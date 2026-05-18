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LG xboom Stage 501 by will.i.am | Party Speaker mit AI Karaoke Master

LG xboom Stage 501 by will.i.am | Party Speaker mit AI Karaoke Master

STAGE501
LG xboom Stage 501 by will.i.am | Party Speaker mit AI Karaoke Master, STAGE501
Vorderseite von LG xboom Stage 501 by will.i.am | Party Speaker mit AI Karaoke Master STAGE501
USP card: Versatile placement
USP card: xboom Signature Sound by will.i.am crafted by Peerless
USP card: Max 25h Playtime
USP card: Turn any song into karaoke with AI
front view with lighting off
left-perspective view with lighting on
right-perspective view with lighting on
rear view
top view with lighting-on
top view from back with lighting off
horizontal front view
horizontal front view with lighting on
battery and port close-up
cable port close-up
LG xboom Stage 501 by will.i.am | Party Speaker mit AI Karaoke Master, STAGE501
Vorderseite von LG xboom Stage 501 by will.i.am | Party Speaker mit AI Karaoke Master STAGE501
USP card: Versatile placement
USP card: xboom Signature Sound by will.i.am crafted by Peerless
USP card: Max 25h Playtime
USP card: Turn any song into karaoke with AI
front view with lighting off
left-perspective view with lighting on
right-perspective view with lighting on
rear view
top view with lighting-on
top view from back with lighting off
horizontal front view
horizontal front view with lighting on
battery and port close-up
cable port close-up

Hauptmerkmale

  • xboom Signature Sound by will.i.am
  • Der AI Karaoke Master macht jeden Song Karaoke-tauglich
  • Mit hochwertigen Peerless Treibern
  • Bis zu 25 Stunden Akkulaufzeit
  • Personalisierbarer AI Sound
  • 4 verschiedene Aufstellmöglichkeiten
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Logo iF Design Award

xboom Stage 501

iF Design Award – Winner

LG xboom Stage 501 ist ein tragbarer Party‑Speaker mit integrierter LED‑Beleuchtung und xboom Signature Sound, abgestimmt von will.i.am – für kraftvollen Sound, der jede Party auf das nächste Level hebt.

LG xboom Stage 501 ist ein tragbarer Party‑Speaker mit integrierter LED‑Beleuchtung und xboom Signature Sound, abgestimmt von will.i.am – für kraftvollen Sound, der jede Party auf das nächste Level hebt.

xboom Signature Sound by will.i.am – für Partys gemacht!

"LG xboom Stage 501 – kraftvoller Party‑Speaker mit Signature Sound, abgestimmt von Peerless und integrierter Beleuchtung LG xboom Stage 501 – intuitive Drehregler, um jeden Song direkt am Speaker in AI‑gestütztes Karaoke zu verwandeln LG xboom Stage 501 – vielseitig einsetzbar, präsentiert in verschiedenen Setups mit 4 Montage‑Modi LG xboom Stage 501 – bis zu 25 Stunden Akkulaufzeit, für Sound von Tag bis Nacht – und darüber hinaus.

"LG xboom Stage 501 – kraftvoller Party‑Speaker mit Signature Sound, abgestimmt von Peerless und integrierter Beleuchtung LG xboom Stage 501 – intuitive Drehregler, um jeden Song direkt am Speaker in AI‑gestütztes Karaoke zu verwandeln LG xboom Stage 501 – vielseitig einsetzbar, präsentiert in verschiedenen Setups mit 4 Montage‑Modi LG xboom Stage 501 – bis zu 25 Stunden Akkulaufzeit, für Sound von Tag bis Nacht – und darüber hinaus.

xboom Signature Sound – veredelt by will.i.am

Mit seiner Expertise aus den Bereichen Musik und Technologie hat by will.i.am den xboom Sound präzise abgestimmt – für mehr Balance, Wärme und Ausdruck. Durch sorgfältiges Feintuning liefert der xboom Stage 501 einen kraftvollen, klaren und kontrollierten Sound, der jede Party aufwertet und jeden Moment ganz besonders macht.

Beleuchteter LG xboom Stage 501 Speaker mit will.i.am im Hintergrund Schriftzug: „xboom by will.i.am“

Gefertigt mit Peerless‑Tradition – für souveränen, ausgewogenen Sound

Der xboom Signature Sound by will.i.am wird über hochwertige Treiber realisiert. Gemeinsam entwickelt mit Peerless, dem traditionsreichen dänischen Audiopionier mit über 100 Jahren Erfahrung.

Zwei 5,25‑Zoll‑Woofer sorgen für kraftvollen, kontrollierten Bass, während zwei 2,5‑Zoll‑Full‑Range‑Einheiten klare Höhen liefern. Zusammen füllen sie auch größere Räume mit sattem, ausgewogenem Party‑Sound.

Video: Peerless‑Treiber des xboom Stage 501.

*Die dargestellten Szenen dienen der Illustration.

Jeder Song wird Karaoke-tauglich – mit AI

Starte Karaoke sofort, ganz ohne App. Die AI‑gestützte Stimmentfernung isoliert Gesang in Echtzeit und verwandelt jeden Song in ein klares Karaoke‑Playback.

Mit dem AI Key Changer passt du die Tonhöhe direkt am Speaker an deine Stimme an und wechselst fließend zwischen Originaltrack und Instrumentalversion.

Ein Knopfdruck genügt – und du lannst lossingen.

