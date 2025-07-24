27 Zoll 4K UHD UltraFine™ IPS-Monitor

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Hier stimmt jedes Detail
Vorderansicht eines schwarzen LG-Monitors auf einem Schreibtisch. Auf dem Monitor wird eine farbenreiche Benutzeroberfläche für die 3D-Bearbeitung gezeigt. Daneben befinden sich eine Leuchte, eine Tastatur, ein Audiomischer und Kopfhörer.
*Die Bilder werden simuliert, um das Verständnis der Eigenschaften zu verbessern. Diese können von der tatsächlichen Nutzung abweichen.
*Die Gesamtzahl der Pixel wurde durch Multiplizieren der horizontalen Auflösung mit der vertikalen Auflösungen berechnet. Das ergibt 2,07 Millionen Pixel bei FHD und 8,29 Millionen Pixel bei 4K UHD.
Wahrheitsgetreue Farben, denen Profis vertrauen
UltraFine™ ist mit dem Industriestandard HDR10 (High Dynamic Range) kompatibel, der auf dem DCI-P3-Farbraum von 90 % basiert und bestimmte Farb- und Helligkeitsstufen unterstützt, die es den Kreativen ermöglichen, die visuelle Klarheit mit präzisen Farben der Inhalte und feinen Details zu erleben.
*Helligkeit: 300 nits (typ.), Farbraum: DCI-P3 90 % (Typ.)
*Die tatsächlichen Werte/Ergebnisse sind möglicherweise von der Nutzungsumgebung abhängig.
All-in-One USB-C
Der USB-C-Anschluss ermöglicht Display- und Datenübertragung sowie das gleichzeitige Aufladen von Geräten mit bis zu 90 W und bietet so nahtlosen Laptop-Support über ein einziges Kabel.
*Um ordnungsgemäß zu funktionieren, muss das USB-C-Kabel an den USB-C-Anschluss des Monitors angeschlossen werden.
Viele Anschlussmöglichkeiten – von Mac-Gerät bis zum PC
Sowohl Einsteiger als auch Vollprofis Nutzen meist eine bunte Vielfalt an Geräten und Zubehör. Verbinde verschiedene Geräte miteinander und erfülle deine Aufgaben mit hoher Effizienz.
*Diese Eigenschaft ist möglicherweise von den konkreten Nutzungsbedingungen und dem Umfeld der Nutzung abhängig.
Eindringlicher Klang
Eindringliches visuelles Erlebnis mit Waves MaxxAudio® – perfekt geeignet für sämtliche Inhalte, von Blockbuster-Filmen bis hin zu Abenteuer-Games. Dieses System sorgt dafür, dass sich jede Szene noch reichhaltiger anfühlt, mit größerer Tiefe und feinsten Details.
*Diese Eigenschaft ist möglicherweise von den konkreten Nutzungsbedingungen und dem Umfeld der Nutzung abhängig.
Schnelles Umschalten
Mit der LG Switch-App kannst du den Monitor individuell anpassen. Stelle die bevorzugte Bildqualität und die gewünschte Helligkeit ganz einfach ein. Zudem kannst du dem Display problemlos bis zu 11 Modi zuweisen oder auch schnell eine Videoanrufplattform aufrufen. Noch mehr Komfort geht nicht.
*Die neueste Version der LG Switch-App kannst du unter LG.com herunterladen.
Minimalistisches, elegantes Design
Der Monitor weist auf drei Seiten ein nahezu randloses Design auf und ist mit einem einfachem L-Standfuß ausgestattet, der das Einstellen von Höhe, Drehung, Neigung und Pivot des Displays ermöglicht. Dieses Design spart Platz auf dem Tisch, steigert die Effizienz von Abläufen und hilft, beim Bearbeiten von Videoclips und Bilddarstellungen konzentriert zu bleiben.
*Neigungsverstellbar (-5° bis 21°), Schwenkbar (-45° bis 45°), Höhenverstellbar (150 mm)
Alle Spezifikationen
ABMESSUNGEN/GEWICHTE
-
Abmessungen mit Standfuß (B x H x T) [mm]
613,5 x 539,2 x 253,2 mm
-
Abmessungen ohne Standfuß (B x H x T) [mm]
613,5 x 363,5 x 45,4 mm
-
Abmessungen des Pakets (B x H x T) [mm]
694 x 217 x 451 mm
-
Gewicht mit Standfuß [kg]
7,7 kg
-
Gewicht ohne Standfuß [kg]
5,1 kg
-
Gewicht mit Verpackung [kg]
10,4 kg
FEATURES
-
HDR 10
Ja
-
Farbkalibrierung im Werk
Nein
-
HW-Kalibrierung
Nein
-
Automatische Helligkeit
Nein
-
Flicker Safe
Ja
-
Lese-Modus
Ja
-
Farbschwäche
Ja
-
Super Resolution+
Ja
-
NVIDIA G-Sync™
Nein
-
AMD FreeSync™
Nein
-
Black Stabiliser
Ja
-
Dynamic Action Sync
Ja
-
Automatischer Eingang
Nein
-
PBP
Nein
-
PIP
Nein
-
Kamera
Nein
-
Mikrofon
Nein
POWER
-
Typ
Externe Stromversorgung (Adapter)
-
AC-Eingang
100~240V
-
Leistungsaufnahme (max.)
26 kWh / 1.000 h
-
Stromverbrauch (Ruhemodus)
0,5 W
-
Leistungsaufnahme (DC aus)
0,3 W
INFO
-
Produktname
27U730A-B
-
Jahr
2025
DISPLAY
-
Größe [Zoll]
27 Zoll
-
Größe [cm]
68,4 cm
-
Auflösung
3.840 x 2.160 Pixel
-
Panel-Typ
IPS
-
Bildformat
16:9
-
Pixelabstand [mm]
0,0518 x 0,1554 mm
-
Helligkeit (Typ.) [cd/m²]
300 cd/m
-
Colour Gamut (Typ.)
90% DCI-P3
-
Farbtiefe (Anzahl der Farben)
1,07 Mrd
-
Kontrastverhältnis (Typ.)
1.000:1
-
Oberflächenbehandlung
Anti-Glare
-
Reaktionszeit
5 ms (GtG)
-
Bildwiederholfrequenz (Max.) [Hz]
60 Hz
-
Betrachtungswinkel (CR≥10)
178°
SW-ANWENDUNG
-
LG Calibration Studio (True Colour Pro)
Nein
-
Dual Controller
Ja
-
OnScreen Control (LG Screen Manager)
Ja (Switch)
KONNEKTIVITÄT
-
HDMI
2 x HDMI 2.0
-
DisplayPort
1 x DisplayPort 1.4
-
Thunderbolt
Nein
-
USB-C
1 x USB-C (max. 90W Ladeleistung)
-
Daisy Chain
Nein
-
USB Upstream-Anschluss
1x USB-C
-
USB Downstream-Anschluss
2 x USB-A (3.2)
-
Eingebauter KVM
Nein
-
LAN (RJ-45)
Nein
-
Kopfhörerausgang
3,5 mm (3-polig)
SOUND
-
Lautsprecher
2 x 5 W
-
DTS HP:X
Nein
-
Maxx Audio
Ja
-
Rich Bass
Nein
-
Bluetooth-Konnektivität
Nein
MECHANISCH
-
Einstellungen der Anzeigeposition
Neigung/Höhe/Drehung/Pivot
-
Wandmontage möglich [mm]
100 x 100 mm
Compliance-Informationen
