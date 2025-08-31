Skip to ContentSkip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
LG UltraGear™ G4 24 Zoll Full-HD IPS Gaming-Monitor mit 144 Hz (übertaktet) | NVIDIA G-SYNC® kompatibel, sRGB 99% (Typ.)
24G411A_EU new Erp label.pdf
Energieklasse : EU
Produktblatt

LG UltraGear™ G4 24 Zoll Full-HD IPS Gaming-Monitor mit 144 Hz (übertaktet) | NVIDIA G-SYNC® kompatibel, sRGB 99% (Typ.)

24G411A_EU new Erp label.pdf
Energieklasse : EU
Produktblatt

LG UltraGear™ G4 24 Zoll Full-HD IPS Gaming-Monitor mit 144 Hz (übertaktet) | NVIDIA G-SYNC® kompatibel, sRGB 99% (Typ.)

24G411A-B
Vorderansicht
-15-Grad-Seitenansicht
+15-Grad-Seitenansicht
Vorderansicht des Monitors mit tiefgestelltem Standfuß
Seitenansicht
Seitenansicht mit geneigtem Monitor
Ansicht von oben
-15-Grad-Ansicht von oben
+15-Grad-Ansicht von oben
Rückansicht mit ausgeschalteter Beleuchtung
Rückansicht mit eingeschalteter Beleuchtung
Rückansicht mit eingeschalteter Beleuchtung
Vorderansicht
-15-Grad-Seitenansicht
+15-Grad-Seitenansicht
Vorderansicht des Monitors mit tiefgestelltem Standfuß
Seitenansicht
Seitenansicht mit geneigtem Monitor
Ansicht von oben
-15-Grad-Ansicht von oben
+15-Grad-Ansicht von oben
Rückansicht mit ausgeschalteter Beleuchtung
Rückansicht mit eingeschalteter Beleuchtung
Rückansicht mit eingeschalteter Beleuchtung

Hauptmerkmale

  • 24 Zoll Full-HD IPS-Display (1.920 x 1.080)
  • 144 Hz Bildwiederholrate (übertaktet, 120 Hz nativ) / 1ms MBR
  • NVIDIA® G-SYNC® Compatible / AMD FreeSync™ Premium Pro
Vorderansicht des UltraGear™ 24g411a Gaming-Monitors.

Vorderansicht des UltraGear™ 24g411a Gaming-Monitors.

24 Zoll 144 Hz (übertaktet)
Full-HD IPS Gaming-Monitor

*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.

24-Zoll FHD IPS 1920x1080, sRGB 99%, HDR 10, 120Hz Bildwiederholrate, 1ms MRB, ultra-schlankes Design
Die Anzeige ist in Großbuchstaben geschrieben.

Erlebe den Kampf mit lebendigen Farben

Unser Monitor unterstützt HDR10 und bietet 99 % sRGB-Abdeckung, womit er ein breites Farbspektrum bietet, das mit seinem IPS-Display eine hochauflösende Farbdarstellung für ein beeindruckendes Gaming-Erlebnis ermöglicht. Er ermöglicht Gamern, packende Schlachtfelder so zu erleben, wie es von den Spieleentwicklern beabsichtigt war.

Space Combat-Gameszene mit lebendigen Farben mit HDR, sRGB 99% und IPS-Display auf dem LG UltraGear-Monitor.

*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.

IPS™-Display

Das IPS™-Display von LG überzeugt mit hochpräzisen Farben und einem großen Betrachtungswinkel.

HDR 10

HDR 10 (High Dynamic Range) unterstützt bestimmte Farb- und Helligkeitsstufen.

sRGB 99 % (Typ.)

Die 99%ige Abdeckung des DCI-P3-Farbraums sorgt für eine hochpräzise Farbwiedergabe.

Die Geschwindigkeit wird in Großbuchstaben geschrieben.
Rennspielszene mit einer extrem schnellen Reaktionszeit und einer schnellen 144Hz refresh rate.

Fließende Gaming-Bewegung 144 Hz (übertaktet) (native 1 20Hz)

Die 144 Hz (übertaktet) (native 120 Hz) Bildwiederholrate sorgt für flüssige, kristallklare Darstellung und minimiert gleichzeitig Bewegungsunschärfe. Tauche mit jedem Bild tiefer in das Spiel ein.

