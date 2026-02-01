About Cookies on This Site

Monthly LG I Februar

2026 - der Moment, in dem Routine zur täglichen Freude wird

Life’s Good beginnt zu Hause

 

 

 

 

Februar, wenn das Gefühl des neuen Jahres langsam verblasst und der Alltag wieder richtig in Gang kommt.

Was wir jetzt brauchen, sind keine radikalen Veränderungen durch Neujahrsvorsätze, sondern neue tägliche Routinen, die wirklich zu dem Leben passen, das wir bereits führen.

 

Begleiten Sie Ria dabei, wie sie den Februar auf ihre eigene Weise gestaltet.

*Elemente dieser Geschichte und die begleitenden Bilder wurden zu illustrativen Erzählzwecken mithilfe von KI erstellt.

Exklusive Angebote im Februar

01/02/2026 ~28/02/2026

Entdecke die neue LG Monthly Story und sichere dir 10 % Rabatt mit deinem Coupon. Verpasse dieses besondere Angebot nicht!

10%

Rabatt

Coupon-Code

LGMONTHLYFEB10

Ein kleiner Moment der Ruhe, um den Morgen zu beginnen

– Ria, Brand Marketer (32)

"Zwischen Meetings und späten Nächten … gab es im letzten Jahr viele Tage, an denen ich mich schon erschöpft fühlte, bevor der Tag überhaupt begann. Deshalb wollte ich mir in diesem Jahr meinen Morgen als Zeit nur für mich selbst bewahren.“


Seit Beginn des neuen Jahres hat Ria es sich zur Gewohnheit gemacht, ihren Wecker 20 Minuten früher zu stellen.
Es ist eine bewusste Entscheidung, einen Teil ihres Morgens komplett ohne festen Plan zu lassen.


In dieser Zeit folgt sie einem kurzen Home-Workout-Video mit leichten Dehnübungen oder entspannendem Yoga.
Wenn sie den Fernseher einschaltet, empfiehlt der webOS-Bildschirm genau die Inhalte, die sie sucht und mit nur wenigen Klicks auf der Fernbedienung beginnt ihre persönliche Morgenroutine.


"Den Morgen damit zu beginnen, mich auf mich selbst zu konzentrieren, in einer Umgebung, die bereits vorbereitet ist, lässt den ganzen Tag leichter wirken.“


Für Ria ist dieses Morgenritual zu einer neuen täglichen Routine geworden – ein kurzer Moment vor der Arbeit, um Körper und Atmung neu auszurichten.

Eine Frau macht morgens Yoga zu Hause und folgt dabei einem Workout auf dem Fernseher.

Eine Collage mit frisch vorbereiteten Mahlzeiten und übersichtlich gelagertem Gemüse in einem Kühlschrank.

Wie das Mittagessen unverzichtbar wurde

"Wenn es stressig wird, ist das Mittagessen am leichtesten aufzuschieben. Und je öfter ich das tat, desto mehr hatte ich das Gefühl, dass meine Gesundheit langsam darunter litt.“


An Tagen, an denen sich die Arbeit stapelte, wurde das Auslassen des Mittagessens still und leise zur Gewohnheit. Deshalb setzte sich Ria ab Januar ein Neujahrsziel für eine gesündere Ernährung: das Mittagessen für eine ganze Woche im Voraus vorzubereiten.


Da ihr Terminkalender so voll ist, bleibt kaum Zeit für häufige Einkäufe. Am Wochenende kauft sie deshalb einfach einmal eine große Menge an Gemüse ein.
Im Kühlschrank bleiben die Zutaten auch nach mehreren Tagen spürbar frisch, sodass ein einziger Einkauf für die gesamte Arbeitswoche reicht.


Weil alles im Voraus vorbereitet ist, fühlen sich die Mittagspausen unter der Woche deutlich entspannter an.
An manchen Tagen ist es ein Salat, an anderen ein einfaches gedünstetes Gericht – doch die Frische ist immer da.


