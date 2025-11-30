About Cookies on This Site

Vollintegrierbare Kühl-Gefrierkombination (A, 466L, 203cm hoch, 69,7cm breit) mit 123 kWh/a & Smart Inverter Compressor® | GBBW726AMB
Produktblatt

Vollintegrierbare Kühl-Gefrierkombination (A, 466L, 203cm hoch, 69,7cm breit) mit 123 kWh/a & Smart Inverter Compressor® | GBBW726AMB

Produktblatt

Vollintegrierbare Kühl-Gefrierkombination (A, 466L, 203cm hoch, 69,7cm breit) mit 123 kWh/a & Smart Inverter Compressor® | GBBW726AMB

GBBW726AMB
Front view
Front view door open with food
Front view door open
Front view top door open with food
Front view top door open
Shelves
Tray View
Left View
Right View
Right View door open without food
Right View door open with food
Bottom left View
Bottom right View
Side View
Back View
Hauptmerkmale

  • Fit&Max Kühl-/Gefrierkombination: Fit: Vollintegrierbar & Max: Maximale Ausstattung
  • Vollintegrierbarer Kühlschrank: Perfekter, passgenauer Einbau dank frontaler Luftzufuhr und Abluft sowie Zero Clearance+ (110° Türöffnung)
  • Flache Premium Tür: Anspruchsvolles Design, das den Raum perfekt ergänzt
  • Maximale Ausstattung für maximale Frische und Stauraum mit den besten Kühltechnologien, die Lebensmittel länger frisch halten und viel Platz bieten
  • LinearCooling® und DoorCooling+® sorgen für konstante Temperaturen – damit Lebensmittel bis zu 7 Tage frisch bleiben und Getränke länger kühl
  • Smart Inverter Compressor®: leise, effizient und zuverlässig mit 10 Jahren Garantie

    *Zusätzlich zu den 2 Jahren gesetzlicher Gewährleistung bestehen weitere 8 Jahre Materialgarantie auf den LG Smart Inverter Compressor® (ausgenommen gewerbliche Nutzung).
Mehr

*Folgende Produktabbildungen dienen zur Veranschaulichung der Features und können in Farbe vom Original abweichen. Die Bilder in der Galerie sind originalgetreu.

Prime silver lg bottom freezer (GBBW726CPY) built into grey cabinets beside marble countertop with induction cooktop and large window on right

Fit&Max: Vollständig integrierbar und maximale Ausstattung

LG bottom freezer (GBBW726CPY) installed flush in tall grey cabinets with blue arrows pointing to top side and front surfaces

Vollständig integrierbar

LG bottom freezer (GBBW726CPY) with smartphone showing ThinQ app in front and glowing light blue AI icon beside fridge

AI-Funktionen

LG bottom freezer (GBBW726CPY) interior view with shelves of fruits vegetables drinks and snacks with blue airflow lines from left side

Maximale Frische

LG bottom freezer (GBBW726CPY) fully open with upper fridge compartment showing food in drawers with blue overlays and arrows highlighting spacious interior

Maximale Ausstattung & Kapazität

LG fridge freezer(GBBW726CPY) with its right door opened to 110 degrees, showing a curved hinge at the top closely aligned with an adjacent grey cabinet wall.

Zero Clearance

Perfekte Passform für jede Küche

Selbst in Wandnähe oder auf engstem Raum mit Zero Clearance weit öffnen.

LG fridge freezer (GBBW726CPY) top view split image left with text Conventional hinge hitting wall right with text Zero Clearance hinges opening freely

*Um einen ordnungsgemäßen Betrieb der Tür zu gewährleisten, ist ein Mindestabstand von 4 mm zwischen den Seiten des Kühlschranks und der Wand erforderlich.

*Wenn der Abstand weniger als 4 mm beträgt, lässt sich die Tür möglicherweise nicht vollständig öffnen oder stößt gegen die Wand, was die Leistung des Produkts beeinträchtigen kann.

*Die Produktbilder dienen nur zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

Flache premium Tür

Schlankes und modernes Design für eine nahtlose Passform

Genieße das hochwertige flache Türdesign und den geräumigen Innenraum – sie verleihen deiner modernen Küche elegante Raffinesse und Funktionalität.

