34 Zoll UltraWide 21:9 WQHD (3.440 x 1.440) Curved IPS-Display
34U650A_EU new Erp label.pdf
Energieklasse : EU
Produktblatt

34 Zoll UltraWide 21:9 WQHD (3.440 x 1.440) Curved IPS-Display

34U650A-B
Vorderansicht des UltraWide-Monitors
Schrägansicht von vorne des UltraWide-Monitors (links)
Leichte Vorderansicht des UltraWide-Monitors von links
Leichte Vorderansicht des UltraWide-Monitors von rechts
Schrägansicht von vorne des UltraWide-Monitors (rechts)
Seitenansicht des Monitorständers (-15 Grad Neigung)
Seitenansicht des Monitorständers (+15 Grad Neigung)
Ansicht des Monitorständers von oben
Seitenansicht des Monitorständers mit nach hinten geneigtem Bildschirm
Seitenansicht des Monitorständers mit nach vorne geneigtem Bildschirm
Rückansicht des Monitors mit zwei sichtbaren Anschlüssen
Schräge Rückansicht des Monitors mit Ständer und Anschlüssen (links)
Schräge Rückansicht des Monitors mit Ständer und Anschlüssen (rechts)
Nahaufnahme der Rückansicht der Monitoranschlüsse und Ständerhalterung
Schräge Unteransicht des Monitorständers
Hauptmerkmale

  • 34 Zoll 21:9 WQHD (3.440 x 1.440) IPS-Display
  • Dreiseitiges nahezu randloses Design
  • sRGB 99 % (typ.), Farbkalibriert ab Werk
  • HDR 10
  • 100 Hz Bildwiederholrate, 5 ms (GtG), Black Stabilizer, Dynamic Action Sync
  • 2 x 7 W Lautsprecher mit DepthSound
Mehr
LG UltraWide Monitor Curved – Logo.

LG UltraWide Monitor Curved – Logo.

Mehr sehen, mehr Funktionen

Atemberaubendes DisplayPraktische FunktionenGamingerlebnisErhöhter Komfort

21:9 WQHD IPS-Display

Die UltraWide™ QHD-Auflösung (3.440×1.440) mit einem Bildseitenverhältnis von 21:9 bietet ausreichend Platz für die gleichzeitige Ausführung mehrerer Programme und erhöht so die Arbeitseffizienz. Die 3.800R Krümmung folgt dem natürlichen Blickfeld, um Verzerrungen zu reduzieren, während der 3-seitige, praktisch randlose Bildschirm ein ungehindertes, breites Display für ein immersiveres und komfortableres Seherlebnis bietet.

Ultrabreiter LG-Monitor, der mehrere Anwendungen auf einem 34-Zoll-21:9-Bildschirm anzeigt, wobei ein hervorgehobener Vergleich den zusätzlichen horizontalen Raum über einem Standard-27-Zoll-16:9-Display zeigt.

Ultrabreiter LG-Monitor, der mehrere Anwendungen auf einem 34-Zoll-21:9-Bildschirm anzeigt, wobei ein hervorgehobener Vergleich den zusätzlichen horizontalen Raum über einem Standard-27-Zoll-16:9-Display zeigt.

HDR 10 mit sRGB 99 % (typ.)

Lebensechte Farbe, unterstützt von IPS

HDR 10-Kompatibilität und 99 % sRGB-Abdeckung (typ.) ermöglichen eine präzise Farbwiedergabe und Tonabbildung in HDR-Szenen.

IPS-Display

Der LG IPS-Monitor liefert konsistente und lebendige Farben über große Betrachtungswinkel.

HDR 10

HDR 10 (High Dynamic Range) unterstützt bestimmte Farb- und Helligkeitsstufen.

sRGB 99 % (Typ.)

Die 99%ige Abdeckung des sRGB-Farbraums sorgt für eine hochpräzise Farbwiedergabe.

Farbkalibriert

Gewährleistet eine präzise und konsistente Farbwiedergabe.

Ein ultrabreiter LG-Monitor, der lebendige Aurora-Bilder mit einer Fotobearbeitungsoberfläche anzeigt und lebendige Farbgenauigkeit und hochauflösende Details zeigt.

