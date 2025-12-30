About Cookies on This Site

LG definiert 5K-Gaming neu: UltraGear evo Modelle werden auf CES 2026 vorgestellt

IT Solutions12/30/2025
LG UltraGear evo 2026

LG Electronics (LG) launcht zur CES 2026 die neue Premium-Gaming-Monitor-Brand UltraGear evo. Aufbauend auf LGs Marktführerschaft bei 5K- und 5K2K-Displays erweitert das neue Line-up die Grenzen hochauflösender Displays und umfasst OLED-, MiniLED-Panels sowie UltraWide-Formate. Die ersten drei Modelle – 39GX950B, 27GM950B und 52G930B – setzen dabei auf eine Kombination aus hoher Pixeldichte und Geschwindigkeit.

Die technologische Basis bildet eine eigens entwickelte On-Device-AI-Lösung. Diese ermöglicht die weltweit erste 5K AI Upscaling-Technologie1, die Bildinhalte direkt im Monitor analysiert und optimiert. Gamer kommen so in den Genuss einer beeindruckenden 5K-Auflösung, ohne ihre PC-Hardware aufrüsten zu müssen.

Intelligente Bildoptimierung und OLED-Präzision

Das 39-Zoll-Modell (39GX950B) nutzt die Vorteile der Primary RGB Tandem OLED-Technologie, die für verbesserte Helligkeit, präzise Farbwiedergabe und eine längere Lebensdauer des Panels sorgt. Das 1500R-gekrümmte 21:9-Display bietet eine Pixeldichte von 142 PPI und ist nach VESA DisplayHDR True Black 500 zertifiziert, was tiefe Schwarzwerte und detaillierte Highlights garantiert. Dank der integrierten AI-Lösung werden nicht nur Bilder, sondern auch der Ton (AI Sound) in Echtzeit an das jeweilige Spielgeschehen angepasst. Ein besonderes Highlight ist die Dual-Mode-Funktion: Nutzer können flexibel zwischen höchster 5K2K-Auflösung bei 165 Hz und einer extrem schnellen Bildwiederholrate von 330 Hz bei WFHD umschalten – unterstützt durch eine ultraschnelle Reaktionszeit von 0,03 ms.

Weltneuheit bei der MiniLED-Technologie

Mit dem 27-Zoll-Modell (27GM950B) präsentiert LG den weltweit ersten 5K New MiniLED-Monitor, der störende Lichteffekte (Blooming) drastisch reduziert. Durch 2.304 lokale Dimmzonen und „Zero Optical Distance“-Technologie, die den Abstand zwischen Panel und LEDs minimiert, werden selbst feinste Details präzise dargestellt. Der Monitor erreicht eine Spitzenhelligkeit von bis zu 1.250 Nits und ist nach VESA DisplayHDR 1000 zertifiziert. Wie das 39-Zoll-Modell verfügt auch dieser Monitor über 5K AI Upscaling und den Dual Mode (165 Hz bei 5K / 330 Hz bei QHD) bei einer Reaktionszeit von 1 ms.

Gaming im Panorama-Format

Mit dem 52-Zoll-Modell (52G930B) führt LG den weltweit größten 5K2K-Gaming-Monitor ein. Das Panorama-Display ist rund 33 Prozent breiter als ein herkömmlicher UHD-Monitor und umschließt durch seine 1000R-Krümmung das gesamte Sichtfeld des Nutzers. Mit einer Bildwiederholrate von 240 Hz sorgt das Gerät für eine flüssige Darstellung, ergänzt durch kontrastreiche Bilder dank VESA DisplayHDR 600 Zertifizierung.

Besucher der CES 2026 können die neuen UltraGear evo Modelle am LG-Messestand (Stand-Nr. 15004, Las Vegas Convention Center) erleben. Weitere Informationen zu den Ankündigungen von LG finden Sie im LG Newsroom.

 

1 AI-Funktionen wie 5K AI Upscaling, AI Scene Optimization und AI Sound sind exklusiv für die Modelle 39GX950B und 27GM950B verfügbar.

