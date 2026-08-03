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31.5'' 8MP (3840x2160) Monitor de diagnóstico Nano IPS
Contáctanos

31.5'' 8MP (3840x2160) Monitor de diagnóstico Nano IPS

Contáctanos

31.5'' 8MP (3840x2160) Monitor de diagnóstico Nano IPS

32HL512D-B
LG 31.5'' 8MP (3840x2160) Monitor de diagnóstico Nano IPS, 32HL512D-B
LG 31.5'' 8MP (3840x2160) Monitor de diagnóstico Nano IPS, 32HL512D-B
LG 31.5'' 8MP (3840x2160) Monitor de diagnóstico Nano IPS, 32HL512D-B
LG 31.5'' 8MP (3840x2160) Monitor de diagnóstico Nano IPS, 32HL512D-B
LG 31.5'' 8MP (3840x2160) Monitor de diagnóstico Nano IPS, 32HL512D-B
LG 31.5'' 8MP (3840x2160) Monitor de diagnóstico Nano IPS, 32HL512D-B
LG 31.5'' 8MP (3840x2160) Monitor de diagnóstico Nano IPS, 32HL512D-B
LG 31.5'' 8MP (3840x2160) Monitor de diagnóstico Nano IPS, 32HL512D-B
LG 31.5'' 8MP (3840x2160) Monitor de diagnóstico Nano IPS, 32HL512D-B
LG 31.5'' 8MP (3840x2160) Monitor de diagnóstico Nano IPS, 32HL512D-B
LG 31.5'' 8MP (3840x2160) Monitor de diagnóstico Nano IPS, 32HL512D-B
LG 31.5'' 8MP (3840x2160) Monitor de diagnóstico Nano IPS, 32HL512D-B
LG 31.5'' 8MP (3840x2160) Monitor de diagnóstico Nano IPS, 32HL512D-B
LG 31.5'' 8MP (3840x2160) Monitor de diagnóstico Nano IPS, 32HL512D-B
LG 31.5'' 8MP (3840x2160) Monitor de diagnóstico Nano IPS, 32HL512D-B
LG 31.5'' 8MP (3840x2160) Monitor de diagnóstico Nano IPS, 32HL512D-B
LG 31.5'' 8MP (3840x2160) Monitor de diagnóstico Nano IPS, 32HL512D-B
LG 31.5'' 8MP (3840x2160) Monitor de diagnóstico Nano IPS, 32HL512D-B

Características principales:

  • 31.Pantalla Nano IPS de 5 (80.01cm) 8MP
  • Modo de resolución múltiple
  • PBP / Controlador Dual
  • Calibración de la auto-luminancia
  • Modo de patología clínica
  • Diseño ergonómico
Más
Pantalla médica LG

Monitor de diagnóstico de 31.5 (80.01cm) 8MP

Monitor de diagnóstico de 31.5 (80.01cm) 8MP MIRA LA PELÍCULA COMPLETA

Calidad de imagen Optimizada para
Revisado Diagnóstico

Pantalla Nano IPS de 31.5 (80.01cm) 8MP

Imagen Precisa Desde Cualquier Ángulo

La pantalla Nano IPS de 31.5 (80.01cm) 8MP facilita diagnósticos precisos de imágenes médicas. El amplio ángulo de visión de 178° permite a los pacientes y a los médicos ver imágenes reproducidas con precisión y con una distorsión mínima.
Modo de Resolución Múltiple

Compatible con Todos los Dispositivos

La conexión a los diversos tipos de dispositivos es esencial para el monitor de diagnóstico. Gracias al modo multiresolución de 32HL512D, puedes ajustar la resolución del monitor para optimizarla al dispositivo conectado.
Modo de Patología Clínica

Reproducción Realista de Colores

Como el monitor LG 32HL512D adopta el modo de patología clínica con una mejor reproducción de colores, puede entregar imágenes del microscopio de forma vívida sin distorsión del color.
Calibración de Luminancia Automática

Calidad de Imagen Sostenida

La calibración automática de luminancia incorporada ayuda a aumentar la productividad y eficiencia. Convierte las imágenes médicas a imágenes más apropiadas de manera automática para elaborar un diagnóstico exacto.

Para Aumentar la Eficiencia y
Comodidad

PBP y Controlador Dual

Varias Señales en una Pantalla

PBP (Picture By Picture) con Dual Controller, controla múltiples dispositivos conectados a una pantalla con un teclado o mouse, ayuda a aumentar la conveniencia en la evaluación. Puede revisar múltiples informaciones en paralelo en una pantalla.
Diseño Ergonómico

Diseñado para la Comodidad e Inmersión

Su soporte ergonómico, su ajuste de pivote bidireccional y su estrecho bisel permiten realizar un espacio de trabajo de diagnóstico optimizado. Gire dos monitores en vertical y úselos uno al lado del otro para obtener la mejor experiencia de lectura.

