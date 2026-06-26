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LG UltraGear™ 27 Zoll 180 Hz 4K-UHD Gaming Monitor 27G810A mit Dual-Mode, DCI-P3 95% (Typ.), VESA DisplayHDR™ 400, 1 ms GtG, HDMI 2.1

27G810A_EU new Erp label.pdf
Energieklasse : EU
Produktblatt
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LG UltraGear™ 27 Zoll 180 Hz 4K-UHD Gaming Monitor 27G810A mit Dual-Mode, DCI-P3 95% (Typ.), VESA DisplayHDR™ 400, 1 ms GtG, HDMI 2.1

27G810A
Vorderseite von LG UltraGear™ 27 Zoll 180 Hz 4K-UHD Gaming Monitor 27G810A mit Dual-Mode, DCI-P3 95% (Typ.), VESA DisplayHDR™ 400, 1 ms GtG, HDMI 2.1 27G810A
LG UltraGear™ 27 Zoll 180 Hz 4K-UHD Gaming Monitor 27G810A mit Dual-Mode, DCI-P3 95% (Typ.), VESA DisplayHDR™ 400, 1 ms GtG, HDMI 2.1
LG UltraGear™ 27 Zoll 180 Hz 4K-UHD Gaming Monitor 27G810A mit Dual-Mode, DCI-P3 95% (Typ.), VESA DisplayHDR™ 400, 1 ms GtG, HDMI 2.1
LG UltraGear™ 27 Zoll 180 Hz 4K-UHD Gaming Monitor 27G810A mit Dual-Mode, DCI-P3 95% (Typ.), VESA DisplayHDR™ 400, 1 ms GtG, HDMI 2.1
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Vorderseite von LG UltraGear™ 27 Zoll 180 Hz 4K-UHD Gaming Monitor 27G810A mit Dual-Mode, DCI-P3 95% (Typ.), VESA DisplayHDR™ 400, 1 ms GtG, HDMI 2.1 27G810A
LG UltraGear™ 27 Zoll 180 Hz 4K-UHD Gaming Monitor 27G810A mit Dual-Mode, DCI-P3 95% (Typ.), VESA DisplayHDR™ 400, 1 ms GtG, HDMI 2.1
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LG UltraGear™ 27 Zoll 180 Hz 4K-UHD Gaming Monitor 27G810A mit Dual-Mode, DCI-P3 95% (Typ.), VESA DisplayHDR™ 400, 1 ms GtG, HDMI 2.1
LG UltraGear™ 27 Zoll 180 Hz 4K-UHD Gaming Monitor 27G810A mit Dual-Mode, DCI-P3 95% (Typ.), VESA DisplayHDR™ 400, 1 ms GtG, HDMI 2.1
LG UltraGear™ 27 Zoll 180 Hz 4K-UHD Gaming Monitor 27G810A mit Dual-Mode, DCI-P3 95% (Typ.), VESA DisplayHDR™ 400, 1 ms GtG, HDMI 2.1

Hauptmerkmale

  • 27 Zoll 4K-UHD (3.840 x 2.160) IPS-Display
  • VESA DisplayHDR™ 400
  • 180 Hz Bildwiederholrate
  • 1ms (GtG) Reaktionszeit
  • NVIDIA® G-SYNC® Compatible / VESA Certified AdaptiveSync / AMD FreeSync™ Premium
Mehr
Vorderansicht des UltraGear™ 27G810a Gaming-Monitors.

Vorderansicht des UltraGear™ 27G810a Gaming-Monitors.

27 Zoll 4K 180 Hz IPS Gaming Monitor mit Dual-Mode

Vorderansicht des LG UltraGear™ 27G810A Gaming-Monitors auf seiner sechseckigen Basis, der in einem futuristischen, neonbeleuchteten Korridor angeordnet ist; auf dem Bildschirm sind lebendige violette und rote Wirbel mit dem UltraGear™-Logo in der Mitte zu sehen.

Vorderansicht des LG UltraGear™ 27G810A Gaming-Monitors auf seiner sechseckigen Basis, der in einem futuristischen, neonbeleuchteten Korridor angeordnet ist; auf dem Bildschirm sind lebendige violette und rote Wirbel mit dem UltraGear™-Logo in der Mitte zu sehen.

*Zur Verdeutlichung von Eigenschaften sind die Abbildungen nachgestellt. Dies kann von der tatsächlichen Nutzung abweichen.

