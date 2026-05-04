LG 2026 TV-Line-up unterstreicht Nachhaltigkeits-Engagement mit zahlreichen Eco-Zertifizierungen

LG Electronics (LG) hat für sein TV-Line-up 2026 mehrere weltweit anerkannte Eco-Zertifizierungen erhalten. Die Auszeichnungen unterstreichen das Engagement des Unternehmens für mehr Nachhaltigkeit über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg – von der Herstellung über den Vertrieb bis hin zur Entsorgung. Die Zertifikate belegen zudem die Fortschritte von LG bei der Senkung von CO2-Emissionen und der verstärkten Nutzung von recycelten Kunststoffen.

Ausgezeichnete Ressourceneffizienz und CO2-Reduktion

Bereits im sechsten Jahr in Folge wurden die LG OLED TVs vom Carbon Trust ausgezeichnet. So erhielten die 83-, 77- und 65-Zoll-Modelle der G6-Serie das „Reducing CO2“-Zertifikat. Zusätzlich erhielt das 2026er TV-Line-up von LG die „Resource Efficiency“-Zertifizierung der Prüfgesellschaft Intertek. Diese Auszeichnung, die an acht TV-Serien vergeben wurde1, bewertet die Material-2 und Energieeffizienz3 sowie den Anteil an recycelten Materialien.

Ein weiterer Meilenstein: Die 83-Zoll OLED evo G6 sowie die 83- und 77-Zoll OLED evo C6 Modelle haben erstmals die EU-Energielabel-Klasse D erreicht.

„Unser TV-Line-up für 2026 zeigt, wie sich ökologische Verantwortung und erstklassige Leistung sinnvoll vereinen lassen“, sagt Lee Choong-hwoan, Leiter des Display-Geschäfts der LG Media Entertainment Solution Company. „Diese Zertifizierungen sind ein messbarer Beweis für unsere Fortschritte bei der Entwicklung, der Herstellung und dem Management unserer Produkte über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg.“

1 Gilt für die LG TV-Modelle W6, G6, C6, B6, MRGB96, MRGB9M, MRGB85 und QNED85

2 Umfasst recycelbares Design, den reduzierten Einsatz von Schadstoffen sowie die Reparierbarkeit.

3 Basierend auf den folgenden Energieeffizienzstandards: der Verordnung (EU) 2017/1369 zur Energieverbrauchskennzeichnung, dem California Code of Regulations (CCR) Title 20 sowie der Verordnung über das Management von Energieeffizienzgeräten gemäß Artikel 15 des koreanischen Gesetzes zur rationellen Energienutzung.