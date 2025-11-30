Vollintegrierbare Kühl-Gefrierkombination (A, 375L, 203cm hoch, 59,7cm breit) mit 112 kWh/a & Smart Inverter Compressor® I GBBS524APY

Disclaimer

1)LG ThinQ™

-Um ThinQ-Funktionen zu nutzen, musst du die „LG ThinQ“-App aus dem Google Play Store oder Apple App Store auf deinem Smartphone installieren und dich mit dem WLAN verbinden. LG ThinQ™ App verfügbar auf kompatiblen Smartphones mit Android 9.0 oder höher oder iOS 16.0 oder höher. Telefon und Heim-Wi-Fi-Datenverbindung und Produktregistrierung mit LG ThinQ™ erforderlich.

-Die LG ThinQ™-Funktionen können je nach Produkt und Land variieren.

2)KI-Sparmodus

-Der KI-Sparmodus kann in zwei Stufen angepasst werden (bis zu 1 % für Stufe 1 und bis zu 5 % für Stufe 2), und die Sparquote variiert je nach Energieeffizienzklasse und Spezifikationen des Produkts.

-Die KI-Einsparungsrate für jede Stufe kann je nach den tatsächlichen Nutzungsbedingungen variieren.

-Die spezifischen Testdetails für die Sparquote lauten wie folgt:

1.Testmodell: GBBW322CEV

2.Testbedingungen: Gefrierschrank bei -18 °C, Kühlschrank bei 3 °C, keine Beladung

3. Installationsbedingungen: Raumtemperatur bei 25 °C, Luftfeuchtigkeit bei 55 %

4.Prüfmethode: 8 Stunden Öffnung, 16 Stunden keine Öffnung. Gesamtöffnungszahlen während der Öffnungszeiten: Kühlschrank 28-mal, Gefrierschrank 6-mal. Energieergebnisse für jede KI-Sparmodusstufe über 3 Tage werden in 24-Stunden-Energieverbrauch umgewandelt und verglichen.

5. Bei Verwendung des KI-Sparmodus können der Frostentfernungszyklus und die Kompressordrehzahl entsprechend der Umgebung angepasst werden. Die Anwendung der Stufe 2 kann zu einer Erhöhung der Innentemperatur des Gefriergeräts und des Kühlschranks führen.

6. Die Prüfergebnisse wurden von TÜV Rheinland Inc. anhand der angegebenen Prüfmethode verifiziert, können jedoch je nach tatsächlicher Nutzungsumgebung variieren.

7. Der KI-Speichermodus wird nur über die LG ThinQ-App unterstützt, und LG ThinQ hat möglicherweise einige Einschränkungen in Bezug auf unterstützte Umgebungen und Nutzungsmethoden.

3)DoorCooling+™

-Basierend auf den Testergebnissen des TÜV Rheinland mit der internen Testmethode von LG zur Messung der Abkühlrate eines Wasserbehälters, der im oberen Korb von 25°C bis 6 °C platziert wurde, zeigte DoorCooling+™ eine um 15,1 % schnellere Abkühlrate im geöffneten Zustand als im geschlossenen Zustand.

-DoorCooling+™ stoppt, wenn die Tür geöffnet wird.

-Die Ergebnisse können je nach tatsächlicher Nutzung variieren. Nur zutreffende Modelle.

4)FRESHConverter™

-Die Temperatureinstellung kann durch Drücken der Auswahltaste geändert werden. Es gibt drei verschiedene Modi: Fleisch (-3℃), Fisch (0℃) und Käse (2℃)

-Basierend auf internen LG-Testergebnissen mit der internen LG-Testmethode zur Messung der durchschnittlichen Temperaturschwankungen im FRESHConverter+™-Fach ohne Last und mit 25℃-Einstellung.

-Die Ergebnisse können je nach Änderungen der Außentemperatur oder der Innentemperatureinstellung variieren.