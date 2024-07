ESCHBORN, 01. August 2023 — LG Electronics (LG) hat am 25. Juli gemeinsam mit dem südkoreanischen Ministerium für Gesundheit, Wohlfahrt und Rehabilitation erfolgreich die zweitägige Online-Vorrunde der Global IT Challenge for Youth with Disabilities (GITC) 2023 durchgeführt.

Bereits seit 2011 wird das als Wettbewerb gestaltete Programm gemeinsam von LG und dem Ministerium geleitet. Es wurde ins Leben gerufen, um die IKT-Fähigkeiten (Informations- und Kommunikationstechnologien) junger Menschen mit Behinderungen zu stärken und gleichzeitig eine solide Grundlage für ihre soziale Integration zu schaffen. Bisher haben insgesamt rund 4.500 Jugendliche aus 38 Ländern an der GITC teilgenommen.

„Bei der Global IT Challenge geht es darum, eine Grundlage zu schaffen, die es Menschen mit Behinderungen ermöglicht, sich besser in die Gesellschaft zu integrieren. Die ehemaligen Teilnehmer haben bewiesen, dass sie eine erfolgreiche Karriere im IT-Bereich absolvieren können“, erklärt Yoon Dae-sik, Senior Vice President of External Relations bei LG Electronics. „Als globales Unternehmen werden wir uns stets bemühen, junge Menschen mit Behinderungen zu unterstützen, damit sie ihren Leidenschaften nachgehen und ihre Träume verwirklichen können.“

Finale in Abu Dhabi

In diesem Jahr haben rund 500 Jugendliche mit Behinderungen, die in lokalen Vorrunden in 17 Ländern ausgewählt wurden, in sechs Wettbewerben um ihren Platz in der Endrunde der Challenge gekämpft. Das Finale wird im Oktober 2023 in Abu Dhabi (VAE) stattfinden. Herausragende Leistungen werden bei jeder GITC-Veranstaltung in verschiedenen Kategorien mit Urkunden und Preisgeldern belohnt.

Bei den Wettbewerben werden nicht nur Fähigkeiten im Umgang mit verschiedenen Computerprogrammen wie Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel und Internet-Suchmaschinen bewertet, sondern auch das kreative Leistungsvermögen. Hier geht es unter anderem darum, Videos zu erstellen und zu bearbeiten, Programme für selbstfahrende Autos zu nutzen und IT zu entwickeln, die das Leben von Menschen mit Behinderungen verbessert. An jedem Wettbewerb konnten Teams mit bis zu vier Personen teilnehmen. Neu war in diesem Jahr, dass erstmals ein E-Sport-Wettbewerb ohne Teilnahmebeschränkungen angeboten wurde. Zudem wuchs das Teilnehmerfeld: Durch eine Ausweitung auf den Nahen Osten sowie Nordafrika waren 2023 auch erstmals Jugendliche außerhalb Südkoreas, Chinas, Vietnams, Thailands und anderer asiatischer Länder zugelassen.

LG strebt Barrierefreiheit an

Das Engagement von LG im Rahmen der GITC zahlt auf die Unternehmensvision „Better life for all“ ein. Damit soll sichergestellt werden, dass die Produkte und Dienstleistungen von LG für jeden zugänglich sind – unabhängig der körperlichen Fähigkeiten. Zu den bereits getroffenen Maßnahmen gehören unter anderem der Betrieb eines Beratungszentrums für Gebärdensprache, die Bereitstellung von Produkthandbüchern mit Video, Gebärdensprache und Sprachunterstützung sowie die Verteilung von Braille-Aufklebern für Haushaltsgeräte. Darüber hinaus betreibt LG seit letztem Jahr eine Beratungsgruppe für Menschen mit Behinderungen und legt großen Wert auf die Meinung seiner Kunden und deren größten Herausforderungen, um die dafür passenden Lösungen anbieten zu können.