Collage mit fünf Eigenschaften-Kacheln zum Aufzeigen des LG UltraGear™ 27G810A: oben links ist ein Fantasie-Schlachtfeld mit dem Text „27″ 4K UHD 3840 × 2160“ zu sehen, oben rechts sind gepanzerte Sci-Fi-Krieger über „DCI-P3 95% (Typ.) & VESA DisplayHDR™ 400“ dargestellt, unten links eine Mischung aus Renn- und Fantasieszenen unter „Dual-Mode 4K UHD 180 Hz – FHD 360 Hz“, unten in der Mitte befindet sich ein Raumfahrzeug über der Erde neben „1ms (GtG)”; unten rechts eine Nahaufnahme eines Kabels für HDMI 2.1.

Collage mit fünf Eigenschaften-Kacheln zum Aufzeigen des LG UltraGear™ 27G810A: oben links ist ein Fantasie-Schlachtfeld mit dem Text „27″ 4K UHD 3840 × 2160“ zu sehen, oben rechts sind gepanzerte Sci-Fi-Krieger über „DCI-P3 95% (Typ.) & VESA DisplayHDR™ 400“ dargestellt, unten links eine Mischung aus Renn- und Fantasieszenen unter „Dual-Mode 4K UHD 180 Hz – FHD 360 Hz“, unten in der Mitte befindet sich ein Raumfahrzeug über der Erde neben „1ms (GtG)”; unten rechts eine Nahaufnahme eines Kabels für HDMI 2.1.

Das Wort „DISPLAY“ in großen Buchstaben mit Farbverlauf, die auf einem dunklen Hintergrund zentriert sind, mit einem dünnen umrandeten Kästchen, das sich von links erstreckt.

Das Wort „DISPLAY“ in großen Buchstaben mit Farbverlauf, die auf einem dunklen Hintergrund zentriert sind, mit einem dünnen umrandeten Kästchen, das sich von links erstreckt.

Hero-banner voor de LG UltraGear™ 27G810A: een fantasiekrijger te paard nadert zonovergoten ruïnes, omlijst door een donker bos. De koptekst luidt "Domineer met het ideale formaat", gevolgd door tekst over 4K-helderheid en Dual-Mode-snelheden. In de hoek staat een overlay met de belangrijkste specificaties: "27″ | 4K UHD | 180 Hz".

Hero-banner voor de LG UltraGear™ 27G810A: een fantasiekrijger te paard nadert zonovergoten ruïnes, omlijst door een donker bos. De koptekst luidt "Domineer met het ideale formaat", gevolgd door tekst over 4K-helderheid en Dual-Mode-snelheden. In de hoek staat een overlay met de belangrijkste specificaties: "27″ | 4K UHD | 180 Hz".

Dominiere mit der idealen Größe

Unser 27 Zoll Gaming-Monitor mit einer Auflösung von 4K zeigt gleich nach dem Auspacken Bilder in natürlicher Klarheit von 4K-UHD. Wenn du Extra-Geschwindigkeit brauchst, dann schalte den Dual-Mode ein: Genieße 4K bei 180 Hz für ausgewogene Details und flüssige Bildfolgen oder wechsele zu Full-HD bei 360 Hz für maximale Frame-Stimulation – alles gestützt auf eine Reaktion von 1 ms GtG, die jede Bewegung rasiermesserscharf darstellt.

*Zur Verdeutlichung von Eigenschaften sind die Abbildungen nachgestellt. Dies kann von der tatsächlichen Nutzung abweichen.

Display HDR 400 | DCI-P3 95 %

Tauche in echte Farben ein, beherrsche das Game

Unser Gaming-Monitor unterstützt ein breites Farbspektrum, den Farbraum DCI–P3 95%. Das ermöglicht die farbtreue Wiedergabe mit VESA DisplayHDR™ 400 mit dem Resultat eines realistischen Spielvergnügens.

Futuristische Krieger in Rüstung, die mit Energiewaffen in einer neonbeleuchteten Stadt kämpfen.

*Zur Verdeutlichung von Eigenschaften sind die Abbildungen nachgestellt. Dies kann von der tatsächlichen Nutzung abweichen.

Das Wort „SPEED“ in großen Buchstaben mit Farbverlauf, die auf einem dunklen Hintergrund zentriert sind, mit einem dünnen umrandeten Kästchen, das sich von links erstreckt.

Das Wort „SPEED“ in großen Buchstaben mit Farbverlauf, die auf einem dunklen Hintergrund zentriert sind, mit einem dünnen umrandeten Kästchen, das sich von links erstreckt.

