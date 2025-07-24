Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
27 Zoll 4K UHD UltraFine™ IPS-Monitor
27U730A_EU new Erp label .pdf
Energieklasse : EU
Produktblatt

Überblick

Galerie

Spezifikationen

Bewertungen

Händler

Support

27 Zoll 4K UHD UltraFine™ IPS-Monitor

27U730A_EU new Erp label .pdf
Energieklasse : EU
Produktblatt

27 Zoll 4K UHD UltraFine™ IPS-Monitor

27U730A-B
  • Vorderansicht
  • -15-Grad-Seitenansicht
  • +15-Grad-Seitenansicht
  • +30-Grad-Seitenansicht
  • Rückansicht
  • Schrägansicht von hinten
  • Schrägansicht von hinten mit Neigung
  • Schrägansicht von hinten
  • Rückansicht von der Seite
  • Nahaufnahme Anschlüsse
  • Ansicht Befestigung an der Wand und Anschlüsse
  • Draufsicht mit nach vorne geneigtem Bildschirm
  • Draufsicht mit in die Gegenrichtung geneigtem Bildschirm
  • Vorderansicht
  • Seitenansicht
Vorderansicht
-15-Grad-Seitenansicht
+15-Grad-Seitenansicht
+30-Grad-Seitenansicht
Rückansicht
Schrägansicht von hinten
Schrägansicht von hinten mit Neigung
Schrägansicht von hinten
Rückansicht von der Seite
Nahaufnahme Anschlüsse
Ansicht Befestigung an der Wand und Anschlüsse
Draufsicht mit nach vorne geneigtem Bildschirm
Draufsicht mit in die Gegenrichtung geneigtem Bildschirm
Vorderansicht
Seitenansicht

Hauptmerkmale

  • 27 Zoll 4K-UHD (3.840 x 2.160) IPS-Monitor
  • DCI-P3 90% (typ.) mit HDR10
  • Auf 3 Seiten nahezu rahmenloses Design
  • USB Type-C™ (Stromversorgung bis zu 90W)
  • LG Switch
Mehr

Logo „LG UltraFine-Monitor“.

Hier stimmt jedes Detail

Vorderansicht eines schwarzen LG-Monitors auf einem Schreibtisch. Auf dem Monitor wird eine farbenreiche Benutzeroberfläche für die 3D-Bearbeitung gezeigt. Daneben befinden sich eine Leuchte, eine Tastatur, ein Audiomischer und Kopfhörer.

*Die Bilder werden simuliert, um das Verständnis der Eigenschaften zu verbessern. Diese können von der tatsächlichen Nutzung abweichen.

Display

27 Zoll 4K-UHD (3.840 x 2.160)

Anti-Glare

Dreiseitiges nahezu randloses Design

Bildqualität

DCI-P3 90 % (Typ.)

HDR10

Kontrastverhältnis 1.000:1

300 nits Helligkeit

Benutzerfreundlichkeit

USB-C (PD 90 W)

Zahlreiche Schnittstellen

2 x 5 W Lautsprecher

LG Switch

Vorderansicht eines schwarzen LG-Monitors auf einem Schreibtisch. Auf dem Monitor werden zum Vergleich Schichten verschiedener Bildschirmauflösungen gezeigt, umgeben von Kameras, Büchern, Farbchips und Lautsprechern.

Klarheit durch 8,29 Millionen Pixel

Mit 4K-UHD (3.840 x 2.160), IPS und einem dreiseitigen nahezu randlosem Design kannst du einen Arbeitsbereich mit der vierfachen Auflösung eines Full-HD-Bildschirms einrichten und so mehrere Spuren bearbeiten, ohne die Zeitleisten vergrößern oder reduzieren zu müssen.

*Die Bilder werden simuliert, um das Verständnis der Eigenschaften zu verbessern. Diese können von der tatsächlichen Nutzung abweichen.

*Die Gesamtzahl der Pixel wurde durch Multiplizieren der horizontalen Auflösung mit der vertikalen Auflösungen berechnet. Das ergibt 2,07 Millionen Pixel bei FHD und 8,29 Millionen Pixel bei 4K UHD.

Wahrheitsgetreue Farben, denen Profis vertrauen

UltraFine™ ist mit dem Industriestandard HDR10 (High Dynamic Range) kompatibel, der auf dem DCI-P3-Farbraum von 90 % basiert und bestimmte Farb- und Helligkeitsstufen unterstützt, die es den Kreativen ermöglichen, die visuelle Klarheit mit präzisen Farben der Inhalte und feinen Details zu erleben.

