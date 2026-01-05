„Zero Labor Home“: LG Electronics präsentiert Haushaltsroboter LG CLOiD auf der CES 2026

LG Electronics (LG) stellt auf der CES 2026 erstmals öffentlich LG CLOiD vor. Der KI-gestützte Haushaltsroboter kann Aufgaben über vernetzte Haushaltsgeräte hinweg ausführen und koordinieren und soll so den Zeitaufwand und die körperliche Anstrengung für alltägliche Hausarbeit reduzieren. CLOiD ist die jüngste Entwicklung von LG im Bereich KI-basierter Haushaltsrobotik. Sie baut auf dem selbstfahrenden AI Home Hub (LG Self-driving AI Home Hub) und dem ThinQ®-Ökosystem auf.

Haushaltsautomatisierung in realistischer Wohnumgebung

Auf der CES 2026 zeigt LG den Roboter im Einsatz in verschiedenen häuslichen Umgebungen. In einem Szenario holt CLOiD Milch aus dem Kühlschrank und legt ein Croissant in den Ofen, um das Frühstück vorzubereiten. Nachdem die Bewohner das Haus verlassen haben, startet der Roboter Waschzyklen und faltet die Wäsche nach dem Trocknen zusammen. Diese Aufgaben zeigen, wie CLOiD den Lebensstil der Nutzer versteht und Geräte präzise steuert.

Hardware für den Einsatz im Wohnraum

LG CLOiD besteht aus einer Kopfeinheit, einem Rumpf mit zwei beweglichen Armen und einer Radbasis mit autonomer Navigation. Der Rumpf lässt sich neigen, um die Höhe anzupassen. So kann der Roboter Objekte ab Kniehöhe aufnehmen.

Jeder Arm verfügt über sieben Freiheitsgrade und entspricht damit der Beweglichkeit eines menschlichen Arms. Schulter, Ellbogen und Handgelenk ermöglichen Vorwärts-, Rückwärts-, Rotations- und Seitbewegungen. Jede Hand besitzt fünf unabhängig steuerbare Finger für feinmotorische Aufgaben. CLOiD kann so eine Vielzahl von Haushaltsgegenständen handhaben und in Küchen, Waschräumen und Wohnbereichen arbeiten.

Die Radbasis nutzt autonome Fahrtechnologie aus LGs Erfahrungen mit Saugrobotern und dem LG Self-driving AI Home Hub. Dieser Formfaktor bietet Stabilität, Sicherheit und Kosteneffizienz. Der niedrige Schwerpunkt reduziert das Kipprisiko, falls ein Kind oder Haustier mit dem Roboter in Kontakt kommt.

Der Kopf des LG CLOiD wird zum mobilen AI Home Hub

Ausgestattet mit einem Chipsatz, der als Gehirn von CLOiD fungiert, wird der Kopf des Roboters zum mobilen AI Home Hub. Hinzu kommen Display, Lautsprecher, Kameras, verschiedene Sensoren und sprachbasierte generative KI. Der Roboter kann so über gesprochene Sprache und „Mimiken" mit Menschen kommunizieren. Er erlernt die Wohnumgebung und Lebensmuster seiner Nutzer und steuert vernetzte Haushaltsgeräte entsprechend.

Bildbasierte physische KI: VLM and VLA

Im Kern von LG CLOiD steht die bildbasierte Physische KI-Technologie des Unternehmens, welche die folgenden Komponenten kombiniert:

Vision Language Model (VLM) – wandelt Bilder und Videos in strukturiertes, sprachbasiertes Verständnis um

Vision-Language-Action (VLA) – übersetzt visuelle und verbale Eingaben in konkrete Bewegungen

Diese Modelle wurden mit Zehntausenden Stunden an Haushaltsaufgaben-Daten trainiert. CLOiD kann dadurch Geräte erkennen, Nutzerabsichten interpretieren und kontextgerechte Aktionen ausführen – etwa Türen öffnen oder Objekte bewegen.

Integration mit ThinQ® und ThinQ® ON

Die Fähigkeiten von CLOiD erweitern sich durch die Integration in LGs Smart-Home-Ökosystem. Dazu gehören die AI Home Platform „ThinQ®" und der Hub „ThinQ® ON". Diese Konnektivität ermöglicht es CLOiD, Services über verschiedene LG-Geräte hinweg zu koordinieren.

LG Actuator AXIUM: Robotikkomponenten für physische KI

Neben dem Haushaltsroboter stellt LG die neue Marke LG Actuator AXIUM vor. Sie umfasst robotische Aktuatoren für Service- und Haushaltsroboter.

Ein Aktuator dient als Gelenk eines Roboters. Er integriert einen Motor für Rotationskraft, einen Antrieb zur Steuerung elektrischer Signale und ein Untersetzungsgetriebe zur Regulierung von Geschwindigkeit und Drehmoment. Aktuatoren gehören zu den kritischsten und kostenintensivsten Komponenten eines Roboters. Sie gelten als strategische Schlüsseltechnologie im Zeitalter der physischen KI.

LG hat durch sein marktführendes Haushaltsgeräte-Geschäft erstklassige Komponentenexpertise aufgebaut. Sie bildet die Grundlage für entscheidende Wettbewerbsvorteile bei Aktuatoren: leichtes und kompaktes Design, hohe Effizienz und hohes Drehmoment. LGs modulare Designtechnologie ermöglicht zudem kundenspezifische Fertigung in hoher Variantenvielfalt. Das ist für die Herstellung fortschrittlicher Roboter mit Dutzenden verschiedener Aktuatortypen erforderlich.

Roadmap für KI-gesteuerte Haushalte

LG plant, weiterhin eigenständige Haushaltsroboter für alltägliche Aufgaben zu entwickeln. Parallel dazu wird das Unternehmen Robotik-Technologie in herkömmliche Haushaltsgeräte integrieren. So entstehen Kategorien wie „Haushaltsroboter" – etwa Saugroboter – und „Intelligente Haushaltsgeräte" wie Kühlschränke, deren Türen sich automatisch öffnen, wenn sich eine Person nähert. Das Ziel ist ein „AI Home", in dem Hausarbeit KI-Geräten und Haushaltsrobotern überlassen wird. Menschen sollen sich ausruhen, Dinge genießen und ihre Zeit für wertvollere Aktivitäten nutzen können.

„Der LG CLOiD Haushaltsroboter ist darauf ausgelegt, auf natürliche Weise mit Menschen zu interagieren und sie zu verstehen", sagt Steve Baek, Präsident der LG Home Appliance Solution Company. „Er bietet ein optimales Maß an Unterstützung im Haushalt. Wir werden unsere Bemühungen fortsetzen, um unsere Vision vom Zero Labor Home zu verwirklichen. Hausarbeit soll der Vergangenheit angehören, damit Kunden mehr Zeit für die Dinge haben, die wirklich zählen."

Besucher der CES 2026 (6. bis 9. Januar) können die Vorteile von LG CLOiD und des Zero Labor Home anhand verschiedener Szenarien am LG-Stand (#15004, Las Vegas Convention Center) erleben.