*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.

*Dieses Produkt unterstützt eine Bildwiederholrate von 120Hz und bis zu 144Hz im Übertaktungsmodus, wenn es über DisplayPort 1.4 angeschlossen ist. (HDMI 2.0 unterstützt bis zu 144Hz.)

*Aktualisierungsrate und Reaktionszeit können je nach Umgebung variieren, z. B. Inhalt oder PC-Leistung (CPU/GPU). DP 1.4-kompatibles Kabel und Grafikkarte sind erforderlich (Grafikkarte separat erhältlich).

Auf dem Bildschirm ist ein gelber Rennwagen zu sehen, der vorwärts rast, wobei das Innere des weißen quadratischen Kastens deutlich und das Äußere unscharf dargestellt ist.

Schneller
zum Sieg

1ms Motion Blur-Reduzierung* sorgt für flüssiges Gameplay mit weniger Blurring und Ghosting. Dynamische, rasante Objekte inmitten all der Action können Spielern einen Wettbewerbsvorteil verschaffen.

*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.

*Motion Blur Reduction von 1ms reduziert die Luminanz. Die folgenden Funktionen können nicht verwendet werden, während die Funktion aktiviert ist: AMD FreeSync™ Premium / DAS (Dynamic Action Sync)

*Während des 1ms-MBR-Betriebs kann Flackern auftreten.

Zertifiziert mit weit verbreiteter Technologie

Mit AMD FreeSync™ und NVIDIA G-SYNC®-Kompatibilität, sorgt dieser Monitor für eine ruckelfreie, Darstellung ohne Verzögerungen sowie niedrige Latenzzeiten und damit unübertroffene Präzision und flüssiges Gaming.

Split-Screen-Ansicht eines Piloten in einem rasanten Game, das glattere und klarere Bilder zeigt.

Logos von NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync™.

*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.

*Die Leistung der Eigenschaften wird mit den Modellen verglichen, die die Sync-Technologie nicht verwenden.

*In Abhängigkeit von der Netzwerkverbindung kommt es möglicherweise zu Fehlern oder Verzögerungen.

Dynamic Action Sync

Dank Dynamic Action Sync wird die Eingabeverzögerung reduziert, sodass die Spieler kritische Momente in Echtzeit erfassen und schnell reagieren können.

Black Stabilizer

Mit Black Stabilizer können Spieler Scharfschützen auch in den dunkelsten Ecken besser erkennen und Blitzexplosionen schnell umgehen.

Fadenkreuz

Der Zielpunkt ist in der Mitte fixiert, um die Schussgenauigkeit zu erhöhen.

*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.

Gebrauchstauglichkeit ist in Großbuchstaben geschrieben.

LG Switch-App

Intelligentere Steuerung, nahtloses Schalten durch LG Switch

Passe den Monitor mit LG Switch leicht für Gaming und Alltag an. Mühelose Monitoreinstellungen – Bildqualität und Helligkeit an deine Wünsche anpassen und sofort per Hotkey anwenden. Mit der App kannst du den Bildschirm auch in 11 Layouts aufteilen und deine Videoanrufplattform mit einem Klick starten, was deinem Setup noch mehr Komfort verleiht.

*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.

*Dieses Video dient nur zur Veranschaulichung und spiegelt möglicherweise nicht die tatsächlichen Produktspezifikationen für 24G411A wider.

*Der LG Switch erfordert Software und manuelles Herunterladen von LG.com für den ordnungsgemäßen Gebrauch.

Nahezu randloses Design und schlanker Ständerboden

Ultra-schlankes Design. Fast schwebend

Erlebe mehr Bildschirm und weniger Ablenkung mit der ultra-schlanken Lünette und dem minimalistischen, schlanken Standfuß mit einem nahezu randlosen Design. Der schwebend-wirkende Standfuß verbessert die klare, schwerelose Ästhetik, während das nahtlose Bildschirmgefühl ein immersives visuelles Erlebnis bietet – ideal für Doppelkonfigurationen oder minimalistische Arbeitsbereiche.

Symbol „Einfassungsloses Design“.

