consumo energético (W/Bastidor, medio)
100
Consumo energético (W/m2, máx.)
600
Disipación del calor (BTU/h/Bastidor, Máx.)
1,194
Disipación del calor (BTU/h/Bastidor, medio)
396
Disipación del calor (BTU/h/m2, Máx.)
2,388
Alimentación (V)
100 to 240
Frecuencia de fotogramas (Hz)
50 / 60
Tasa de actualización (Hz)
3,840
ESPECIFICACIONES OPERATIVAS
Temperatura de funcionamiento (℃)
-20℃ to +40℃
Humedad de funcionamiento
10~80%RH
Índice IP Frontal
IP50
Índice IP Trasero
IP50
Vida útil del LED (brillo medio)
100,000
ESTÁNDAR
Certificación
CE, FCC, cTUVus, CB
ENTORNO
Entorno
RoHS, REACH
CONTROLADOR
Controlador
CVBA
CORTE DE ESQUINA A 90 GRADOS
Corte de esquina a 90 grados
O