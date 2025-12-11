LG erhält VdS‑Zertifizierung für brandschutzkonforme Display-Lösung

LG Electronics (LG) unterstreicht seine Kompetenz im Bereich professioneller Display-Lösungen für sicherheitsrelevante Umgebungen: Auf den VdS‑BrandSchutzTagen 2025 in Köln wurde ein LG-Produkt nach der Richtlinie VdS 6024 zertifiziert. Damit erfüllt das System nachweislich zentrale Anforderungen an den Einsatz von Medientechnik in Bereichen mit erhöhten Brandschutzanforderungen.

Die ausgezeichnete LG-Lösung ermöglicht den Einsatz moderner Digital-Signage- und Informationsdisplays auch dort, wo strenge Sicherheits- und Brandschutzauflagen gelten, etwa in hochfrequentierten öffentlichen Bereichen, auf Flucht- und Rettungswegen oder in sicherheitskritischen Gebäudebereichen. Die VdS‑Zertifizierung bestätigt, dass das System technische und organisatorische Vorgaben für einen brandschutzgerechten Betrieb erfüllt und somit zusätzliche Sicherheit bietet.

Die VdS‑BrandSchutzTage haben sich als eine der wichtigsten Fachplattformen für vorbeugenden und anlagentechnischen Brandschutz im deutschsprachigen Raum etabliert. Mit der zertifizierten Lösung zeigt LG, wie sich anspruchsvolle Sicherheitsstandards mit moderner Visualisierungstechnologie verbinden lassen – für mehr Informationssicherheit, Orientierung und Effizienz.