Nahezu randloses Design

mit schmalem Standfuß

Symbol „Neigungsverstellbar“.

Neigung

-5 bis 20 °

Symbol für Wandbefestigung.

Befestigung an der Wand

100X100

*Bilder wurden simuliert, um das Verständnis der Eigenschaften zu verbessern. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

*Neigung (-5~20°), an der Wand montierbar (100x100).

Drucken

Alle Spezifikationen

ABMESSUNGEN/GEWICHTE

  • Abmessungen mit Standfuß (B x H x T) [mm]

    539,4 x 412 x 220 mm

  • Abmessungen ohne Standfuß (B x H x T) [mm]

    539,4 x 317,1 x 38,7 mm

  • Abmessungen des Pakets (B x H x T) [mm]

    620 x 134 x 385 mm

  • Gewicht mit Standfuß [kg]

    3,3 kg

  • Gewicht ohne Standfuß [kg]

    2,4 kg

  • Gewicht mit Verpackung [kg]

    4,6 kg

FEATURES

  • HDR 10

    Ja

  • VESA DisplayHDR™

    Nein

  • Farbkalibrierung im Werk

    Nein

  • HW-Kalibrierung

    Nein

  • Automatische Helligkeit

    Nein

  • Flicker Safe

    Ja

  • Lese-Modus

    Ja

  • Farbschwäche

    Ja

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Compatible

  • AMD FreeSync™

    FreeSync

  • Black Stabiliser

    Ja

  • Dynamic Action Sync

    Ja

  • Fadenkreuz

    Ja

  • FPS Counter

    Ja

  • Automatischer Eingang

    Nein

  • PBP

    Nein

  • PIP

    Nein

  • Smart Energy Saving

    Ja

POWER

  • Typ

    Externes Netzteil

  • AC-Eingang

    100 - 240 V

  • Leistungsaufnahme (Typ.)

    14 kWh / 1.000 h

  • Stromverbrauch (Ruhemodus)

    0,5 W

  • Leistungsaufnahme (DC aus)

    0,3 W

INFO

  • Produktname

    24G411A-B.AEU

  • Jahr

    2025

DISPLAY

  • Größe [Zoll]

    24 Zoll

  • Größe [cm]

    60,4 cm

  • Auflösung

    1.920 x 1.080 Pixel

  • Panel-Typ

    IPS

  • Bildformat

    16:9

  • Pixelabstand [mm]

    0,2745 x 0,2745 mm

  • Helligkeit (Typ.) [cd/m²]

    250 cd/m²

  • Colour Gamut (Typ.)

    sRGB 99%

  • Farbtiefe (Anzahl der Farben)

    16,7 Mio.

  • Kontrastverhältnis (Typ.)

    1.500:1

  • Reaktionszeit

    5 ms (GTG)

  • Bildwiederholfrequenz (Max.) [Hz]

    144 Hz (übertaktet)

  • Betrachtungswinkel (CR≥10)

    178° / 178°

KONNEKTIVITÄT

  • HDMI

    1 x HDMI 2.0

  • DisplayPort

    1 x DisplayPort 1.4

  • USB-C

    Nein

  • LAN (RJ-45)

    Nein

  • Kopfhörerausgang

    Ja

SOUND

  • Lautsprecher

    Nein

  • DTS HP:X

    Nein

  • Maxx Audio

    Nein

  • Rich Bass

    Nein

  • Bluetooth-Konnektivität

    Nein

MECHANISCH

  • Einstellungen der Anzeigeposition

    Ja (Neigung)

  • Wandmontage möglich [mm]

    100 x 100 mm

Compliance-Informationen

WEITERE INFORMATION ZUR COMPLIANCE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Die Sicherheitshinweise für Zubehörteile sind in den Sicherheitshinweisen des Produkts enthalten und werden nicht separat bereitgestellt.

Bewertungen

Hier finden Sie weiterführende Informationen wie Bewertungen von unserem datenschutzkonform eingebundenen Drittanbieter Bazaarvoice überprüft werden

Empfehlungen für dich

Händler finden

Entdecke dieses Produkt bei einem Händler deiner Wahl.

Online oder direkt in deiner Nähe.