LG matte black fridge freezer (GBBW726CPY) built into grey kitchen cabinetry with wine cellar on left and range with utensils on right

LG bottom freezer (GBBW726CPY) left in light grey cabinets with marble backsplash right in dark cabinetry beside shelves and cookware

AI-Funktionen

Intelligentere Kühlung für effizienten Energieverbrauch dank LG ThinQ® ¹⁾

LG bottom freezer (GBBW726CPY) in living space with night city view overlaid with AI Saving Mode graphic and fluctuating energy chart

AI-Sparmodus

Effiziente Kühlung bei geringer Nutzung

Der AI Saving Mode²⁾ lernt innerhalb von drei Wochen Ihr Nutzungsverhalten und erkennt Phasen, in denen die Kühlschranktür weniger geöffnet wird.

So wird der Energieverbrauch automatisch reduziert, ohne die Frische Ihrer Lebensmittel zu beeinträchtigen.

LG bottom freezer (GBBW726CPY) beside light grey cabinets in living space with river view overlaid with graph and AI Fresh icon

AI Fresh¹⁾

Intelligente Kühlung bei häufigem Türöffnen

Das System erkennt, wann die Kühlschranktür öfter geöffnet wird, und erhöht die Kühlleistung automatisch bis zu zwei Stunden im Voraus, um Temperaturanstiege zu verhindern und deine Lebensmittel optimal frisch zu halten.

*Wenn die eingestellte Temperatur des Kühlraums 1 °C oder 2 °C beträgt, wird diese Funktion nicht aktiviert.

LG bottom freezer (GBBW726CPY) upper door slightly open with red wave graphic showing open door icon and alert icon together

Erkennen einer leicht geöffneten Tür

Erkennung bei offener Kühlschranktür

Intelligente Türwarnungen informieren dich sofort, wenn die Kühlschranktür nur einen Spalt offen steht. So bleiben deine Lebensmittel länger frisch und unnötiger Energieverbrauch wird vermieden.

1)LG ThinQ®

– Um die ThinQ®-Funktionen nutzen zu können, müssen Sie die App „LG ThinQ” aus dem Google Play Store oder Apple App Store auf Ihrem Smartphone installieren und eine WLAN-Verbindung herstellen. LG ThinQ ist auf kompatiblen Smartphones mit Android 9.0 oder höher und iOS 16.0 oder höher verfügbar. Eine Datenverbindung über das Smartphone und das WLAN zu Hause sowie die Produktregistrierung bei LG ThinQ® sind erforderlich.

– Die Funktionen von LG ThinQ® können je nach Produkt und Land variieren.

2) AI-Sparmodus

– Der AI-Sparmodus kann in zwei Stufen eingestellt werden (bis zu XX % für Stufe 1 und bis zu XX % für Stufe 2), wobei die Einsparungsrate je nach Energieeffizienzklasse und Spezifikationen des Produkts variiert.

– Die AI-Einsparungsrate für jede Stufe kann je nach den tatsächlichen Nutzungsbedingungen variieren.

– Die spezifischen Testdetails für die Einsparungsrate lauten wie folgt:

1. Testmodell: M876AAA582

2. Testbedingungen: Gefrierschrank bei -18 °C, Kühlschrank bei 3 °C, ohne Beladung

3. Installationsbedingungen: Raumtemperatur bei 25 °C, Luftfeuchtigkeit bei 55 %

4. Testmethode: 8 Stunden geöffnet, 16 Stunden geschlossen Gesamtöffnungszeiten während der Öffnungszeiten: Kühlschrank 28 Mal, Gefrierschrank 6 Mal Die Energieergebnisse für jede AI-Sparmodusstufe über 3 Tage werden in den 24-Stunden-Energieverbrauch umgerechnet und verglichen.

5. Bei Verwendung des AI-Sparmodus können der Abtauzyklus und die Kompressordrehzahl entsprechend der Umgebung angepasst werden. Die Anwendung von Stufe 2 kann zu einem Anstieg der Innentemperatur des Gefrier- und Kühlschranks führen.

6. Die Testergebnisse wurden von XXXXXX Inc. unter Verwendung ihrer spezifizierten Testmethode überprüft, können jedoch je nach tatsächlicher Nutzungsumgebung variieren.


7. Der AI-Sparmodus wird nur über die LG ThinQ-App unterstützt, und LG ThinQ® kann hinsichtlich der unterstützten Umgebungen und Nutzungsmethoden einige Einschränkungen aufweisen.

Maximale Frische

Präzise Kühlung für langanhaltende Frische

Linear Cooling hält Ihre Lebensmittel länger frisch, indem es Temperaturschwankungen minimiert und so Geschmack sowie Aussehen bewahrt.