Todas las especificaciones

DIMENSIÓN/PESO

  • Peso con Peana [kg]

    7

  • Peso sin Peana [kg]

    5.6

  • Peso empaquetado [kg]

    11.4

CARACTERÍSTICAS

  • HDR 10

    NO

  • Efecto HDR

    NO

  • Compatible con DICOM

    Si

  • Tecla de acceso rápido

    NO

  • Calibración HW

    Calibración HW lista

  • Estabilizador de Brillos

    Si

  • Sensor de LuzAutomático

    NO

  • Protección anti-parpadeo

    Si

  • Sensor de presencia

    NO

  • Sensor frontal

    NO

  • Modo de lectura

    Si

  • Temperatura de Color

    6500K/7500K/9300K/Manual(5000K~10000K)

  • Modo de patología

    Si

  • Super Resolution+

    Si

  • Modo de Rotación y Espejo

    NO

  • Failover Input Switch

    NO

  • Enfoque de vista

    Si

  • Modo caja de luz

    NO

  • Encendiendo

    NO

  • Estabilizador de Negros

    Si

  • PBP

    2PBP

  • PIP

    NO

  • Ahorro inteligente de energía

    Si

POTENCIA

  • Tipo

    Alimentación externa (adaptador)

  • Salida CC

    19V, 3.42A

  • Entrada CA

    100~240V (50/60Hz)

  • Consumo de potencia (Máx.)

    65W

  • Consumo de potencia (DC apagado)

    menos de 0.3W

STANDARD

  • KGMP

    Si

  • KC (for Rep. of Korea)

    NO

  • RoHS

    Si

  • REACH

    Si

  • WEEE

    Si

  • MFDS

    Si

  • IP (Frontal/Excepto frontal)

    NO

  • Vandal-proof

    NO

  • UL (cUL)

    Si

  • IEC (IEC 60601-1 / IEC 60601-1-2)

    Si

  • EN (EN 60601-1 / EN 60601-1-2)

    Si

  • IEC (IEC 60950-1 / IEC 55032, 55024)

    Si

  • EN (EN 60950-1 / EN 55032, 55024)

    Si

  • CE

    Si

  • FDA

    Class II

  • ISO13485

    Si

  • GMP

    Si

CONECTIVIDAD

  • 3G-SDI

    NO

  • 12G-SDI

    NO

  • Compuesto (Resolución)

    NO

  • S-Video

    NO

  • Componente (Resolución)

    NO

  • RS-232

    NO

  • D-Sub

    NO

  • DVI-D

    NO

  • HDMI

    SI (x1)

  • DisplayPort

    SI (x2)

  • Thunderbolt

    NO

  • Daisy Chain

    NO

  • Puerto USB de Subida

    SI(x1/ver2.0)

  • Puerto USB de Bajada

    SI(x2/ver2.0)

  • Salida para Auriculares

    NO

PANTALLA

  • Tamaño [Pulgada]

    31.5

  • Resolución

    3840 x 2160

  • Ratio de Aspecto

    16:9

  • Tamaño del píxel [mm]

    0.18159 x 0.18159

  • Brillo (Típ.)[cd/m²]

    450

  • Gama de Color (Típ.)

    DCI-P3 98% (CIE1976)

  • Color Bit

    10bit (8bit+FRC)

  • Ratio de contraste(Típ.)

    1300:1

  • Tratamiento superficial

    Anti-reflejos

  • Tiempo de respuesta

    5ms (GtG a máx. Velocidad)

  • Ángulo de visión (CR≥10)

    178º(D/I), 178º(Arriba/Abajo)

APLICACIÓN SW

  • Qubyx

    Si

  • LG Calibration Studio (True Color Pro)

    NO

  • Control Dual

    Si

MECÁNICO

  • Diseño sin Bordes

    Diseño de 4 lados prácticamente sin bordes

  • Interruptor mecánico

    NO

  • Soporte OneClick

    Si

  • Ajustes de posición de la pantalla

    Inclinación/Altura/Pivotable

  • Montaje en pared [mm]

    100 x 100

ACCESORIO

  • Cable de alimentación

    Si

  • Adaptador

    Si

  • Hoja de calibración (Papel)

    Si

  • DVI-D (Color/Largo)

    NO

  • HDMI (Color/Largo)

    Si

  • Cable de subida USB3.0

    NO

  • D-Sub

    NO

  • Display Port

    Si