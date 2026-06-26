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LG UltraGear™ 27 Zoll 180 Hz 4K-UHD Gaming Monitor 27G810A mit Dual-Mode, DCI-P3 95% (Typ.), VESA DisplayHDR™ 400, 1 ms GtG, HDMI 2.1
LG UltraGear™ 27 Zoll 180 Hz 4K-UHD Gaming Monitor 27G810A mit Dual-Mode, DCI-P3 95% (Typ.), VESA DisplayHDR™ 400, 1 ms GtG, HDMI 2.1
*Zur Verdeutlichung von Eigenschaften sind die Abbildungen nachgestellt. Dies kann von der tatsächlichen Nutzung abweichen.
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Display HDR 400 | DCI-P3 95 %
Tauche in echte Farben ein, beherrsche das Game
Unser Gaming-Monitor unterstützt ein breites Farbspektrum, den Farbraum DCI–P3 95%. Das ermöglicht die farbtreue Wiedergabe mit VESA DisplayHDR™ 400 mit dem Resultat eines realistischen Spielvergnügens.
Futuristische Krieger in Rüstung, die mit Energiewaffen in einer neonbeleuchteten Stadt kämpfen.
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Dual-Mode mit auswählbaren Optionen
wechselt zwischen 360 Hz und 180 Hz
Mit dem VESA-zertifizierten Dual-Mode wechselst du nahtlos zwischen 4K-UHD 180 Hz für grafikintensive Games und Full-HD 360 Hz für rasante Action. Genieße den Dual-Mode mit wählbaren Optionen und stelle über das On-Screen Display ganz einfach deine bevorzugte Bildwiederholratez ein (180 Hz oder 360 Hz). Außerdem kannst du über LG Switch ganz einfach zwischen physischen Hotkeys und Tastenkombinationen wechseln und so das Gameplay für alle Genres optimieren.
*Zur Verdeutlichung von Eigenschaften sind die Abbildungen nachgestellt. Beim tatsächlichen Erleben kann es zu Abweichungen kommen.
*Die Leistung von „Dual-Mode“ ist möglicherweise von Game-Typ, Computergrafik-Spezifikationen und Konfiguration abhängig.
Überwältigende Geschwindigkeit, die zum Gaming einlädt
Die ultraschnelle Reaktionszeit von 1 ms (GtG) mit reduziertem Reverse Ghosting und einer schnellen Reaktionszeit lässt dich eine völlig neue Gaming-Leistung genießen.
*Zur Verdeutlichung von Eigenschaften sind die Abbildungen nachgestellt. Dies kann von der tatsächlichen Nutzung abweichen.
*Wähle „Schneller Modus“, um „1ms Reaktionszeit“ zu erreichen. (Game-Anpassung → Reaktionszeit → Schneller Modus).
Zertifiziert mittels weit verbreiteter Technologie
Mit AMD FreeSync™ Premium, NVIDIA-validierter G-SYNC®-Kompatibilität und VESA AdaptiveSync™-Zertifizierung sorgt dieser Monitor für eine ruckelfreie Darstellung sowie niedrige Latenzzeiten und damit unübertroffene Präzision und flüssiges Gaming.
Vergleich des fließenden Gaming-Bildes – Links ist das Bild verzerrt, rechts nicht.
*Zur Verdeutlichung von Eigenschaften sind die Abbildungen nachgestellt. Beim tatsächlichen Erleben kann es zu Abweichungen kommen.
*Die Leistung der Eigenschaften wird mit den Modellen verglichen, die die Sync-Technologie nicht verwenden.
*In Abhängigkeit von der Netzwerkverbindung kommt es möglicherweise zu Fehlern oder Verzögerungen.
Dynamic Action Sync
Dank Dynamic Action Sync wird die Verzögerungen des Eingangssignals reduziert. Dadurch können die Spieler entscheidende Momente in Echtzeit erfassen und schnell reagieren.