Vorderansicht eines weißen LG-Monitors, der lebendige Canyon-Bilder mit Farbkorrekturwerkzeugen zeigt. Dieses Bild verdeutlicht die Kraft von HDR und von einem Farbumfang DCI-P3 90%.

*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.

*Helligkeit: 300 nits (typ.), Farbraum: DCI-P3 90 % (Typ.)

*Die tatsächlichen Werte/Ergebnisse sind möglicherweise von der Nutzungsumgebung abhängig.

Ein Vergleichsvideo zeigt tiefere Schwarztöne und lebendigen Kontrast auf einem HDR-fähigen LG UltraFine-Monitor und unterstreicht dadurch die Verbesserung von Tiefe und Klarheit der Bilder.

Tieferes Schwarz für mehr Details

Das hohe Kontrastverhältnis liefert selbst bei dunklen Bildern feine Details ohne Unterdrückung. Das IPS-Display bietet eine gleichmäßige Farbdarstellung über den gesamten Bildschirm und sorgt für eine konsistente visuelle Darstellung.

*Die Bilder werden simuliert, um das Verständnis der Eigenschaften zu verbessern. Diese können von der tatsächlichen Nutzung abweichen.

All-in-One USB-C

Der USB-C-Anschluss ermöglicht Display- und Datenübertragung sowie das gleichzeitige Aufladen von Geräten mit bis zu 90 W und bietet so nahtlosen Laptop-Support über ein einziges Kabel.

Draufsicht auf einen an einen Laptop angeschlossenen Monitor. Unter dem Monitor befinden sich eine Tastatur und eine Maus.

*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen. 

*Um ordnungsgemäß zu funktionieren, muss das USB-C-Kabel an den USB-C-Anschluss des Monitors angeschlossen werden.

Viele Anschlussmöglichkeiten – von Mac-Gerät bis zum PC

Sowohl Einsteiger als auch Vollprofis Nutzen meist eine bunte Vielfalt an Geräten und Zubehör. Verbinde verschiedene Geräte miteinander und erfülle deine Aufgaben mit hoher Effizienz.

Ein kreativer Arbeitsbereich mit einem LG-Monitor, angeschlossen an einen Laptop. Beide Geräte zeigen sowohl eine Benutzeroberfläche für die Videobearbeitung mit Tools zur Farbkorrektur auch eine Zeitleiste an.

*Diese Eigenschaft ist möglicherweise von den konkreten Nutzungsbedingungen und dem Umfeld der Nutzung abhängig.

*Die Bilder werden simuliert, um das Verständnis der Eigenschaften zu verbessern. Diese können von der tatsächlichen Nutzung abweichen.

Eindringlicher Klang

Eindringliches visuelles Erlebnis mit Waves MaxxAudio® – perfekt geeignet für sämtliche Inhalte, von Blockbuster-Filmen bis hin zu Abenteuer-Games. Dieses System sorgt dafür, dass sich jede Szene noch reichhaltiger anfühlt, mit größerer Tiefe und feinsten Details.

Ein auf einem Tisch eingerichtetes System mit LG Monitor, auf dem eine Frau in einem Raumanzug zu sehen ist. Das Bild wird durch visuelle Effekte von MaxxAudio bereichert, die auf eine Wiedergabe durch die eingebauten Lautsprecher verweisen.

*Diese Eigenschaft ist möglicherweise von den konkreten Nutzungsbedingungen und dem Umfeld der Nutzung abhängig.

*Die Bilder werden simuliert, um das Verständnis der Eigenschaften zu verbessern. Diese können von der tatsächlichen Nutzung abweichen.

Schnelles Umschalten

Mit der LG Switch-App kannst du den Monitor individuell anpassen. Stelle die bevorzugte Bildqualität und die gewünschte Helligkeit ganz einfach ein. Zudem kannst du dem Display problemlos bis zu 11 Modi zuweisen oder auch schnell eine Videoanrufplattform aufrufen. Noch mehr Komfort geht nicht.

*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.

*Die neueste Version der LG Switch-App kannst du unter LG.com herunterladen.

Minimalistisches, elegantes Design

Der Monitor weist auf drei Seiten ein nahezu randloses Design auf und ist mit einem einfachem L-Standfuß ausgestattet, der das Einstellen von Höhe, Drehung, Neigung und Pivot des Displays ermöglicht. Dieses Design spart Platz auf dem Tisch, steigert die Effizienz von Abläufen und hilft, beim Bearbeiten von Videoclips und Bilddarstellungen konzentriert zu bleiben.