Ein ultrabreiter LG-Monitor, der lebendige Aurora-Bilder mit einer Fotobearbeitungsoberfläche anzeigt und lebendige Farbgenauigkeit und hochauflösende Details zeigt.

USB-C (PD 96 W)

All-in-One-USB-C-Anschluss

Dank USB-C-, DisplayPort- und HDMI-Anschlüssen, die eine Vielzahl von Geräten unterstützen, bleibst du problemlos in Verbindung. Der USB-Type-C-Anschluss ermöglicht die Anzeige, Datenübertragung und das Aufladen des Laptops (bis zu 96 W) – alles über ein einziges Kabel.

UltraWide-Monitor, der über ein USB-C-Kabel mit einem Laptop verbunden ist und ein Videobearbeitungsprojekt mit einem Radfahrer auf einer Brücke anzeigt, mit einer Nahaufnahme des USB-C-Anschlusses und einer Hervorhebung der 96 W-Stromversorgungsfähigkeit.

UltraWide-Monitor, der über ein USB-C-Kabel mit einem Laptop verbunden ist und ein Videobearbeitungsprojekt mit einem Radfahrer auf einer Brücke anzeigt, mit einer Nahaufnahme des USB-C-Anschlusses und einer Hervorhebung der 96 W-Stromversorgungsfähigkeit.

UltraWide-Monitor, der eine dunkle Fantasiespielfigur zeigt, mit zwei bunten Schallwellen, die von unterhalb des Monitors nach vorne strahlen und integrierte 7 W-Lautsprecher darstellen, die mit der DepthSound-Technologie für tiefen Bass und ein immersives Audioerlebnis verbessert werden.

Lautsprecher mit DepthSound

Spüre die tiefe Klanglandschaft

Der tiefe und großartige Klang der eingebauten 7 W-Lautsprecher, die mit DepthSound zur Verstärkung des Bassbereichs ausgestattet sind, sorgt für ein vollkommenes Gamingerlebnis.

LG Switch-App

Schnelles Umschalten

Du kannst den gesamten Bildschirm in bis zu sechs Abschnitte unterteilen, das Design ändern und sogar eine Plattform für Videogespräche mit einem entsprechenden Tastaturkürzel starten. Er unterstützt auch PBP- und PIP-Modi für effizientes Multitasking über mehrere Eingangsquellen hinweg.

Futuristische Motorradfahrer, die durch eine neonbeleuchtete Straße rasen, mit Bewegungsunschärfe-Effekt im Hintergrund und einem hervorgehobenen Abschnitt mit scharfen, klaren Bildern zur Demonstration der reibungslosen Leistung und Klarheit einer 100Hz Bildwiederholrate.

100 Hz

Fließende Gaming-Bewegung mit 100 Hz Bildwiederholrate

Bietet reibungslose und reaktionsschnelle Leistung mit einer 100 Hz-Bildwiederholrate, flüssige Bilder sowie ein gestochen scharfes Gameplay ohne Ghosting, das dir einen Wettbewerbsvorteil verschafft.

5ms (GtG)

Gleichbleibende Geschwindigkeit

Erlebe eine schnelle Reaktionszeit von 5ms (GtG), wodurch Ghosting für klare, flüssige Bilder minimiert wird. Mit zuverlässiger Geschwindigkeit und sanfter Bewegung behältst du die Kontrolle über jedes Spiel.

Für Komfort und Produktivität konzipiert

Lese-Modus

Passt Farbtemperatur und Helligkeit an, um die Ermüdung der Augen beim Anzeigen von Dokumenten über längere Zeiträume zu reduzieren.

Flicker Safe

Minimiert unsichtbares Bildschirmflimmern, um die Belastung der Augen zu reduzieren und ein angenehmeres Seherlebnis bei längerem Gebrauch zu ermöglichen.

Schmaler Ständer mit eckig geformtem Sockel

Minimalistisches Design mit L-Standfuß

Der schlanke L-förmige Standfuß sorgt dafür, dass dein Platz ordentlich bleibt und ergonomisch gestaltet ist, um maximalen Komfort zu bieten. Er ermöglicht einfache Neigungs-, Dreh- und Höhenanpassungen, um deinen Blickwinkel und deine Haltung optimieren. Dank der One-Click-Montage kann der Monitor schnell und einfach aufgebaut werden.

