LG CineBeam S | Mini UST 4K-Projektor mit Dolby Atmos

LG CineBeam S | Mini UST 4K-Projektor mit Dolby Atmos

PU615U
Hauptmerkmale

  • Ultrakurzdistanz-Technologie
  • 4K-UHD-Auflösung
  • DCI-P3 154 %, RGB-Laser
  • Kontrastverhältnis 450.000:1
  • Maximale Bilddiagonale: 100 Zoll
  • 500 ANSI-Lumen Helligkeit
Mehr

Der LG CineBeam projiziert gerade ein Wüstenbild.

*Dieser Projektor mit Ultrakurzdistanz erfordert einen Projektionsabstand von 8,1 cm bis 39,3 cm, viel kürzer als herkömmliche Projektoren.

*Dieser Projektor verfügt nicht über einen eingebauten Akku. Für den Betrieb ist der Anschluss des Netzkabels oder eines externen Akkus erforderlich.

**Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.

"AVS Forum Best of CES 2025 mit Award-Logo

AVSForum Best of CES 2025

Erhielt die Auszeichnung „Best of CES 2025“ vom AVSForum 2025

Wir stellen vor: unseren besten mini UST-4K-Projektor

Verwandle deine Wand in ein 100-Zoll-Kino mit 4K Auflösung mit diesem Projektor mit Ultrakurzdistanz Projektion. Genieße ein Kinoerlebnis der Extraklasse, ohne zusätzlichen Platzbedarf oder Aufwand.

Sechs verschiedene LG CineBeam-Projektoren und deren Projektionsbilder werden gemeinsam angezeigt.

Keine räumlichen Einschränkungen durch Ultrakurzdistanz

Der CineBeam S nutzt Ultrakurzdistanz-Technologie und projiziert so Panoramabilder auch bei einer außergewöhnlich kurzen Entfernung. Verwandle deinen Raum in eine beeindruckende 100-Zoll-Bilddiagonale.

*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.

*Er kann eine 40-Zoll-Bildfläche aus einer Entfernung von 8,1 cm, eine 100-Zoll-Bildfläche aus einer Entfernung von 39,3 cm projizieren.

*Wenn Hindernisse wie Ecken oder unebene Oberflächen vorhanden sind, funktionieren diese Eigenschaften möglicherweise nicht richtig.

Kinofeeling für zu Hause durch die 4K 100-Zoll-Bilddiagonale

Die 4K-UHD-Auflösung liefert gestochen scharfe Details und lebensechte Klarheit, selbst auf einer großen 100-Zoll-Bilddiagonale. Genieße lebendige Farben und tiefen Kontrast mit einem DCI-P3 154 % Farbraum und einem Kontrastverhältnis von 450.000:1 für ein beeindruckendes Seherlebnis.

4K-UHD

3.840 x 2.160 Auflösung

DCI-P3 154 %

Farbraum

RGB-Laser

Lichtquelle

450.000:1

Kontrastverhältnis

Drei Personen tragen grüne, gelbe und blaue Outfits.

4K-UHD 2160p

Drei Personen tragen grüne, gelbe und blaue Outfits.

FHD 1080p

*Die Bilder werden simuliert, um das Verständnis der Eigenschaften zu verbessern. Diese können von der tatsächlichen Nutzung abweichen.

*Die Bildflächengröße kann je nach Projektionsabstand variieren.

*Er kann eine 40-Zoll-Bildfläche aus einer Entfernung von 8,1 cm, eine 100-Zoll-Bildfläche aus einer Entfernung von 39,3 cm projizieren.

*Wenn Hindernisse wie Ecken oder unebene Oberflächen vorhanden sind, funktionieren diese Eigenschaften möglicherweise nicht richtig.

*Die oben genannten Zahlen basieren auf dem „Hellsten Modus“ und können je nach Umgebung variieren.

*Die Werte der Farbskala stammen aus internen Tests und können je nach Umgebung variieren.

Erlebe das gesamte Farbspektrum

Mit einem großen Farbraum von 154 % DCI-P3 bietet der CineBeam S eine präzise und lebendige Farbdarstellung.

