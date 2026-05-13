115 Quadratmeter, VdS-zertifiziert, nahtlos integriert: LG LED-Installation im neuen Terminal 3 am Flughafen Frankfurt

Mit der Eröffnung des Terminal 3 ist am Flughafen Frankfurt eines der wichtigsten Infrastrukturprojekte der Region in Betrieb gegangen. Im zentralen Marktplatzbereich setzt eine großflächige LED-Installation von LG Electronics neue Maßstäbe für digitale Markenkommunikation im internationalen Passagierumfeld. Realisiert wurde das Projekt im Auftrag von Media Frankfurt, die das Medienkonzept sowie die Vermarktung sämtlicher Werbeflächen am Flughafen Frankfurt verantwortet. Die technische Umsetzung und Integration der LED-Systeme erfolgte in enger Zusammenarbeit mit dem Systemintegrator Ben Hur.

Im anspruchsvollen Wettbewerbsumfeld durchgesetzt

Für die prominenten Flächen im besonders sensiblen Marktplatzbereich hinter der Sicherheitskontrolle wurden im Vorfeld unterschiedliche technische Lösungen geprüft. In diesem strengen Auswahlverfahren konnte sich LG mit seiner Lösung durchsetzen. Ausschlaggebend waren insbesondere die hohe Bildqualität, die normgerechte Sicherheitsarchitektur sowie die nahtlose Integration in das bestehende Medien- und Raumkonzept von Media Frankfurt.

Die beiden LED-Walls verfügen jeweils über eine Auflösung von 6.240 × 1.485 Pixeln und befinden sich im Duty-Free-Bereich des Marktplatzes. Das Modell LHCB025-YN gewährleistet auch bei herausfordernden Lichtverhältnissen eine kontrastreiche, homogene Darstellung und ist speziell für den dauerhaften Einsatz in stark frequentierten Bereichen konzipiert.

Ganzheitliches Brandschutzkonzept für kritische Infrastruktur

Die installierten LED-Lösungen sind VdS-6024-konform und erfüllen damit höchste Sicherheitsanforderungen im Flughafenbetrieb. Das Brandschutzkonzept kombiniert geprüften Brandschutz von außen durch die gezielte Auswahl schwer entflammbarer, nach EN 13501-1 klassifizierter Materialien mit einem Brandschutz von innen: Die werkseitig verbaute eBulb-Technologie von JOB erkennt thermische Ereignisse direkt im Modul, setzt automatisch ein Löschmittel frei und unterbricht im Ernstfall die Stromzufuhr.

Der Brandschutz ist bereits ab Werk vollständig integriert. Daher stammen sämtliche relevanten Zertifizierungen wie CE, EMV und weitere gerätespezifische Nachweise direkt vom Hersteller und besitzen volle Gültigkeit.

Partnerschaftliche Realisierung

Die Umsetzung im Terminal 3 ist das Ergebnis einer engen Zusammenarbeit zwischen dem Flughafenbetreiber Fraport, Media Frankfurt als Konzept- und Vermarktungspartner, dem Systemintegrator Ben Hur sowie LG Electronics als Technologieanbieter. „Digitale Großflächen in einem internationalen Flughafenumfeld müssen höchste Anforderungen an Bildqualität, Betriebssicherheit und regulatorische Konformität erfüllen“, sagt Robert Bergner, Head of Solution Sales Information Display bei LG Electronics Deutschland. „Wir freuen uns, dieses Projekt erfolgreich für und mit unseren Partnern realisiert zu haben.“