34 Zoll UltraWide 21:9 WQHD (3.440 x 1.440) Curved IPS-Display
34U650A-B
()
Mehr sehen, mehr Funktionen
21:9 WQHD IPS-Display
Die UltraWide™ QHD-Auflösung (3.440×1.440) mit einem Bildseitenverhältnis von 21:9 bietet ausreichend Platz für die gleichzeitige Ausführung mehrerer Programme und erhöht so die Arbeitseffizienz. Die 3.800R Krümmung folgt dem natürlichen Blickfeld, um Verzerrungen zu reduzieren, während der 3-seitige, praktisch randlose Bildschirm ein ungehindertes, breites Display für ein immersiveres und komfortableres Seherlebnis bietet.
*Die Bilder wurden simuliert, um das Verständnis der Eigenschaften zu verbessern. Dies kann von der tatsächlichen Nutzung abweichen.
HDR 10 mit sRGB 99 % (typ.)
Lebensechte Farbe, unterstützt von IPS
HDR 10-Kompatibilität und 99 % sRGB-Abdeckung (typ.) ermöglichen eine präzise Farbwiedergabe und Tonabbildung in HDR-Szenen.
IPS-Display
Der LG IPS-Monitor liefert konsistente und lebendige Farben über große Betrachtungswinkel.
USB-C (PD 96 W)
All-in-One-USB-C-Anschluss
Dank USB-C-, DisplayPort- und HDMI-Anschlüssen, die eine Vielzahl von Geräten unterstützen, bleibst du problemlos in Verbindung. Der USB-Type-C-Anschluss ermöglicht die Anzeige, Datenübertragung und das Aufladen des Laptops (bis zu 96 W) – alles über ein einziges Kabel.
*DisplayPort-, Netzkabel-, HDMI- und USB-C-Kabel sind im Lieferumfang enthalten, der Inhalt kann jedoch je nach Land variieren.
LG Switch-App
Schnelles Umschalten
Du kannst den gesamten Bildschirm in bis zu sechs Abschnitte unterteilen, das Design ändern und sogar eine Plattform für Videogespräche mit einem entsprechenden Tastaturkürzel starten. Er unterstützt auch PBP- und PIP-Modi für effizientes Multitasking über mehrere Eingangsquellen hinweg.
*Um die neueste LG Switch-App herunterzuladen, suche im Supportmenü auf LG.com.
5ms (GtG)
Gleichbleibende Geschwindigkeit
Erlebe eine schnelle Reaktionszeit von 5ms (GtG), wodurch Ghosting für klare, flüssige Bilder minimiert wird. Mit zuverlässiger Geschwindigkeit und sanfter Bewegung behältst du die Kontrolle über jedes Spiel.
Für Komfort und Produktivität konzipiert
Lese-Modus
Passt Farbtemperatur und Helligkeit an, um die Ermüdung der Augen beim Anzeigen von Dokumenten über längere Zeiträume zu reduzieren.
Flicker Safe
Minimiert unsichtbares Bildschirmflimmern, um die Belastung der Augen zu reduzieren und ein angenehmeres Seherlebnis bei längerem Gebrauch zu ermöglichen.
*Die oben genannte Eigenschaft kann je nach tatsächlichen Nutzungsbedingungen variieren.
Schmaler Ständer mit eckig geformtem Sockel
Minimalistisches Design mit L-Standfuß
Der schlanke L-förmige Standfuß sorgt dafür, dass dein Platz ordentlich bleibt und ergonomisch gestaltet ist, um maximalen Komfort zu bieten. Er ermöglicht einfache Neigungs-, Dreh- und Höhenanpassungen, um deinen Blickwinkel und deine Haltung optimieren. Dank der One-Click-Montage kann der Monitor schnell und einfach aufgebaut werden.
Alle Spezifikationen
ABMESSUNGEN/GEWICHTE
Abmessungen mit Standfuß (B x H x T) [mm]
816,7 x 535,2 x 230 mm (oben) 816,7 x 385,2 x 267,5 mm (unten)
Abmessungen ohne Standfuß (B x H x T) [mm]
816,7 x 364,4 x 83,6 mm
Abmessungen des Pakets (B x H x T) [mm]
988 x 481 x 203 mm
Gewicht mit Standfuß [kg]
10,1 kg
Gewicht ohne Standfuß [kg]
7,3 kg
Gewicht mit Verpackung [kg]
12,5 kg
FEATURES
HDR 10
Ja
VESA DisplayHDR™
Nein
HDR Effect
Ja
Farbkalibrierung im Werk
Ja
Automatische Helligkeit
Nein
Lese-Modus
Ja
Farbschwäche
Ja
Super Resolution+
Ja
NVIDIA G-Sync™
Nein
AMD FreeSync™
Nein
Black Stabiliser
Ja
Dynamic Action Sync
Ja
RGB-LED-Beleuchtung
Nein
PBP
Ja
PIP
Ja
Smart Energy Saving
Ja
Kamera
Nein
Mikrofon
Nein
DISPLAY
Größe [Zoll]
34 Zoll
Größe [cm]
86,71 cm
Auflösung
3.440 x 1.440 Pixel
Panel-Typ
IPS
Bildformat
21:9
Pixelabstand [mm]
0,2325 x 0,2325 mm
Helligkeit (Min.) [cd/m²]
300 cd/m²
Farbtiefe (Anzahl der Farben)
1,07 Mrd
Kontrastverhältnis (Typ.)
1.000:1
Reaktionszeit
5 ms (GtG)
Betrachtungswinkel (CR≥10)
178° / 178°
SW-ANWENDUNG
LG Calibration Studio (True Colour Pro)
Nein
Dual Controller
Ja
KONNEKTIVITÄT
HDMI
2 x
DisplayPort
1 x
USB-C
2 x
USB-C (Stromversorgung)
96 Watt
USB Upstream-Anschluss
1 x USB-C (3.2), 3 x USB-A (3.2)
USB Downstream-Anschluss
1 x USB-B (3.2)
LAN (RJ-45)
Ja
Kopfhörerausgang
3,5 mm (4-polig)
SOUND
Lautsprecher
2 x 7 W
Maxx Audio
Nein
Rich Bass
Nein
Bluetooth-Konnektivität
Nein
Compliance-Informationen
- Erweiterung
- Erweiterung
- Erweiterung
- Erweiterung
- Erweiterung
- Erweiterung
- Erweiterung
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Die Sicherheitshinweise für Zubehörteile sind in den Sicherheitshinweisen des Produkts enthalten und werden nicht separat bereitgestellt.
