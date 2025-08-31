We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG UltraGear™ G4 24 Zoll Full-HD IPS Gaming-Monitor mit 144 Hz (übertaktet) | NVIDIA G-SYNC® kompatibel, sRGB 99% (Typ.)
Hauptmerkmale
- 24 Zoll Full-HD IPS-Display (1.920 x 1.080)
- 144 Hz Bildwiederholrate (übertaktet, 120 Hz nativ) / 1ms MBR
- NVIDIA® G-SYNC® Compatible / AMD FreeSync™ Premium Pro
Erlebe den Kampf mit lebendigen Farben
Unser Monitor unterstützt HDR10 und bietet 99 % sRGB-Abdeckung, womit er ein breites Farbspektrum bietet, das mit seinem IPS-Display eine hochauflösende Farbdarstellung für ein beeindruckendes Gaming-Erlebnis ermöglicht. Er ermöglicht Gamern, packende Schlachtfelder so zu erleben, wie es von den Spieleentwicklern beabsichtigt war.
Space Combat-Gameszene mit lebendigen Farben mit HDR, sRGB 99% und IPS-Display auf dem LG UltraGear-Monitor.
*Dieses Produkt unterstützt eine Bildwiederholrate von 120Hz und bis zu 144Hz im Übertaktungsmodus, wenn es über DisplayPort 1.4 angeschlossen ist. (HDMI 2.0 unterstützt bis zu 144Hz.)
*Aktualisierungsrate und Reaktionszeit können je nach Umgebung variieren, z. B. Inhalt oder PC-Leistung (CPU/GPU). DP 1.4-kompatibles Kabel und Grafikkarte sind erforderlich (Grafikkarte separat erhältlich).
*Motion Blur Reduction von 1ms reduziert die Luminanz. Die folgenden Funktionen können nicht verwendet werden, während die Funktion aktiviert ist: AMD FreeSync™ Premium / DAS (Dynamic Action Sync)
*Während des 1ms-MBR-Betriebs kann Flackern auftreten.
Zertifiziert mit weit verbreiteter Technologie
Mit AMD FreeSync™ und NVIDIA G-SYNC®-Kompatibilität, sorgt dieser Monitor für eine ruckelfreie, Darstellung ohne Verzögerungen sowie niedrige Latenzzeiten und damit unübertroffene Präzision und flüssiges Gaming.
Split-Screen-Ansicht eines Piloten in einem rasanten Game, das glattere und klarere Bilder zeigt.
*Die Leistung der Eigenschaften wird mit den Modellen verglichen, die die Sync-Technologie nicht verwenden.
*In Abhängigkeit von der Netzwerkverbindung kommt es möglicherweise zu Fehlern oder Verzögerungen.
Dynamic Action Sync
Dank Dynamic Action Sync wird die Eingabeverzögerung reduziert, sodass die Spieler kritische Momente in Echtzeit erfassen und schnell reagieren können.
Black Stabilizer
Mit Black Stabilizer können Spieler Scharfschützen auch in den dunkelsten Ecken besser erkennen und Blitzexplosionen schnell umgehen.
LG Switch-App
Intelligentere Steuerung, nahtloses Schalten durch LG Switch
Passe den Monitor mit LG Switch leicht für Gaming und Alltag an. Mühelose Monitoreinstellungen – Bildqualität und Helligkeit an deine Wünsche anpassen und sofort per Hotkey anwenden. Mit der App kannst du den Bildschirm auch in 11 Layouts aufteilen und deine Videoanrufplattform mit einem Klick starten, was deinem Setup noch mehr Komfort verleiht.
*Dieses Video dient nur zur Veranschaulichung und spiegelt möglicherweise nicht die tatsächlichen Produktspezifikationen für 24G411A wider.
*Der LG Switch erfordert Software und manuelles Herunterladen von LG.com für den ordnungsgemäßen Gebrauch.
Nahezu randloses Design und schlanker Ständerboden
Ultra-schlankes Design. Fast schwebend
Erlebe mehr Bildschirm und weniger Ablenkung mit der ultra-schlanken Lünette und dem minimalistischen, schlanken Standfuß mit einem nahezu randlosen Design. Der schwebend-wirkende Standfuß verbessert die klare, schwerelose Ästhetik, während das nahtlose Bildschirmgefühl ein immersives visuelles Erlebnis bietet – ideal für Doppelkonfigurationen oder minimalistische Arbeitsbereiche.
*Neigung (-5~20°), an der Wand montierbar (100x100).
Alle Spezifikationen
ABMESSUNGEN/GEWICHTE
Abmessungen mit Standfuß (B x H x T) [mm]
539,4 x 412 x 220 mm
Abmessungen ohne Standfuß (B x H x T) [mm]
539,4 x 317,1 x 38,7 mm
Abmessungen des Pakets (B x H x T) [mm]
620 x 134 x 385 mm
Gewicht mit Standfuß [kg]
3,3 kg
Gewicht ohne Standfuß [kg]
2,4 kg
Gewicht mit Verpackung [kg]
4,6 kg
FEATURES
HDR 10
Ja
VESA DisplayHDR™
Nein
Farbkalibrierung im Werk
Nein
HW-Kalibrierung
Nein
Automatische Helligkeit
Nein
Flicker Safe
Ja
Lese-Modus
Ja
Farbschwäche
Ja
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Compatible
AMD FreeSync™
FreeSync
Black Stabiliser
Ja
Dynamic Action Sync
Ja
Fadenkreuz
Ja
FPS Counter
Ja
Automatischer Eingang
Nein
PBP
Nein
PIP
Nein
Smart Energy Saving
Ja
POWER
Typ
Externes Netzteil
AC-Eingang
100 - 240 V
Leistungsaufnahme (Typ.)
14 kWh / 1.000 h
Stromverbrauch (Ruhemodus)
0,5 W
Leistungsaufnahme (DC aus)
0,3 W
INFO
Produktname
24G411A-B.AEU
Jahr
2025
DISPLAY
Größe [Zoll]
24 Zoll
Größe [cm]
60,4 cm
Auflösung
1.920 x 1.080 Pixel
Panel-Typ
IPS
Bildformat
16:9
Pixelabstand [mm]
0,2745 x 0,2745 mm
Helligkeit (Typ.) [cd/m²]
250 cd/m²
Colour Gamut (Typ.)
sRGB 99%
Farbtiefe (Anzahl der Farben)
16,7 Mio.
Kontrastverhältnis (Typ.)
1.500:1
Reaktionszeit
5 ms (GTG)
Bildwiederholfrequenz (Max.) [Hz]
144 Hz (übertaktet)
Betrachtungswinkel (CR≥10)
178° / 178°
KONNEKTIVITÄT
HDMI
1 x HDMI 2.0
DisplayPort
1 x DisplayPort 1.4
USB-C
Nein
LAN (RJ-45)
Nein
Kopfhörerausgang
Ja
SOUND
Lautsprecher
Nein
DTS HP:X
Nein
Maxx Audio
Nein
Rich Bass
Nein
Bluetooth-Konnektivität
Nein
MECHANISCH
Einstellungen der Anzeigeposition
Ja (Neigung)
Wandmontage möglich [mm]
100 x 100 mm
