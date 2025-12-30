LG definiert 5K-Gaming neu: UltraGear evo Modelle werden auf CES 2026 vorgestellt

LG Electronics (LG) launcht zur CES 2026 die neue Premium-Gaming-Monitor-Brand UltraGear evo. Aufbauend auf LGs Marktführerschaft bei 5K- und 5K2K-Displays erweitert das neue Line-up die Grenzen hochauflösender Displays und umfasst OLED-, MiniLED-Panels sowie UltraWide-Formate. Die ersten drei Modelle – 39GX950B, 27GM950B und 52G930B – setzen dabei auf eine Kombination aus hoher Pixeldichte und Geschwindigkeit.

Die technologische Basis bildet eine eigens entwickelte On-Device-AI-Lösung. Diese ermöglicht die weltweit erste 5K AI Upscaling-Technologie1, die Bildinhalte direkt im Monitor analysiert und optimiert. Gamer kommen so in den Genuss einer beeindruckenden 5K-Auflösung, ohne ihre PC-Hardware aufrüsten zu müssen.

Intelligente Bildoptimierung und OLED-Präzision

Das 39-Zoll-Modell (39GX950B) nutzt die Vorteile der Primary RGB Tandem OLED-Technologie, die für verbesserte Helligkeit, präzise Farbwiedergabe und eine längere Lebensdauer des Panels sorgt. Das 1500R-gekrümmte 21:9-Display bietet eine Pixeldichte von 142 PPI und ist nach VESA DisplayHDR™ True Black 500 zertifiziert, was tiefe Schwarzwerte und detaillierte Highlights garantiert. Dank der integrierten AI-Lösung werden nicht nur Bilder, sondern auch der Ton (AI Sound) in Echtzeit an das jeweilige Spielgeschehen angepasst. Ein besonderes Highlight ist die Dual-Mode-Funktion: Nutzer können flexibel zwischen höchster 5K2K-Auflösung bei 165 Hz und einer extrem schnellen Bildwiederholrate von 330 Hz bei WFHD umschalten – unterstützt durch eine ultraschnelle Reaktionszeit von 0,03 ms.

Weltneuheit bei der MiniLED-Technologie

Mit dem 27-Zoll-Modell (27GM950B) präsentiert LG den weltweit ersten 5K New MiniLED-Monitor, der störende Lichteffekte (Blooming) drastisch reduziert. Durch 2.304 lokale Dimmzonen und „Zero Optical Distance“-Technologie, die den Abstand zwischen Panel und LEDs minimiert, werden selbst feinste Details präzise dargestellt. Der Monitor erreicht eine Spitzenhelligkeit von bis zu 1.250 Nits und ist nach VESA DisplayHDR™ 1000 zertifiziert. Wie das 39-Zoll-Modell verfügt auch dieser Monitor über 5K AI Upscaling und den Dual Mode (165 Hz bei 5K / 330 Hz bei QHD) bei einer Reaktionszeit von 1 ms.

Gaming im Panorama-Format

Mit dem 52-Zoll-Modell (52G930B) führt LG den weltweit größten 5K2K-Gaming-Monitor ein. Das Panorama-Display ist rund 33 Prozent breiter als ein herkömmlicher UHD-Monitor und umschließt durch seine 1000R-Krümmung das gesamte Sichtfeld des Nutzers. Mit einer Bildwiederholrate von 240 Hz sorgt das Gerät für eine flüssige Darstellung, ergänzt durch kontrastreiche Bilder dank VESA DisplayHDR™ 600 Zertifizierung.

Besucher der CES 2026 können die neuen UltraGear evo Modelle am LG-Messestand (Stand-Nr. 15004, Las Vegas Convention Center) erleben. Weitere Informationen zu den Ankündigungen von LG finden Sie im LG Newsroom.

1 AI-Funktionen wie 5K AI Upscaling, AI Scene Optimization und AI Sound sind exklusiv für die Modelle 39GX950B und 27GM950B verfügbar.