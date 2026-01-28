About Cookies on This Site

LG Electronics präsentiert neues LG MAGNIT Micro LED Display auf der ISE 2026

Information Display01/28/2026
Download
LG MAGNIT

LG Electronics (LG) präsentiert sein neues LG MAGNIT Micro LED Display (Modell LMPB) auf der Integrated Systems Europe (ISE) 2026 vom 3. bis 6. Februar in Barcelona. Mit der neuen LG MAGNIT Micro LED Ultra-HD-Lösung baut LG seine globale Führungsrolle im Markt für professionelle Display-Lösungen weiter aus – mit Funktionen, die gezielt auf die Anforderungen von B2B-Kunden ausgelegt sind.

Der Name LG MAGNIT verbindet „magnificent“ mit „nit“, der Einheit für Leuchtdichte, und steht für hohe Helligkeit und beeindruckende Bildqualität. Das Display bietet Ultra-HD-Auflösung, flexibel skalierbare Screen-Konfigurationen und eine erleichterte Installation. Der Controller unterstützt dabei Auflösungen bis 8K; durch den Zusammenschluss mehrerer Controller sind auch Auflösungen über 8K möglich. Damit eignet es sich für vielfältige Einsatzbereiche – von großen Hallen, Auditorien und Konferenzräumen bis hin zu Premium-Retail, Broadcast-Studios und Leitständen.

Neben der Bildqualität wurde LG MAGNIT auf effiziente Installation, Betrieb und Wartung ausgelegt. Ein Beispiel ist die Line-to-Dot (LTD)-Technologie: Während bei herkömmlichen LED-Displays ein einzelner Pixelfehler ganze Zeilen beeinträchtigen kann, begrenzt LTD mögliche Auswirkungen auf einzelne Punkte. So werden sichtbare Störungen reduziert und das Seherlebnis bleibt ruhiger und konsistenter.

Auch die Montage wird einfacher: Die LED-Cabinets lassen sich nahtlos zu beliebigen Formaten kombinieren. Das neue Modell ist schlanker als bisherige Versionen und ermöglicht präzise Ausrichtungskorrekturen direkt von vorn. Dank der patentierten Frontzugangs-Ausrichtung entfällt das wiederholte Justieren von der Rückseite und anschließende Prüfen von vorn, was insbesondere bei großen Installationen Zeit spart.

Zusätzlich unterstützt LG MAGNIT Installationen über große Distanzen: LED-Cabinets und Controller können bis zu 10 Kilometer voneinander entfernt installiert werden.1 Durch den Einsatz von Glasfaserkabeln statt kurzer Ethernet-Verbindungen lassen sich mehrere Displays zentral von einem Standort aus betreiben und verwalten, etwa aus einem entfernten Kontrollraum.

Für mehr Kontrast und Robustheit verfügt das Display über eine schwarze Frontbeschichtung, die tiefere Schwarztöne ermöglicht und die Farbgenauigkeit verbessert. Gleichzeitig schützt die Beschichtung vor Feuchtigkeit, Staub und äußeren Einwirkungen und trägt so zur höheren Langlebigkeit bei.

„Das neue LG MAGNIT Display vereint Funktionen, die immersive Seherlebnisse und die Betriebssicherheit bieten, die unsere B2B-Kunden erwarten“, sagte Nicolas Min, Leiter des Information Display Business bei der LG Media Entertainment Solution Company. „Damit unterstreichen wir unseren Anspruch, den Markt für professionelle Displays durch Innovation anzuführen und neue Maßstäbe zu setzen.“

 

 

1 Die Installation über große Distanzen von bis zu 10 km zwischen dem Produkt und dem Controller wird durch den Einsatz von Glasfaserkabeln ermöglicht, die größere Übertragungsstrecken unterstützen.