Vorderansicht, Seitenansicht und Detailansicht eines schwarzen LG Monitors mit elegantem Standfuß und minimalem Rückseitenpanel.

*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.*Neigungsverstellbar (-5° bis 21°), Schwenkbar (-45° bis 45°), Höhenverstellbar (150 mm)

Drucken

Alle Spezifikationen

ABMESSUNGEN/GEWICHTE

  • Abmessungen mit Standfuß (B x H x T) [mm]

    613,5 x 539,2 x 253,2 mm

  • Abmessungen ohne Standfuß (B x H x T) [mm]

    613,5 x 363,5 x 45,4 mm

  • Abmessungen des Pakets (B x H x T) [mm]

    694 x 217 x 451 mm

  • Gewicht mit Standfuß [kg]

    7,7 kg

  • Gewicht ohne Standfuß [kg]

    5,1 kg

  • Gewicht mit Verpackung [kg]

    10,4 kg

FEATURES

  • HDR 10

    Ja

  • Farbkalibrierung im Werk

    Nein

  • HW-Kalibrierung

    Nein

  • Automatische Helligkeit

    Nein

  • Flicker Safe

    Ja

  • Lese-Modus

    Ja

  • Farbschwäche

    Ja

  • Super Resolution+

    Ja

  • NVIDIA G-Sync™

    Nein

  • AMD FreeSync™

    Nein

  • Black Stabiliser

    Ja

  • Dynamic Action Sync

    Ja

  • Automatischer Eingang

    Nein

  • PBP

    Nein

  • PIP

    Nein

  • Kamera

    Nein

  • Mikrofon

    Nein

POWER

  • Typ

    Externe Stromversorgung (Adapter)

  • AC-Eingang

    100~240V

  • Leistungsaufnahme (max.)

    26 kWh / 1.000 h

  • Stromverbrauch (Ruhemodus)

    0,5 W

  • Leistungsaufnahme (DC aus)

    0,3 W

INFO

  • Produktname

    27U730A-B

  • Jahr

    2025

DISPLAY

  • Größe [Zoll]

    27 Zoll

  • Größe [cm]

    68,4 cm

  • Auflösung

    3.840 x 2.160 Pixel

  • Panel-Typ

    IPS

  • Bildformat

    16:9

  • Pixelabstand [mm]

    0,0518 x 0,1554 mm

  • Helligkeit (Typ.) [cd/m²]

    300 cd/m⁲

  • Colour Gamut (Typ.)

    90% DCI-P3

  • Farbtiefe (Anzahl der Farben)

    1,07 Mrd

  • Kontrastverhältnis (Typ.)

    1.000:1

  • Oberflächenbehandlung

    Anti-Glare

  • Reaktionszeit

    5 ms (GtG)

  • Bildwiederholfrequenz (Max.) [Hz]

    60 Hz

  • Betrachtungswinkel (CR≥10)

    178°

SW-ANWENDUNG

  • LG Calibration Studio (True Colour Pro)

    Nein

  • Dual Controller

    Ja

  • OnScreen Control (LG Screen Manager)

    Ja (Switch)

KONNEKTIVITÄT

  • HDMI

    2 x HDMI 2.0

  • DisplayPort

    1 x DisplayPort 1.4

  • Thunderbolt

    Nein

  • USB-C

    1 x USB-C (max. 90W Ladeleistung)

  • Daisy Chain

    Nein

  • USB Upstream-Anschluss

    1x USB-C

  • USB Downstream-Anschluss

    2 x USB-A (3.2)

  • Eingebauter KVM

    Nein

  • LAN (RJ-45)

    Nein

  • Kopfhörerausgang

    3,5 mm (3-polig)

SOUND

  • Lautsprecher

    2 x 5 W

  • DTS HP:X

    Nein

  • Maxx Audio

    Ja

  • Rich Bass

    Nein

  • Bluetooth-Konnektivität

    Nein

MECHANISCH

  • Einstellungen der Anzeigeposition

    Neigung/Höhe/Drehung/Pivot

  • Wandmontage möglich [mm]

    100 x 100 mm

Compliance-Informationen

WEITERE INFORMATION ZUR COMPLIANCE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Die Sicherheitshinweise für Zubehörteile sind in den Sicherheitshinweisen des Produkts enthalten und werden nicht separat bereitgestellt.

Bewertungen

Händler finden

Entdecke dieses Produkt bei einem Händler deiner Wahl.

Online oder direkt in deiner Nähe.

Empfehlungen für dich