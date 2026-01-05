LG präsentiert den Wallpaper TV: Ultradünner OLED-Fernseher mit kabelloser Technologie

Auf der CES 2026 präsentiert LG Electronics (LG) seine neue OLED-Produktreihe mit dem Flaggschiff LG OLED evo W6, dem True Wireless Wallpaper TV. Der W6 führt das 2017 erstmals vorgestellte Wallpaper-Design fort – nun kombiniert mit kabelloser True Wireless-Technology und der Hyper Radiant Color Technology, der bislang fortschrittlichsten Bildtechnologie des Unternehmens. Mit der kompletten OLED evo Serie 2026 setzt LG seine 13-jährige OLED-Führungsposition fort und definiert neue Maßstäbe für Display-Technologie.

Wallpaper OLED TV mit True Wireless – Minimales Design, maximale Flexibilität

Das Spitzenmodell LG OLED evo W6 fügt sich nahezu unsichtbar in den Raum ein. Durch die Miniaturisierung wesentlicher Komponenten und eine vollständige Neugestaltung der internen Architektur erreicht der Wallpaper TV eine Gehäusetiefe von nur 9 mm – ohne Kompromisse bei der Stabilität. Eine verbesserte Wandhalterung ermöglicht zudem eine randlose, vollflächige Montage direkt an der Wand.

Die True Wireless-Technology1 von LG bietet maximale Flexibilität bei der Platzierung. Alle Anschlüsse befinden sich in der Zero Connect Box, die bis zu 10 Meter entfernt positioniert werden kann. Das Gerät überträgt 4K-Video und Audio praktisch verlustfrei kabellos. Damit ist der OLED W6 der weltweit dünnste True Wireless OLED TV. Das schlanke Design geht nicht zulasten der Bildqualität – der Wallpaper TV bietet die volle Leistung der LG-Spitzentechnologie.

Hyper Radiant Color Technology – die nächste OLED-Generation

Mit der Hyper Radiant Color Technology2 setzt LG neue Standards: Schwarz, Farbe und Helligkeit werden auf ein neues Niveau gehoben, während Reflexionen minimiert werden.

Der Wallpaper TV erreicht dank Brightness Booster Ultra eine bis zu 3,9-fach höhere Leuchtdichte als herkömmliche OLED-Displays.3 Damit diese Brillanz auch in hellen Umgebungen zur Geltung kommt, verfügt das Gerät über einen Bildschirm mit der geringsten Reflexion aller LG-Fernseher. Als erster TV erhielt er die Intertek-Zertifizierung „Reflection Free Premium".4 Nutzer erleben die von UL Solutions verifizierten perfekten Schwarzwerte5 und Farben6 von LG OLED TVs nun ganz ohne Ablenkung, selbst bei Tageslicht.

Diese visuellen Fortschritte steuert der neue α (Alpha) 11 AI Processor Gen3 mit einer 5,6-fach leistungsstärkeren Neural Processing Unit (NPU).7 Die erhöhte Rechenleistung ermöglicht die neue Dual AI Engine. Anders als herkömmliche Prozessoren, die für Rauschreduktion oft natürliche Texturen opfern, führt die Dual AI Engine beide Aufgaben parallel aus. Das Ergebnis sind ausgewogene Bilder mit natürlichen Details ohne Überschärfung.

Gaming-Performance auf höchstem Niveau

LG bleibt führend im Gaming-TV-Segment. Mit 4K bei bis zu 165 Hz, Unterstützung für NVIDIA G-SYNC® und AMD FreeSync Premium bieten der Wallpaper TV sowie die OLED evo Modelle8 flüssiges, ruckelfreies Gameplay. Eine Pixel-Reaktionszeit von 0,1 ms und der Auto Low Latency Mode (ALLM) sorgen für die Reaktionsgeschwindigkeit, die anspruchsvolle Gamer benötigen.

KI-gestütztes TV-Erlebnis mit Multi-AI und LG Shield

LG setzt auf maximale Personalisierung über die webOS-Plattform. Mit Voice ID erkennt der Fernseher per Sprachbefehl, wer zuschaut, und passt den „My Page"-Startbildschirm mit persönlichen Widgets und Apps automatisch an.

Multi-AI-Funktionen integrieren Google Gemini und Microsoft Copilot für maßgeschneiderte Antworten auf Sprachanfragen. Der AI Concierge unterstützt bei der Inhaltsrecherche, während die neue Funktion „In This Scene" per Sprache oder Magic Remote Cast-Details, verwandte Inhalte und KI-Bildgenerierung bietet. LG Shield, ausgezeichnet mit dem CES 2026 Innovation Award, sichert das System durch fortschrittliche Verschlüsselung.

„Der Wallpaper TV vereint unsere True Wireless-Führung, innovative Formfaktoren und 13 Jahre OLED-Kompetenz", sagt Park Hyoung-sei, President der LG Media Entertainment Solution Company. „LG setzt weiterhin Standards für OLED-TVs."

Besucher der CES 2026 können den neuen Wallpaper TV und die komplette OLED evo-Reihe vom 6. bis 9. Januar am LG Electronics-Stand (#15004, Las Vegas Convention Center) erleben.

1 Wireless OLED TV bezeichnet die kabellose Verbindung zwischen Zero Connect Box und Bildschirm. Visuell verlustfrei gemäß internen Tests nach ISO/IEC 29170-2. Messergebnisse können je nach Verbindungsstatus abweichen.

2 Gilt für W6, G6-Serie (außer 97-Zoll-Modelle) und C6-Serie (gilt für 88- und 77-Zoll-Modelle).

3 Die Helligkeit kann je nach Modell, Bildschirmgröße und Marktregion variieren. Die Spitzenhelligkeit ist laut internen Messungen bei 3 % Fenster 3,9-fach höher als bei herkömmlichen OLEDs.

4 Das LG OLED-Display ist von Intertek als reflexionsfrei zertifiziert, gemessen nach IDMS 11.2.2 Sampling-Sphere-Implementierung. Gilt für W6- und G6-Serie (außer 97- und 48-Zoll-Modelle).

5 Das LG OLED-Display ist von UL Solutions verifiziert und liefert Schwarzwerte ≤0,24 Nit bei bis zu 500 Lux, basierend auf IDMS Abschnitt 11.5 Ring-Light-Reflect-Messung.

6 Das LG OLED-Display ist von UL Solutions verifiziert und liefert Farbkonsistenzwerte >99 % bei bis zu 500 Lux, basierend auf IDMS Abschnitt 11.5 Ring-Light-Reflect-Messung.

7 Im Vergleich zu OLED evo-Modellen des Vorjahres mit α9 AI Processor Gen8.

8 Mit Ausnahme der G6 97-Zoll-Modelle.