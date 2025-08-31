LG UltraGear™ G4 24 Zoll Full-HD IPS Gaming-Monitor mit 144 Hz (übertaktet) | NVIDIA G-SYNC® kompatibel, sRGB 99% (Typ.)

*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.

*Dieses Produkt unterstützt eine Bildwiederholrate von 120Hz und bis zu 144Hz im Übertaktungsmodus, wenn es über DisplayPort 1.4 angeschlossen ist. (HDMI 2.0 unterstützt bis zu 144Hz.)

*Aktualisierungsrate und Reaktionszeit können je nach Umgebung variieren, z. B. Inhalt oder PC-Leistung (CPU/GPU). DP 1.4-kompatibles Kabel und Grafikkarte sind erforderlich (Grafikkarte separat erhältlich).