LG xboom Stage 501 Lautsprecher mit AI-Karaoke-Master-Funktionen sowie AI-Schlüsselwechsel- und Stimmenentferner-Steuerungen, die jedes Lied in Karaoke verwandeln.

*Mikrofon nicht enthalten. Separat erhältlich.

Deine Party. Dein Sound. Dein Setup.

Der xboom Stage 501 passt sich deiner Party an – mit vier Montage‑Modi:

Horizontal | Geneigt | Vertikal | Stativ‑Modus

 

Jede Position ist akustisch optimiert und sorgt für klare Klangverteilung. Das drehbare Center‑Logo richtet sich automatisch aus – für ein stimmiges Design, egal wie du ihn platzierst.

1) LG xboom Stage 501 Party-Lautsprecher mit LED-Beleuchtung in vertikaler Aufstellung, wodurch ein aufrechter Party-Aufbau entsteht 2) LG xboom Stage 501 Party-Lautsprecher mit LED-Beleuchtung in geneigter Position, neben dem eine Person tanzt, um eine dynamische Party-Atmosphäre zu schaffen 3) LG xboom Stage 501 Party-Lautsprecher mit LED-Beleuchtung in horizontaler Anordnung für eine breite Klang- und Lichtabdeckung 4) LG xboom Stage 501 Party-Lautsprecher mit LED-Beleuchtung, an einer Stange montiert, für verbesserte Klang- und Lichteffekte.

Bis zu 25 Stunden Playtime – Sound bis zum Mogengrauen

Der xboom Stage 501 ist für lange Partys gemacht. Der leistungsstarke 99‑Wh‑Wechselakku sorgt für ausdauernden Sound und lässt sich bei Bedarf einfach austauschen – damit die Musik nie abbricht!

LG xboom Stage 501 – kabelloser Bluetooth-Lautsprecher mit 25 Stunden Akkulaufzeit für lange Partys.

*Max. 25 Std. basierend auf internen Tests (50 % Lautstärke, Beleuchtung aus).

*Wechselakku nicht enthalten, separat erhältlich.

Einhand‑Tragekomfort – nimm deine Bühne überallhin mit

Dank ergonomischem Griff trägst du den Speaker bequem horizontal oder vertikal mit einer Hand. Durch das optimierte Innendesign ist der xboom Stage 501 leicht zu transportieren und schnell aufgebaut – für kräftigen Sound, überall wo du bist.

Der LG xboom Stage 501 lässt sich sowohl vertikal als auch horizontal mit einer Hand tragen, was seine Tragbarkeit mit nur einer Hand und den mühelosen, einfachen Transport überallhin unterstreicht.

Perfekter Sound für jeden Raum – mit Space Calibration Pro

Ein integrierter Gyro‑Sensor analysiert die Aufstellung und passt den EQ automatisch an. Ob drinnen oder draußen – xboom Stage 501 sorgt jederzeit für klaren, kraftvollen Klang.

*Dieser Inhalt enthält AI‑generiertes Material.

AI Sound – optimiert für Musik & Sprache

Intelligente AI‑Algorithmen analysieren den Sound in Echtzeit und stimmen den EQ ideal ab:

Standard | Bass Boost | Clear Voice

 

Für satte Beats oder maximal verständliche Stimmen – ganz automatisch.

Der Party-Lautsprecher LG xboom Stage 501 mit LED-Beleuchtung, der die AI Sound-Funktion demonstriert und den Equalizer automatisch für eine verstärkte Basswiedergabe und eine klarere Sprachwiedergabe anpasst.

*Das Bild dient nur zur Veranschaulichung.

AI‑Beleuchtung im Takt deiner Musik

Die dualen LED‑Leuchtleisten reagieren dynamisch auf deinen Sound. AI erkennt Genre, Rhythmus und Melodie und passt die Lichteffekte perfekt an – für visuelle Vibes, die du sehen und fühlen kannst.

Voice | Melody | Rhythm

*Das Video dient nur zu Demonstrationszwecken

IPX4 – wasserabweisend, Outdoor-tauglich

Spritzwasser? Kein Problem. Dank IPX4‑Schutz bleibt der Sound stabil, auch bei Outdoor‑Partys oder am Wasser. Du konzentrierst dich auf die Party – nicht auf die Umgebung.

Der LG xboom Stage 501 IPX4 ist ein wasserabweisender Bluetooth-Lautsprecher, mit dem du Musik im Freien genießen kannst, ohne dir Gedanken über Wasser machen zu müssen.

*IPX4 schützt mindestens 10 Minuten lang vor Spritzwasser aus allen Richtungen.

*Das Bild dient nur zur Veranschaulichung.

xboom stage 501 Lautsprecher, der die Audioverbindung zwischen mehreren Lautsprechern über Party Link mit Auracast zu Hause veranschaulicht.

xboom stage 501 Lautsprecher, der die Audioverbindung zwischen mehreren Lautsprechern über Party Link mit Auracast zu Hause veranschaulicht.

Auracast™ – verbinde mehrere Speaker

Mit Bluetooth LE Audio & Auracast™ spielst du Audio gleichzeitig auf mehreren Speakern ab – für größere Räume oder Flächen - und für ein großartiges Sound‑Erlebnis bei jeder Feier.

*Diese Funktion ist verfügbar, wenn „Party Link“ im Menü „Smart Button“ der LG ThinQ-App aktiviert ist.

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