Dual-Mode mit auswählbaren Optionen
wechselt zwischen 360 Hz und 180 Hz

Mit dem VESA-zertifizierten Dual-Mode wechselst du nahtlos zwischen 4K-UHD 180 Hz für grafikintensive Games und Full-HD 360 Hz für rasante Action. Genieße den Dual-Mode mit wählbaren Optionen und stelle über das On-Screen Display ganz einfach deine bevorzugte Bildwiederholratez ein (180 Hz oder 360 Hz). Außerdem kannst du über LG Switch ganz einfach zwischen physischen Hotkeys und Tastenkombinationen wechseln und so das Gameplay für alle Genres optimieren.

Ritter und Rennwagen zur Verdeutlichung von 180Hz 4K UHD und 360Hz FHD.

Ritter und Rennwagen zur Verdeutlichung von 180Hz 4K UHD und 360Hz FHD.

*Zur Verdeutlichung von Eigenschaften sind die Abbildungen nachgestellt. Beim tatsächlichen Erleben kann es zu Abweichungen kommen.

*Die Leistung von „Dual-Mode“ ist möglicherweise von Game-Typ, Computergrafik-Spezifikationen und Konfiguration abhängig.

Überwältigende Geschwindigkeit, die zum Gaming einlädt

Die ultraschnelle Reaktionszeit von 1 ms (GtG) mit reduziertem Reverse Ghosting und einer schnellen Reaktionszeit lässt dich eine völlig neue Gaming-Leistung genießen.

*Zur Verdeutlichung von Eigenschaften sind die Abbildungen nachgestellt. Dies kann von der tatsächlichen Nutzung abweichen.

*Wähle „Schneller Modus“, um „1ms Reaktionszeit“ zu erreichen. (Game-Anpassung → Reaktionszeit → Schneller Modus).

Das Wort „TECHNOLOGIE“ in großen Buchstaben mit Farbverlauf, die auf einem dunklen Hintergrund zentriert sind, mit einem dünnen umrandeten Kästchen, das sich von links erstreckt.

Das Wort „TECHNOLOGIE“ in großen Buchstaben mit Farbverlauf, die auf einem dunklen Hintergrund zentriert sind, mit einem dünnen umrandeten Kästchen, das sich von links erstreckt.

Zertifiziert mittels weit verbreiteter Technologie

Mit AMD FreeSync™ Premium, NVIDIA-validierter G-SYNC®-Kompatibilität und VESA AdaptiveSync™-Zertifizierung sorgt dieser Monitor für eine ruckelfreie Darstellung sowie niedrige Latenzzeiten und damit unübertroffene Präzision und flüssiges Gaming.

Vergleich des fließenden Gaming-Bildes – Links ist das Bild verzerrt, rechts nicht.

Logos von NVIDIA G-SYNC, VESA AdaptiveSync und AMD FreeSync Premium.

Logos von NVIDIA G-SYNC, VESA AdaptiveSync und AMD FreeSync Premium.

*Zur Verdeutlichung von Eigenschaften sind die Abbildungen nachgestellt. Beim tatsächlichen Erleben kann es zu Abweichungen kommen.

*Die Leistung der Eigenschaften wird mit den Modellen verglichen, die die Sync-Technologie nicht verwenden.

*In Abhängigkeit von der Netzwerkverbindung kommt es möglicherweise zu Fehlern oder Verzögerungen.

Dynamic Action Sync

Dank Dynamic Action Sync wird die Verzögerungen des Eingangssignals reduziert. Dadurch können die Spieler entscheidende Momente in Echtzeit erfassen und schnell reagieren.

Black Stabilizer

Mit Black Stabilizer können Spieler Scharfschützen auch in den dunkelsten Ecken besser erkennen und Blitzexplosionen schnell umgehen.

Fadenkreuz

Der Zielpunkt ist in der Mitte fixiert. Das erhöht die Genauigkeit des Schusses.

*Zur Verdeutlichung von Eigenschaften sind die Abbildungen nachgestellt. Beim tatsächlichen Erleben kann es zu Abweichungen kommen.

Das 4-polige Kopfhörerkabel ist mit dem Monitor verbunden.

4-poliger Kopfhörerausgang

Plugin für immersiven
Sound-Effekt

Genieße deine Games mit Voice-Chat, indem du den Kopfhörer über den 4-poligen Kopfhörerausgang anschließt. Darüber hinaus kannst du mit DTS-Headphone:X den virtuellen 3D-Klang noch intensiver erleben.

*Kopfhörer sind separat erhältlich.

Kompakt und schnittig 

Erlebe unser nahezu randloses Design mit umfassend verstellbarem Standfuß, drehbar, neigbar und in der Höhe verstellbar. Der schnörkellose L-Standfuß und der große Drehbereich sind auf nur minimalen Platzbedarf auf dem Tisch und effiziente Nutzung des vorhandenen Platzes ausgelegt.