*Die oben genannten Zahlen basieren auf dem „Hellsten Modus“ und können je nach Umgebung variieren.

*Die Werte der Farbskala stammen aus internen Tests und können je nach Umgebung variieren.

*Der RGB-Laser bietet eine separate Lichtquelle für Rot, Grün und Blau.

*Die Bilder werden simuliert, um das Verständnis der Eigenschaften zu verbessern. Diese können von der tatsächlichen Nutzung abweichen.

Großartige Farben durch den RGB-Laser

Der RGB-Laser liefert satte Farben und eine hohe Helligkeit für ein immersives Seherlebnis.

*Die oben genannten Zahlen basieren auf dem „Hellsten Modus“ und können je nach Umgebung variieren.

*Die Bilder werden simuliert, um das Verständnis der Eigenschaften zu verbessern. Diese können von der tatsächlichen Nutzung abweichen.

Tiefes Schwarz für mehr Details

Unser Kontrastverhältnis von 450.000:1 sorgt für klare Details und tiefes Schwarz, was die Lebendigkeit in jeder Szene erhöht.

*Die oben genannten Zahlen basieren auf dem „Hellsten Modus“ und können je nach Umgebung variieren.

*Die Bilder werden simuliert, um das Verständnis der Eigenschaften zu verbessern. Diese können von der tatsächlichen Nutzung abweichen.

Bis zu 100 Zoll Bilddiagonale, selbst aus kürzester Entfernung

Erlebe die grandiose 100 Zoll-Bilddiagonale, selbst aus kürzester Entfernung zur Wand. Das Objektiv mit Utrakurzdistanz-Technologie kann eine Vielzahl von Projektionsgrößen darstellen – von 40 Zoll bis hin zu einer kinoreifen 100 Zoll-Bilddiagonale, selbst in engsten Räumen.

"Der LG CineBeam projiziert ein Bergbild mit Wolken "

*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.

*Wenn Hindernisse wie Ecken oder unebene Oberflächen vorhanden sind, funktionieren diese Eigenschaften möglicherweise nicht richtig.

*Er kann eine 40-Zoll-Bildfläche aus einer Entfernung von 8,1 cm, eine 100-Zoll-Bildfläche aus einer Entfernung von 39,3 cm projizieren.

Frau macht Yoga mit LG CineBeam-Projektion im Hintergrund.

Ausgeglichene Helligkeit für jede Szene

Mit einer Helligkeit von 500 ANSI-Lumen wird jedes Bild gestochen scharf und klar. Der CineBeam S bietet selbst bei schwachem Licht brillante Bilder.

Mann liest ein Buch mit LG CineBeam-Projektion im Hintergrund.

Ausgeglichene Helligkeit für jede Szene

Mit einer Helligkeit von 500 ANSI-Lumen wird jedes Bild gestochen scharf und klar. Der CineBeam S bietet selbst bei schwachem Licht brillante Bilder.

Frau schaut sich einen Film mit LG CineBeam an.

Ausgeglichene Helligkeit für jede Szene

Mit einer Helligkeit von 500 ANSI-Lumen wird jedes Bild gestochen scharf und klar. Der CineBeam S bietet selbst bei schwachem Licht brillante Bilder.

*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.

Mini, aber mächtig

Dieser kompakte und leichte Projektor überzeugt durch seine Leistungsstärke. Durch sein minimalistisches Design lässt er sich einfach umstellen und kann mühelos in jeden Raum integriert werden.

*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.

Grafik blauer Schallwellen, die aus dem LG CineBeam-Projektor dringen

Dolby Atmos sorgt für einen räumlichen Stereoklang

Klanglandschaften werden lebendig. Integrierte Stereolautsprecher mit Dolby Atmos liefern einen klaren, räumlichen Klang.

*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.

*Dolby, Dolby Atmos und das Doppel-D-Symbol sind eingetragene Handelsmarken von der Dolby Laboratories Licensing Corporation.

LG TV zeigt einen WebOS-Bildschirm an

webOS: Eine Welt voller Inhalte erschließen

Entdecke mit webOS zahlreiche Inhalte mit integrierten Streaming-Diensten wie Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube und Apple TV.

