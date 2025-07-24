Skip to Content Skip to Accessibility Help
LG Monitor Swing Stand

Überblick

Galerie

Spezifikationen

Bewertungen

Händler

Support

LG Monitor Swing Stand

LG Monitor Swing Stand

STA32F
Hauptmerkmale

  • Entwickelt für LG Smart Monitore
  • Standfuß mit Neigungs-, Höhen-, Dreh- und Pivot-Einstellfunktion
  • Standfuß mit Rollen und verstecktem Adapter
  • Kompatibel mit an der Wand montierbarem Smart Monitor (100 x 100 mm)
Das Bild zeigt einen LG Smart Monitor, der auf einem Ständer im Wohnzimmer installiert ist.

Ein intelligenteres Erlebnis, unterstützt durch den Swing Stand

Kombiniere ihn mit deinem LG Smart Monitor für eine effektivere Nutzung in deinem Raum. Unser Standfuß wurde entwickelt, um die Produktivität durch leistungsstarke Flexibilität, stabile Standfestigkeit und mühelose Mobilität auf Rollen zu steigern.

*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.

*Dieser Monitor ist nicht im Lieferumfang enthalten (separat erhältlich).

Mühelose Anpassung, flexibel für jede Perspektive

Passe dein Seherlebnis mit dem flexiblen Ständer unseres Smart Monitors an. Mit einem Torsionsfederscharnier bietet er Neigungs-, Dreh-, Höhen- und Pivoteinstellungen für individualisierte Winkelanpassung. Die stabile quadratische Basis und die elegante weiße Ausführung passen in jede Umgebung, während robuste Rollräder für einfache Mobilität sorgen und das Paket abrunden.

Das Bild zeigt eine Frau, die an einem Schreibtisch mit einem LG Smart Monitor auf einem weißen Ständer arbeitet, einen Mann, der Audio auf einem Dual-Monitor-Setup mit dem Ständer bearbeitet, und eine Frau, die mit einem Kind neben dem LG Smart Monitor-Ständer in einem Wohnzimmer spielt.

*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.

*Dieser Monitor ist nicht im Lieferumfang enthalten (separat erhältlich).

Flexible Verstellmöglichkeiten mit verstellbarem Design

Der STA32F wurde für ergonomisches Sehen entwickelt und verfügt über verstellbare Dreh-, Höhen-, Neigungs- und Pivotseinstellungen für einfaches Anpassen des Monitors, ohne Änderungen an deinem Schreibtisch.

Dieses Bild veranschaulicht den gesamten Bewegungsbereich eines Monitorständers, einschließlich einer Neigungseinstellung von -20° bis 50°, eines Höhenbereichs von 329 mm (814,5 mm bis 1143,5 mm) und einer Breiteneinstellung zwischen 310,5 mm und 520,1 mm. Er unterstützt auch Drehbewegungen von -60° bis +90° und einen 90°-Drehpunkt zum Umschalten zwischen Quer- und Hochformat.

*Die Maße beinhalten keine Radhöhe.

*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.

*Dieser Standfuß wurde entwickelt, um Kopfgewichte zwischen 4 kg und 6,5 kg zu tragen. Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch das Überschreiten dieses Grenzwerts verursacht werden.

*Abhängig vom verwendeten Monitor steht die Bildschirmdrehfunktion möglicherweise nicht zur Verfügung. 

*Dieser Ständer ist mit Monitoren mit einer VESA-Montageschnittstelle von 100×100 mm kompatibel.

*Dieser Monitor ist nicht im Lieferumfang enthalten (separat erhältlich).

Stand kompatibel mit VESA (100 × 100)

Der Stand wurde für Komfort entwickelt und ist mit Monitoren mit der 100 × 100-mm-VESA-Montageschnittstelle kompatibel, die eine stabile Unterstützung für Bildschirme zwischen 4 kg und 6,5 kg bieten. Monitor und Ständer müssen mit Schrauben durch die VESA-Halterung sicher befestigt werden.

Das Bild zeigt ein VESA 100×100 mm Montagediagramm mit eingezoomten Details.

*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.

*Dieser Standfuß wurde entwickelt, um Kopfgewichte zwischen 4 kg und 6,5 kg zu tragen. Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch das Überschreiten dieses Grenzwerts verursacht werden.

*Abhängig vom verwendeten Monitor steht die Bildschirmdrehfunktion möglicherweise nicht zur Verfügung. 

*Dieser Ständer ist mit Monitoren mit einer VESA-Montageschnittstelle von 100×100 mm kompatibel.

*Dieser Monitor ist nicht im Lieferumfang enthalten (separat erhältlich).

Rüste deinen Smart Monitor mit dem LG Smart Monitor Swing Stand auf

STA32F ist mit einer Vielzahl von LG-Monitoren von 27 bis 34 Zoll kompatibel. Verbessere deinen Smart Monitor mit einem völlig neuen Seherlebnis.

27 Zoll Monitor

27SR50F, 27U511SA, 27SR75U, 27U731SA

32 Zoll Monitor

32SR50F, 32SR73U, 32SR75U, 32SR85U, 32SR83U, 32U721SA, 32U850SA

34 Zoll Monitor

34SR65QC

*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.

*Dieser Standfuß wurde entwickelt, um Kopfgewichte zwischen 4 kg und 6,5 kg zu tragen. Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch das Überschreiten dieses Grenzwerts verursacht werden. 

*Dieser Monitor ist nicht im Lieferumfang enthalten (separat erhältlich).

*Dieses Produkt ist für die Verwendung mit Monitormodellen von LG Electronics vorgesehen und Schäden, die durch die Verwendung mit Produkten von Drittanbietern entstehen, fallen nicht unter die Garantie.

WEITERE INFORMATION ZUR COMPLIANCE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Die Sicherheitshinweise für Zubehörteile sind in den Sicherheitshinweisen des Produkts enthalten und werden nicht separat bereitgestellt.

