Handelsunternehmen UFP wird offizieller Distributor von LG IT Solutions

Das Handelsunternehmen UFP Deutschland GmbH ist seit dem 01. Januar 2025 neuer, offizieller Distributor von LG IT Solutions. Die neue Partnerschaft knüpft an die erfolgreiche Zusammenarbeit von Nils Becker-Birck, Head of LG IT Solutions, mit dem UFP-Führungsteam aus früheren Projekten an. Der Vertriebsspezialist mit Sitz in Kamp-Lintfort, der außerdem weitere Vertriebsbüros in Wiesbaden und Mendig betreibt, wird sich zunächst ausschließlich auf das Geschäft mit Business-Monitoren von LG konzentrieren. Die Geräte von LG ergänzen in idealer Weise das bereits bestehende Sortiment von UFP, das unter anderem Drucker, Multifunktionsgeräte, 3D-Lösungen, Aktenvernichter, Laminiergeräte sowie Gaming- und Computerzubehör umfasst. LG IT Solutions erhofft sich von der Zusammenarbeit mit UFP, seine Marktanteile im immer wichtiger werdenden B2B-Segment, das auch für die Gesamtstrategie des Technologiekonzerns eine bedeutende Rolle spielt, signifikant ausweiten zu können. Dabei will LG sowohl von der breiten Kundenbasis als auch der besonderen Fokussierung des neuen Vertriebspartners profitieren: LG ist derzeit die einzige Monitormarke, mit der UFP einen direkten Distributionsvertrag geschlossen hat.

Monitore von LG beste Wahl für langfristige Zusammenarbeit

„Ich verspreche mir von der Zusammenarbeit mit UFP eine Partnerschaft, die auf dem langjährigen Vertrauen in das Team von UFP aus meinen vorherigen beruflichen Stationen aufbaut“, so Nils Becker-Birck, Director Sales & Marketing sowie Head of IT Solutions bei LG Electronics Deutschland. „Das hochprofessionelle UFP-Team kennt sich mit PC-Zubehör, -Komponenten und Druckern hervorragend aus, da passen unsere innovativen Monitore sehr gut dazu.“ Torsten Schnutz, Geschäftsführer der UFP Deutschland GmbH, ergänzt: „Als Vertriebsunternehmen ist es für uns von vorrangigem Interesse, unseren Kunden stets die bestmögliche Produktpalette anzubieten. Aus diesem Grund ist die Auswahl der richtigen Marken- und Handelspartner besonders wichtig. Im Bereich der Monitore, sei es für den Business-, Home- oder Gaming-Bereich, ist LG Electronics mit seiner hohen Marktpräsenz bei den Endverbrauchern eine treibende Kraft und damit für uns die beste Wahl für eine langfristige Zusammenarbeit.“

Die UFP (Union Francaise de Papeterie) mit Hauptsitz in Paris führt in ihrem Produktportfolio nahezu alle namhaften Hersteller von Druckern, Multifunktionsgeräten, 3D, Aktenvernichtern, Laminiergeräten, ergonomischen Produkten sowie Gaming- und Computerzubehör. Zur UFP-Gruppe gehört seit 1997 die UFP Deutschland GmbH. Daneben ist das Unternehmen auch noch in Großbritannien, Spanien, Österreich, Belgien und den Niederlanden vertreten. Mit mehr als 750 Mitarbeitern und einem Umsatzvolumen von über 1,2 Milliarden Euro ist die UFP-Gruppe einer der wichtigsten europäischen Distributoren der Branche und arbeitet als paneuropäischer Partner mit den größten Herstellern zusammen.