*Die Bilder werden simuliert, um das Verständnis der Eigenschaften zu verbessern. Diese können von der tatsächlichen Nutzung abweichen.

*Internetverbindung und Abonnement für verbundene Dienste erforderlich. Separate Dienste erfordern möglicherweise ein kostenpflichtiges Abonnement, das nicht inbegriffen ist (separat erhältlich).

*Unterstützte Dienste können je nach Land variieren.

Direkt von deinen Geräten übertragen

Gib Inhalte von deinem Smart-Gerät ganz einfach über AirPlay 2** (für Apple-Geräte) oder Screen Share*** (für Android-Geräte) auf dem Projektor frei. Verbinde dich sofort und genieße ein nahtloses Seh- und Audioerlebnis auf einer größeren Bildfläche mit nur wenigen Tastenbetätigungen. 

Partybild, das von einem Smartphone auf einen LG CineBeam-Projektor übertragen wird

*Die Bilder werden simuliert, um das Verständnis der Eigenschaften zu verbessern. Diese können von der tatsächlichen Nutzung abweichen.

**Dein Apple-Gerät muss mit demselben Wi-Fi-Netzwerk verbunden sein wie der Projektor. 

**Dieser Projektor unterstützt AirPlay 2 und erfordert iOS 12.3 oder höher oder macOS 10.14.5 oder höher.

**Apple, Apple Home, AirPlay, iPad, iPhone und Mac sind Marken von Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern und Regionen.

***Screen Share: unterstützt auf Geräten mit Android oder mit Windows 10 und höher. Abhängig von der Wi-Fi-Umgebung und der Firmware-Version der angeschlossenen externen Geräte funktionieren diese Eigenschaften möglicherweise nicht ordnungsgemäß.

*Bluetooth: Unterstützt auf BT 5.0 und höher.

Einfache Einrichtung der Bildfläche für jede Wand

Kein Aufwand mehr: Mit intelligenten Funktionen, die sich an deine Räumlichkeiten anpassen, sorgt der CineBeam S jedes Mal für eine schnelle und einfache Einrichtung.

Automatische Bildflächenanpassung

Die Einrichtung der Bildfläche geht schneller und einfacher als je zuvor. Der CineBeam S passt den Fokus und den Keystone automatisch an.

Bildflächenskalierung/-verschiebung

Passe die Bildflächengröße und -position ganz einfach an deine Wand an.

Anpassung der Wandfarbe

Wähle aus 8 verschiedenen Farbvoreinstellungen, die zu deiner Wandfarbe passen, um die optimale Bildflächeneinstellung zu erzielen.

*Die Bilder werden simuliert, um das Verständnis der Eigenschaften zu verbessern. Diese können von der tatsächlichen Nutzung abweichen.

*Wenn Hindernisse wie Ecken oder unebene Oberflächen vorhanden sind, funktionieren die automatische Bildflächenanpassung möglicherweise nicht richtig.

*Er kann eine 40-Zoll-Bildfläche aus einer Entfernung von 8,1 cm, eine 100-Zoll-Bildfläche aus einer Entfernung von 39,3 cm projizieren.

*Wenn der Abstand zur Bildfläche mehr als 39,3 cm beträgt oder die Platzierung mehr als 5 Grad beträgt, funktioniert die automatische Bildflächenanpassung möglicherweise nicht richtig.

Der LG CineBeam projiziert ein Diagramm

Einfache Verbindung durch vielseitige Anschlüsse

Mit einem HDMI-Anschluss und zwei USB Type-C-Anschlüssen kannst du einfach Laptop, Soundbar, Mobilgerät oder Spielekonsole an den CineBeam S anschließen.

Der LG CineBeam projiziert ein Videospiel

Einfache Verbindung durch vielseitige Anschlüsse

Mit einem HDMI-Anschluss und zwei USB Type-C-Anschlüssen kannst du einfach Laptop, Soundbar, Mobilgerät oder Spielekonsole an den CineBeam S anschließen.

