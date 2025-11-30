We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Vollintegrierbare Kühl-Gefrierkombination (A, 375L, 203cm hoch, 59,7cm breit) mit 112 kWh/a & Smart Inverter Compressor® I GBBS524APY
Vollintegrierbare Kühl-Gefrierkombination (A, 375L, 203cm hoch, 59,7cm breit) mit 112 kWh/a & Smart Inverter Compressor® I GBBS524APY
Hauptmerkmale
- Vollintegrierbarer Kühlschrank: Perfekter, passgenauer Einbau dank frontaler Luftzufuhr und Abluft sowie Zero Clearance+ (110° Türöffnung)
- Flache Premium Tür: Anspruchsvolles Design, das den Raum perfekt ergänzt
- Maximale Ausstattung für maximale Frische und Stauraum mit den besten Kühltechnologien, die Lebensmittel länger frisch halten und viel Platz bieten
- Smart Inverter Compressor®: leise, effizient, zuverlässig – und dank Total No Frost nie wieder abtauen
- LinearCooling® und DoorCooling+® sichern gleichmäßige Kühlung – für länger frische Lebensmittel und optimal gekühlte Getränke
- FRESHConverter+® mit echter 0° Zone: Wähle flexibel die optimale Temperatur für Fleisch (-3 °C), Fisch (0 °C) oder Käse (2 °C) über das digitale Display
*Die Produktbilder dienen nur zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
*Um einen ordnungsgemäßen Betrieb der Tür zu gewährleisten, ist ein Mindestabstand von 4 mm zwischen den Seiten des Kühlschranks und der Wand erforderlich.
*Wenn der Abstand weniger als 4 mm beträgt, lässt sich die Tür möglicherweise nicht vollständig öffnen oder stößt gegen die Wand, was die Leistung des Produkts beeinträchtigen kann.
Schlankes und modernes Design für eine nahtlose Passform
Genieße das hochwertige flache Türdesign und den geräumigen Innenraum – sie verleihen deiner modernen Küche elegante Raffinesse und Funktionalität.
Intelligentere Kühlung für effizienten Energieverbrauch dank LG ThinQ®¹⁾
*Falls die eingestellte Temperatur des Kühlraums 1 °C oder 2 °C beträgt, wird diese Funktion nicht aktiviert.
Präzise Kühlung für langanhaltende Frische
Linear Cooling hält Ihre Lebensmittel länger frisch, indem es Temperaturschwankungen minimiert und so Geschmack sowie Aussehen bewahrt.
LinearCooling®
Herkömmlich
*Basierend auf den Testergebnissen des TÜV Rheinland unter Verwendung der internen Testmethode von LG zum Vergleich der Gewichtsreduktionsrate von Gemüse zwischen dem Modell mit Linear Cooling und dem Modell ohne Linear Cooling zeigte das Modell mit Linear Cooling eine geringere Gewichtsreduktionsrate.
*Basierend auf internen Tests von LG (Umgebungstemperatur 25 °C, normale Luftfeuchtigkeit, Gefrierschrank bei -18 °C, Kühlschrank bei 4 °C), gemessener Wasserverlust nach 24 Stunden.
Flexible Temperaturzonen für optimale Lebensmittelaufbewahrung dank echter 0°-Zone
Mit FRESHConverter+®³⁾ kannst du die Temperatur ganz einfach an unterschiedliche Lebensmittel anpassen – so bleiben deine Vorräte länger frisch.
Großzügige Kapazität, clever organisiert
Nutze den Stauraum optimal mit intelligenten, übersichtlichen Lösungen, die deine Lebensmittel länger frisch halten.
Flexible Aufbewahrung, übersichtlich organisiert
Durchdachte Einlegeböden und Zubehör ermöglichen dir, den Kühlschrank ordentlich zu halten und individuell an deine Bedürfnisse anzupassen.
Disclaimer
1)LG ThinQ™
-Um ThinQ-Funktionen zu nutzen, musst du die „LG ThinQ“-App aus dem Google Play Store oder Apple App Store auf deinem Smartphone installieren und dich mit dem WLAN verbinden. LG ThinQ™ App verfügbar auf kompatiblen Smartphones mit Android 9.0 oder höher oder iOS 16.0 oder höher. Telefon und Heim-Wi-Fi-Datenverbindung und Produktregistrierung mit LG ThinQ™ erforderlich.
-Die LG ThinQ™-Funktionen können je nach Produkt und Land variieren.