Draaibaar en verstelbaar pictogram.

Drehung

-30° ~ 30°

Kantelbaar pictogram.

Neigung

-5° ~ 21°

In hoogte verstelbaar pictogram.

Höhe

130mm

Pictogram voor een bidirectioneel draaipunt.

Pivot

In zwei Richtungen

Vorder- und Rückansicht des UltraGear™ 27G640A Gaming-Monitors mit einer futuristischen Rennszene auf dem Bildschirm.

Vorder- und Rückansicht des UltraGear™ 27G640A Gaming-Monitors mit einer futuristischen Rennszene auf dem Bildschirm.

HDMI-pictogram.

HDMI™ 2.1 x2

DisplayPort-pictogram.

DisplayPort 1.4 x1

mit DSC

*Zur Verdeutlichung von Eigenschaften sind die Abbildungen nachgestellt. Beim tatsächlichen Erleben kann es zu Abweichungen kommen.

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Alle Spezifikationen

INFO

  • Jahr

    2026

  • Produktname

    27G810A-B.AEU

POWER

  • Typ

    Externes Netzteil

  • AC-Eingang

    100 – 240 V

  • Leistungsaufnahme (DC aus)

    0,3 W

DISPLAY

  • Größe [Zoll]

    27 Zoll

  • Größe [cm]

    68,4 cm

  • Auflösung

    3.840 x 2.160 Pixel

  • Panel-Typ

    IPS

  • Bildformat

    16:9

  • Pixelabstand [mm]

    0,1554 x 0,1554 mm

  • Helligkeit (Typ.) [cd/m²]

    400 cd/m²

  • Farbtiefe (Anzahl der Farben)

    1,07 Mrd.

  • Kontrastverhältnis (Typ.)

    1.000:1

  • Reaktionszeit

    1 ms (GtG)

  • Bildwiederholfrequenz (Max.) [Hz]

    180 Hz bei 4K-UHD / 360 Hz bei FHD

  • Betrachtungswinkel (CR≥10)

    178° / 178

  • Krümmung

    Nein

FEATURES

  • HDR 10

    Ja

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR 400

  • HDR Effect

    Ja

  • Automatische Helligkeit

    Nein

  • Lese-Modus

    Ja

  • Farbschwäche

    Ja

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Compatible

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium

  • Black Stabiliser

    Ja

  • Dynamic Action Sync

    Ja

  • Fadenkreuz

    Ja

  • FPS Counter

    Ja

  • RGB-LED-Beleuchtung

    Nein

  • PBP

    Nein

  • PIP

    Nein

  • Smart Energy Saving

    Ja

  • Kamera

    Nein

  • Mikrofon

    Nein

SW-ANWENDUNG

  • LG Calibration Studio (True Colour Pro)

    Ja

  • Dual Controller

    Ja

KONNEKTIVITÄT

  • HDMI

    2 x

  • DisplayPort

    1 x

  • USB-C

    Nein

  • USB Upstream-Anschluss

    1 x USB-B (3.0)

  • USB Downstream-Anschluss

    2 x USB-A (3.0)

  • Eingebauter KVM

    Nein

  • LAN (RJ-45)

    Nein

  • Kopfhörerausgang

    3,5 mm (4-polig)

SOUND

  • Lautsprecher

    Nein

  • DTS HP:X

    Ja

  • Maxx Audio

    Nein

  • Rich Bass

    Nein

  • Bluetooth-Konnektivität

    Nein

MECHANISCH

  • Wandmontage möglich [mm]

    100 x 100 mm

ABMESSUNGEN/GEWICHTE

  • Abmessungen mit Standfuß (B x H x T) [mm]

    613,5 x 534,5 x 220 mm (oben) 613,5 x 404,5 x 220 mm (unten)

  • Abmessungen ohne Standfuß (B x H x T) [mm]

    613,5 x 371,6 x 51,3 mm

  • Abmessungen des Pakets (B x H x T) [mm]

    691 x 168 x 523 mm

  • Gewicht mit Standfuß [kg]

    7,4 kg

  • Gewicht ohne Standfuß [kg]

    4,9 kg

  • Gewicht mit Verpackung [kg]

    9,9 kg

Compliance-Informationen

WEITERE INFORMATION ZUR COMPLIANCE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Die Sicherheitshinweise für Zubehörteile sind in den Sicherheitshinweisen des Produkts enthalten und werden nicht separat bereitgestellt.
Um mehr darüber zu erfahren, wie dieses Produkt mit Daten umgeht und welche Rechte Sie als Nutzer haben, besuchen Sie bitte „Datenabdeckung & Spezifikationen“ unter LG Privacy

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