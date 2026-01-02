Sound trifft Style: LG erweitert xboom by will.i.am Bluetooth-Speaker-Serie zur CES 2026

LG Electronics (LG) und will.i.am präsentieren auf der CES 2026 das erweiterte xboom Bluetooth-Lautsprecher-Portfolio. Es umfasst vier neue Modelle, die kraftvollen Sound mit AI-gesteuerter Personalisierung und vielseitigem Design verbinden. Im Fokus stehen smartere Interaktionen, verlängerte Akkulaufzeiten und Designs, die zu jedem Lebensstil passen. Die „xboom by will.i.am“ Lautsprecher bieten nicht nur einen ausgewogenen Sound mit satten Bässen – durch die Integration von FYI.RAiDiO können Nutzer über eine dedizierte Taste oder die App mit bis zu zehn AI-Personas und DJs interagieren.

Die neuen xboom Modelle „Stage 501“, „Blast“, „Mini“ und „Rock“ nutzen künstliche Intelligenz zur Optimierung von Klang und Atmosphäre: AI Sound passt die EQ-Einstellungen automatisch an die Audioinhalte an, während AI Lighting die Lichteffekte mit dem Sound synchronisiert. Space Calibration Pro1 passt die Audioausgabe an die jeweilige Umgebung an.

xboom Stage 501: Party-Power mit Karaoke-Modus

Das Stage 501-Modell verfügt über den AI Karaoke Master mit über 10.000 Songs, der Vocals aus nahezu jedem Titel entfernen oder anpassen kann. Mit bis zu 25 Stunden Laufzeit und einem austauschbaren 99-Wh-Akku liegt die Leistung bei 220 W im Netzbetrieb bzw. 160 W im Akkubetrieb. Das fünfseitige Gehäusedesign ermöglicht eine flexible Platzierung, während Dual-Woofer und Peerless-Tweeter für einen energiegeladenen Sound sorgen.

xboom Blast: Robuster Outdoor-Lautsprecher mit hoher Akkulaufzeit

Konzipiert für lange Abenteuer, bietet der xboom Blast dank seines 99-Wh-Akkus eine Wiedergabezeit bis zu 35 Stunden. In Kombination mit einer 220-W-Ausgangsleistung im Netzbetrieb und drei Passivradiatoren erzeugt der Lautsprecher einen besonders vollen Klang. Das robuste Design wurde nach Militärstandards getestet und verfügt über einen speziellen Kantenschutz sowie einen seitlichen Seilgriff für den komfortablen Transport in jeder Umgebung.

xboom Mini: Kompaktes Design für den Alltag

Der xboom Mini im Würfel-Design eignet sich mit einer Akkulaufzeit von bis zu zehn Stunden ideal für zuhause oder unterwegs. Dank Sound Field Enhance-Technologie liefert der kompakte Lautsprecher auch in offenen Räumen einen klaren, definierten Klang. Er ist nach IP67 wasser- und staubgeschützt und lässt sich zudem durch eine integrierte Stativhalterung und Aufhängeschlaufe mühelos platzieren.

xboom Rock: Widerstandsfähigkeit trifft Militärstandards

Nach gleich sieben Militärstandards getestet, eignet sich der xboom Rock auch für die anspruchsvollsten Outdoor-Abenteuer. Als Upgrade des XG2 liefert er nun eine erhöhte Leistung von 6 W und eine zehnstündige Wiedergabezeit. Mit LE Audio Auracast lassen sich Inhalte mühelos auf mehreren Lautsprechern gleichzeitig abspielen, was ihn zum idealen Begleiter für Unternehmungen im Freien macht.

Die neuesten „xboom by will.i.am“-Produkte werden 2026 eingeführt und sind auf der CES 2026 am LG-Messestand (Stand-Nr. 15004, Las Vegas Convention Center) zu sehen. Weitere Informationen finden Sie im LG Newsroom.

¹ Space Calibration Pro ist für die Modelle Stage 501 und Blast verfügbar.