LG fridge freezer (GBBW726CPY) graphic showing fresh tomato after 7 days with blue fluctuation graph and text ±0.5°C
LG fridge freezer (GBBW726CPY) graphic showing wilted tomato after 7 days with red fluctuation graph and text ±1.0°C

Herkömmlich

*Basierend auf den Testergebnissen des TÜV Rheinland unter Verwendung der internen Testmethode von LG, bei der die Gewichtsreduktionsrate von Gemüse zwischen dem Modell mit linearer Kühlung und dem Modell ohne lineare Kühlung verglichen wurde, zeigte das Modell mit linearer Kühlung eine geringere Gewichtsreduktionsrate.

LG bottom freezer (GBBW726CPY) open with light blue air flowing from left vent toward door baskets storing fruits bottles and containers

DoorCooling+®

Türkühlung für schnelle Frische

Dank der effizienten Kühlung von DoorCooling+®  werden Getränke und Lebensmittel schneller gekühlt und bleiben länger frisch.

 

 

*Basierend auf den Testergebnissen des TÜV Rheinland unter Verwendung der internen Testmethode von LG, bei der die Abkühlungsrate eines im oberen Korb platzierten Wasserbehälters von 25 °C auf 6 °C gemessen wurde, zeigte DoorCooling+® bei geöffneter Tür eine um 15,1 % schnellere Abkühlungsrate als bei geschlossener Tür.

*DoorCooling+® stoppt, wenn die Tür geöffnet wird.

*Die Ergebnisse können im tatsächlichen Gebrauch variieren. Nur für bestimmte Modelle.

LG bottom freezer (GBBW726CPY) Fresh Balancer storing lettuce bell pepper orange and apples with arrows up and down and Moist Balance Crisper close up

FRESHBalancer®

Optimale Feuchtigkeit für Obst und Gemüse

Der Moist Balance Crisper®  und der FRESHBalancer®  bewahren die Feuchtigkeit deiner Obst- und Gemüsesorten und sorgen so für länger anhaltende Frische.

 

 

*Basierend auf internen Tests von LG (Umgebungstemperatur 25 °C, normale Luftfeuchtigkeit, Gefrierschrank bei -18 °C, Kühlschrank bei 4 °C), gemessener Wasserverlust nach 24 Stunden.

*Produktbilder dienen nur zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

FRESHConverter+®

Flexible Temperaturzonen für optimale Lebensmittelaufbewahrung

Mit FRESHConverter+®³⁾ kannst du die Temperatur ganz einfach an unterschiedliche Lebensmittel anpassen – so bleiben deine Vorräte länger frisch.

 

    

    

     

 



3)FRESHConverter®

– Die Temperatureinstellung kann durch Drücken der Auswahltaste geändert werden. Es gibt drei verschiedene Modi: Fleisch (-3 °C), Fisch (0 °C) und Käse (2 °C).

– Basierend auf internen Testergebnissen von LG unter Verwendung der internen Testmethode von LG zur Messung der durchschnittlichen Temperaturschwankung im FRESHConverter+™-Fach ohne Beladung und bei einer Einstellung von 25 °C.

– Die Ergebnisse können je nach Änderungen der Außentemperatur oder der Einstellung der Innentemperatur variieren.

Maximale Kapaziät

Großzügige Kapazität, clever organisiert

Nutze den Stauraum optimal mit intelligenten, übersichtlichen Lösungen, die deine Lebensmittel länger frisch halten.

 

LG fridge freezer (GBBW726CPY) interior view with fruits on top shelf wine bottles in middle and more fruits on bottom shelf

LG fridge freezer (GBBW726CPY) close up of wine rack holding four bottles and box of macarons with rack design magnified in circular image

Weinregal

Nutze deinen Platz optimal – für Wein und mehr.

Ein Regal für Flaschen und Alltagsgegenstände – praktisch organisiert, ohne Platzverlust.

LG fridge freezer (GBBW726CPY) shelf highlighted in blue with arrows up and down right image shows folded shelf holding two water bottles

Ausziehbares Regal

Mehr Platz, wann immer du ihn brauchst.

Erweitere den Stauraum für große oder hohe Lebensmittel – für mehr Flexibilität und einfachere Organisation.

Flexible Aufbewahrung, übersichtlich organisiert

Durchdachte Einlegeböden und Zubehör ermöglichen dir, den Kühlschrank ordentlich zu halten und individuell an deine Bedürfnisse anzupassen.

