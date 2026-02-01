2026 - der Moment, in dem Routine zur täglichen Freude wird

Eine Wochenendroutine, die die kommende Woche erleichtert

"Wenn ich völlig erschöpft bin, vergeude ich das ganze Wochenende.

Bettwäsche hat einen großen Einfluss auf meinen Schlaf und wenn ich mit der Pflege nicht hinterherkomme, leidet auch mein Schlaf darunter.“



Also hat Ria eine kleine Veränderung daran vorgenommen, wie ihre Wochenendmorgen beginnen.

Sobald sie aufwacht, wird die Pflege ihrer Bettwäsche zur obersten Priorität ihrer Samstagsroutine – das bedeutet jedoch nicht, jedes Mal einen kompletten Waschgang zu starten.

Stattdessen legt sie Bettdecke und Kissen in den Waschtrockner und nutzt eine Dampffunktion, um Falten, Gerüche und Staub zu entfernen, die sich im Laufe der Woche angesammelt haben.



Der Vorgang selbst ist einfach, doch der Unterschied danach ist deutlich spürbar.

Zu wissen, dass sie ihre Bettwäsche länger frisch halten kann, ohne sich Sorgen über Abnutzung durch häufiges Waschen machen zu müssen, bringt ein leises Gefühl der Erleichterung.



Sobald der Pflegezyklus abgeschlossen ist, bezieht sie das Bett neu mit der aufgefrischten Bettwäsche.

In diesem Moment fühlt es sich wie ein Signal an, dass das Wochenende wirklich begonnen hat, und die Müdigkeit der Woche langsam nachlässt.



"In dem Moment, in dem ich mir die Decke wieder über mich ziehe, habe ich das Gefühl, die kommende Woche gut bewältigen zu können.“



Diese kleine Gewohnheit, jedes Wochenende wiederholt, hilft nicht nur dabei, das Schlafzimmer neu zu ordnen, sondern auch ihre Gedanken zur Ruhe zu bringen.