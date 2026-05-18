LG xboom Stage 501 by will.i.am | Party Speaker mit AI Karaoke Master

Der xboom Signature Sound by will.i.am wird über hochwertige Treiber realisiert. Gemeinsam entwickelt mit Peerless, dem traditionsreichen dänischen Audiopionier mit über 100 Jahren Erfahrung.

Zwei 5,25‑Zoll‑Woofer sorgen für kraftvollen, kontrollierten Bass, während zwei 2,5‑Zoll‑Full‑Range‑Einheiten klare Höhen liefern. Zusammen füllen sie auch größere Räume mit sattem, ausgewogenem Party‑Sound.