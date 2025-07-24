*Dieser Projektor mit Ultrakurzdistanz erfordert einen Projektionsabstand von 8,1 cm bis 39,3 cm, viel kürzer als herkömmliche Projektoren.

*Dieser Projektor verfügt nicht über einen eingebauten Akku. Für den Betrieb ist der Anschluss des Netzkabels oder eines externen Akkus erforderlich.

**Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.