LG fridge (GBBW726CPY) interior view with five shelves and adjustable height levels shown with blue arrows indicating vertical movement

Verstellbarer Boden

Maximale Raumeffizienz mit sieben einstellbaren Höhenstufen

LG bottom freezer (GBBW726CPY) interior with movable bucket holding juice packs and container placed above Fresh Balancer drawer

Herausnehmbare Box

Flexibel im Kühlschrank oder Gefrierschrank einsetzbar

LG bottom freezer (GBBW726CPY) interior with transparent sliding mini door basket holding six small sauce bottles

Türkorb

Platziere den Türkorb an der gewünschten Stelle

LG fridge freezer (GBBW726CPY) left image shows closed filter box with cheese and deodorizing icon bottom left right image shows box open revealing cheese

My Box

Mit geruchsabsorbierendem Kohlefilter

LG bottom freezer (GBBW726CPY) matte black front view in bright room with vertical blinds with 10 year compressor warranty and Energy Efficiency C icons below

LG bottom freezer (GBBW726CPY) matte black front view in bright room with vertical blinds with 10 year compressor warranty and Energy Efficiency C icons below

Bessere Energieeffizienz

Höchste Energieeffizienz Frische, die überzeugt – dank moderner Technologie

Der LG Smart Inverter Compressor®  passt die Kühlung intelligent an, spart Energie und sorgt für einen leisen Betrieb. Inklusive 10 Jahre Garantie.

 

*Der Hersteller LG Electronics Inc. (Garantiegeber) gewährt auf das beworbene Produkt eine Garantie von 10 Jahren auf den LG Smart Inverter Compressor® (ausgenommen gewerbliche Nutzung). Es beginnt die Frist für die Berechnung der Garantiedauer mit Rechnungsdatum. Der räumliche Geltungsbereich des Garantieschutzes ist das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland.

 

Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an den Deutschlandvertrieb des Garantiegebers:

LG Consumer Information Center (Service Hotline)

0800 45 444 45

 

Die Abbildung des Produkts dient nur zur Veranschaulichung und kann vom tatsächlichen Produkt abweichen.

Drucken

Alle Spezifikationen

BASISAUSSTATTUNG

  • Produktart

    Kühl-/Gefrierkombination

  • Standard/Tresentiefe

    Arbeitsplattentiefe

  • Energieeffizienzklasse

    A

KAPAZITÄT

  • Kapazität gesamt (in Liter)

    466

  • Kapazität Gefrierbereich (in Liter)

    140

  • Kapazität Kühlbereich (in Liter)

    279

  • Volumen Kaltlagerfach (in Liter)

    47

STEUERUNG & ANZEIGE

  • Internes LED-Display

    Ja (LED Display)

  • Express Freeze

    Ja

ABMESSUNGEN & GEWICHT

  • Packungsgewicht (kg)

    121

  • Produktabmessungen (B x H x T; in mm)

    697 x 2.030 x 704

  • Produktgewicht (in kg)

    113

  • Tiefe ohne Tür

    639

  • Höhe bis zur Oberkante des Gehäuses (in mm)

    2.030

  • Verpackungsabmessung (B x H x T, mm)

    739 x 2.107 x 772

MERKMALE

  • DoorCooling+®

    Ja

  • LINEARCooling®

    Ja

  • InstaView®

    Nein

EIS- & WASSERSYSTEM

  • Eiswürfelbereiter

    Twist-Eiswürfelschale

  • Wasserspender

    Nein

  • Ice Maker (automatisch)

    Nein

MATERIAL & AUSFÜHRUNG

  • Tür (Material)

    Metall mit Vinylbeschichtung

  • Frontfarbe

    Metal Sorbet

  • Metal Fresh® (Metallrückwand)

    Ja

  • Grifftyp

    Fach (schwarzes Dekor)

LEISTUNG

  • Kompressortyp

    Smart Inverter Compressor®

  • Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a)

    123

  • Klimaklasse

    SN-T

  • Luftschallemissionen in dB(A)

    29

  • Luftschallemissionsklasse

    A

KÜHLFACH

  • Türeinsatz transparent (Anzahl)

    4

  • Beleuchtung Kühlteil

    LED oben

  • Ablage aus gehärtetem Glas (Anzahl)

    2

  • Gemüsefach

    Ja (2)

  • Großes Wein- und Flaschenregal

    vollständige

  • Multi-Airflow

    Ja

  • Klappbares Regal

    Variables Ablagefach für XXL-Stauraum

  • Pure N Fresh

    Nein

  • Fresh Zone

    Nein

INTELLIGENTE TECHNOLOGIE

  • Smart Diagnosis®

    Ja

  • ThinQ® (WLAN)

    Ja

EAN CODE

  • EAN

    8806096606032

GEFRIERFACH

  • Schublade Gefrierschrank (Anzahl)

    3 transparente

Compliance-Informationen

WEITERE INFORMATION ZUR COMPLIANCE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Die Sicherheitshinweise für Zubehörteile sind in den Sicherheitshinweisen des Produkts enthalten und werden nicht separat bereitgestellt.

