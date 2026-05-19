Neue Maßstäbe im E-Sports: LG präsentiert ersten Gaming-Monitor mit nativen 1.000 Hz

LG Electronics (LG) stellt den weltweit ersten Full-HD-Gaming-Monitor (1.920 x 1.080) mit einer nativen Bildwiederholrate von 1.000 Hz vor.1 Der neue LG UltraGear 25G590B wurde speziell für rasante, kompetitive Titel wie First-Person-Shooter (FPS) entwickelt. Er bietet eine extrem schnelle visuelle Reaktionszeit und konsistente Leistung, die Spielern in Hochgeschwindigkeitsszenarien einen entscheidenden Vorteil verschafft.

Native 1.000 Hz für unerreichte Bewegungsschärfe

Im Gegensatz zu Dual-Mode-Monitoren liefert der 25G590B seine Spitzenleistung von 1.000 Hz standardmäßig in nativer Full-HD-Auflösung. Die Technologie sorgt für ultra-schnelle Bildaktualisierungen, bei denen selbst in extremen Bewegungen In-Game-Menüs und Objekte gestochen scharf bleiben. Unterstützt wird dies durch die „Motion Blur Reduction Pro“-Technologie von LG, die schnelle seitliche Bewegungen noch klarer darstellt. Ein fortschrittliches IPS-Panel mit Antireflexionsbeschichtung garantiert zudem eine konsistente Farbwiedergabe ohne störende Spiegelungen.

E-Sports-optimiertes Design und smarte KI-Features

Mit seiner Bilddiagonale von 24,5 Zoll nutzt der Monitor das bevorzugte Format im professionellen E-Sports. Spieler behalten so alle wichtigen visuellen Elemente im natürlichen Sichtfeld. Der minimalistische, ergonomische Standfuß maximiert die nutzbare Schreibtischfläche für weite Mausbewegungen und lässt sich präzise in Höhe, Neigung und Schwenkwinkel anpassen. Zusätzlich verbessern On-Device-KI-Funktionen das Spielerlebnis: Die „AI Scene Optimization“ passt die Bildeinstellungen intelligent an das jeweilige Spielgenre an, während „AI Sound“ in Kombination mit kompatiblen Headsets für räumlichen Klang und klare Kommunikation sorgt.

Der LG UltraGear 25G590B wird auch in Deutschland in den Handel kommen und lässt sich auf der LG Webseite ab dem 30. Juli 2026 zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von voraussichtlich 999 Euro vorbestellen.

1 Basierend auf öffentlich verfügbaren Informationen zum aktuellen Zeitpunkt, unter den von Unterhaltungselektronik-Marken vorgestellten Gaming-Monitoren.