2)KI-Sparmodus
-Der KI-Sparmodus kann in zwei Stufen angepasst werden (bis zu 1 % für Stufe 1 und bis zu 5 % für Stufe 2), und die Sparquote variiert je nach Energieeffizienzklasse und Spezifikationen des Produkts.
-Die KI-Einsparungsrate für jede Stufe kann je nach den tatsächlichen Nutzungsbedingungen variieren.
-Die spezifischen Testdetails für die Sparquote lauten wie folgt:
1.Testmodell: GBBW322CEV
2.Testbedingungen: Gefrierschrank bei -18 °C, Kühlschrank bei 3 °C, keine Beladung
3. Installationsbedingungen: Raumtemperatur bei 25 °C, Luftfeuchtigkeit bei 55 %
4.Prüfmethode: 8 Stunden Öffnung, 16 Stunden keine Öffnung. Gesamtöffnungszahlen während der Öffnungszeiten: Kühlschrank 28-mal, Gefrierschrank 6-mal. Energieergebnisse für jede KI-Sparmodusstufe über 3 Tage werden in 24-Stunden-Energieverbrauch umgewandelt und verglichen.
5. Bei Verwendung des KI-Sparmodus können der Frostentfernungszyklus und die Kompressordrehzahl entsprechend der Umgebung angepasst werden. Die Anwendung der Stufe 2 kann zu einer Erhöhung der Innentemperatur des Gefriergeräts und des Kühlschranks führen.
6. Die Prüfergebnisse wurden von TÜV Rheinland Inc. anhand der angegebenen Prüfmethode verifiziert, können jedoch je nach tatsächlicher Nutzungsumgebung variieren.
7. Der KI-Speichermodus wird nur über die LG ThinQ-App unterstützt, und LG ThinQ hat möglicherweise einige Einschränkungen in Bezug auf unterstützte Umgebungen und Nutzungsmethoden.
3)DoorCooling+™
-Basierend auf den Testergebnissen des TÜV Rheinland mit der internen Testmethode von LG zur Messung der Abkühlrate eines Wasserbehälters, der im oberen Korb von 25°C bis 6 °C platziert wurde, zeigte DoorCooling+™ eine um 15,1 % schnellere Abkühlrate im geöffneten Zustand als im geschlossenen Zustand.
-DoorCooling+™ stoppt, wenn die Tür geöffnet wird.
-Die Ergebnisse können je nach tatsächlicher Nutzung variieren. Nur zutreffende Modelle.
4)FRESHConverter™
-Die Temperatureinstellung kann durch Drücken der Auswahltaste geändert werden. Es gibt drei verschiedene Modi: Fleisch (-3℃), Fisch (0℃) und Käse (2℃)
-Basierend auf internen LG-Testergebnissen mit der internen LG-Testmethode zur Messung der durchschnittlichen Temperaturschwankungen im FRESHConverter+™-Fach ohne Last und mit 25℃-Einstellung.
-Die Ergebnisse können je nach Änderungen der Außentemperatur oder der Innentemperatureinstellung variieren.
Zusammenfassung
Abmessungen
Alle Spezifikationen
BASISAUSSTATTUNG
Produktart
Kühl-/Gefrierkombination
Standard/Tresentiefe
Arbeitsplattentiefe
Energieeffizienzklasse
A
KAPAZITÄT
Kapazität gesamt (in Liter)
375
Kapazität Gefrierbereich (in Liter)
113
Kapazität Kühlbereich (in Liter)
225
Volumen Kaltlagerfach (in Liter)
37
STEUERUNG & ANZEIGE
Internes LED-Display
Ja (LED Display)
Express Freeze
Ja
ABMESSUNGEN & GEWICHT
Packungsgewicht (kg)
104
Produktabmessungen (B x H x T; in mm)
597 x 2.030 x 674
Produktgewicht (in kg)
97
Tiefe ohne Tür
608
Tiefe mit Griff
674
Höhe bis zur Oberkante des Gehäuses (in mm)
2.030
Höhe bis zur Oberkante des Scharniers oder der Türkappe (in mm)
2.030
Verpackungsabmessung (B x H x T, mm)
645 x 2.104 x 741
MERKMALE
DoorCooling+®
Ja
LINEARCooling®
Ja
InstaView®
Nein
EIS- & WASSERSYSTEM
Eiswürfelbereiter
Herkömmliche Eiswürfelschale
Wasserspender
Nein
Ice Maker (automatisch)
Nein
MATERIAL & AUSFÜHRUNG
Tür (Material)