Height adjustable icon.

Höhe

150 mm

Swivel adjustable icon.

Drehen

-30°~30° 

Tilt adjustable icon.

Neigung

-5°~21°

Draufsicht auf einen gebogenen UltraWide-Monitor auf einem Schreibtisch mit Kaffeetasse, kabelloser Tastatur und Maus sowie eine Nahaufnahme der schlanken, quadratischen Monitorbasis, die für Stabilität und einen übersichtlichen Arbeitsplatz entwickelt wurde.

Draufsicht auf einen gebogenen UltraWide-Monitor auf einem Schreibtisch mit Kaffeetasse, kabelloser Tastatur und Maus sowie eine Nahaufnahme der schlanken, quadratischen Monitorbasis, die für Stabilität und einen übersichtlichen Arbeitsplatz entwickelt wurde.

Drucken

Alle Spezifikationen

ABMESSUNGEN/GEWICHTE

  • Abmessungen mit Standfuß (B x H x T) [mm]

    816,7 x 535,2 x 230 mm (oben) 816,7 x 385,2 x 267,5 mm (unten)

  • Abmessungen ohne Standfuß (B x H x T) [mm]

    816,7 x 364,4 x 83,6 mm

  • Abmessungen des Pakets (B x H x T) [mm]

    988 x 481 x 203 mm

  • Gewicht mit Standfuß [kg]

    10,1 kg

  • Gewicht ohne Standfuß [kg]

    7,3 kg

  • Gewicht mit Verpackung [kg]

    12,5 kg

FEATURES

  • HDR 10

    Ja

  • VESA DisplayHDR™

    Nein

  • HDR Effect

    Ja

  • Farbkalibrierung im Werk

    Ja

  • Automatische Helligkeit

    Nein

  • Lese-Modus

    Ja

  • Farbschwäche

    Ja

  • Super Resolution+

    Ja

  • NVIDIA G-Sync™

    Nein

  • AMD FreeSync™

    Nein

  • Black Stabiliser

    Ja

  • Dynamic Action Sync

    Ja

  • RGB-LED-Beleuchtung

    Nein

  • PBP

    Ja

  • PIP

    Ja

  • Smart Energy Saving

    Ja

  • Kamera

    Nein

  • Mikrofon

    Nein

DISPLAY

  • Größe [Zoll]

    34 Zoll

  • Größe [cm]

    86,71 cm

  • Auflösung

    3.440 x 1.440 Pixel

  • Panel-Typ

    IPS

  • Bildformat

    21:9

  • Pixelabstand [mm]

    0,2325 x 0,2325 mm

  • Helligkeit (Min.) [cd/m²]

    300 cd/m²

  • Farbtiefe (Anzahl der Farben)

    1,07 Mrd

  • Kontrastverhältnis (Typ.)

    1.000:1

  • Reaktionszeit

    5 ms (GtG)

  • Betrachtungswinkel (CR≥10)

    178° / 178°

SW-ANWENDUNG

  • LG Calibration Studio (True Colour Pro)

    Nein

  • Dual Controller

    Ja

KONNEKTIVITÄT

  • HDMI

    2 x

  • DisplayPort

    1 x

  • USB-C

    2 x

  • USB-C (Stromversorgung)

    96 Watt

  • USB Upstream-Anschluss

    1 x USB-C (3.2), 3 x USB-A (3.2)

  • USB Downstream-Anschluss

    1 x USB-B (3.2)

  • LAN (RJ-45)

    Ja

  • Kopfhörerausgang

    3,5 mm (4-polig)

SOUND

  • Lautsprecher

    2 x 7 W

  • Maxx Audio

    Nein

  • Rich Bass

    Nein

  • Bluetooth-Konnektivität

    Nein

Compliance-Informationen

WEITERE INFORMATION ZUR COMPLIANCE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Die Sicherheitshinweise für Zubehörteile sind in den Sicherheitshinweisen des Produkts enthalten und werden nicht separat bereitgestellt.