Black Stabilizer
Mit Black Stabilizer können Spieler Scharfschützen auch in den dunkelsten Ecken besser erkennen und Blitzexplosionen schnell umgehen.
*Zur Verdeutlichung von Eigenschaften sind die Abbildungen nachgestellt. Beim tatsächlichen Erleben kann es zu Abweichungen kommen.
*Kopfhörer sind separat erhältlich.
Kompakt und schnittig
Erlebe unser nahezu randloses Design mit umfassend verstellbarem Standfuß, drehbar, neigbar und in der Höhe verstellbar. Der schnörkellose L-Standfuß und der große Drehbereich sind auf nur minimalen Platzbedarf auf dem Tisch und effiziente Nutzung des vorhandenen Platzes ausgelegt.
*Zur Verdeutlichung von Eigenschaften sind die Abbildungen nachgestellt. Beim tatsächlichen Erleben kann es zu Abweichungen kommen.
Alle Spezifikationen
INFO
Jahr
2026
Produktname
27G810A-B.AEU
POWER
Typ
Externes Netzteil
AC-Eingang
100 – 240 V
Leistungsaufnahme (DC aus)
0,3 W
DISPLAY
Größe [Zoll]
27 Zoll
Größe [cm]
68,4 cm
Auflösung
3.840 x 2.160 Pixel
Panel-Typ
IPS
Bildformat
16:9
Pixelabstand [mm]
0,1554 x 0,1554 mm
Helligkeit (Typ.) [cd/m²]
400 cd/m²
Farbtiefe (Anzahl der Farben)
1,07 Mrd.
Kontrastverhältnis (Typ.)
1.000:1
Reaktionszeit
1 ms (GtG)
Bildwiederholfrequenz (Max.) [Hz]
180 Hz bei 4K-UHD / 360 Hz bei FHD
Betrachtungswinkel (CR≥10)
178° / 178
Krümmung
Nein
FEATURES
HDR 10
Ja
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR 400
HDR Effect
Ja
Automatische Helligkeit
Nein
Lese-Modus
Ja
Farbschwäche
Ja
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Compatible
AMD FreeSync™
FreeSync Premium
Black Stabiliser
Ja
Dynamic Action Sync
Ja
Fadenkreuz
Ja
FPS Counter
Ja
RGB-LED-Beleuchtung
Nein
PBP
Nein
PIP
Nein
Smart Energy Saving
Ja
Kamera
Nein
Mikrofon
Nein
SW-ANWENDUNG
LG Calibration Studio (True Colour Pro)
Ja
Dual Controller
Ja
KONNEKTIVITÄT
HDMI
2 x
DisplayPort
1 x
USB-C
Nein
USB Upstream-Anschluss
1 x USB-B (3.0)
USB Downstream-Anschluss
2 x USB-A (3.0)
Eingebauter KVM
Nein
LAN (RJ-45)
Nein
Kopfhörerausgang
3,5 mm (4-polig)
SOUND
Lautsprecher
Nein
DTS HP:X
Ja
Maxx Audio
Nein
Rich Bass
Nein
Bluetooth-Konnektivität
Nein
MECHANISCH
Wandmontage möglich [mm]
100 x 100 mm
ABMESSUNGEN/GEWICHTE
Abmessungen mit Standfuß (B x H x T) [mm]
613,5 x 534,5 x 220 mm (oben) 613,5 x 404,5 x 220 mm (unten)
Abmessungen ohne Standfuß (B x H x T) [mm]
613,5 x 371,6 x 51,3 mm
Abmessungen des Pakets (B x H x T) [mm]
691 x 168 x 523 mm
Gewicht mit Standfuß [kg]
7,4 kg
Gewicht ohne Standfuß [kg]
4,9 kg
Gewicht mit Verpackung [kg]
9,9 kg
Compliance-Informationen
- Erweiterung
- Erweiterung
- Erweiterung
- Erweiterung
- Erweiterung
- Erweiterung
- Erweiterung
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