Der LG CineBeam projiziert ein Konzert

Einfache Verbindung durch vielseitige Anschlüsse

Mit einem HDMI-Anschluss und zwei USB Type-C-Anschlüssen kannst du einfach Laptop, Soundbar, Mobilgerät oder Spielekonsole an den CineBeam S anschließen.

*Die Bilder werden simuliert, um das Verständnis der Eigenschaften zu verbessern. Diese können von der tatsächlichen Nutzung abweichen.

*Er unterstützt 4K 30 Hz durch Anschluss des externen Geräts an einen USB Type-C-Anschluss und unterstützt kein HDR.

*Dieser Projektor verfügt über ein Netzkabel. HDMI- und USB Type-C-Anschlüsse sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Fernsteuerung für optimale Kontrolle

Steuere deinen Projektor mühelos mit der Fernbedienung. Diese kompakte und minimalistische Fernbedienung ist auf den CineBeam S abgestimmt und sorgt für eine reibungslose und intuitive Steuerung.

*Die Fernbedienung kann nach der Produktregistrierung über die LG ThinQ-App bedient werden.

*Unterstützte Dienste oder Tasten auf der Fernbedienung können je nach Land variieren.

Projektionsrechner von LG

Passt er in meinen Raum?

Verwende den LG Projektionsrechner, um sicherzustellen, dass der Projektor in deinem Raum funktioniert.

Alle Spezifikationen

BILDSEITENVERHÄLTNIS

  • Steuerung des Seitenverhältnisses

    16:9, Original, Full Wide, 4:3, Vertical Zoom

HELLIGKEIT (ANSI-LUMEN)

  • Helligkeit (ANSI-Lumen)

    500 ANSI Lumen

KONTRASTVERHÄLTNIS

  • Kontrastverhältnis

    450.000:1

DESIGN

  • Kensington Lock

    Ja

  • Stativloch (für Stativ, Deckenmontage)

    Ja

KOMPATIBILITÄT DES EINGANGSSIGNALS

  • Digital(HDMI)

    bis zu 4.096 x 2.160 (60 Hz, 50 Hz, 24 Hz)

EINGANGS-/AUSGANGS-TERMINALS

  • HDMI

    Ja, 1x

LICHTQUELLE

  • Lebensdauer Stunden

    20.000 Stunden

NATIVE AUFLÖSUNG

  • Native Auflösung

    4K UHD (3840 x 2160)

STROMVERSORGUNG UND ENERGIEEFFIZIENZ

  • Leistungsaufnahme (max.)

    73 W

  • Netzteil

    USB-C (65 W)

  • Stand-by-Leistung

    0,5 W

PROJEKTION BILD

  • Projektionsfläche

    102 cm – 254 cm (40“ – 100“)

  • Throw Ratio

    0,25

PROJEKTIONSLINSE

  • Fokus (Auto / Manuell)

    Motorized, Auto

  • Zoom

    Fixed

PROJEKTIONSSYSTEM

  • Projektionssystem

    DLP

GRÖSSE

  • Nettogröße (mm) (W x D x H)

    110 x 160 x 160 mm

SOUND

  • Ausgabe

    2 x 4 W

  • Dolby Atmos kompatibel

    Ja

FEATURES

  • Bluetooth Tonausgabe

    Ja (Dual-Mode)

  • Datei(Office)-Viewer

    Nein

  • HDMI ARC (Audio-Rückkanal)

    Ja, eARC

  • Image Flip

    Ja (horizontal, vertikal)

  • Internet Browser

    Ja

  • Plattform (OS, UI)

    webOS 24

  • Drahtlose Inhaltsfreigabe (mit Android, iOS)

    Ja

  • Spracherkennung - Eingebaut

    Ja (erfordert Magic Remote)

  • Airplay 2 (iOS/Mac Video Casting, Mirroring, Audio Streaming)

    Ja

  • HDR

    HDR10, HLG

GEWICHT

  • Nettogewicht (kg oder g)

    1,9 kg

Compliance-Informationen

WEITERE INFORMATION ZUR COMPLIANCE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Die Sicherheitshinweise für Zubehörteile sind in den Sicherheitshinweisen des Produkts enthalten und werden nicht separat bereitgestellt.