"Da alles frisch und ordentlich organisiert bleibt, lasse ich das Mittagessen nur noch selten aus.“


Für Ria ist das Mittagessen nicht länger etwas, das sie aufschiebt, sondern ein Moment, der sie durch den Tag trägt und zu ihrem Neujahrs-Ernährungsplan beiträgt.

Eine Wochenendroutine, die die kommende Woche erleichtert

"Wenn ich völlig erschöpft bin, vergeude ich das ganze Wochenende.
Bettwäsche hat einen großen Einfluss auf meinen Schlaf und wenn ich mit der Pflege nicht hinterherkomme, leidet auch mein Schlaf darunter.“


Also hat Ria eine kleine Veränderung daran vorgenommen, wie ihre Wochenendmorgen beginnen.
Sobald sie aufwacht, wird die Pflege ihrer Bettwäsche zur obersten Priorität ihrer Samstagsroutine – das bedeutet jedoch nicht, jedes Mal einen kompletten Waschgang zu starten.
Stattdessen legt sie Bettdecke und Kissen in den Waschtrockner und nutzt eine Dampffunktion, um Falten, Gerüche und Staub zu entfernen, die sich im Laufe der Woche angesammelt haben.


Der Vorgang selbst ist einfach, doch der Unterschied danach ist deutlich spürbar.
Zu wissen, dass sie ihre Bettwäsche länger frisch halten kann, ohne sich Sorgen über Abnutzung durch häufiges Waschen machen zu müssen, bringt ein leises Gefühl der Erleichterung.


Sobald der Pflegezyklus abgeschlossen ist, bezieht sie das Bett neu mit der aufgefrischten Bettwäsche.
In diesem Moment fühlt es sich wie ein Signal an, dass das Wochenende wirklich begonnen hat, und die Müdigkeit der Woche langsam nachlässt.


"In dem Moment, in dem ich mir die Decke wieder über mich ziehe, habe ich das Gefühl, die kommende Woche gut bewältigen zu können.“


Diese kleine Gewohnheit, jedes Wochenende wiederholt, hilft nicht nur dabei, das Schlafzimmer neu zu ordnen, sondern auch ihre Gedanken zur Ruhe zu bringen.

Eine Frau frischt im Rahmen einer ruhigen Wochenendroutine ihre Bettwäsche mit einer Waschmaschine auf.

Rias Routinen sind nichts Außergewöhnliches, doch es sind Veränderungen, die sie in diesem Jahr in ihr Leben integriert hat und weiterhin genießt.

Diese kleinen Gewohnheiten, in den Alltag eingewoben, könnten der Anfang dessen sein, was das kommende Jahr prägen wird.

Wie wird deine neue Routine aussehen?

TV-Produktaufnahme

Wie kann ein Fernseher dir helfen, den Morgen bewusster zu beginnen?

• AI Picture Pro & AI Sound Pro
Natürliche Landschaften auf einem großen Bildschirm und ausgewogener Klang schaffen eine ruhige Morgenatmosphäre, die dir hilft, sich auf Atmung und Wahrnehmung zu konzentrieren.

• Schlankes Design
Fügt sich mit seinem reduzierten, schlanken Design harmonisch in den Alltag ein, ohne den Raum zu unterbrechen.

Produktaufnahme des Kühlschranks

Wie kann ein Kühlschrank deine Mittagsroutine gesünder machen?

• LinearCooling™
Reduziert Temperaturschwankungen und hilft dabei, Zutaten länger frisch zu halten.

• Fresh Balancer™
Passt die Luftfeuchtigkeit an Obst und Gemüse an und unterstützt eine gleichmäßige Frische.

Produktaufnahme der Waschmaschine

Wie kann eine Waschmaschine die Wochenenden leichter machen?

• ThinQ™
Ermöglicht eine einfache Steuerung von Waschen und Trocknen mit nur einer Berührung und reduziert so die Belastung an Wochenendmorgen.

• TurboWash™360
Wäscht schneller und schonend, ohne die Textilien zu beschädigen.

Ein exklusives Angebot, um deine Alltagsmomente zu bereichern