Metall mit Vinylbeschichtung
Frontfarbe
Prime Silver
Metal Fresh® (Metallrückwand)
Ja
Grifftyp
Horizontales Fach
LEISTUNG
Kompressortyp
Smart Inverter Compressor®
Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a)
112
Klimaklasse
T
Luftschallemissionen in dB(A)
29
Luftschallemissionsklasse
A
KÜHLFACH
Türeinsatz transparent (Anzahl)
4
Beleuchtung Kühlteil
LED oben
Ablage aus gehärtetem Glas (Anzahl)
3
Gemüsefach
Ja (2)
Großes Wein- und Flaschenregal
vollständige
Multi-Airflow
Ja
Klappbares Regal
Variables Ablagefach für XXL-Stauraum
Pure N Fresh
Nein
Fresh Zone
Nein
INTELLIGENTE TECHNOLOGIE
Smart Diagnosis®
Ja
ThinQ® (WLAN)
Ja
EAN CODE
EAN
8806096627662
GEFRIERFACH
Schublade Gefrierschrank (Anzahl)
3 transparente
Compliance-Informationen
- Erweiterung
- Erweiterung
- Erweiterung
Bewertungen
Hier finden Sie weiterführende Informationen wie Bewertungen von unserem datenschutzkonform eingebundenen Drittanbieter Bazaarvoice überprüft werden
FAQ
Was solltest du beim Kauf eines Kühl-/Gefrierschranks beachten?
'Berücksichtige bei der Wahl eines LG Kühl-/Gefrierschranks wichtige Faktoren wie Lagerraum, Energieeffizienz und intelligente Kühltechnologie.
Die intelligenten und ordentlichen Lösungen von LG helfen, die Lagereffizienz zu maximieren und gleichzeitig deine Lebensmittel frisch zu halten*.
Suche nach Neuerungen wie LinearCooling™, um eine stabilere Temperatur im gesamten Kühlschrank aufrechtzuerhalten, und DoorCooling+™, um die Kühlung von Gegenständen in der Tür zu unterstützen.
Das Premium Flat Door-Design von LG und eine Auswahl an modernen Farben und Oberflächen verleihen deiner Küche ebenfalls eine stilvolle Note.
*Basierend auf den Testergebnissen des TÜV Rheinland unter Verwendung der internen Testmethode von LG zum Vergleich der Gewichtsreduktionsrate von Gemüse zwischen dem Modell mit Linear Cooling und dem Modell ohne Linear Cooling zeigte das Modell mit Linear Cooling eine geringere Gewichtsreduktionsrate.
Wie groß muss mein Kühl-/Gefrierschrank sein?
Die richtige Größe des Kühl-/Gefrierschranks hängt von deinem Haushalts- und Lagerbedarf ab. Als allgemeiner Leitfaden:
-Hohe Kühl-/Gefrierschränke mit einer Kapazität von 304–387 l sind ideal für einen Haushalt mit 1–2 Personen.
-Schmale Multi Door-Modelle mit 506–530 l sind für Familien von 3–4 Personen geeignet.
-Für größere Haushalte sind Multi-Door- oder American Style-Modelle mit 635–750 l eine gute Wahl.
Berücksichtige bei der Auswahl der geeigneten Kapazität, wie oft du einkaufst, wie viel frische im Vergleich zu gefrorenen Lebensmitteln du lagerst und wie viel Platz in deiner Küche verfügbar ist.
Wie ändere ich die Temperatureinstellung an meinem LG Kühl-/Gefrierschrank?
Verwende das Bedienfeld an der Tür oder im Inneren des Kühlschranks, um die gewünschte Temperatur deines Kühl- oder Gefrierschranks einzustellen. Bei unterstützten Modellen kannst du die Temperatureinstellung auch über die LG ThinQ App aus der Ferne über dein Smartphone ändern.
Was bedeutet „frostfrei“ bei einem Gefrierschrank?
Frost entsteht, wenn Wasserdampf auf eiskalte Kühlspiralen trifft und dann zu Wasser kondensiert, das dann sofort gefriert. Ein frostfreier Kühlschrank schaltet über eine Zeitschaltuhr regelmäßig eine Heizspirale um die Kühlspirale herum ein, um das Eis abzutauen und so automatisch die Bildung von Reif zu verhindern.
Empfehlungen für dich
